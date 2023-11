Andrea Mir – ALAS Y GARRAS / Canción a Canción

El segundo álbum de Andrea Mir supone una reinvención de sí misma, un nuevo punto de partida. ALAS Y GARRAS muestra la dualidad de la autora y cantante catalana, la reconciliación de sus dos extremos, más que un enfrentamiento entre ambos. Es además un punto de inflexión musical, con nuevos sonidos y texturas con el pop como seña de identidad y acercándose al R&B lo-fi y a la electrónica minimalista.

La propia Andrea nos da algunas pinceladas de lo que hay dentro de este ALAS Y GARRAS y lo hace deteniéndose en cada uno de sus cortes.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Andrea Mir, una cantante, pianista y compositora de Barcelona. Me he formado en diferentes instituciones de Barcelona como el IEA Oriol Martorell, el Conservatorio Municipal de Barcelona o la ESMUC, donde finalicé mi grado superior en interpretación y con el piano como instrumento principal.

En 2015 me mudé a Nueva York donde acabé de descubrir e influenciarme por la música afroamericana y donde empecé a trabajar con el ingeniero multi-platino y Grammy winner Andros Rodriguez.

En 2018 debuté con mi primer disco, Arribes tard, influenciado por la música neo-soul. Presenté el disco en directo en diferentes salas y festivales de Cataluña como el Jamboree Jazz Club, Marula Café, y el Festival de Música Viva de Vic, entre otros.

A partir de 2019 centro mi carrera profesional a la producción musical y al songwriting, trabajando para diferentes artistas de la escena musical nacional. Al mismo tiempo empiezo a crear mi nuevo proyecto musical que culmina con este segundo álbum.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Podéis escucharlo desde el pasado 17 de noviembre.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

El disco se ha grabado mayoritariamente mi propio estudio y yo he llevado el gran peso de la producción musical y el writing del álbum. Algunos de los beats han sido producidos por Antonio Miyagi y el empaque final lo ha dado Andros Rodriguez, productor ingeniero multi-platino y Grammy winner.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

ALAS Y GARRAS es reconocerte en la dualidad. Consciente de la perpetua reconciliación de ambas. ALAS Y GARRAS es haberlo roto todo y haber tenido que reconstruirlo. Romper con antiguos ideales para tener una nueva fe en la que creer y poder dirigir la energía.

ALAS Y GARRAS es un disco de pop crudo, oscuro, desafiante, con toques de R&B lo-fi y con bases casi siempre minimalistas de electrónica experimental pero accesible.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

El disco tiene algunas quotes musicales en algunos temas, aparte de samplers de Frusciante o Mac Miller. En la intro del tema ANSIA se puede identificar la melodía tradicional de El cant dels ocells, popularizada por el violonchelista Pau Casals.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Estamos trabajando en ello. Esperamos poder anunciar fechas para inicios de 2024.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Yo Controlo

Así empieza todo, pensando que lo controlas todo y, en realidad, por mucho que te pasan cosas y las entiendes en tu mente, no eres capaz de digerirlas bien en el cuerpo. En tu día día, en las relaciones y en nuestro entorno. Hasta que se te acumula todo y llega un momento en el que, en mi caso, se convierte en ansiedad.

Yo Controlo, la intro cruda, convierte en un mantra martilleante de piano la dinámica que lleva al colapso: ese tirar y aguantar que, analizado en un momento de pausa, se revela insostenible.

2. ANSIA

De golpe tengo al monstruo otra vez dentro, preparado para conversar. El segundo track del disco se llama ANSIA y es eso mismo, una conversación conmigo misma, conmigo y con mi ansiedad. Es en ANSIA donde salen los miedos, la angustia… como un parásito que te consume y que tienes que purgar/expulsar. Es ese punto en el que si no tienes las suficientes herramientas se te puede ir de las manos, y volver a ti se hace una cuesta muy difícil de escalar. Para conseguirlo, seguramente tienes que cambiar algo que se encuentra en un capa más profunda, programado en tu inconsciente.

En ANSIA, sobre una producción muy dark y una base R&B ácida y muy severa, hace su aparición la ansiedad, capaz de dominarlo todo a su paso.

3. alas y garras meet

Un momento de tregua. Ese momento de reconciliación con una misma en el que sientes que por un instante conviven en el mismo espacio las alas y las garras, justo antes de que puedas encontrar la calma. Me di cuenta que en mí viven esas dos partes y que he tenido que aprender a convivir con las dos.

4. Seijaku

Concepto japonés que significa «serenidad en medio del caos», que funciona como un halo confortable de luz en la oscuridad. Así pues, en Seijaku encuentro la paz conmigo misma. Vuelvo a mí.

5. it’s beautiful

Seguramente el tema más experimental (con sample de Mac Miller incluido), que muestra las dos partes de la música y su industria.

6. ApÁtica

Hay días en los que no conectas con tu alrededor. Días en los que nada te estimula, nada te entretiene. Días en los que no empatizas con nada ni con nadie, ni en la vida real ni en las pantallas ni en las redes sociales. Días sumidos en el aburrimiento y en la soledad que, sin embargo, pueden reportarnos cierta calma letárgica: una sensación de chill que fluye a partir de la apatía, en su sentido más optimista. Y es precisamente en ese limbo nebuloso donde me he encontrado con mi versión más limpia, llana y desnuda.

7. adrede

Nacida durante el confinamiento, pero igualmente vigente en el presente. Fue la primera canción que compuse desde mi nueva identidad musical. El sentimiento de rabia al observar un mundo hostil y violento que se va a la mierda adrede provocó en mí una reacción. «¿Y yo qué hago con un mundo así?», me preguntaba. «Pues lo vivo, lo experimento, soy consciente y lo acepto para encontrar mi camino».

En lo estrictamente musical, adrede es un tema fino y minimalista que coquetea con el trip-hop o el downtempo. De nuevo bajo la influencia de la electrónica más experimental, y a la vez accesible, de artistas como FKA twigs, James Blake, Blood Orange, Grimes o Yves Tumor, arranca con una intro que puede recordar al R&B lo-fi de Tirzah. Como hago en varias ocasiones durante el álbum, juego aquí con varios contrastes. Dentro de ese beat minimalista le añado mucha textura y mucho grave al bajo; también mezclo elementos orgánicos (como el tres cubano que suena en segundo plano) con base electrónica; y logro un resultado que nos coloca en una atmósfera de cierta decadencia y desazón, pero que también nos invita a esbozar un tímido baile.

8. The Kids

«WHAT DO YOU SPEND YOUR ENERGY ON?»: una pregunta que todxs deberíamos hacernos habitualmente. ¿Focalizamos nuestra energía en lo que realmente nos gusta, en encontrar nuestro sitio en este mundo tan mezquino y cruel? Pero bajo la superficie hay más, mucho más: encontramos a John Frusciante, al gobierno de Estados Unidos y documentales sobre OVNIS y extraterrestres. Empecemos por el principio.

Todo parte de unas declaraciones del guitarrista de Red Hot Chili Peppers (que sirven de intro en The Kids) en las que nos insta a potenciar y focalizar bien nuestra dimensión energética para no sucumbir ante la apariencia hostil del mundo en el que vivimos. En paralelo, me nutrí del apelativo con el que los informes del gobierno de Estados Unidos sobre avistamiento de OVNIs se referían a los extraterrestres en un documental que vi: «the kids», por su supuesta pequeña estatura. A partir de ahí, me pregunto: «si esos «kids» llegaran a nuestro mundo, ¿nos verían como realmente somos en nuestro interior? ¿Verían nuestra dimensión energética más pura por encima de la apariencia cruel y mezquina de nuestra especie?» Y, al hilo de esto, me pregunto a mí misma: «¿estoy gastando y focalizando bien mi energía?»

Toda esta batería de reflexiones se exponen en un tema que vibra en frecuencias propias de un pop-R&B rotundo y radical que me acerca a a la influencia de Kanye West, Travis Scott e incluyo de Beyoncé. Una vertiente que contrasta con el pop crudo y oscuro, a lo Billie Eilish, con el que presenté hágase tu voluntad, que no solo sirvió de primer adelanto del álbum, sino que también ejemplifica a la perfección las formas musicales del mismo. Pero claro, si aquí se habla de energía, ¡tocaba derroche! Así pues, si en hágase tu voluntad extendía mis alas identitarias con orgullo, en The Kids despliego todo mi potencial energético para focalizarlo correctamente.

9. hágase tu voluntad

Hágase tu voluntad, así la tuya y la de nadie más; así en la calle como en la cama. Déjate caer en la tentación de ser tú mismx y líbrate de las estructuras sociales que nos han inculcado. Santifica tu propia identidad y tus propias decisiones, porque el reino de los cielos solo se abre a quien despliega sus alas, vuela libre y se quiere a sí mismx.

hágase tu voluntad es la materialización de ese proceso: un tránsito en el que se ha desprendido de las estructuras identitarias en las que la sociedad nos ha programado para acabar siendo como realmente quiere ser, para querer a quien quiere querer; incluso para quererse a sí misma como es. Porque todo parte de ahí si queremos habitar en paz nuestra propia piel.

10. TE MISSEO

Es el único tema que habla de amor del disco. No habla de ningún amor en concreto sino del amor en general, de estar abierta a una nueva idea de amor, echando de menos el sentirse amadx o deseadx. En la canción se encuentra el pegadizo juego de palabras «te misseo, te deseo». Bajo una producción atrevida, con yuxtaposición de ideas, universos sonoros, que van de la mano de la narrativa de la canción. Es progresivamente agresiva, melancólica, vulnerable y épica.

11. Hypnagogia

Representa el fugaz lugar entre estar despierta y dormida que convierto en mi «safe place», donde mi imaginación y creatividad vuelan libres, dejándose llevar y renunciando al control, y que se ha ilustrado de manera totalmente natural en una sola toma de piano y voz.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Este disco a sido para mí el proceso de aprendizaje más grande que he tenido nunca, tanto en lo artístico como en lo personal. Ahora sólo tengo ganas de que llegue, conecte, y compartirlo desde los escenarios.

Escucha «ALAS Y GARRAS» de Andrea Mir a continuación: