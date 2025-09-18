Billy Flamingos – Linde / Canción a Canción

El rock también se mueve en lugares como Ibiza. De allí son Billy Flamingos, banda formada en 2017, con tres discos y multitud de conciertos ya a sus espaldas. El último de sus álbumes se publicó hace unos días y supone una vuelta de tuerca al sonido del grupo, trazando una conexión entre la contundencia que les caracteriza y el poder emocional y sugerente de otros estilos más cercanos a lo indie o experimental. Hay mucha intensidad, tanto musical como lírica, en las diez canciones que forman parte de Linde y que hablan sin tapujos de sus cicatrices y costuras, mirando al futuro libres de prejuicios artísticos.

Hablamos con el trío acerca de todo lo que supone Linde para Billy Flamingos en el momento actual de la banda. Y recorremos junto a ellos todos los cortes del álbum, sus influencias y sonido. Y lo hacemos en vísperas de la presentación del disco que tendrá lugar mañana día 19 en la sala Cadavra de Madrid. Las entradas están a la venta aquí.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos Guille (cantante y guitarrista), Jose (guitarrista) y Álex (batería), una banda ibicenca que nació en 2017 y que se reconvirtió en trío a principios de 2024. Cada uno de nosotros tenemos influencias muy variadas, desde el jazz al heavy metal, y todo esto hace que este último proyecto sea muy diferente a los anteriores.

En Linde se van a encontrar el rock más afilado, la sensibilidad indie, la atmósfera hipnótica del stoner crudo, pero sin olvidarnos de letras cargadas de emoción.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 12 de septiembre de este año 2025 en todas las plataformas digitales, aunque desde abril fueron apareciendo pinceladas con 4 singles. El formato vinilo llegará antes de que finalice el año.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabamos en Magrana Estudios (Ibiza) junto al productor Omar Gisbert.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Este disco es un viaje personal y emocional. No lo vemos como una simple colección de canciones, sino como un retrato de un momento vital: nuestras dudas, certezas, miedos y esperanzas.

El sonido nace de la necesidad de mezclar lo íntimo con lo expansivo; buscamos texturas que transmitan cercanía, pero también un aire cinematográfico que envuelva al oyente.

Las influencias son variadas: desde Muse, The Strokes, Queens of the Stone Age, hasta referencias más contemporáneas. No queríamos imitar a nadie, sino dejar que todas esas inspiraciones se filtraran de manera natural en lo que somos y lo que queríamos contar.

En resumen, este disco es un mapa sonoro de quiénes somos ahora, con canciones que buscan conectar tanto en lo musical como en lo emocional.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Hubo un momento crítico: el ordenador de Guille (cantante) dejó de funcionar de un día para otro y ahí estaban todas las maquetas. Tuvimos que regrabar muchas referencias desde cero, sobre todo sintetizadores, que son muy difíciles de replicar porque los presets nunca suenan igual al reconstruirlos.

Cuando todo parecía perdido, la madre de Guille encontró por casualidad un disco duro con copias de seguridad de varios proyectos. Gracias a eso recuperamos los sonidos originales y pudimos terminar el disco como lo habíamos imaginado. Lo que empezó como una pesadilla técnica terminó siendo un salvavidas inesperado.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

La presentación oficial es el 19 de septiembre en Madrid, una ciudad que nos acoge muy bien.

Pasaremos el 17 de octubre por SiSons, en Santiago de Compostela, para hacer un showcase, y ya en noviembre por Murcia y alguna ciudad más por confirmar junto con Nuevo Berlín, un grupo que está despuntando y nos encanta lo que transmiten.

En enero de 2026 vamos al Love Is Indie Fest en Reus y en febrero a León con Tessa, otra banda a la que le tenemos especial cariño ya que son amigos, cosa algo complicada en este mundo…hay muchas máscaras [risas].

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Rumi

Es la intro del disco, una pieza instrumental donde se recitan versos del Matnawi de Yalal ad-Din Muhammad Rumi. Esta referencia también aparece en Human Sadness de The Voidz.

Son palabras potentes que invitan a cruzar un límite. Buscamos crear una atmósfera envolvente, con la guitarra slide como protagonista, a la que se van sumando capas hasta desembocar en un sintetizador arpegiado creciente. Aquí comienza el viaje.

2. Punto de partida

Un tema enérgico, con sintetizadores de clara influencia Muse. Como su nombre indica, es el inicio del camino hacia esta nueva aventura.

Habla de las dudas que atraviesa cualquier banda y de cómo el entorno puede aportar el optimismo necesario para seguir adelante.

3. Pole

Letra de Jose (guitarrista). Fue un descarte durante un tiempo, pero la rescatamos y adaptamos a nuestro sonido.

Tiene un toque latino en el estribillo y riffs de puro rock and roll. El título hace referencia al primer puesto, pero no desde la idea de ganar o perder, sino desde la de participar y dar lo mejor de ti.

4. Sushi Shock

Fue el primer single que lanzamos. Queríamos arriesgar con un sonido más contundente, con claras influencias al estilo Matt Bellamy.

La letra habla de una cena en un restaurante japonés donde alguien revela una verdad dolorosa y cómo ambos gestionan esa situación.

En la parte final grabamos más de siete voces entrelazadas en distintos tonos y líneas de texto, buscando reflejar esas voces internas que no te dejan dormir y que generan ansiedad.

5. Interpol

Una de nuestras favoritas y de las que más disfrutamos tocar en directo. Inicialmente fue un descarte, pero conseguimos reconstruirla hasta que nos convenció.

Como isleños en un lugar tan internacional y turístico, hemos vivido todo tipo de historias, y Interpol habla de eso. Tiene estribillos muy The Hives y un final explosivo.

6. Tiro al blanco

Probablemente la canción más accesible y melódica del disco. Pasó por muchas versiones porque no encontrábamos la estructura adecuada.

Finalmente, Álex (batería) propuso una base rítmica que le dio un color especial, y ahí nos enamoramos del tema. Habla de empezar de nuevo sin rumbo fijo, guiado por la intuición.

Fue el segundo adelanto, y creemos que sorprendió a los oyentes por sonar diferente a lo que habíamos hecho antes.

7. Ultreia

En 2024 fuimos invitados al festival SiSONS en Santiago (Galicia). Esta canción cuenta la odisea de aquel viaje: cancelaciones de vuelos, trenes perdidos y un concierto anulado en plena prueba de sonido. Con los ánimos por el suelo, terminamos por casualidad en un show de Delaporte en la Sala Capitol.

El tema rompe al final con un estilo casi metalero: doble bombo y guitarras agudas que imitan gaitas, como un homenaje a nuestra experiencia en Galicia.

8. Horizonte

Un tema cambiante y arriesgado, con versos robóticos y pegadizos, y mucha presencia electrónica. Incluye un solo de guitarra con pedal Whammy, muy usado por Tom Morello y Matt Bellamy, que da un toque distintivo. El final es casi un remix de la propia canción.

La letra habla del miedo y la desconfianza hacia lo desconocido, esa cautela que surge al enfrentarse a nuevas personas y situaciones.

9. Tupido velo

Otra de nuestras favoritas. No tenía estructura definida, pero sí un riff característico. Estuvo a punto de descartarse, hasta que logramos juntar todas las piezas.

Abre con una intro electrónica con efectos de voces y una alarma, transmitiendo caos. Habla de una discusión entre dos personas que solo se resuelve al correr un tupido velo y volver a empezar para encontrar la paz.

10. Al otro lado

Tema instrumental que cierra el disco. Simboliza haber cruzado un umbral y encontrarnos en algo nuevo.

Lo grabamos con guitarra española para darle un aire folclórico y desértico. Esa guitarra pertenece a la madre de Guille, como homenaje por haber encontrado las maquetas en aquel disco duro.

Incluimos atmósferas para darle un tono cinematográfico. La guitarra slide retoma el inicio del disco, cerrando el círculo con la primera canción.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

La verdad es que si echamos la vista atrás nos damos cuenta que hemos conseguido muchas cosas, desde que Rolling Stone de México nos incluya como una de las 20 bandas a descubrir, a que Claudio Roncoli nos diseñe la portada del disco o que la gente venga desde otras ciudades a vernos…no nos lo creemos!!

Al final, todo se trata de conectar con las personas y que nuestra música, nuestras letras les hagan sentir. Si Linde puede acompañar a alguien en un momento importante, ya habrá cumplido su misión. Y por supuesto, queremos seguir creciendo porque esto es una carrera de fondo.

