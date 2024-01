Bum Motion Club – Claridad y laureles / Canción a Canción

Claridad y laureles (2023), el disco que Bum Motion Club publicaron hace unos meses es seguramente uno de los trabajos más interesantes de cuantos se publicaron en nuestro país el año pasado. En Niebla (2021) ya se percibió una evolución clara con respecto al primero, Delta (2019), y ahora, con su primer larga duración, dan un paso más en la madurez de un sonido cada vez más personal e identificable. La banda de Aranjuez tiene mucho que decir en este trabajo. Aparte de un sonido contundente, afilado y ensoñador, las letras de las canciones tienen un poso existencial al que conviene acercarse con todos los sentidos, invitando al que las escucha a hacer un alto en el camino y pararse a reflexionar acerca de todo lo que pretenden transmitir.

Hablamos con Bum Motion Club de este fantástico Claridad y laureles, y constatamos que efectivamente las nueve canciones que forman parte del disco son nueve piezas con aristas, que funcionan como un puzzle perfectamente ensamblado que da coherencia al conjunto. Estamos ante un grupo generacional, que trata en sus temas las inquietudes propias de su tiempo y lo hace con un envoltorio repleto de atmósferas y texturas. Dejamos que sean ellos los que nos cuenten un poco más acerca de este trabajo.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Bum Motion Club lo formamos Pablo Vera (voz y guitarra), Alejandro Leiva (guitarra), Iris Banegas (bajo), Alberto Aguilera (teclados y guitarra) y Pablo Salmerón (batería).

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Claridad y laureles se publicó el 3 de noviembre de 2023. Previamente se publicaron tres singles: Casi un buen día, Deprisa, deprisa y Abismo. El disco está autoeditado y producido por Alejandro Leiva (nuestro guitarrista).

Se puede escuchar en las principales plataformas de streaming musical: Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music… También hemos hecho un formato físico en vinilo que se puede adquirir a través de nuestro Bandcamp.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El proceso de grabación del disco ha sido largo y complejo. Se empezó a componer en los años de pandemia, a raíz de ideas en gran mayoría de Alejandro Leiva. El plan inicial era grabarlo y lanzarlo en 2022. Nos hacía ilusión probar a intentar grabarlo todo en el local de ensayo y que el propio Alejandro se encargase de la producción y la mezcla, pero tras una serie de inconvenientes (logísticos en gran medida) decimos grabarlo en estudio. Elegimos el Bunker de San Crispín para grabar casi todos los elementos con David Baldo a los mandos, el cual ha sido una figura importante que ha aportado mucho al resultado final del disco. Las baterías fueron grabadas en Los Invernaderos con Jose Doel y Fernando Monedero a los mandos.

Si bien la idea de grabarlo nosotros tuvo que ser modificada, Alejandro Leiva siguió encargándose de la producción y la mezcla, por lo que el disco está autoproducido.

El mastering corre a cargo de Vacuum Mastering (Javier Roldón).

La portada es un cuadro original de Juan Feo (Club del Río, Rufus T Firefly), así como las portadas de los singles. El diseño del disco lo ha hecho Artiz García.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Claridad y laureles está escrito casi en su totalidad en primera persona y es un ejercicio de reflexión individual. Trata temas como la fugacidad del paso del tiempo, los recuerdos, la incertidumbre del futuro, la inestabilidad personal o las dificultades que tenemos hoy en día a nivel generacional para poder ser felices. Si bien son temas desesperanzadores, la intención del mensaje es invitar a cada uno a reflexionar sobre cómo podemos lidiar con todo esto, y sobre la importancia de quererse a uno mismo y querer a los que te rodean. De ahí el título del disco, Claridad y laureles. Claridad entendiéndose como paz interior, y laureles como la obtención de dicha claridad.

En cuanto a sonido, el disco es una síntesis y una evolución de lo que ya veníamos haciendo. En esencia es música pop, que se puede englobar dentro de la esfera del rock alternativo. Buscábamos un sonido en su totalidad más crudo, con una base rítmica más definida y presente, pero sin dejar de lado las atmósferas, los sintetizadores y los efectos en las guitarras combinados con las distorsiones.

Nos influencia mucho el rock alternativo de los 90 hasta la actualidad. También bandas relacionadas con el grunge y el hardcore. Ejemplos de esto son: Smashing Pumpkins, DIIV, Sonic Youth, Chapterhouse, Wolf Alice, Alvvays, Modern Colour, Citizen, Deftones, The Cure, Pixies, The Horrors, Turnstyle, Ovlov, The Cardigans, Wallows, Ringo Deathstarr o Title Fight. También nos inspiran bandas nacionales como Triángulo de Amor Bizarro, Cora Yako, La Paloma, Rufus T. Firefly o La Plata.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Hicimos un viaje al pueblo de nuestro batería, Salme, en el verano de 2021 con todos los instrumentos, para montar los temas y grabar demos. Un pueblo enano perdido en Guadalajara. Nada más llegar, encontramos tirada en el suelo y cerca de la puerta de la casa lo que parecía ser una pata de jabalí. No le dimos importancia, pero empezaron a surgir coñas y teorías de por qué estaba eso ahí, hasta el punto de convertirse en el meme de esos días.

El viaje en cuanto a montar las demos fue un desastre, ya que al empezar a tocar se presentó en la puerta medio pueblo escandalizado por el ruido, por lo que reconvertimos el viaje a puro ocio. Uno de los días, tras pasar una noche divertidísima en medio del campo, al amanecer decidimos entrar en un pequeño bosque circular entre campos de cultivo… y encontramos el cadáver en descomposición de un jabalí. Nos petó la cabeza. No sabemos si la pata sería del pobre animal, pero nos gusta pensar que sí.

Otra anécdota: la razón por la que grabamos el disco en estudio y no en el local (el cual era el local de Rufus T. Firefly en Aranjuez), es porque se inundó a poco de empezar el proceso de grabación.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Actualmente estamos sumidos en una gira de salas por distintas ciudades de España. El disco lo presentamos el pasado noviembre en la sala Sol de Madrid. Por ahora hemos llevado el nuevo directo a Mallorca, Santander, Oviedo, Vic y Barcelona; además de poder telonear a Triángulo de Amor Bizarro en la sala La Riviera de Madrid el pasado diciembre.

Próximas fechas de la gira:

02/2/2024 Zaragoza. Gorila

09/2/2024 Iruña. Txintxarri

10/2/2024 Bilbao. Sala Rocket

Festivales confirmados:

13,14,15 de Junio – Mallorca Live Festival

5,6,7,8 de septiembre – Ebrovisión

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. La Muerte del mañana

Es de la primeras canciones del disco que tuvo forma y la idea inicial era tocarla con percusiones electrónicas. Al final decidimos usar una batería normal para que el disco tuviese una única línea estética. Se aleja bastante de la rabia y la distorsión del resto de las canciones, y nos gustó la idea de abrir el disco de esta manera, a modo de caballo de Troya. De hecho, en los directos usamos este mismo recurso y solemos empezar con ella.

Trata sobre la duda y la incertidumbre de cómo vamos afrontar nuestro propio futuro.

2. Casi un buen día

Es la canción con la que empezó todo, la primera que se compuso y definió el sonido y la intención que queríamos conseguir con el disco. Lleva formando parte de nuestros repertorios en directo desde 2021.

Expresa la angustia de la sociedad y de nuestra generación: la inestabilidad, la precariedad, la inmediatez de la información y la rapidez con la que va todo.

3. Deprisa, deprisa

El tema nació de un riff de guitarra de Leiva y quisimos llevarlo por terrenos más cercanos al shoegaze y a los Smashing Pumpkins.

Habla sobre lo rápido que pasa el tiempo, hasta el punto que cuesta ahondar en los recuerdos o saber lo que va a venir, a la vez que cuesta estar en el presente. Mañana puedes no estar donde estas hoy. Todo lo construido puede derrumbarse.

4. Abismo

Abismo habla sobre un montón de sensaciones vitales que son desagradables y nos llevan a espacios mentales en los que no queremos estar, pero dejando claro que hay calma después de la tormenta.

Es la canción más rápida, y en los directos solemos tocarla la última por la potencia y la carga que tiene.

5. Azul

Habla sobre una disociación de la realidad, donde las cosas pasan de forma neutra. Un estado de limbo en el que te encuentras a gusto, no necesariamente bien o mal. Una especie de pantalla azul de calma.

6. Interludio

Es la continuación de Azul, de hecho forma parte de la canción. Decidimos dividirla en dos cortes para darle dinamismo al disco y crear un acto final con las últimas tres canciones.

7. Sangre

Sangre sigue la línea temática de Azul, y habla sobre la lucidez y la importancia de apoyarte en las personas que quieres y te rodean, las cuales crean un espacio de seguridad.

Fue de las últimas canciones en componerse (poco antes de la grabación) y nació a partir de la línea de bajo de Iris en las estrofas.

8. La ceremonia

Quizá la canción que más influencia tiene del post punk. La canta Alejandro Leiva.

Fue creada durante los primeros meses de confinamiento en la pandemia. Es una burla y una crítica al descontento generalizado de esos días ante la toma de medidas, las caceroladas, y todas aquellas personas que reivindicaban «libertad» por encima del bien común.

9. Afecto y simpatía

Es una carta y una declaración de amor. Conforma un mensaje positivo junto a Sangre y Azul, que queríamos dejar plasmado en el disco, el cual empieza con un aura más nublada para concluir con un aura de claridad.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Sobre todo pasarlo bien y poder tocarlo en directo lo máximo posible. Los conciertos son para nosotros la parte más importante y le dan sentido a todo lo que hacemos.

También el hecho de evolucionar como banda, experimentar con nuestro propio sonido para seguir haciendo canciones, ya que este disco nos ha enseñado muchas cosas relacionadas con el proceso creativo, la comunicación entre nosotros y todo lo que conlleva la creación de algo así.

Un abrazo grande!

Escucha «Claridad y laureles» de Bum Motion Club a continuación: