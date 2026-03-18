Calequi y Las Panteras – Tres / Canción a Canción

El nuevo larga duración de Calequi y Las Panteras, el que sucede a Mezcla rica (2023), se titula Tres y supone un paso más en la carrera del trío y el arranque de una nueva etapa musical. Tres es un álbum conceptual que está dividido en tres EP’s y cada uno de ellos nos descubre una cara distinta del universo sonoro del grupo. Así, el conjunto del disco es heterogéneo, abriendo el abanico musical más que nunca y puliendo la producción más que nunca.

Hablamos con Calequi y Las Panteras y, de su mano, nos damos una vuelta rápida por cada una de las canciones que forman parte de este trabajo. Unas pinceladas de lo que podemos encontrar en Tres y un aperitivo de lo que será la gira que les llevará a recorrer un gran número de ciudades de nuestro país.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos Javi, Lauri y Luisa, las tres personas que conforman Calequi y Las Panteras. Estamos presentando nuestro tercer álbum de estudio, llamado Tres, que ha salido este 3 de marzo. Nos pasan cosas con el 3 [risas]. Es el disco más íntimo que hemos hecho hasta la fecha y, aunque pueda parecer contradictorio, hemos participado los tres en la composición de las canciones. Es un disco para escuchar mínimo tres veces 😉

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Pues ha salido el 3/3 en todas las plataformas digitales y en vinilo, editado por nuestro sello El Tragaluz y disponible en su tienda online y en Marilians.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Mayormente en Madrid con Pablo Martin Jones y Javi a cargo de la producción. Pero también hay brasses grabados en Santo Domingo (República Dominicana), con El David Aguilar grabamos en Bilbao, en el marco del BIME o voces en casa de nuestro amigo y baterista Adrián Seijas en “La herida que prefiero”.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco muy versátil, bebe de influencias aparentemente «contradictorias», pero eso es precisamente lo que nos motiva de hacer música. Juntar «esto» con «aquello» que a priori no combinaría y convertirlo en algo cercano, posible y bailable. Un ejemplo claro es “Analog-digital” y la maravillosa intervención de Rocío Márquez, que no se puede explicar, hay que escucharla.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues un dato curioso, además de haber grabado con los vientos de Juan Luis Guerra en Santo Domingo, fue que “Duele lo que no se nombra”, una de nuestras canciones favoritas del disco, casi queda fuera porque no la veíamos en consonancia con el resto del disco. Pero llegó Borja Barrueta con sus baquetas y le dio la vuelta exacta que necesitaba. Gracias, Borja.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Pues ya tenemos el principio de la gira anunciada en nuestras redes sociales (@calequiylaspanteras). Vamos a empezar en Zamora, Lugo, Boiro, Santander, Tafalla… Luego iremos a Valencia, San Juan de Alicante, al Gigante en Guadalajara, al Sonorama… Y para Madrid hemos reservado muchas sorpresas en los tres conciertos de presentación que haremos, dos de ellos ya están sold out en el Peor para el sol y la sala El Sol, pero quedan entradas aún para el último: el 4 de junio en la sala But en el marco del Sound Isidro.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. SOY PANTERA

Es la carta de presentación. Somos panteras, todos. Y en nuestra fiesta entra quien quiera, por supuesto.

2. Si te aleja del amor no puede ser bueno

Es una frase robada a Fito Páez y se ha convertido en un merengazo gallego de la mano de ORTIGA. Nos morimos de ganas de bailarla en directo.

3. Analog-digital

Al final se puede escuchar un sample de un programa de argentina, ¿alguien lo reconoce?

4. La herida que prefiero

Es la única canción de toda nuestra discografía que cantamos los tres entera.

5. Duele lo que no se nombra

Tiene una cuarta voz que nosotros queremos mucho y que conocemos desde casi nuestros inicios. No pone quién es, pero se escucha…

6. De vida, baile y resaca

Es una de las canciones que mejor define la energía del disco. Es un viaje dentro de la propia canción y, además de ser una fiesta increíble, tiene unos arreglos de vientos de tres maestros de República Dominicana que tocan con Juan Luis Guerra. Lo grabamos en el primer estudio en el que él grabo en Santo Domingo.

7. Dulce picante

Esa dualidad, eso complejo que somos y que queremos. El David ha sido nuestro gran descubrimiento de este disco, nos guió e inspiró a partes iguales con esta canción. Fue la primera que hicimos de todo el disco.

8. Un minuto más

Es una de las canciones más personales del disco, la compuso Javi y a todos nos enamoró por igual. En directo es un candombe muy potente que te va llevando por todas las partes de este tema como surfeando tambores.

9. No sé cómo llegamos a esto

La canción que mejor nos representa. Nació en El Náutico de San Vicente y era la mejor forma de cerrar este disco

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Ojalá nos traiga, como mínimo, todo lo que hemos puesto en él: Amor, cariño, paciencia, amigos, viajes, alegría y mucho baile.

Escucha «Tres» de Calequi y Las Panteras a continuación: