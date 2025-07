Animales – Psicosomático / Canción a Canción

Recogen la esencia más pura del pop-rock de nuestro país, aquel con el que todos hemos crecido y que a día de hoy sigue ganándose el corazón de tanta gente, pero su música también tiene una impronta de canción de autor, gracias a haberse curtido en algunas de las salas de esta escena. Hablamos de Animales, la banda liderada por Pablo Trillo y Alejandro Gadella, que recientemente han publicado su primer álbum largo, bajo el título de Psicosomático. Les conocimos en 2022, cuando publicaron su EP debut Partículas y desde entonces no les hemos perdido la pista, sabiendo que en este proyecto hay personalidad, tesón y sobre todo canciones, que es la base sobre la que se sostiene todo.

En Psicosomático mandan unas composiciones en las que Animales intentan condesar todo su universo musical, a través de diferentes estilos y con unas letras que buscan una conexión directa con el oyente. Aquí no hay trampa ni cartón, ni dobles tirabuzones para contar las historias que se narran, solo una intención de buscar la belleza y la esperanza a través de las canciones. Hablamos con Pablo, el compositor principal de Animales, y descubrimos con él de qué manera ha intentado plasmar en estos temas todos sus miedos e inquietudes, pero sin dejar de lado una parte luminosa que al final parece querer ganar espacio, inundando el espíritu general del disco.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Soy Pablo, compositor y cantante de Animales. Psicosomático es nuestro primer álbum largo de estudio. Un disco de nueve canciones que, inevitablemente y como su propio nombre indica, refleja una parte sesuda e interna. Pero no es un disco personal, no es un disco íntimo, no son confesiones; es un disco, ante todo, de canciones. Canciones de diferentes estilos que buscan contar cosas de una manera asequible y bonita, sin perder la elegancia ni la esencia, pero sin hacerse rocambolescas. Un disco de nueve canciones, grabado entre un grupo de amigos con mucha ilusión, de forma totalmente independiente, y que quiere conectar a través del sonido, de las historias, de la cercanía y del buen hacer. Nada más y nada menos, que ya es mucho.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

¡Ya mismo! El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 13 de junio. Y también tenemos una pequeña tirada de copias físicas en CD, por si alguien se encapricha. Lo hemos hecho sin sellos, sin discográfica. Todo realizado de manera independiente y sin más apoyos que los de la gente que ha participado en él, posiblemente cobrando mucho menos dinero del que debería. Mil gracias a esa gente, de corazón.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Las sesiones de grabación han sido a caballo entre el estudio Meu The Monkey de Carlos Angola, con quien hemos producido el disco, y el estudio de Chiloé, que fue donde grabamos nuestro primer EP en 2022. Los músicos que hemos participado somos: Alejandro Gadella en las guitarras eléctricas, el propio Carlos Angola en los bajos y los coros, Chiloé en la batería, Gonzalo de Cos en los teclados y sintetizadores, y la sección de vientos con la tripleta mágica de Los Fillos: David Carrasco (saxo), Marco Marconi (trombón) y Alejandro Serrano (trompeta). Yo he grabado las voces principales y las guitarras acústicas.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Intento no darle al disco una profundidad mayor que la de intentar juntar buenas canciones, grabarlas lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y conectar con la gente a la que puedan gustarle. Las influencias, inevitablemente, son las de la música que más he escuchado, que es el rock y la canción de autor nacional, que pueden ir desde Platero, Fito, Quique González, Leiva o Morgan, o bandas internacionales como Dire Straits (qué humildes, ¿eh?). Pero a la vez lo que queremos es, por un lado, crear un universo propio y reconocible y, por el otro, mejorar en el proceso. Es decir, grabar este disco es parte de un aprendizaje: esperamos que cada disco sea un poco mejor que el anterior. En estas dos cosas está el reto mayor y la motivación.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Por perdida… Psicosomático debería ser un disco de 10 canciones. Había una canción, Alto el fuego, que se descartó justo al final, en el proceso de mezcla. No funcionaba. Fue la canción más nueva que llegó al estudio, pero tenía muchas cosas sin cerrar aún, desde los arreglos, la estructura o incluso algunas partes de la letra. Fue todo un poco improvisado. Cuando la escuché por primera vez vi claro que no funcionaba y, pese a las opiniones del productor y algunas perrerías que hicimos para intentar salvarla, la eché para atrás. Y me jode mucho, porque me hacía ilusión tener un disco de 10 canciones. Pero, de nuevo, creo que es parte del aprendizaje.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Lo presentamos el pasado 5 de julio en la sala El Sol de Madrid. Fue una pasada, la verdad, tocar en un lugar así y ver la sala tan llena de gente, cantando tus canciones y celebrando el lanzamiento. Un lujo. Ojalá poder salir a presentarlo a más sitios, pero no tenemos nada cerrado y lo que nos es inviable es lo que se debería hacer: carretera y manta. No nos es viable ni posible. Haremos mucho trabajo de oficina junto a la gente de La Fídula para ver si nos ayudan a encontrar fechas durante el curso que viene en ciclos, festivales y eventos así. Pero sabemos que es dificilísimo.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Psicosomático

Es la canción que da título al disco y fue la canción con la que cerrábamos los conciertos el año pasado; la que más alegría nos dio. Es un disfrute enorme tocarla en directo y la gente conecta muchísimo con ella. Tiene fuerza y un mensaje potente que nos hace cantarla con garra y una pizca de épica. Es una canción que habla de la ansiedad, de la necesidad de reducir la velocidad y las revoluciones del coco, y del regalo mayúsculo que es hacerse más torpe y viejo.

2. Las Fieras

Es una de las canciones más antiguas que tenemos compuestas, pero para la gira anterior le habíamos dado un lavado de cara, acelerado BPM y encontrado un caminar muy gustoso. La intro vocal con los coros y las armonías a lo Queen (ahí llego la humildad de nuevo) es un capricho que nos dimos y que le sienta muy bien, y las líneas de vientos le dan una frescura y una fuerza muy bonita. Narra una noche de fiesta por el centro de Madrid, con violencia, robos, con esas bonitas guitarreadas en bares que te dejaban pasar con el cierre echado… noches que, tantos años después, se echan ya un poco de menos, la verdad.

3. Agujeros Negros

Es una de las canciones más especiales del disco, al menos para mí. La compuse junto a un amigo y tiene un universo diferente, en muchos aspectos. Llevaba muchos años dando vueltas y nunca terminaba de cerrarla, pero cuando preparaba el repertorio para el álbum empecé a tocarla después de mucho sin hacerlo y sentí que casi casi estaba ahí. Cerré la estructura y la letra, que habla sobre el paso del tiempo y la toma de decisiones, y salió fresca y elegante.

La producción es de las más trabajadas también, con el teclado, el sintetizador, los arreglos de vientos y de cuerdas… y consigue una atmósfera muy especial y espacial. El videoclip, que nos muestra a un astronauta perdido por el cosmos, lo hicimos con el artista gerundense Pere Peña, y es la guinda para la canción.

4. Coffee Break

Es una canción cortita y al pie, la más guitarrera y rockera del disco, con riffs de guitarra y líneas de sinte y vientos que le dan una dinámica muy intensa. Habla sobre mi profunda hipocondría, y el título es en homenaje al podcast sobre ciencia y el universo de Héctor Socas que me ha ayudado a dormir durante tantísimas noches de insomnio y comecome. ¡Science bitch!

5. No me arrepiento

Es una canción diferente en la medida que tiene un ritmo y un patrón más latino, digamos. Habla un poco de la lucha entre atender a las responsabilidades y el mundo realista -en mi caso enmarcado en la paternidad, sobre todo- y/o perseguir los sueños y el mundo idealista. Yo nunca tuve claro que fuese una canción para el disco, pero la banda insistió y con la producción creo que quedó una canción bonita, interesante y diferente.

El fiscorno que le mete Alejandro Serrano es una delicia, sobre todo el solo que hace en la parte instrumental del final, acompañando a los coros y la eléctrica. Por cierto, hay anécdota con esto también, porque cuando pasamos el archivo de esa pista de vientos al proyecto de la grabación, quedó mal colocado en la parte de la intro instrumental, y al escucharlo fue tan extraño pero tan bonito que lo dejamos así.

6. Cabanas

Es también una de las canciones más antiguas que tenemos. Nos lleva a un pequeño pueblo de playa en las rías altas gallegas, uno de mis lugares favoritos en el mundo donde observar, como decía Gabo, el milagro de las piedras florecidas. La canción mezcla el universo de lo que allí ocurre en un día de playa normal mezclado con el universo de lo que allí ocurrió alguna vez en un plano personal. Una canción elegante, con un estilo más blusero y pausado y con un instrumental largo y desarrollado que busca un ambiente diferente y una conversación entre guitarras para acabar estallando en un estribillo final más épico.

7. Rómpelo Todo

La escribí para mi hija cuando nació, inspirada en unos versos que tenía escritos de hace tiempo y que durante sus primeros meses de vida canté mucho. Una canción por y para ella, que roba también alguna línea de Ángel Gonzalez –«cuando el hombre se acabe»– y que tiene un instrumental con unas líneas de viento increíblemente bonitas que escribió David Carrasco. Fue bonito porque, cuando estábamos en la producción, él me dijo que esa canción tenía un universo similar al de Morgan, que es justo como siempre quise que sonase en esa parte (Paco, te amo). En la canción también hay unas guitarras de Lucas Bauer, amigo músico y productor que cayó ese día en el estudió y nos regaló unas ideas y unos segundos de su arte.

8. Espiral

Es la canción más especial para mí. La escribí sumergido en el miedo al conflicto y a la guerra, cuando las amenazas nucleares abrían telediarios y cabeceras. Fue una época que me marcó mucho y me ha provocado muchos problemas de ansiedad e insomnio. Es una canción dedicada a mi hermano, que fue -y es- un cable a tierra importantísimo cuando el cerebro me trabaja de más y se va a lugares oscuros y peligrosos. Espiral tiene mucha verdad y una parte C bonita y poderosa que me encanta cantar en directo.

9. Stefano Cucchi

El disco cierra con Stefano Cucchi, una canción de apenas dos minutos que siempre ha sido una especie de homenaje en directo para las salas de música en vivo y la gente que las frecuenta para escuchar música y apoyar el trabajo de tantos y tantos músicos que pisan sus pequeños escenarios.

Es una canción juguetona y que a la vez sirve de recuerdo a Stefano Cucchi, un joven italiano que murió asesinado por la policía mientras estaba en custodia preventiva por un delito menor. La escribí poco después de ver una película, Sulla mia pelle, que me impactó muchísimo y que recomiendo encarecidamente a quien lea estas líneas.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Psicosomático es un álbum que nace de dos necesidades: por un lado, queríamos probarnos haciendo un disco largo y un poco más profesional y con mejor sonido que Partículas, nuestro primer EP, y que nos ayudase a crecer como artistas y como músicos. Por otro lado, queríamos, por decirlo así, dejar registro de las canciones que habíamos preparado para la gira de presentación del disco anterior y grabarlas con el grueso de la banda que nos acompañó por entonces. Ambos son objetivos cumplidos y eso para nosotros ya es un mundo.

A partir de ahí, creo que el disco sienta una base de lo que somos y lo que hacemos, y sirve para que la gente nos pueda escuchar con mas profundidad. Y lo que venga, vendrá. Nos alejamos de la dictadura de los números en redes sociales y Spotify, así que no nos queda otra que seguir intentando hacer, tocar y grabar buenas canciones por si, algún día, alguien quiere darnos una oportunidad.

