Antonio Hernando – Empiria y Laurel / Canción a Canción

Volvemos a hablar con Antonio y él vuelve a recorrer las canciones de su nuevo disco, como ya hizo con La Liturgia Eléctrica. Un análisis bastante profundo de cada uno de los temas que forman parte de Empiria y Laurel, para así entender mejor su inspiración, sus influencias y el sonido de cada una de ellas. Un disco donde la paternidad de su autor -y su consiguiente cambio de vida- ha tenido un peso específico y fundamental.
1. Estás en el menú
2. Simón
3. Saturno devorado
La canción nace musicalmente de ‘Lover on the Bayou’, un tema de los Byrds que abre Untitled, un disco que me obsesionó en aquella época y que incluso aparece en la portada de Empiria y Laurel. Es una reflexión sobre el paso del tiempo, narrada en primera persona, como si el propio tiempo nos hablase. Saturno devorando a sus hijos es un cuadro famoso de Goya, de sus Pinturas Negras, siendo Cronos (el dios del tiempo) uno de sus hijos devorado. Yo quería reflejar en el título que ni el propio Saturno puede librarse del paso del tiempo, de una muerte y una vejez inexorables.
Obviamente, lo más destacable de la canción (y un sueño cumplido para un servidor) es el violín de Scarlet Rivera, la mismísima violinista de Bob Dylan en la gira de 1975 de la Rolling Thunder Revue y su álbum Desire. Dylan es mi artista favorito desde que soy niño, y ‘Hurricane’ la primera canción que escuché de él, así que puedes imaginar cómo lo he vivido. Gracias a una serie de coincidencias maravillosas, Scarlet ha terminado tocando en esta canción, con unos extensos emails previos entre ambos que han fraguado una amistad aún más valiosa que su propia colaboración en este disco. Me sigo emocionando al volver a escuchar su particular estilo zíngaro con el arco.
4. Todo nuevo bajo el sol
Es la última canción que escribí para el disco, casi un año después que el resto, apenas unas semanas antes de entrar a grabar. Acababa de comprarme una guitarra acústica, y a escuchar sin descanso a los Jayhawks y el Wildflowers de Tom Petty. Mi día a día con Simón había cambiado (ya no era un bebé sino un niño), y me fascinaba cómo podía disfrutar y emocionarse tanto ante las pequeñas cosas cotidianas ante las que poco a poco dejamos de prestar atención. De ahí que «todo sea nuevo bajo el sol». Musicalmente, destaca el tratamiento sonoro de raíz americana gracias a la mandolina de Carlos Vudú y el dobro y la guitarra slide tocada por Hendrik Röver (Los Deltonos). La canción ha terminado siendo el single del álbum (con videoclip incluido).
5. La última carta de Jim Croce
En la época de composición del álbum, el cantautor norteamericano Jim Croce entró como un tsunami en mi tocadiscos. Me encantaba su estilo, su humor afilado y los personajes de sus canciones. Pero cuando realmente me fasciné con él fue al leer su biografía: un tipo que tras casarse con Ingrid, a la que conoció siendo jurado de un concurso de música, se instala en el Bronx neoyorquino gracias a un contrato discográfico con la todopoderosa Columbia Records.
Aquel disco conjunto como Jim & Ingrid Croce saldría en 1969 y se perdería en el olvido, teniendo que vender el matrimonio todos sus bienes para subsistir, mudándose de nuevo a Filadelfia. Jim tuvo que hacer de camionero, albañil o constructor de ferrocarriles para ganar algo de dinero, hasta el momento en que Ingrid se quedó embarazada. Ahí, irónicamente, Jim volvería a apostar por sus canciones, consiguiendo tras la negativa de 40 discográficas ver publicado su álbum debut en 1972. El cantante cayó en gracia y el próximo año y medio se lo pasaría girando sin descanso, yendo a las televisiones e incluso teniendo un número uno. Todo idílico, en teoría, hasta su fatídico accidente de avión tras un concierto en septiembre de 1973 con el que acabaría falleciendo a los 30 años.
La historia de la canción llega ahora: tres días después del accidente, a Ingrid le llegaría una carta escrita por el propio Jim la misma noche de su accidente, en donde le prometía volver a casa para tener en adelante una vida familiar, alejado de los escenarios, decepcionado por el mundo de la música. Aquel revés tan trágico provocó esta canción, escrita a la manera de Jim Croce (de hecho hay un guiño evidente a su ‘Bad Leroy Brown’ que acabaría cantando Frank Sinatra), con versos reales de la propia carta (que puede leerse en internet).
6. Antes del huracán
El título viene prestado del libro de Kiko Amat del mismo nombre, que estaba leyéndome justo cuando empecé a escribir la canción. En el libro, Amat habla de cómo un tipo normal acaba encerrado en un psiquiátrico, mientras que yo narro todas las fricciones y discusiones cotidianas fruto del agotamiento diario, pero con un estribillo que apuesta por la victoria (cual «laurel» en la cabeza) ante tantas vicisitudes. Musicalmente, intenta acercarse al Neil Young más mántrico junto a sus Crazy Horse, con guiño al Andrés Calamaro de Honestidad Brutal en sus últimos compases incluido.
7. Caballero andante
La cara B arranca con un riff pesado, que muta progresivamente en funky gracias al piano clavitet tocado por Miguel Herrero. Durante cada noche del primer año y medio de su vida, Simón era incapaz de dormir, a no ser que lo lleváramos en brazos, con el típico meneíto dando vueltas por el salón, despertándose en cuanto nos sentábamos o parábamos, de ahí lo de «caballero andante». Hay una parte C frenética y adrenalítica a mitad del tema (carne de cañón para el directo), y el solo de guitarra es nada menos que de Jamison Passuite, líder de Handsome Jack, un power trio de Buffalo (Nueva York) que posiblemente sea mi banda actual favorita. Otro lujo de este álbum.
8. Debe ser así
La canción es una postal de mi nuevo día a día, una oda a la felicidad cotidiana, a un escenario en el cual no me imaginaba hace unos años. El tema nació en una onda más acústica, más cercano a las baladas de Bob Dylan y The Band en el sótano de Big Pink, pero tras la escucha de ‘So Begins the Task’ de Manassas (con un Stephen Stills superlativo) decidí llevarlo al country, de ahí ese cambio tras el primer estribillo.
A destacar el banjo de Hendrik Röver, el piano de Miguel Herrero emulando la melodía de ‘Cardboard Watch’ de The End (la banda que produjo en 1969 Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones) y el guiño a John Lennon con su ‘Watching the Wheels’, en honor a esa época de «amo de casa» entre 1975 y 1980 en la que cambió su rutina de rockstar por la comodidad del hogar y la paternidad a jornada completa.
9. Material sensible
Musicalmente, este tema podría haber pertenecido al conjunto de canciones de La Liturgia Eléctrica, con ese arranque de metales o ese poso de rock clásico, un poco a lo E Street Band de Springsteen. La letra es una crítica al mundo actual, en donde seguimos siendo tratados como cifras, caracteres y algoritmos, olvidando la parte más humana de cada uno de nosotros. La escribí del tirón, recuperando además la armónica como sorpresa final tras la explosión de vientos y trompetas. De momento es la favorita de l@s que han escuchado el disco.
10. Lisérgico Síndrome Disidente
Sin duda, el tema más experimental del álbum, una especie de ‘Tomorrow Never Knows’ de los Beatles más psicodélicos (de hecho las iniciales del título es otro guiño a los Fab Four, en este caso al ‘Lucy in the Sky with Diamonds’). Otra crítica en cuanto a versos, en este caso mirando con nostalgia los tiempos pretéritos, que musicalmente suena tan redondo gracias al cordobés Víctor Cabello, culpable del sitar, así como de la dilruba y la tanpura (violín y percusión indios respectivamente). Para rematar este acercamiento al raga rock, Tino Di Geraldo (percusionista de Paco de Lucía o Jackson Browne) también toca la tabla india, luciéndose especialmente en la lisérgica introducción del tema. Javier Vielba de Arizona Baby, por cierto, también aparece en los coros.
11. No rainbow without rain
La canción surgió como una especie de broma, intentando componer un bluegrass instrumental a la manera de los Byrds en su ‘Nashville West’. La frase «there’s no rainbow without rain» («no hay arcoíris sin lluvia») salió de la nada mientras la tocaba, pero encajaba conceptualmente en el disco (por aquello de que toda recompensa conlleva su esfuerzo). En la grabación se nos escucha disfrutar y jalear, incluso la risa de Simón al final del tema, con un Hendrik Röver al banjo y un Miguel Herrero a la guitarra eléctrica desatados, como si llevaran unas botas vaqueras dando sonados taconazos en un rancho de Kentucky. En definitiva, una diversión de dos minutos que quita carga emocional al disco y funciona como una transición perfecta.
12. El desastre
Realmente la escribí en la pandemia, pero decidí adaptar la letra como canto resiliente ante cualquier revés, con actitud colchonera, cual coro etílico en cualquier taberna de Irlanda, de ahí su cadencia en tres por cuatro y su coda final. Destaca la mandolina de Carlos Vudú y la colaboración de Gatoperro a las voces, que cambia la melodía de forma única y genuina. Una despedida con el puño en alto y la jarra de cerveza en la otra, con los dientes asomando amenazantes ante los nuevos golpes.
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Pues ojalá tenga mucho recorrido y nos devuelva al escenario y la carretera, que es nuestro hábitat natural, y que estas canciones acompañen al oyente durante mucho tiempo. ¡Gracias!