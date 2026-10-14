BALONCESTO – Un Mundo para Glub / Canción a Canción

Dos años después de que lanzaran su álbum debut Primavera Tardía, el grupo madrileño BALONCESTO publica su nuevo disco bajo el título de Un Mundo para Glub, que supone una reválida para Álvaro, Javi y Mikel, y un verdadero paso adelante en su carrera. El protagonista de este trabajo es Glub, figura de cerámica que aparece la portada, al cual el trío le transmite una serie de vivencias y conocimientos para entender mejor el mundo que le rodea. La cerámica es la metáfora y el concepto que sirve como excusa para hablar de fragilidad, contradicción y humanidad en un mundo cada vez más rápido.

Hablamos con la banda y tratamos de entender junto a ellos cómo es ese mundo que pretenden mostrar al curioso protagonista del disco. Un Mundo para Glub es un trabajo que se divide en dos partes: una primera cara optimista y naturalista, y una segunda pesimista y ecologista. Dejamos que sean sus creadores los que nos den más pistas de lo que nos podemos encontrar en un disco ambicioso en el que la exploración musical y conceptual han fundamentado el camino a seguir.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos BALONCESTO, un grupo indie rock de Madrid y acabamos de publicar nuestro segundo disco Un Mundo para Glub.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 25 de septiembre de 2026 ya está disponible en todas las plataformas de música en streaming.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Para este disco hemos contado con Jorge Antequera, es un productor con el que congeniamos muy bien y compartimos muchos gustos musicales y de visión de banda. Ya con su proyecto en solitario, Jayco Jr, vimos que podría hacer algo muy chulo con nuestro sonido, y así fue. Estamos muy contentos con el resultado y muy contentos con Jorge, tanto es así que ya forma parte de BALONCESTO como el 4º integrante. El disco se grabó en el Búnker de San Crispín y nos llevo un año en el que experimentamos y jugamos en el estudio.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco ambicioso, tanto por el concepto, como por el sonido. A nivel concepto o significado es un disco que abarca muchas experiencias de la banda y experiencias vitales que pueden ser muy universales, como el miedo, la esperanza, la fragilidad. Todas estas experiencias tienen mucha relación con la portada, Glub, que es una figura de cerámica con cara a la que le hemos dado vida y a la que queremos transmitir todos nuestros conocimientos, para que conozca tanto lo bueno de este mundo como lo malo, aunque al final del disco le venimos a decir algo así como que no nos haga mucho caso y que viva su propia vida.

A nivel sonido hemos querido arriesgar y experimentar. No se ha compuesto como el anterior disco, en el que llevábamos las canciones ya cerradas en el local y prácticamente eso es lo que grabábamos. En este disco hemos usado el estudio como una herramienta más de composición, un poco como un espacio de creación en el que las ideas que traíamos, junto con las ideas que aportaba Jorge, más la experimentación y el dejarse llevar por muchas influencias, es lo que ha dado el resultado a este disco tan ecléctico, en el buen sentido. Influencias varias como Slow Pulp, Wednesday, Beatles, Geese, Dylan, feeble little horse, Big Thief, Los Planetas, Prism Shores, Momma, Parannoul, the pillows, Pinegrove, La Velvet Underground y muchos más…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Ha sido una larga grabación en la que hemos puesto mucho de nosotros mismos. Ha habido canciones descartadas en las que hemos estado trabajando días y no nos convencían, u otras como “EVA-03” que en en dos días la compusimos y la grabamos, muy loco. Creo que puede entreverse algo de esa urgencia en la propia canción.

Lo más bonito de la grabación fue que la última canción que grabamos coincidía que era la canción que cierra el disco, “gurú”. Si la escucháis entenderéis que es una canción catártica, y así lo fue para nosotros. Lo grabamos en directo, los cuatro metidos en la misma habitación con tres guitarras acústicas y elementos de percusión para Álvaro. Parecía eso una cacharrería. Fue un momento mágico, hicimos seis tomas, y la que mejor nos quedó y escogimos es la que al final se escucha una llamada telefónica. Era la novia de Jorge que le estaba llamando. Podríamos haberlo quitado de la mezcla, pero nos pareció algo gracioso y guay.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos una gira de presentación en varias ciudades: Madrid, Granada, Zaragoza, Barcelona y Valencia, de momento. El cartel con todas las fechas está disponible en nuestras redes. En cuanto a festivales, no hay confirmados, pero esperamos que caigan algunos para este verano y que la gente conozca a Glub

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Privilegiados

“Privilegiados” es una de las primeras ideas que presentamos a Jorge, y al principio iba a ser un audio del móvil que grabó, pero le dimos varias vueltas a la idea y en el estudio experimentamos con ella. Fue de las últimas canciones que grabamos, ya sabiendo cómo era el sonido que estaba quedando en el disco. Es muy atmosférica, perfecta para meterte de lleno en el viaje del disco, y habla de un despertar y de ver la vida con buenos ojos.

2. la gira tardía

“Privilegiados” termina de forma abrupta para introducirnos en el segundo tema, “la gira tardía”. Fue nuestro primer single y resume muy bien las experiencias que vivimos al girar nuestro primer disco Primavera Tardía. Es la roadtrip de una banda y una gira autogestionada. Fue además la primera canción que grabamos con Jorge y ahí supimos ya que estábamos consiguiendo algo muy chulo.

3. Iridiscente

Es una canción que podría resumir gran parte del disco. Habla de las pequeñas cosas, de compartir momentos con los demás y de cuidar la Tierra y el espacio en el que tenemos la suerte de vivir. En cuanto a sonidos, nos permitimos también experimentar, meter pianos, efectos de voces, sin miedo al cómo lo íbamos a trasladar luego al directo. Queríamos una canción potente con un mensaje potente y necesario. La letra es un poema que surge como respuesta a la letra de “asteria” una canción de cólgate, un grupo italiano, que dice algo así como «Odio questo mondo rotondo». Fue uno de los singles y el videoclip lo presentamos en un evento al que vino mucha gente. El video es una pasada, dirigido por Marcos Oteiza, lo tenéis que ver porque suma al mensaje del propio tema.

4. EVA-03

Después de este amor por la vida, viene una canción más frenética, de un amor a la desesperada, un poco radical. El tema es un acelere y con sonidos glitch y digitales. La letra fue una invención entre los cuatro y queríamos parodiar a alguien desquiciado, sacamos lo más oscuro de cada uno para crear esta canción/persona que tiene vida propia y que no hay quien le pare. El videoclip también es muy loco, animación 3D por Eva Robles.

5. LENTO

Es un tema que invita a pararnos y contrasta bastante con “EVA-03”. Una pausa después de la locura. Es una canción de sonidos atmosféricos y oníricos en la intro y que después rompe con toda la intensidad de la band. La canción viene a decir que persigas tus sueños, no los que te imponen, con constancia y dedicación, y que nadie te pare o desmotive. Es un tema “motivacional”, de los que también hacen falta.

6. desespero

En este punto del disco, después de toda la intensidad de los primeros temas, rebajamos revoluciones con una canción acústica e intimista. “desespero”, es una canción que habla del bloqueo creativo y de la frustración. Fue grabada a guitarra y voz, en una misma toma para dar esa sensación de intimidad y cercanía, casi como si te estuvieras asomando por la rejilla de la puerta a mirar.

7. Una casa

Volvemos a la carga con “Una casa”. Un riff pegadizo, una letra aparentemente amable, pero que esconde detrás el miedo a no tener un hogar, la distancia en la pareja y las expectativas no cumplidas. Esto se siente ya en el clímax del tema donde sale toda esa rabia a la luz.

8. y que suba el mar

Es el focus track del disco. Una canción muy triste que habla de la pérdida de la fe en la humanidad, de perder toda esperanza que quedaba (como en el mito de Pandora, que era también un jarrón). A nivel sonoro también es pesada, recuerda un poco a Alex G en algunos momentos y Jorge aportó la idea de hacer ese final instrumental que remarca el dramatismo.

9. Isla Basura

Y después de perder toda esperanza viene “Isla Basura”, un tema que habla de nuevo de no tener una casa, de que tal y como estamos dejando este mundo lo único que nos queda es irnos a vivir a la gran isla de plásticos que hay en medio del Pacífico y bailar juntos en el fin del mundo. Es una canción grabada en directo y queríamos conseguir un rollo la Velvet. Nos pusimos gafas de sol y todo para meternos en el personaje de unas estrellas de rock bohemias de NY.

10. El Aviador

Es uno de los primeros temas que llevamos al estudio. Es muy “planetero”, muy Yo La Tengo. Son 6 minutos de canción con una introducción instrumental y un cierre parecido, para dar la sensación de que es un tema cíclico. Es una canción melodramática, como si de una tragicomedia griega se tratase, y habla de la dificultad de las relaciones a distancia. La canción tiene sus momentos explosivos y sus momentos de calma, con referencias a la cultura pop.

11. gurú

Y para cerrar el disco “gurú”, un tema acústico con toques orientales que vienen a decirle a Glub, protagonista de todo el grupo, que no nos haga mucho caso, que tiene que vivir su vida y seguir su propio camino, y que todo lo que sienta será parte del aprendizaje vital. El final es un caos que resuelve en un acorde que nos devuelve a un estado de paz, inspirado en “A Day in the Life”

Para este disco descartamos una canción que llamábamos “Las Fotos”, que era una mezcla entre The Cure y los Pixies.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que la gente disfrute del disco, porque está hecho con muchísimo curro y muchísimo amor, y que forme parte de su banda sonora. También queremos rodar el disco y disfrutar del directo, porque son canciones muy divertidas de tocar.

Pues eso, que no queremos parar de hacer esto que tanto nos gusta y nos gustaría que en un futuro pudiera ser sostenible, porque somos gente que tiene que mantenerse por otras vías y quisiéramos tener más tiempo para dedicarnos a la música, que es lo que amamos.

Escucha «Un Mundo para Glub» de BALONCESTO a continuación: