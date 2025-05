BAUER – Si hubiéramos sido más valientes / Canción a Canción

Los malagueños BAUER tienen ya cuatro álbumes a sus espaldas, siendo Si hubiéramos sido más valientes su más reciente lanzamiento. La banda formada por Lucas Bauer, Gabriel Bauer, J. Abel Asensio y Fernando Gallardo, bajo la producción de Pablo Cebrián, ha publicado un trabajo donde miran de frente a la vulnerabilidad que nos marca en nuestro día a día, tratando temas muy personales con los que cualquiera podría sentirse plenamente identificado. Estamos ante un disco honesto que habla de decisiones, de dudas, de relaciones personales y de la manera en la que todos afrontamos la vida.

A continuación, son ellos mismos los que nos presentan Si hubiéramos sido más valientes y nos detallan todo lo que han pretendido transmitir con estas canciones. BAUER se afianzan y avanzan hacia adelante con un trabajo que les llevará por multitud de escenarios de nuestro país, expandiendo su propuesta pop-rock al máximo.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos una banda de pop/rock independiente que hace música propia con pasión desde hace años. Este disco se llama Si hubiéramos sido más valientes y es el cuarto de nuestra carrera. Por alguna razón, nuestra sensación asociada al disco es diferente a la de los discos anteriores, desde el principio nos enamoramos mucho de las canciones y hemos intentado cuidar al máximo cada detalle. Es un disco hecho desde el corazón, sin expectativas pero con mucha libertad; y solamente con la idea de hacerlo lo mejor que sabemos y poder estar orgullosos del resultado final. 10 canciones en las que contamos nuestras historias, lo que nos ocurre, lo que nos emociona. Algunas más alegres, otras más melancólicas y otras más serias, como la vida misma.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Está disponible en plataformas digitales desde el 23 de mayo. Además haremos una edición en vinilo, ya que hemos hecho un diseño muy especial de la mano de Álvaro Fajardo (Bunbury, Los Zigarros, Rulo y La Contrabanda, entre otros). Queríamos que el disco completo fuese una obra bonita, tanto sonora como visual.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Hemos grabado en Madrid en los estudios Halley Music Hub, con el renombrado productor Pablo Cebrián, un lujo. Ya habíamos trabajado con él en anteriores ocasiones, pero esta vez la conexión ha sido muy potente. Le presentamos unos 30 temas y eligió los 10 que más le gustaron. Una vez seleccionados, Pablo sabe darle un toque especial a las canciones para subirlas a otro nivel, tanto en sonido como en arreglos y expresión musical. Y el estudio es una pasada, toda una experiencia grabar allí. Aunque tengo que admitir que Pablo nos ganaba al futbolín todo el rato en los descansos, quizás la parte más dura.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco independiente, muy emocional, con canciones desenfadadas y personales. Hemos tratado de buscar sonidos que perduran en el tiempo, algunos con un toque vintage y mezclados con sonidos más electrónicos y modernos que crean atmósferas. Los textos hablan del paso del tiempo, de las decisiones que tomamos en la vida, de las cosas que superamos y de lo que de verdad importa y que tanto se nos olvida en ocasiones. Nuestras influencias para este disco son variadas, nos inspiramos mucho en grupos internacionales como Arcade Fire, The National, The War on Drugs, Bon Iver o Kings of Leon.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Nosotros somos de Málaga, así que hemos grabado en días sueltos en Madrid. En estos días había que aprovechar al máximo, así que en alguna ocasión hicimos sesiones de 15 o 16 horas. Por ejemplo, la última canción del disco (Otra vida), la grabé a las 2 de la mañana ya muerto de sueño, y en la toma de voz se nota ese cansancio para bien, porque es un tema que requería mucha calma y energía introspectiva. Otras anécdotas se dieron en los descansos, tenemos mucha amistad con Pablo y nos reímos mucho. De hecho, tenemos un humor compartido de «putearnos» con cariño. Por ejemplo, con cosas tipo «si no grabas bien en 3 tomas después invitas a una ronda de cervezas». Creo que tuve que invitar en alguna ocasión.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Hemos arrancado fuerte con el festival Festial en Alcázar de San Juan. En junio tenemos el Birrafest en Esquivias, haremos promo con eventos más pequeños y aún quedan algunos festivales por confirmar. En agosto tenemos el Sonorama Ribera. Y a partir de octubre haremos una gira de salas a nivel nacional.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. El comienzo del final

Una canción fresca y divertida. Es un terreno que no habíamos explorado anteriormente. Nos apetecía hacer un tema lleno de ritmo y muy bailable. La letra habla de amistad, de cerrar etapas para abrir nuevas puertas y de lo cíclica que puede ser la vida.

2. Si hubiéramos sido más valientes

Es la canción que da título al álbum porque nos parecía un concepto muy interesante. Todo el mundo tiene alguna (o varias) situaciones en el recuerdo en las que podría haber sido más valiente o al menos hacer las cosas de una manera diferente, y esto siempre se ve con la perspectiva del tiempo. Además, nos quedamos enquistados en ese pasado o preocupándonos por hacerlo mejor en el futuro, cuando lo único que controlamos mínimamente son nuestras decisiones del presente. Queríamos contar esa sensación con la canción.

3. El curso natural

Probablemente, una de las letras más especiales para nosotros. En ocasiones tratamos de esforzarnos por conseguir muchas cosas en la vida y por cambiar nuestro entorno, pero hay veces que lo máximo que podemos hacer es aceptar las cosas importantes tal y como son, y tal y como el curso natural de la vida las gestiona. A nivel musical, este tema va creciendo y haciéndose grande desde el inicio hasta el final, reforzando esa idea conceptual del curso de la naturaleza.

4. No quiero sentirme así

Una canción melódica pero con un ritmo envolvente, hecha un poco para atrapar en un flow constante al oyente. La temática es esa complejidad que sentimos cuando tenemos que decidir algo y nos encontramos con dos emociones contrarias que casi se enfrentan entre ellas y no nos permiten avanzar.

5. Aún hay fuego

Otro ritmo envolvente con melodía bonita. Fue muy especial colaborar con Conchita en este tema. La letra habla de rescatar las cenizas de una relación que, probablemente por el paso del tiempo, se ha estancado en algún punto.

6. La mediocridad

Es el tema más arriesgado y diferente del disco. Sonidos más electrónicos y un final rompedor, mostrando nuestro lado más rockero y más psicodélico. La letra también trata de navegar en las profundidades de la desesperación de la soledad, de la ausencia de movimiento.

7. Se cerraron las heridas

Otro tema muy ritmoso y enérgico. Con riffs pegadizos y una letra optimista sobre aprovechar el tiempo y la vida.

8. Delorean

Parte de un encuentro con una persona que fue importante en el pasado y describe algunos recuerdos que marcaron una época. Una canción rítmica que mezcla la nostalgia con la alegría de saber que las cosas finalmente tomaron un buen camino.

9. Dejar la culpa atrás

Una canción escrita en un día de resaca. Fue la primera canción que compusimos para el disco. Quizás tiene un rollo Los Planetas, grupo al que admiramos mucho. Ritmo constante que se convierte casi en un bucle sonoro y que desemboca en un estribillo potente.

10. Otra vida

Es la canción más íntima del disco. Explora emociones como la melancolía y la sensación de echar de menos a una persona tras una pérdida. Un cierre dramático para un disco que trata de pasar por diferentes estados emocionales.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Creo que lo principal que nos ha enseñado la experiencia es a no crear expectativas con la música, sino a disfrutar de cada paso que damos. Hemos disfrutado mucho del proceso de crear este disco y lo que deseamos es que la gente lo disfrute también escuchándolo. De ahí a dónde eso nos lleve, ya no depende de nosotros. ¡Muchas gracias por la entrevista!

Escucha «Si hubiéramos sido más valientes» de BAUER a continuación: