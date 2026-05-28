Bianca Castafiore – Un año cualquiera / Canción a Canción

Si aún no has escuchado hablar de Bianca Castafiore, presta atención a este artículo y sumérgete en Un año cualquiera, su álbum debut. La banda madrileña está teniendo un rápido y orgánico crecimiento, gracias a su enorme facilidad para crear canciones adictivas y tremendamente contagiosas. Es así como están empezando a labrarse una interesante trayectoria que, con apenas unas pocas canciones publicadas, ya les hizo llenar algunas salas de su ciudad.

Para conocer mejor este proyecto, nos acercamos a Un año cualquiera y a cada una de las canciones que forman parte del trabajo. Y lo hacemos de la mano del cuarteto, intentando desgranar todo lo que nos quieren contar y entendiendo así algunas de las claves que están haciendo que el crecimiento de Bianca Castafiore esté en continuo ascenso.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Lo primero, muchas gracias a CrazyMinds por interesaros en nuestra música, historia, y darnos la oportunidad de hablar con vosotros, ¡muy contentos!

Pues somos un grupo de amigos de Madrid, ni más ni menos, y llevamos tocando juntos desde que estábamos en la universidad. Tras un parón de muchos años sin actividad musical, en noviembre de 2023 nos reunimos otra vez y empezaron a salir canciones poco a poco.

Unos meses después, con un par de maquetas bajo el brazo, decidimos grabar un disco para tener un recuerdo del grupo, sin ninguna pretensión más. Hemos ido grabando el disco según componíamos las canciones, durante un año, y este es el resultado. Un año cualquiera, que no esperábamos, y en el que hemos podido materializar lo que más nos gusta, que es quedar a tocar y hacer canciones. Todo muy natural. Después de grabar el disco, tuvimos la suerte de encontrarnos con Mushroom Pillow y aquí estamos.

El disco está compuesto por once canciones sencillas, con su buena dosis de reverb, chorus y distorsión, y hablando de temas que te pueden pasar durante el año. Sin muchas complicaciones y muy contentos con el resultado.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Empezamos a publicar singles en diciembre de 2025. Han sido un total de 4 adelantos desde entonces, hasta el 8 de mayo, fecha en la que se ha publicado el disco. Está disponible en todas las plataformas y tenemos como compañero de viaje a Mushroom Pillow, un lujo.

También sacaremos una edición física, en vinilo, con un formato especial en color azul que nos mola mucho.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Aquí nos tenemos que detener y hacer una mención especial a Carlos Hernández Nombela. Un tipo espectacular. Hemos grabado el disco en su estudio, El Castillo Alemán, y ha sido un proceso increíble para nosotros, en el que hemos aprendido mucho.

La historia empieza en enero de 2024, cuando contactamos con varios productores. Enviamos un par de maquetas grabadas en FL Studio para probar suerte y Carlos fue el primero en responder. Amor a primera vista.

Le estaremos eternamente agradecidos por ser la primera persona que confió en nosotros y por los buenos momentos que hemos vivido con él. Lo hemos pasado genial y nos llevamos a un nuevo amigo y colega, no podía salir mejor.

El disco se ha grabado en varias sesiones durante un año. Si teníamos 2 o 3 canciones, hablábamos con Carlos, nos hacía un hueco en su nada apretada agenda y pasábamos un fin de semana de campamento en su estudio. En total habrán sido unas 5 o 6 sesiones de grabación y un par de llamadas comentando las mezclas. Nos hemos entendido muy bien. ¡Gracias Carlos!

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Los que mejor pueden definir el disco son las personas que lo escuchen. A nosotros nos ha salido esto y estamos muy contentos. Tampoco hay un significado como tal, nos juntamos, salían canciones y les íbamos dando forma. En total habremos compuesto treinta y pico ideas, y estas 11 han sido las que han prosperado.

Y en relación con el sonido e influencias, estaremos viciados por la música que nos gusta. Carlos nos bautizó como “Los Vaccines Españoles”, nos quedamos con eso, que nos gustó mucho. En música en castellano, siempre hemos sido muy fans de Los Nikis y, además, tenemos la suerte de estar viviendo una época con bandas increíbles que también nos sirven de inspiración.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Grabar “¿Qué ha pasado?” ha sido un parto. Muchas idas y venidas. Pero recordamos que Carlos escuchó el «Lololo» y dijo «esto le va a gustar a Mushroom Pillow». Pues fíjate dónde hemos terminado.

Otra que nos hace gracia es que, a día de hoy, Carlos nos sigue guardando en Whatsapp como “guitarrista grupo sin nombre”, “bajista grupo sin nombre”, etc. Lo primero es el nombre y luego las canciones, nosotros al revés.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Mensaje importante: Animamos a todos los festivales y promotores a contactar con Ártica, nos haría mucha ilusión.

De momento, paso a paso en salas. Hemos tocado ya en Siroco y en Plaza Mahou de Bernabéu y el resultado ha sido muy bueno. La gente se lo ha pasado muy bien y hemos vendido todas las entradas.

Para presentar el disco, tenemos dos citas agendadas: el 30 de mayo en Razzmatazz 3, en Barcelona, y el 5 de junio en la sala Nazca, en Madrid.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Todo saldrá bien

La última canción compuesta y la última en grabarse. Después de todo, la primera del disco. Y quizá la más sencilla. Antonio hizo el instrumental, nos envió la canción, y al día siguiente Javi tenía la melodía de voz y la letra. En dos ensayos con la banda al completo ya estaba lista.

Esperemos que el título sea premonitorio.

2. Un día de perros

Nuestra favorita. El hijo predilecto. Antonio y Javi grabaron la maqueta y en el siguiente ensayo, al tocar la canción, hubo algo especial entre los cuatro. Siempre será nuestro hit. Perrito.

Carlos llegó a pensar que no iba a ser posible grabar la batería al BPM de la canción, pero Jorge es mucho Jorge. Fieles seguidores de la caja a negras.

Por poco nos quedamos sordos grabando los acoples iniciales.

3. ¿Qué ha pasado?

Qué coñazo, el trabajo que ha dado. El estribillo más coreable, sencillo y épico. «Lolololo».

4. Siempre pasa igual

En todo disco tiene que haber un solo de guitarra. Outro que nos encanta gritar en los ensayos.

5. Amor total

El mejor título, se le ocurrió a Borja. Una canción bonita, sobre los desamores. Nos encerramos dos fines de semana en casa de Javi e hicimos esta canción y “Tampoco pasa nada”. Estábamos nostálgicos.

6. Brechas

Quizá es la que tiene más historia. Tres miembros del grupo salieron una noche juntos y quedaron a comer al día siguiente. En los cafés, se compuso la canción y rápidamente a grabar maqueta. Cada estrofa, la noche anterior de cada uno de los tres.

7. Es la canción que te he dedicado

La canción más bonita, y de las últimas. Antonio y Javi se fueron de viaje para terminar de grabar las maquetas de “Todo saldrá bien” y “La canción”. Cuando terminamos la canción y se la enviamos a Jorge y a Borja, la respuesta fue: «Es preciosa».

Dame un silbidito.

8. Una vez más

La primera. Contigo empezó todo.

9. Bendito invierno

Antonio está loco e hizo los mejores sintes que vamos a componer jamás. La primera canción de los conciertos. Quedamos en casa de Javi para comer y terminar la canción, y estuvimos tocándola en bucle hasta las 3 de la mañana.

El verano está sobrevalorado. Hemos pasado temporadas estivales complicadas.

Título de Jorge. Nos lo pasamos muy bien decidiéndolo.

En nuestra opinión, la joya escondida del disco.

10. Cambia el viento

Fue la segunda canción. A veces sí, y otras veces, no. Se queda.

11. Tampoco pasa nada

La guitarra de Borja a partir del 02:35, de lo mejor del disco. De nuestros estribillos favoritos. Inspiración encontrada en un graffiti que vimos en la calle.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esto ya ha sido un éxito. Seguiremos disfrutando el camino.

¡Muchas gracias!

Escucha «Un año cualquiera» de Bianca Castafiore a continuación: