BULEGO – Aldatu Aurretik / Canción a Canción

Es una de las bandas más importantes de la escena vasca, respetada y con un enorme tirón, BULEGO siempre ha tratado de expandir su música más allá de Euskal Herria. Tras un EP homónimo publicado en 2020, un año después llegó su primer larga duración, Erdian Oraina. Este disco les posicionó como referentes en el País Vasco, llevándoles a tocar en diferentes ciudades españolas, europeas e incluso en Japón, derribando la barrera idiomática que puede suponer, a priori, hacer música en euskera.

Hace poco más de un mes, BULEGO publicaron su nuevo trabajo discográfico bajo el título de Aldatu Aurretik. Un álbum conceptual en el que el cambio es el hilo conductor, tratando el tema desde diferentes perspectivas. Manteniendo la esencia pop de sus discos anteriores, Aldatu Aurretik se desprende de cierta ornamentación para mostrar las canciones de manera más limpias e incidir así en el mensaje que pretenden transmitir. Hablamos con el trío guipuzcoano de cada uno de los cortes que forman parte de este más que interesante disco.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

BULEGO es el nombre de nuestra banda. Somos tres Azkoitiarras que hacen lo que más les gusta desde siempre: Música pop con pasión y desde el corazón. Presentamos ahora nuestro segundo LP: Aldatu Aurretik, el cual es un viaje conceptual en el que hemos intentado salir de nuestra zona de confort y explorar nuevos paisajes sonoros sin perder nuestra esencia.

«No es posible bañarse dos veces en el mismo río porque nuevas aguas corren siempre sobre ti», Heráclito. La vida es un cambio constante y, aún sabiéndolo los cambios, nos siguen dando vértigo. Aldatu Aurretik (Antes de Cambiar) es un ejercicio de introspección que retrata los sentimientos y vivencias antes del mayor cambio al que me he enfrentado hasta ahora: la paternidad.

El sentimiento de que con este nuevo paradigma vital no voy a ser el mismo nace tanto de mí, como de comentarios de gente cercana: «…Aprovecha ahora, que ya verás como te cambia la vida por completo…». Esto me ha generado la necesidad de retratar lo que siento ahora. Este disco es una forma de plasmar mi actual visión de la vida y con él quiero generar un punto de retorno al que volver cuando la madurez y el cambio me hayan hecho olvidar lo que he sido.

Aldatu Aurretik es también un punto de apoyo para aquellas personas que estén a las puertas o atravesando cambios en su vida, ya que la sensación de soledad de una persona desaparece al ver su experiencia reflejada en las vivencias de otra.

Tal y como adelanta el título del disco, el cambio es la espina dorsal, la motivación y la razón de ser de este álbum. Cada canción por separado tiene sentido y además, escuchadas en conjunto, el disco propone un viaje. Un viaje que refleja todas las vivencias generadas por un cambio vital.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Esta disponible desde el 4 de Diciembre en todas las plataformas digitales: Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music…

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabado en los estudios Gaztain, bajo la dirección de Eñaut Gaztañaga.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Un álbum que mantiene la esencia de nuestra banda, pero que se adentra en terrenos nuevos para nosotrxs. Es un viaje sonoro que ha sido construido con el propósito de enlazarse canción a canción, para adentrarse en el cambio hasta sumergirse en la conclusión final, con Zure Begi Horiek.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Desde el inicio de la grabación estábamos pensando en masterizar el disco con John Davis, y lo mezclamos todo pensando en su estilo de masterización e intentando darle su rollo. Cuando enviamos el disco a Londres a masterizar en su estudio, nos dijeron que John Davis estaba de «vacaciones» y una semana después nos enteramos que había fallecido. Nuestra teoría es que lo escuchó y le pareció una obra tan perfecta para él que le dio algo.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Estaremos girando por Europa para empezar la gira en Bruselas y París, después tenemos bolo en Donosti (Kursaal) con todas las entradas agotadas 4 meses antes del concierto y después pasamos a girar por Portugal, Madrid, Barcelona, Santander y otras fechas. Luego en verano daremos caña también. Todas las entradas están a la venta en este enlace.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Badator

Canción de introducción al disco. Algo viene, empecemos.

Es una canción que empieza intencionadamente con poca instrumentación y mucha voz, con la que pretendemos generar curiosidad, tal y como se genera antes de cualquier cambio.

2. Abuztuko Lore

Esta canción habla de la espera, retrata la ilusión y las ganas.

Con esta canción he intentado reflejar la euforia y los nervios que sentía los días antes de que naciese mi hija.

3. Zurekin

Es una canción de amor. Cuando estoy mal, apareces y todo mejora; cuando estás mal, aparezco y todo mejora. Quiero todo contigo, todo a tu lado.

La compuse tras un viaje a Barcelona con mi pareja, donde vimos a Coldplay, una de nuestras bandas favoritas, lo cual fue una experiencia brutal para conectar el uno con el otro.

4. Ez Nintzen Ni Izango (Esa No Sería Yo)

Esta canción la compusimos a medias entre Ede y BULEGO durante un solo día, en un programa de la radio euskaldun donde juntan a dos artistas en una casa con el objetivo de componer una canción en un solo día. Nos gustó tanto el resultado que la produjimos un poco más y la metimos en el disco.

Habla de dejar de lado la culpa. Aceptar que todo lo que hemos hecho o sido es lo que nos ha llevado a ser lo que somos ahora. No merece arrepentirse porque, si no hubiésemos hecho el camino que hemos hecho, no seríamos quienes somos ahora.

5. Ardi Beltzak (feat. Zea Mays)

Ser diferente es frecuentemente sinónimo de exclusión, especialmente en los pueblos pequeños. Nuestra banda siempre se ha caracterizado por ser una banda de «rarxs», y siempre hemos hecho lo que nos ha salido del alma y hemos decidido sin pensar en el qué dirán. Mediante esta canción queremos dar un empujón a aquellxs que quieran seguir su camino en libertad.

6. Nondik Hasi

Nondik Hasi es el duelo. Cuenta en primera persona el vacío que supone la pérdida de alguien cercano.

7. Alda Dadila

No es una canción al uso, es una reflexión hablada y con música. Habla de perder el miedo al cambio y de que le damos demasiado valor a la rutina y el equilibrio, que no siempre son tan buenos.

8. Agur Agur (feat. Ginestà)

Es una canción que le dice adiós a una fase de la vida, una despedida a la juventud más efervescente.

En este último año, he sido padre y he cumplido 30 años, y siento que, aunque sigo siendo el mismo, de alguna forma tengo que despedirme de una parte de mí.

9. Gizon (feat. Oreka Tx)

¿Cuántas lágrimas hemos escondido en total? ¿Cuánta tristeza hemos escondido dentro y cuánta soledad necesitamos para sentirnos segurxs? Son muchas las cárceles invisibles que nos auto imponemos. Siendo un hombre, nacido en Euskal Herria, blanco y un largo etcétera de etiquetas que son sinónimo de privilegio, no parece justo admitir que esta posición no es siempre fácil. Aun siendo consciente de todos estos privilegios, he sentido la necesidad de vaciarme mediante esta canción. El objetivo es retratar desde dentro esta cárcel llamada masculinidad, así como aliviar la sensación que me ha dejado una llorera tras haber estado aguantando durante meses.

Con esta canción no pretendo más que deconstruir ciertos aspectos. Quiero cuestionar esos roles de masculinidad que aceptamos sin pensar: normalizar el llanto, devolverle al niño que tenemos dentro parte de su libertad, dignificar la debilidad y dar un paso (por pequeño que sea) hacia ser más libre.

10. Zure Begi Horiek

Es una canción de amor que le escribí a mi hija. Vivimos en una sociedad que va cada vez más rápido, donde la salud mental no se premia y donde apenas tenemos tiempo para parar, mirar alrededor y sentir. Frecuentemente dejamos que nuestros problemas ocupen más espacio que las cosas buenas que nos rodean.

Personalmente, cuando escribí este tema estaba atravesando una crisis compositiva y vital que me llevó a un bloqueo creativo. Fue un momento donde lo veía todo negro y sentía que nada de lo que escribía o componía valía la pena. Entonces vi a mi hija de pocos meses sonreír y me hizo pararme a sentir. Fue una dosis de realidad que me llevó a relativizar y a ver las cosas con más luz. Ahí nace Zure Begi Horiek (Esos Ojos Tuyos), una canción de amor para mi hija que aboga por la salud mental y por pararnos a ver las cosas buenas que nos rodean.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Muchos conciertos, mucha música y mucha marcha!

Escucha «Aldatu Aurretik» de BULEGO a continuación: