Belapalma – Belapalma / Canción a Canción

Conocimos a Belapalma a finales de 2023 (ya les habíamos seguido los pasos cuando se llamaban The Seventh Floor), cuando publicaron el EP De la cabeza a los pies y les dedicamos un artículo para la ocasión. Desde entonces, les hemos seguido la pista, sencillo a sencillo, hasta llegar al día de hoy con su primer larga duración ya en la calle. El álbum homónimo de la banda madrileña es un tratado de indie-pop fresco y desacomplejado, y viene de la mano de Guille Mostaza y Diego Perinetti, tándem responsable de discos tan importantes en los últimos meses como Fanfarria clandestina, de Cometa.

Hablamos con Belapalma de lo que supone lanzar este trabajo y todo lo que les ha llevado hasta aquí. Y nos adentramos en el disco recorriendo cada uno de sus cortes, intentando comprender mejor todo lo que hay en ellos, gracias a sus propias explicaciones. Estamos ante un trabajo muy disfrutables, que debería abrirles las puertas de una gran cantidad de salas y festivales de nuestro país. Hasta que eso llegue, disfrutemos de sus canciones.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Belapalma, cuarteto madrileño de indie pop formado por Rubén Bernabé (voz y guitarra), Álvaro Serrano (guitarra y coros), Dani Martins (bajo y sintes) y Nacho Martínez (batería y percusión).

El disco que acabamos de estrenar, Belapalma, es el resultado de tres años de trabajo, victorias, derrotas, conciertos, festivales y muchas experiencias. Para nosotros, la música es una vía de escape y diversión, una forma de plasmar nuestras inquietudes y rayadas mentales derivadas de nuestros trabajos. No nos dedicamos a la música profesionalmente, pero hemos querido hacerlo lo más profesional dentro de nuestros medios.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Belapalma, editado por AWAL Spain, está fuera desde el 7 de febrero y se puede escuchar en todas las plataformas.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabado con mucho amor, mimo y cariño en Alamo Shock con todo su equipazo: Guille Mostaza, Diego Perinetti, Aitana Luis y Guiem Rigo. En el disco también ha participado Pablo Lago (Cometa) con un solo de saxo brutaaaal.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco rebosa personalidad y canciones cuidadas al detalle, con todo muy bien colocado en su sitio. Es una propuesta diferente, cautivadora y atrevida, un viaje elegante que te lleva de lo nostálgico a lo romántico, de lo antiguo a lo actual, de lo cotidiano a lo onírico.

Y, no es porque lo digamos nosotros, pero es muy completo y tiene de todo. Tiene sonidos ochenteros que recuerdan a grupos como Wham! o Tears For Fears, sonidos más actuales y cercanos propios de Veintiuno o Siloé, sonidos más propios del mundo latinoamericano como Bándalos Chinos o Lagos y hasta toques de italodisco que recuerdan a Nu Genea.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Grabar el disco en Alamo Shock ha sido súper divertido. Por situaciones personales, lo hemos grabado en diferentes sesiones a lo largo de 2024 y cada día de grabación para nosotros era como ir al parque de atracciones. Guille, Diego y Aitana te acogen en su casa y el ambiente es súper bueno, tanto para trabajar como para disfrutar.

¡Hay muchas de anécdotas! Os contamos una: Escuchando Dile Que La Quiero, Guille Mostaza (que es muy alto) en plena emoción pegó un salto y tiró un panel acústico del techo que cayó contra la mesa de sonido. No pasó nada, por suerte solo dio en plástico, pero hubo unos segundos de tensión en los que pensábamos que se había borrado todo. Está todo grabado en vídeo, pero no puede salir a la luz…

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

La presentación del disco fue el sábado 15 de febrero en la Sala Bardot (Madrid), en el ciclo de La Removida. Estamos barajando otras fechas para presentarlo en otras ciudades, pero por el momento todo está un poco en el aire…

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Psycho

Es una crítica al mundo de la música y sus egos. Hay mucha gente que se piensa más de lo que es, que se cree verdaderamente que está por encima del resto cuando en realidad no es así. La inspiración para este tema viene por una frase de Corrado Soprano (tío de Tony Soprano) en la que dice: «Hay gente que está tan atrás en la carrera que realmente cree que la están liderando».

Queríamos que fuese un golpe en la cara, un golpe de realidad y en Alamo Shock supieron combinar esta rabia con la elegancia y el toque disco que tiene la canción. Es perfecta para abrir el disco!!

2. A Sangre Fría

Es el primer tema que grabamos del álbum, en enero de 2024, y uno de los que más ha gustado. Cuenta la historia de alguien que tiene la vida ya encaminada, pero escucha cantos de sirena que hacen que despierte, que baile y que vuelva a sentir cosas fuertes. ¿Crisis de los 30? Puede que sí…

Musicalmente entra muy bien y tiene de todo: estribillo pegadizo, es bailable, piano disfrutón, solo de guitarra… Guille Mostaza la concibió como uno de los singles del disco y el resultado es perfecto.

3. Donde El Verano Seas Tú

Donde el verano seas tú es una canción que habla sobre unas vacaciones que nunca llegaron a ocurrir. Escrita con vistas a la nostalgia de acompañar a esa persona que querías a donde fuese.

La producción es inmejorable: por momentos parece que estás flotando en el mar, con arreglos (de Diego Perinetti y el propio Mostaza) que recuerdan a olas y a tardes estivales en la playa… Tiene una atmósfera propia de un anuncio de perfume de verano, que es súper cautivadora.

4. La Grande Tristeza

¡Nuestra primera canción con un solo de saxofón! Como buenos amantes de la música de los 80, siempre habíamos soñado con un tema con un solazo de saxo como broche. Se lo pedimos al virtuoso Pablo Lago (Cometa) y, la verdad, es para enmarcar. Fue uno de los grandes momentos de la grabación del disco.

Es una balada sobre una relación que termina, pero aún te quedan fuerzas para gritar que quieres que dure toda la vida. Un pequeño homenaje a La Grande Belleza de Sorrentino: melancólica, evocadora, envolvente y cuidada al detalle.

5. Desde Cero

Volviendo a aquello de la crisis de los 30… ¿Cuántas parejas acaban una larga historia y, después de un tiempo, se dan más oportunidades? Da igual ese match con el del gastrobar o que hayas conocido a una persona totalmente diferente que te aporta otras cosas, siempre hay algo que permanece y, ¿por qué no volver a empezar «Desde 0»?

Es una canción con mucho punch, con un estribillo que funciona genial en directo y siempre se grita a pleno pulmón.

6. Paranoia

Puede que sea la canción más «extraña» del disco por su ritmo, sus armonías y la artillería pesada de sintes que tiene y que nos flipa.

La inspiración para esta canción viene de la novela El Último Verano En Roma, de Gianfranco Calligarich, que cuenta la historia de un amor imposible, lleno de trampas y bañado de excesos, que desata una especie de paranoia melancólica al protagonista. Canción y novela altamente recomendables!

Como dato curioso para músicos, el ritmo está hecho en Shuffle, que le da un aire muy fresco.

7. Dile Que La Quiero

¿Quién no ha bailado con esta canción en una verbena? Queríamos rendir homenaje a una de las canciones españolas que desde hace casi 25 años se canta y se baila sin parar en todos los pueblos, reivindicar la imagen de David Civera que tantos buenos momentos nos ha traído y nos trae.

Fue súper divertido grabarla. Cuando se la propusimos a Guille Mostaza, fue como una conexión preciosa. Tiene un toque funky-disco y elegante que nadie imagina cuando la escucha por primera vez. Hacer esta versión nos ha abierto muchas puertas.

8. Noches Desnudas

Es un golpe directo al corazón, una canción que fusiona duda, amor y deseo, pero con un toque nostálgico y enérgico. Tiene algo especial, quizás ese estribillo que grita «Y soñar que aún no te he vivido» o quizás esa producción made in Alamo Shock, que la hace ochentera pero actual.

A la hora de grabarla, nos encantó que Guille y Diego supieron darle oxígeno y espacio a cada frase y arreglo que llevamos de esta canción. ¡Ojo con el coro del final y el último estribillo, que levantan el ánimo a cualquiera!

9. La ilusión

Es la historia de la banda hecha canción. Aparte del omnipresente síndrome del impostor que no para de llamar, infinidad de veces nos han dicho que no valemos, que no vamos a conseguir nada, que somos iguales al resto, que apenas tenemos seguidores… Y bueno, algo de razón tienen, pero la ilusión por seguir haciendo música no nos la quita nadie. Y este disco y esta canción son una buena prueba de ello.

La produ es rabiosa e inquieta, pero no deja de ser sofisticada y muestra mucho nuestra personalidad. ¡Toc Toc!

10. Me Prometo Olvidarte

Desgarradora, melancólica y llena de rabia y energía… Somos amantes de las baladas y teníamos que cerrar el disco con esta pieza, con el piano como uno de los protagonistas.

Podría ser un single por sí sola, pero es un bonito regalo para la gente que llega al final del disco cuando lo escucha entero: una canción que hace pensar, flotar y despertar del dolor y la melancolía.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Llevarlo a todas las partes posibles, que la palabra de Belapalma se extienda por todos los lugares 🙂

Escucha «Belapalma» de Belapalma a continuación: