CALIZO – Soy la montaña / Canción a Canción

CALIZO es una banda nueva, pero sus componentes no son precisamente unos recién llegados a esto. No obstante, el cuarteto está formado por Javi Vacas (La Vacazul, Sex Museum, Los Coronas, Corizonas…), Víctor Frutos «Pitu» (MamaFunko, Aurora & The Betrayers), Jose Funko (MamaFunko, Aurora & The Betrayers, Gipsy Power…) y Roberto Lozano «Loza» (Deluxe, Sex Museum, Los Coronas, Corizonas…). Su primer larga duración, Soy la montaña (2023), llega tras la publicación de algunos singles y un EP previo este mismo año. El álbum en cuestión recoge todo el universo musical y experiencia que sus cuatro componentes aportan al proyecto, con sonidos que van desde el rock británico y y de raíces americanas, a la música más pegada a nuestra tierra y al Mediterráneo.

Son 9 las canciones que forman parte de Soy la montaña y Javi Vacas ha querido analizarlas con nosotros para dar a conocer un poco más su nueva banda. Además, ha querido añadir 3 canciones más que no están incluidas en el disco, a modo de bonus. Preludio, Obsesión y D.O.P, vieron la luz previamente, bien como singles, bien dentro del EP que sirvió de avanzadilla al álbum que nos ocupa. Dejamos que sea él quien nos acerque al sonido, influencias y universo creativo de CALIZO, una formación que acaba de arrancar y promete emociones fuertes y mucho sudor en el escenario.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Soy Javi Vacas y os presento el primer disco de CALIZO, mi nueva banda junto a Víctor Frutos en la voz, Jose Funko en la guitarra y Roberto Lozano en la batería y arte gráfico. Se trata de un conjunto de canciones con influencias del rock actual y guiños a la música tradicional ibera y mediterránea. En las letras hay poesía junto a cierta mística y naturaleza. En la instrumentación hay crudeza y sutileza, nos gusta sorprender con arreglos sencillos, que no simples. Todo acompañado por un arte gráfico con referencias al cómic de Moebius y a la cultura ibera. Creo interesante la escucha en el orden propuesto y con atención a la voz de nuestro cantante Pitu.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 3 de noviembre en todas las plataformas digitales y en formato LP, también tenemos un EP publicado en junio pasado, a través de Calaverita Records.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo he grabado en mi estudio en Madrid durante 2022. Una parte la hizo Funko en Gijón.

Producido por Jose Funko, lo ha mezclado y masterizado Dani Alcover en Madrid.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco es nuestra declaración de intenciones, el amor a la música y a la vida. El sonido es premeditadamente retro moderno, basado en nuestros instrumentos vintage tocados manualmente, procesados mediante amplificadores analógicos, con métodos de grabación de baterías vintage actuales, con un concepto de producción más actual.

El sonido es un reflejo de nuestras influencias que van desde el jazz, la música negra, los 60 o el hard rock de los 70 o 90, la música progresiva, el garage, etc… hasta otras mucho más actuales y modernas. Como referencias sonoras e influencias directas en el disco, te puedo decir nombres como QOTSA, Ty Segal, Wolfmother, Cage the Elephant, Enrique Morente y Lagartija Nick, Lole y Manuel, Pata Negra, Triana, Racounters, Black Keys, Jonathan Wilson, Kiko Veneno, Melange, Rival Sons, Muse…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Al juntarnos estuvimos un año creando canciones, hasta que dimos con la primera canción y la que da nombre a este disco Soy la montaña, con la que abrimos el camino por el que conseguimos quitar la maleza y ver lo que había más allá. A partir de ahí tiramos a la basura todo el trabajo de un año y volvimos a empezar de cero!! Un desastre, pero aquí estamos. Logramos mayor claridad del concepto musical que queríamos desarrollar.

Luego tuvimos la suerte de contar con algunos artistas muy talentosos que nos ayudaron a grabar los temas con su colaboración: Jairo / Depedro, que nos asistió en esa primera canción ayudándonos con la letra; Taki Tekyurt que grabó el solo de Soy la montaña; David El Indio de Vetusta Morla, que grabó percusiones y vibráfono en un montón de canciones; Kike Blanco, que grabó teclados en Amanecer; y la espectacular colaboración en el órgano de Julián Maeso en Luna negra, cuando se metió literalmente dentro del tema, dejándose llevar después de escucharlo con los ojos cerrados.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

El pasado 1 diciembre tocamos en la Sala Pícaro de Toledo y el 8 de diciembre lo hicimos en el Festival Purple Weekend de León.

El viernes 12 enero estaremos en la sala El Sol de Madrid, dentro del festival Inverfest. Habrá más fechas por confirmar. Atentos!!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Pájaro de agua

Las referencias de Muse y Wolfmother parecen claras influencias en el sonido de esta canción. Tiene una historia interesante detrás ya que el cantante Pitu ve cada canción como el capítulo de un cómic protagonizado por el personaje que aparece en la portada del disco.

Calizo es un personaje que va viviendo aventuras a través del tiempo y en distintos lugares. Pájaro de agua está inspirada en las historias fantásticas del gran Jean Giraud (Moebius) sobre Arzach, una referencia estética muy importante para la banda como se puede ver en el arte que ha creado Loza basándose en estos cómics.

Calizo nos cuenta otro de sus episodios en el desierto y su encuentro en primera persona con un pájaro de agua. Nos describe un ave misteriosa que va dejando nubes de tormenta a su paso, y que se posa ante él una noche de media luna. Subido a lomos del pájaro de agua, vuela en busca de la matriz, su nido, un oasis secreto y perdido en lo más profundo del desierto. Finalmente, lo encuentra y pasa la noche bajo las estrellas. En esa noche tiene una experiencia mística en la que se ve a sí mismo reflejado en el agua y en su retina el reflejo de los astros en el agua, le hace comprender los misterios del universo, contemplando por un instante la eternidad. Cuando despierta, descubre que el ave yace postrada junto a él. Al tocarla, ambos se funden en un solo ser, emprendiendo un nuevo vuelo que a su paso va dejando la lluvia sobre el árido desierto.

2. Cristal y papel

La influencia clara de cara al sonido en la producción de este tema es Ty Segal cuando se pone con el fuzz, ese tipo de sonido que también tiene JD McPherson en algunos discos y que nos flipa!!

La letra en este caso habla de la relación insana que tenemos con los dispositivos móviles, pantallas, etc… muy de nuestra época. El órgano en este caso le da un aire inquietante y es un Philicorda de los 60s que tengo en mi estudio. Las cárcavas, percusiones y el vibráfono de David El Indio le da la magia y, junto con las guitarras Fuzz de Funko, construyen el edificio de la canción.

3. Amanecer

Amanecer es un canto a la esperanza, un grito desesperado, una última mirada cuando ya no queda tiempo y no te arrepientes de nada, salvo de no poder seguir saboreando la belleza de la vida. La canción está inspirada en parte en la mítica Al Alba, de Luis Eduardo Aute. Cuenta cómo un preso republicano condenado por sus ideales vive sus últimos momentos antes de que llegue su ejecución al amanecer.

Musicalmente quizá es la que más influencia de Triana puede tener en el disco, siendo esta banda un referente para nosotros como impulsores del rock progresivo andaluz en los 70. Destacar el trabajo en los teclados vintage, Fender Rhodes y Órgano Hammond, de Kike Blanco, que le aporta ese toque clásico. Fue nuestro primer single y la presentación de la banda en sociedad, una declaración de intenciones.

4. Ritual de la serpiente

Es una canción poderosa con riffs potentes que beben tanto del hard rock como de la psicodelia. Letra mística, misteriosa y ritual. Sibilante como una serpiente.

5. Tormenta

En este tema la guitarra española, junto con el pandero, son los protagonistas, las percusiones de David El Indio sostienen la melodía de la voz, que nos transmite lo complicado de las relaciones. Referencias musicales variadas… Gnarls Barkley, Enrique Morente y su Pequeño Vals Vienés del enorme Omega, Shuggie Otis, M Ward, Bon Iver…

6. Soy la montaña

Esta es la canción fundacional del grupo y da título al disco. Con esta canción abrimos el camino por el que ahora transitamos, una mezcla de hard rock con psicodelia e influencias iberas, andalusíes y sefardís.

La letra apela a la mística de la naturaleza, representada por nuestro común amor a la montaña y nuestro pequeño papel en el universo. Musicalmente es áspera y dura, a la vez que sensible y suave, tranquila, tensa o frenética, como la montaña. Con la colaboración de Taki Tekyurt y David El Indio, logrando texturas y emoción. Black Mountain, Rival Sons, Tame Impala, Lole y Manuel y Pink Floyd se cuelan entre las referencias que manejamos para conseguir el sonido en este tema.

7. Luna negra

Homenaje a una banda muy especial, Melange, con la espectacular colaboración de Julián Maeso en el órgano Philicorda. Poesía y mística en la letra, referencias a la música sefardí en las melodías, un tema que nos representa y con el que solemos cerrar los conciertos. Tiene una energía muy especial en directo.

8. Manhattan

Es la adaptación por CALIZO de este universal tema de Leonard Cohen, pasado por una referencia absoluta para mí como es el disco Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, en el que mezclan con enorme riesgo y sabiduría rock con poesía, pop y flamenco. Siempre quise versionar este tema desde que salió el disco hace 25 años y me lo compré. He querido transmitirle un aire de vals en homenaje al gran Leonard Cohen, mezclado con una evocación actualizada de la fiereza en los tambores, homenaje a nuestro amigo Eric por Loza.

Las guitarras flamencas y cantes del disco Omega las obviamos, dejando solo un energético riff de bajo distorsionado que me salió del tirón, de las entrañas, en un momento de ira al que añadí una guitarra con un delay. El hipnótico sintetizador de la introducción fue el que trazó el camino hacia el vals, con su sonido evocador y crudo. Las guitarras y la producción de Funko crean la atmósfera necesaria que el tema requiere y creo que supera el reto de una versión que nos impone mucho respeto. La voz de Pitu, en momentos, me pone los pelos de punta, como ocurre con la de Estrella Morente en la original.

En el videoclip de la artista Celia Viada Caso vemos un recorrido en imágenes por impactantes momentos del siglo XX.

La letra es ambigua, según ha explicado el propio Leonard Cohen en alguna entrevista, «First we take Manhattan» habla sobre terrorismo, sobre algo que siempre le ha llamado la atención de los terroristas, la fe ciega e incondicional en algo, para llevar a cabo lo que haga falta porque no hay más salida ni más verdad que la suya. Escalofriante letra, sin duda. Un himno que contiene un cierto imaginario del cambio social, apuntando a las dos ciudades emblemáticas del capitalismo mundial. ¿Es un canto a la revolución, una crítica al capitalismo o al fanatismo? Musicalmente es un himno que emociona.

9. Como el árbol

Calizo, el alter ego de este proyecto musical, viaja desde muy lejos dejando atrás un mundo vacío y superficial, buscando un lugar fértil, una tierra prometida donde germinar y echar raíces. Un espacio físico o espiritual, o ambas cosas a la vez, un lugar donde fundir los destinos de dos almas que se aman.

Como el árbol es una canción de amor. Amor a la vida, a la tierra, a la naturaleza, a la persona con la que conectas, a ese espacio y ese momento donde sientes que todo tiene sentido.

CALIZO en este tema suena más melódico en las estrofas, con guiños musicales en la base rítmica a Black Keys en Everlasting light y una melodía con un toque al China Girl de Iggy Pop con Bowie. Los estribillos recuerdan a Wolfmother o QOTSG en sus momentos más potentes, y la coda es como si Black Mountain en Mothers Of The Sun se trasmutan en Pink Floyd para emerger el paraíso del rock convertidos en The Beatles.

10. Preludio

Instrumental con el que nos estrenamos en las redes y abrimos el perfil del grupo y nuestro actual logotipo e imagen. Una idea de lo que nos vamos a encontrar al escuchar CALIZO.

11. Obsesión

Es un tema muy enérgico, con inspiración musical en el rock moderno de bandas como Muse o Royal Blood. Música potente y con un aire psicodélico. La melodía es deudora de Andalucía y el norte de África, haciendo un viaje musical desde el Mediterráneo hasta el antiguo Egipto, con un toque místico. Se trata de un tema con un riff duro y potente que puede recordar a… Black Sabbath? Nuestras influencias retro salen por todas partes, es inevitable… somos muy fans!

La letra de Obsesión está inspirada en la historia del Sáhara verde y el surgimiento del antiguo Egipto, en la zona nororiental de África a orillas del Nilo. El despertar de la civilización más duradera que ha existido y que se pierde en el abismo del tiempo. Los más ancianos contaban leyendas transmitidas de generación en generación, relatos de un pasado donde el Sáhara era un frondoso vergel de vida, con extensos bosques y vida en abundancia. Con el paso de los siglos fue cambiando, la lluvias fueron desapareciendo y con ellas, los arboles, los ríos y los animales que habitaban en ese paraiso.

Calizo, nuestro protagonista, contempla el caos y emprende su viaje desde lo más profundo del Sáhara, en un periplo por el infinito desierto, atravesando un mar de dunas en busca del fértil Nilo. De los suyos solo quedarán las huellas que el desierto borrará del recuerdo. Siguiendo las migraciones de las aves, toma la decisión de escapar de su destino. Atrás deja su hogar para llegar al nuevo paraíso, esa es su Obsesión, llegar al valle del Nilo para formar parte del despertar de aquella civilización que cambiará la historia con su arte y ciencia.

12. D.O.P

Esta canción cuenta la historia, bajo un prisma psicodélico, de dos personas que dan un salto de fe hacia un desafío que perciben como un cambio que está por llegar a sus vidas, y que se esconde entre la niebla del bullicioso y monótono día a día. Juntos emprenden un camino en el que todos sus sentidos se conectan con la naturaleza, con el agua, con el viento que mece los árboles, sintiéndose sumergidos, ingrávidos como cuerpos que vuelan en el agua, mientras los rayos de luz del sol que tocan la superficie, se filtran como haces luminosos de energía vital. Un viaje místico abriendo las puertas de la percepción. Riffs potentes y mucha energía.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Queremos transmitir la emoción con la que hemos creado estas canciones, y que cada concierto sea un ritual de celebración al compartirlas con el público. Una fiesta de celebración de la vida, la naturaleza y la música.

Escucha «Soy la montaña» de CALIZO a continuación: