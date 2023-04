Caraballo – Caraballo / Canción a Canción

De manera paralela a su carrera con Colectivo Da Silva, Carlos Jiménez ha ido dando forma a Caraballo, su proyecto personal. Su debut homónimo no responde a una separación de sus compañeros de banda, sino que más bien es una manera de expresarse mucho más íntima y libre, con canciones muy personales que únicamente le representan a él mismo.

Colectivo Da Silva está más vivo que nunca, pero en Caraballo hay otro tipo de canciones y sonoridades que quizá no encajaban en un disco del septeto y que el propio Carlos tenía la necesidad de grabar y enseñar. Temas más confesionales e introspectivos, menos festivos que los realizados con sus compañeros del Colectivo, que muestran un lado mucho más íntimo de su autor.

Hoy, viernes 28 de abril, Caraballo se presenta en sociedad con un concierto en el Café La Palma de Madrid. Aprovechando esto, hemos querido preguntarle acerca de este trabajo y que nos contara cómo es cada una de las canciones que componen el disco.

¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Caraballo, mi primer disco en solitario, es una invitación a conocerme, un disco sincero en el que dejo un trocito de mí en cada canción.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Salió el 14 de abril y está disponible en tu plataforma favorita. Estamos trabajando para que llegue en cassette a las gasolineras, todo a su tiempo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Este disco lo he coproducido con Aaron Rux en su casa de Madrid. Algunas grabaciones, mezcla y mastering corren a cargo de Carlos Díaz, en el estudio Santa María de la Vega, en Granada.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco que habla de tú a tú. Musicalmente es un viaje entre el pop, el R&B y la psicodelia en algunas pinceladas. Las influencias son variadas, desde Radiohead hasta los Beatles. Uno intenta escuchar de todo.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Estaba en el local de ensayo grabando Ratatouille con rata.deinternet cuando de repente un policía nos abrió la puerta y nos preguntó: «¿Qué hacéis aquí?» A lo que yo respondí: «No, ¿Qué haces TÚ aquí?. Resulta que había una fiesta ilegal por ahí y el policía se quería colar.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

El 28 de abril estrenaremos el disco en Café La Palma y no puedo tener más ganas. [Las entradas se pueden comprar AQUÍ]. El disco en directo pega una vuelta más y las canciones cogen una fuerza que no me esperaba.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Nube negra

Es el opening perfecto, desde el minuto 00:01 ya te introduce suavemente en el disco. La letra, por otro lado, me parece que resume a la perfección de qué va el disco, la ansiedad no es para siempre y tal y como viene se va. Es una letra triste con un final feliz.

2. Déjame vivir

Es un grito a uno mismo para escapar del bucle que se repite en la cabeza, y así no hay quien viva. Fue el primer single que saqué en este proyecto, es una canción directa ideal para romper el hielo.

3. Atrás en el tiempo

Es mi canción favorita del disco. La letra habla de que cada cosa que nos pasa, aunque sea algo malo, son cosas que suman y nos hacen crecer como persona. Yo, como estoy muy contento con mi presente, repetiría de nuevo todo lo que he vivido para estar así.

4. No me importa

Es una canción sexy-sad, perfecta para escuchar mientras paseas por la calle y vacilar.

5. Vacío

Es una canción muy especial. La compuse con mi amigo Álvaro Holgado, sin el cual este proyecto no sería lo que es. Es una canción muy necesaria en el disco, hace que respire para luego volver arriba. Me encanta Silvio Rodríguez y la canción musicalmente bebe mucho de él.

6. Tu puñal

Es probablemente la canción más cruda del disco, tanto por la letra como por el sonido. Se crea una atmósfera muy densa y oscura que te envuelve. Es la favorita de mi madre, mi mayor crítica.

7. Ratatouille

En Ratatouille encontramos un tema muy divertido, colorido y movidito. Lo hice un día con mi amiga Alicia (rata.deinternet) y, aunque no tenga nada que ver con la letra, lo llamé así porque Ratatouille es mi película favorita. Sí, soy un chico Pixar.

8. Todo está cambiando

Es una canción para músicos. Hay mucho detalle que, a quien se fije bien, le flipará. Mucha influencia del trip hop de bandas como Portishead. Junto con Tu puñal, de las más oscuras del disco.

9. Hey Moon

Empezó siendo una versión de John Maus, que a su vez es una versión de otra artista. Sin embargo, conforme la hacía, decidí cambiar la melodía de la voz y la letra, y hacer algo original. Al final de la versión solo quedó el título. Recuerdo el viaje de vuelta de Madrid, después de producir este tema con Aaron, se me escapó un lagrimón al escucharla.

10. Pastillas para dormir

Acabamos con Pastillas para dormir, creo que el nombre lo dice todo. De lo único que me arrepiento en este disco es de no haber hecho más largo el final de esta canción, dejarlo minutos sonando a lo She’s So Heavy de los Beatles.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Espero girarlo pronto por toda España y me encantaría ir con él a México y Argentina.

Escucha «Caraballo» a continuación: