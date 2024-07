BRAVA – Fina Estampa / Canción a Canción

Vienen del barrio madrileño de Aluche y es una de esas bandas que lucen con orgullo su origen. Sus canciones hablan de historias cotidianas, de las calles que las amparan y de personajes cercanos a todos los que, de una u otra manera, proceden de algún barrio popular como el suyo. Su lenguaje está repleto de chulería y desparpajo, pero no por ello es ajeno a la sensibilidad y la emoción. Ellxs son BRAVA y su propuesta reivindica con gran acierto el rock cañí y bandas de décadas pasadas que tan bien supieron poner en primera línea este tipo de música. Podríamos hablar de Leño, de Burning o de Luz Casal, y también del sonido Caño Roto, de rumba de extrarradio o de cine quinqui, pero lo que sí parece claro es que Nerea, Jorge, Mario y Jaime, han cogido el testigo de todo esto, lo han refrescado y han ocupado un espacio que quizá últimamente anduviera un poco vacío.

Fina Estampa (2024) es el primer larga duración de BRAVA, diez canciones que vamos a recorrer junto a ellxs y que suponen su debut discográfico en un circuito que poco a poco debería posicionarlos donde merecen. Tienen actitud, pero sobre todo tienen canciones e historias que contar. Hace unos meses les conocimos mejor como banda y hoy vamos a adentrarnos de lleno en su disco. Escuchar las canciones del cuarteto madrileño, a muchos nos devuelve a nuestra juventud, a esas cintas de cassette (y otras cosas) compartidas en el parque, con los colegas (o amigos), a canciones que creíamos lejanas pero que hablaban de nosotros. A todo lo que algún día fuimos y que, seguramente, nunca hayamos dejado de ser.

Bienvenidxs a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos BRAVA, una banda de rock afincada en Aluche con influencias variopintas e inesperadas. Acabamos de sacar nuestro primer LP, Fina Estampa, con un sonido muy cheli, muy de barrio y, sobre todo, muy de verdad. Rock de parque y colegas. En Fina Estampa hay pa todos los gustos, rock duro, rumbita taleguera, funky y hasta una poca de country.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Se puede escuchar desde el 28 de mayo en todas las plataformas. Estamos preparando una edición en vinilo con sorpresas que enseñará la patita antes de que acabe el año.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Hemos grabado con David Baldo, en el Bunker de San Crispín y con muy buen rollo, la verdad. Baldo se metió unos efectitos guitarriles en En Carne Viva y nuestro colega Tomás se hizo unos coros.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco costumbrista, hecho desde las tripas, con mucha amistad, mucho amor y, sobre todo, mucha actitud. Optimistamente pesimista. Con un sonido crudo y sin artificios, que bebe del punk mas kalimotxero, hasta el hard rock con mas clase, pasando por el rock urbano, el funk y el country. Todo ello aderezado con nuestra propia salsa: el rock cañí. Este disco le debe mucho a Leño, a Ilegales, a Las Grecas y a AzuCena Dorado.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No hay mucho donde rascar, la verdad, somos gente muy seria… Jajaja. Pero sÍ que te podemos contar que uno de nosotros se quedaba dormido cada dos por tres.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

El 28 de junio estuvimos tocando gratis en el Aloha Fest, en el recinto Ferial de Leganés. Después nos vamos a hacer un acústico a Barcelona el 13 de julio, también gratis en Daddy’s Girl Boutique. Para el 3 de Agosto nos vamos a repartir estopa a Centenera Rock. Y en septiembre… en septiembre habrá mas de una sorpresa. ¡Estad atentxs chavalxs!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. 17 Palos

Ay, nuestra Catalina. Esta es una canción muy especial para nosotros, pero para hablar de esta canción hay que hablar de su protagonista. Cuando nos contaron la historia de Catalina, nos quedamos muertos. Todo lo que cuenta la canción es real, de principio a fin. Nos sentimos muy privilegiados de haber podido ponerle música a una historia así. Hay muchas cosas que se quedaron fuera de la canción por respeto a los familiares de Catalina y, si os habéis fijado, la historia no llega a concluir. Buscamos que fuera así porque queríamos honrar a Catalina y darle libertad. La libertad de que su historia termine como cada uno se la imagine. Como curiosidad nos hace sentir muy orgullosos decir que a todos los familiares de Catalina les hizo felices esta canción y lo consideraron un digno homenaje.

2. Farolero

Farolero fue un tema muy importante para BRAVA, abrió un camino sonoro para nosotros. Ese riff nos voló y nos sigue volando la cabeza, gracias a él hemos podido hacer canciones como En carne viva o 17 Palos. En sus versos podemos encontrar un poema de Bécquer que a Nerea le tenía robado el corazón desde los 11 años. Componer Farolero supuso un antes y un después para nosotros, Farolero es nuestra esencia.

3. En carne viva

Esta es muy divertida de tocar y es muy curioso porque la mitad de la letra la escribió hace un montón de tiempo Jorge, a las 7 de la mañana volviendo de un bolo, y la otra mitad la escribió Nerea años después, un domingo a las 12 de la mañana. En cuanto terminamos la letra nos pusimos a la melodía vocal y en cosa de 10 minutos estaba estructurada. A la semana la llevamos al local, que además fue justo un día que había venido Baldo a hacer la preproducción. Nosotros íbamos ahí to engorilados con el tema a ver si a Baldo se le ocurría algún arreglo molón y nos dijo: «chavales, esto está de puta madre así, no lo toquéis». Así que no lo tocamos más, jajaja. Eso sí, luego en el estudio, él le metió unas guitarritas de ambiente MUY chulandronas.

4. Leña en el barrio

Bueno, creo que Leña en el barrio es una de las canciones más evidentes que tenemos. Es un tema 100% autobiográfico, que habla de los disturbios en Lavapiés en 2008, cuando murió Mame Mbayé a causa del acoso policial. Esta canción habla de nuestra vida en Lavapiés, de la rabia que nos nacía al comprobar cómo en el barrio en el que vivíamos aún se trataba a los manifestantes y a los obreros como ciudadanos de segunda. Pero también habla de la importancia de las redes de apoyo, de tus vecinos. «El flamenco del bajo, me anima a seguir» que aparece en la canción es nuestro colega Santi, que vivía en nuestro mismo edificio y que toca la española que se te va la olla. «El del cuarto derecha, me da tono a elegir» era otro vecino que tocaba el trombón.

5. Laberinto

A esta la hemos tenido castigada mucho tiempo porque es la más lenta y a nosotros lo que nos gusta es repartir, jajaja. Una vez, una persona nos preguntó si era un tema nuestro o de Coque Malla y nos hizo sentirnos halagados, la verdad. Este tema habla de la magia de las relaciones al principio de las mismas y cómo es prácticamente imposible volver a sentirte así conforme pasa el tiempo.

6. Muy profesional

Esta está clara, ¿no?, jajaja. Bueno, esta canción habla de una tía listísima que se ríe en la cara del típico machito alfa. Estamos un poco hartos de rock testosterónico en el que los hombres se lamentan de lo mal que se portan con las mujeres, así que decidimos que era divertido darle la vuelta. Un rocata, como diría Rosendo, en toda tu cara, pa que te lo bailes con tus amigas, la verdad. Este tiene mucho éxito en directo, jeje.

7. Perrx

A esta no sabíamos qué género ponerle, así que le pusimos todos. Perrx es tu amiga la vacilona. Un tema hecho para reírse de toda la peña que se cree la panacea, básicamente. Todo el tema está concebido para vacilarte. Los cambios de melodía de las guitarras, los parones… Lo único monótono es la melodía vocal y hasta eso tiene un sentido. ¿Cuántas putas canciones hay que te suenan todas iguales? Pues Perrx no es así, porque está hecha por locos, de manera loca y, sobre todo, está hecha para que solo la entiendan los locos.

8. Cuando te vayas

Esta fue la primera canción que hicimos, y tenemos que decir que tenía MUCHA más letra antes. Era un blues al más puro estilo The Feeling Music Brings de Susan Tedeschi, pero luego nos liamos, jajaja. Durante un tiempo ha estado fuera de los directos, pero le hemos hecho unos arreglitos que la hemos dejado bien presentona, así que ya vuelve a sonar.

9. Amiga

Amiga o la canción que siempre nos da ganas de llorar. La compusimos para una persona muy especial a la que tenemos muy lejos. Está siendo la hija favorita de todos los que escuchan Fina Estampa, y no nos extraña. Es una canción llena de amor. En directo siempre es muy emocionante porque la peña se pone blandita y la verdad que nosotrxs también. En los bolos siempre es un momento de comunión. Las chavalas se abrazan a sus amigas y eso es una de las cosas más bonitas que puedes ver desde el escenario. Nos llena de orgullo que una canción nuestra saque eso de las personas que la escuchan.

10. Malos tiempos

Esto es un temazo y es incuestionable, jajaja. Es el blues que hubiera hecho el hijo no nato de ZZ Top y Los Deltonos, o eso nos gusta pensar. Es también la favorita de los Tangerine Flavour y de muchos colegas músicos. Nos gusta mucho ese rollo pesadote que tiene. La letra la hicimos en un momento en el que no teníamos trabajo, ni tampoco un puto duro, pero ya teníamos la banda. Es una declaración de intenciones, un «mira, no tengo ni un lerele, no tengo trabajo ni expectativas de conseguirlo y sé que el rock no está de moda, pero esto es lo que quiero hacer y es lo que voy a hacer».

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Sobre todo nos gustaría que nos acercase al público, que la peña lo disfrute, y que lo sienta suyo. A partir de ahí todo viene solo. ¡Un beso chavalxs!

Escucha «Fina Estampa» de BRAVA a continuación: