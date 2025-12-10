Antonio Hernando – Empiria y Laurel / Canción a Canción

Ya con su anterior álbum, La Liturgia Eléctrica, Antonio Hernando nos mostró su querencia por los clásicos del rock americano de los 60 y 70. Ahora, cuatro años después de su predecesor, el músico jiennense regresa con Empiria y Laurel, un nuevo trabajo discográfico que vuelve a incidir en todas sus influencias, a las que suman pinceladas de country, americana e incluso funk o folk irlandés.

Volvemos a hablar con Antonio y él vuelve a recorrer las canciones de su nuevo disco, como ya hizo con La Liturgia Eléctrica. Un análisis bastante profundo de cada uno de los temas que forman parte de Empiria y Laurel, para así entender mejor su inspiración, sus influencias y el sonido de cada una de ellas. Un disco donde la paternidad de su autor -y su consiguiente cambio de vida- ha tenido un peso específico y fundamental.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Mi nombre es Antonio Hernando y es un placer hablaros de Empiria y Laurel, mi cuarto disco en solitario tras diferentes etapas en proyectos como Los Tres en Raya o La Banda de Trapo.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El álbum está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 2 de noviembre y además hay una preciosa edición en vinilo gracias a Milanamúsica Records.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

El álbum fue grabado de nuevo (al igual que el anterior, La Liturgia Eléctrica) en los estudios ACME de Miranda (Asturias), bajo la certera batuta de Miguel Herrero. Para este disco, además, se han apuntado un montón de amigos a los que he llamado con la excusa de pasar unos días de grabación inolvidables entre aroma de tierra mojada y culines de sidra, como Rafa Toro, Gatoperro o Carlos Vudú.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Bueno, el título del álbum ya alude a su contenido en cuanto a letra y música. «Empiria», la primera, viene de corriente empírica, ese aprendizaje a través de la observación y la experiencia, que encaja como un guante dentro de mi nueva vida más tranquila y contemplativa, con la paternidad como protagonista. «Laurel», aparte de la simbología de victoria en las olimpiadas griegas, es un guiño a todo ese sonido del Laurel Canyon californiano, ese barrio bohemio a las afueras de Los Ángeles en donde se instalaron a finales de los sesenta varios de mis ídolos, como Neil Young, The Byrds o Crosby, Stills & Nash. Mi idea inicial con estas canciones es que compartieran su mismo ADN sonoro, basado en las armonías vocales, las guitarras acústicas y las melodías imposibles, aunque al final nos ha quedado mucho más roquero [risas].

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La verdad es que más que gracioso o surrealista, los recuerdos de la grabación son de haber vivido unos días de mucha complicidad y mucho disfrute, sacando sobre la marcha diferentes arreglos y viendo entusiasmados cómo crecían las canciones. Aunque imagino que podría hablar del viaje atropellado hasta el aeropuerto para recoger a Rafa Toro y Carlos Vudú, o cómo Tino Di Geraldo acabó tocando en el disco sin ni siquiera yo enterarme [risas].

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

De momento mi intención es hacer la mayor cantidad de promo y ruido, para a principios del próximo año, ahora sí, salir a la carretera. En Madrid la presentación será por todo lo alto con banda completa e invitados de lujo.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Estás en el menú

Por la fuerza de la canción en sí, con un riff tan roquero y salvaje, estaba claro que tenía que ser el tema de apertura del álbum. Lo compuse buscando esa energía de Randy California con su banda Spirit en ‘I Got a Line on You’, aunque al final nos salió mucho más cañero, con Miguel Herrero metiendo unos órganos al más puro estilo Deep Purple (de hecho hay una parte C en inglés con guiño a los Who).

La canción surgió a modo de broma (y a la vez crítica) ante la dificultad para encontrar tiempo para mantener la intimidad conyugal, de ahí ese ataque de lascivia en sus versos. Fue la última canción (y la última toma) que canté para el disco. Había grabado las voces de las once restantes en menos de día y medio, y por eso Pedro Álvarez (el ingeniero de sonido) dijo algo así como «venga, échale ganas que con esta lo tenemos». Yo ya estaba casi afónico y sin fuerzas, pero contesté con un «venga» y aullé lo mejor que pude. Es por eso que el disco abre con ese «venga». Pedro lo dejó porque le pareció gracioso y al final es lo primero que se escucha al bajar la aguja al vinilo. Por supuesto, en cuanto acabó la toma nos fuimos a celebrarlo con unos escalopines con cabrales.

2. Simón

Cuando nació Simón, con apenas una hora de vida, le hice escuchar ‘Beautiful Boy’ de John Lennon. Evidentemente, yo quería hacerle una canción así, pero evitando caer en tópicos o versos demasiado ñoños. Mi idea era algo más enfocado en el rock, pero el primer estilo con el que Simón (siendo bebé) empezó a bailar y sonreír fue con el soul, por lo que estaba claro que lo que tenía que escribirle era un soul.

Tardé más de siete meses en terminarla: primero llegó la melodía, luego el estribillo, luego los versos… por suerte, nada más acabar la canción se me acabó el bloqueo compositivo, llegando el resto de temas a borbotones en menos de mes y medio. Musicalmente bebe de Van Morrison, Buffalo Springfield y Ray Lamontagne. Y estaba claro, el estribillo tenía que ser su nombre como un mantra. Lo de ‘El tonto Simón’ de Radio Futura ya llevaba en el imaginario colectivo demasiado tiempo [risas].

3. Saturno devorado

La canción nace musicalmente de ‘Lover on the Bayou’, un tema de los Byrds que abre Untitled, un disco que me obsesionó en aquella época y que incluso aparece en la portada de Empiria y Laurel. Es una reflexión sobre el paso del tiempo, narrada en primera persona, como si el propio tiempo nos hablase. Saturno devorando a sus hijos es un cuadro famoso de Goya, de sus Pinturas Negras, siendo Cronos (el dios del tiempo) uno de sus hijos devorado. Yo quería reflejar en el título que ni el propio Saturno puede librarse del paso del tiempo, de una muerte y una vejez inexorables.

Obviamente, lo más destacable de la canción (y un sueño cumplido para un servidor) es el violín de Scarlet Rivera, la mismísima violinista de Bob Dylan en la gira de 1975 de la Rolling Thunder Revue y su álbum Desire. Dylan es mi artista favorito desde que soy niño, y ‘Hurricane’ la primera canción que escuché de él, así que puedes imaginar cómo lo he vivido. Gracias a una serie de coincidencias maravillosas, Scarlet ha terminado tocando en esta canción, con unos extensos emails previos entre ambos que han fraguado una amistad aún más valiosa que su propia colaboración en este disco. Me sigo emocionando al volver a escuchar su particular estilo zíngaro con el arco.

4. Todo nuevo bajo el sol

Es la última canción que escribí para el disco, casi un año después que el resto, apenas unas semanas antes de entrar a grabar. Acababa de comprarme una guitarra acústica, y a escuchar sin descanso a los Jayhawks y el Wildflowers de Tom Petty. Mi día a día con Simón había cambiado (ya no era un bebé sino un niño), y me fascinaba cómo podía disfrutar y emocionarse tanto ante las pequeñas cosas cotidianas ante las que poco a poco dejamos de prestar atención. De ahí que «todo sea nuevo bajo el sol». Musicalmente, destaca el tratamiento sonoro de raíz americana gracias a la mandolina de Carlos Vudú y el dobro y la guitarra slide tocada por Hendrik Röver (Los Deltonos). La canción ha terminado siendo el single del álbum (con videoclip incluido).

5. La última carta de Jim Croce

En la época de composición del álbum, el cantautor norteamericano Jim Croce entró como un tsunami en mi tocadiscos. Me encantaba su estilo, su humor afilado y los personajes de sus canciones. Pero cuando realmente me fasciné con él fue al leer su biografía: un tipo que tras casarse con Ingrid, a la que conoció siendo jurado de un concurso de música, se instala en el Bronx neoyorquino gracias a un contrato discográfico con la todopoderosa Columbia Records.

Aquel disco conjunto como Jim & Ingrid Croce saldría en 1969 y se perdería en el olvido, teniendo que vender el matrimonio todos sus bienes para subsistir, mudándose de nuevo a Filadelfia. Jim tuvo que hacer de camionero, albañil o constructor de ferrocarriles para ganar algo de dinero, hasta el momento en que Ingrid se quedó embarazada. Ahí, irónicamente, Jim volvería a apostar por sus canciones, consiguiendo tras la negativa de 40 discográficas ver publicado su álbum debut en 1972. El cantante cayó en gracia y el próximo año y medio se lo pasaría girando sin descanso, yendo a las televisiones e incluso teniendo un número uno. Todo idílico, en teoría, hasta su fatídico accidente de avión tras un concierto en septiembre de 1973 con el que acabaría falleciendo a los 30 años.

La historia de la canción llega ahora: tres días después del accidente, a Ingrid le llegaría una carta escrita por el propio Jim la misma noche de su accidente, en donde le prometía volver a casa para tener en adelante una vida familiar, alejado de los escenarios, decepcionado por el mundo de la música. Aquel revés tan trágico provocó esta canción, escrita a la manera de Jim Croce (de hecho hay un guiño evidente a su ‘Bad Leroy Brown’ que acabaría cantando Frank Sinatra), con versos reales de la propia carta (que puede leerse en internet).

6. Antes del huracán

El título viene prestado del libro de Kiko Amat del mismo nombre, que estaba leyéndome justo cuando empecé a escribir la canción. En el libro, Amat habla de cómo un tipo normal acaba encerrado en un psiquiátrico, mientras que yo narro todas las fricciones y discusiones cotidianas fruto del agotamiento diario, pero con un estribillo que apuesta por la victoria (cual «laurel» en la cabeza) ante tantas vicisitudes. Musicalmente, intenta acercarse al Neil Young más mántrico junto a sus Crazy Horse, con guiño al Andrés Calamaro de Honestidad Brutal en sus últimos compases incluido.

7. Caballero andante

La cara B arranca con un riff pesado, que muta progresivamente en funky gracias al piano clavitet tocado por Miguel Herrero. Durante cada noche del primer año y medio de su vida, Simón era incapaz de dormir, a no ser que lo lleváramos en brazos, con el típico meneíto dando vueltas por el salón, despertándose en cuanto nos sentábamos o parábamos, de ahí lo de «caballero andante». Hay una parte C frenética y adrenalítica a mitad del tema (carne de cañón para el directo), y el solo de guitarra es nada menos que de Jamison Passuite, líder de Handsome Jack, un power trio de Buffalo (Nueva York) que posiblemente sea mi banda actual favorita. Otro lujo de este álbum.

8. Debe ser así

La canción es una postal de mi nuevo día a día, una oda a la felicidad cotidiana, a un escenario en el cual no me imaginaba hace unos años. El tema nació en una onda más acústica, más cercano a las baladas de Bob Dylan y The Band en el sótano de Big Pink, pero tras la escucha de ‘So Begins the Task’ de Manassas (con un Stephen Stills superlativo) decidí llevarlo al country, de ahí ese cambio tras el primer estribillo.

A destacar el banjo de Hendrik Röver, el piano de Miguel Herrero emulando la melodía de ‘Cardboard Watch’ de The End (la banda que produjo en 1969 Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones) y el guiño a John Lennon con su ‘Watching the Wheels’, en honor a esa época de «amo de casa» entre 1975 y 1980 en la que cambió su rutina de rockstar por la comodidad del hogar y la paternidad a jornada completa.

9. Material sensible

Musicalmente, este tema podría haber pertenecido al conjunto de canciones de La Liturgia Eléctrica, con ese arranque de metales o ese poso de rock clásico, un poco a lo E Street Band de Springsteen. La letra es una crítica al mundo actual, en donde seguimos siendo tratados como cifras, caracteres y algoritmos, olvidando la parte más humana de cada uno de nosotros. La escribí del tirón, recuperando además la armónica como sorpresa final tras la explosión de vientos y trompetas. De momento es la favorita de l@s que han escuchado el disco.

10. Lisérgico Síndrome Disidente

Sin duda, el tema más experimental del álbum, una especie de ‘Tomorrow Never Knows’ de los Beatles más psicodélicos (de hecho las iniciales del título es otro guiño a los Fab Four, en este caso al ‘Lucy in the Sky with Diamonds’). Otra crítica en cuanto a versos, en este caso mirando con nostalgia los tiempos pretéritos, que musicalmente suena tan redondo gracias al cordobés Víctor Cabello, culpable del sitar, así como de la dilruba y la tanpura (violín y percusión indios respectivamente). Para rematar este acercamiento al raga rock, Tino Di Geraldo (percusionista de Paco de Lucía o Jackson Browne) también toca la tabla india, luciéndose especialmente en la lisérgica introducción del tema. Javier Vielba de Arizona Baby, por cierto, también aparece en los coros.

11. No rainbow without rain

La canción surgió como una especie de broma, intentando componer un bluegrass instrumental a la manera de los Byrds en su ‘Nashville West’. La frase «there’s no rainbow without rain» («no hay arcoíris sin lluvia») salió de la nada mientras la tocaba, pero encajaba conceptualmente en el disco (por aquello de que toda recompensa conlleva su esfuerzo). En la grabación se nos escucha disfrutar y jalear, incluso la risa de Simón al final del tema, con un Hendrik Röver al banjo y un Miguel Herrero a la guitarra eléctrica desatados, como si llevaran unas botas vaqueras dando sonados taconazos en un rancho de Kentucky. En definitiva, una diversión de dos minutos que quita carga emocional al disco y funciona como una transición perfecta.

12. El desastre

Realmente la escribí en la pandemia, pero decidí adaptar la letra como canto resiliente ante cualquier revés, con actitud colchonera, cual coro etílico en cualquier taberna de Irlanda, de ahí su cadencia en tres por cuatro y su coda final. Destaca la mandolina de Carlos Vudú y la colaboración de Gatoperro a las voces, que cambia la melodía de forma única y genuina. Una despedida con el puño en alto y la jarra de cerveza en la otra, con los dientes asomando amenazantes ante los nuevos golpes.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Pues ojalá tenga mucho recorrido y nos devuelva al escenario y la carretera, que es nuestro hábitat natural, y que estas canciones acompañen al oyente durante mucho tiempo. ¡Gracias!

Escucha «Empiria y Laurel» de Antonio Hernando a continuación: