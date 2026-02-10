Bernal – Vida y milagros / Canción a Canción

Vida y milagros, el segundo larga duración de Bernal supone el arranque de una nueva etapa y es una gran noticia en sí mismo. Un retrato cotidiano y coherente que funciona casi como una historia dividida en capítulos. A pesar de haber lanzado algunos singles previos, el álbum se comprende y se interioriza mejor escuchándolo al completo y en orden. Es así como estos pasajes cobran el mayor de los sentidos y llevan al oyente a un viaje alejado de de solemnidades pero con un trasfondo real y una mirada eminentemente vital.

Estamos ante uno de los trabajos más interesantes de este comienzo de año y que, a buen seguro, se colará en muchas de las listas de lo mejor del año cuando termine este 2026. El costumbrismo y la profundidad se dan la mano en estos doce cortes que navegan con naturalidad entre la oscuridad y la brillantez melódica, entre la sensibilidad y la garra, entre el cabreo y la esperanza. Pedimos a la banda valenciana que nos cuenten más cosas acerca de Vida y milagros y de sus canciones. Este es el resultado.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Hola, somos Mickele (batería), Carlos (guitarra), Avo (voz) y Edu (bajo), y estamos encantados de hablaros un poco de Vida y milagros, nuestros segundo disco. Éste habla de nuestras vivencias de los últimos años, cambios como acabar los estudios y sumergirse en el mundo laboral, acabar y empezar relaciones, perder familiares…

Hemos hecho especial hincapié en que sea todo muy relacionado con el movimiento, se habla mucho también del coche de camino a los bolos y de nuestra relación. El concepto nació de forma muy natural, casi sin buscarlo y estamos muy contentos de cómo se ha acabado hilando todo!

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Vio la luz el 6 de Febrero en todas las plataformas de streaming principales y hemos hecho unos vinilos chulísimos junto a d’Matinada que, si todo va bien, llegarán en nada! Sale bajo el sello de 17 Dolores.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado en The Mixtery con Raúl Abellán. Ha sido un proceso genial. Raúl nos ha ayudado muchísimo a perfilar los temas, con un trabajo impresionante de preproducción y producción. Raúl hace zoom en cada compás, cada nota, pero con una visión global. Es un maestro del sonido. Se ha notado mucho mimo por su parte y hemos quedado muy contentos!

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Diría movimiento, aceptación, observación. Su sonido, por momentos potente y por momentos delicado. Siento que nos hemos expandido hacia ambos extremos.

Las influencias vienen desde el post rock de bandas como Explosions in the Sky, This Will Destroy You; proyectos mas emo como American Football, The World Is a Beautiful Place; bandas de math como Delta Sleep, Toe, Girlfriends; pasando por otros proyectos como Trade Wind, Viva Belgrado, Turnover, Two Door Cinema Club y un largo etc.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Como era ya el último día de grabación de batería y Mickele estaba reventao el pobre, cuando íbamos a ponernos con “Una amistad perdida”, dada su naturaleza tan loopy pensamos «y si la hacemos electrónica y yasta» y así quedó! Gracias al cansancio, sacamos algo bastante novedoso para nosotros.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Pues llevarlo al máximo de lugares posibles!

Por ahora, podemos confirmar Madrid, Lleida, Vigo, Coruña y Santander pero hay mucho más por anunciar!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Enero en València

“Enero en València” nace de Avo después de un momento amargo en una relación y recuerdo que cuando nos la enseñó nos flipó a los tres. Nos inspiramos bastante de La Dispute. De hecho, el nombre de la demo era “La Bernute” [risas].

Recuerdo que la intro era más plana y Raúl nos propuso que entrase más progresivamente, no mostrar todas las capas de golpe.

2. Música para Eduardo

Básicamente, describe cómo es la ida/vuelta en coche para nosotros. La instrumental nace de un tapping con el bajo que casualmente probé a hacer después de “Enero en València” en el local y nos cuadró totalmente. Luego ya la desarrollamos con el loop de batería y las guitarras.

3. Dolores Marqués

Es un remake de una canción antigua que tenemos desde hace mil, la cual era instrumental. Quisimos darle una vuelta y, con la ayuda de Raúl, se ha quedado un tema muy dinámico y, en mi opinión (Edu), de los mejores del disco.

La letra es bastante clara y nació de Avo. Recuerdo que usamos un grafiti a modo referencia para la parte gritada del final.

4. Una amistad perdida

“Una amistad perdida” nació después de que se quedasen sonando los sintes del final de “Dolores Marqués”. Recuerdo que Carlos y yo lo escuchamos y pensamos «¿y si el siguiente tema empieza así?».

En un principio tenía un rollo más Girlfriends, pero luego le dimos una vuelta. La batería electrónica se decidió casi al final, y creemos que ha quedado muy guay!

5. Dientes

La trajo Avo y nos flipó la idea inicial, aunque le faltaba algo. Fue cuando quedamos Avo, Carlos y yo en mi estudio que le metimos ese toque con las guitarras que maduró del todo el tema. Recuerdo que hubo bastante trabajo por parte de Raúl en cuanto a estructura y arreglos en este tema.

6. Los dias largos

“Los días largos” nació de Carlos y es la primera vez en la que tenemos un tema con tanto protagonismo por parte de las guitarras acústicas. Recuerdo que trajo Carlos a mi estudio lo que era la idea base de guitarra y melodía de voz, y aquí la perfilamos. Se dieron unos cuantos cambios en cuanto a la batería y los arreglos de guitarra con Raúl y la voz de Carlota creemos que deja el tema redondo. Nos pedía algo suave y triste y creemos que lo bordó. Como anécdota: Carlota grabó todas sus partes en la primera toma!

7. Nunca quise

Habla de una relación de amistad en la que una de las partes se ha ido a vivir fuera y cómo es mantener ese vínculo.

La instrumental la desarrollé aquí en el estudio y se la pasé a los chavales. Recuerdo que en un principio no les caló del todo, pero me puse pesado porque me gustaba mucho [risas] y ahora es de las favoritas de Mickele 🙂

Hubo ideas muy chulas por parte de Raúl, como la parte así más ambiente de la subida final o los cambios de octava de la guitarra del verso, así como otros arreglos durante todo el tema. Esta canción no se tocó en el local hasta haber estado preproducida.

8. Rutina

“Rutina” también es un rescate del pasado. La guitarra del principio la compuso Fon, el hermano mayor de Carlos, cuando aún estaba en el grupo. Se quedó en el olvido mucho tiempo y recuerdo una tarde en la que me puse el audio del local y rehice una demo nueva. Después quedé con Carlos y la finiquitamos.

La «colabo» con las Fin del Mundo fue un tremendo triple que mágicamente entró y estamos suuuper agradecidos porque son una banda a la que respetamos un montón, nos flipa lo que hacen y es un honor tener un tema juntos.

La letra cuenta el desgaste del día dia, se busca plasmar lo agotador que es mantener el equilibrio entre lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer.

9. Sóleo

“Sóleo” tiene unos 4 años ya. Nació en un descanso del curro en el estudio en el que cogí la guitarra y salió casi del tirón.

Habla sobre un accidente de moto que, curiosamente, tres de nosotros hemos sufrido uno. La «colabo» con Pumuky fue idea de Avo, que es gran fan de la banda. Nos lo propuso y nos cuadró. Creo que está guay el hecho de que cada colaboración es con gente de un mundillo totalmente diferente, lo cual suma mucho.

10. A la plama de la teua mà

“A la plama de la teua mà” dio mucho trabajo en el estudio porque estábamos bastante atascados con la estructura y Raúl nos ayudó mucho a darle un sentido. Abrazamos la idea de que la carga fuese el motivo principal del tema. Avo está empezando a hablar en valenciano y es guay poder tener un tema en el idioma de nuestra tierra! A mí (Edu) me gustaría hacer mas en el futuro.

La letra habla de alguien que intenta dejar una adicción y no puede, lo cual con el tema que comentaba de las cargas enlaza muy bien.

11. Caminos, canales y puertos

“Caminos, canales y puertos” la vamos a tratar en el mismo apartado porque tienen una historia interesante. Trajo Carlos a mi estudio un tema de 6 minutos y pico. En un principio, era todo el mismo tema y se llamaba (la demo) “Magic Throwback” por la vuelta al riff del principio. Hicimos una sesión de preproducción con Raúl, pero no fue hasta que la vimos en su estudio que no se hizo el gran cambio. Al escucharla, nos propuso separarla en 2 temas y, después de 3-4 horas de corta y pega en Pro Tools, se quedó la cosa como la conocemos ahora.

La letra habla sobre el paso del tiempo, los desplazamientos… en general, del movimiento y todo lo que ello trae. A nivel conceptual cierra lo que se comentaba del principio del disco y, de hecho, el final de “Puertos” tiene un audio de nosotros hablando de vuelta de un «conci» y un sonido de puerta de coche cerrándose a modo FIN.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos muchos conciertos, mucha carretera, nuevas amistades, encontrarnos con viejos amigos y conectar con gente nueva.

¡Os esperamos en las salas!

Escucha «Vida y milagros» de Bernal a continuación: