Carrera Blanca – Carrera Blanca / Canción a Canción

Carrera Blanca acaban de debutar en formato largo con su primer y homónimo álbum. Ya que es su carta de presentación como banda (aunque se dieran a conocer en 2023 con el EP Canciones de misa), el título es además una acertada declaración de intenciones, reivindicando su propia identidad creativa y personal. Estas canciones son el resultado de dos años de trabajo y reflexión, cuyo resultado es un disco de esos que nos gusta mucho etiquetar de “generacionales”, pero que en esta ocasión encaja a la perfección con la propuesta de la banda madrileña.

En Carrera Blanca hay historias realistas en las que cualquiera puede verse reflejado en algún momento, donde la precariedad en todos los ámbitos de la vida (trabajo, amor, relaciones afectivas…) es la principal protagonista. La banda madrileña tira de ironía para tratar algunos temas duros y otros más superficiales, pero igualmente importantes para su generación. Y así, con humor, frescura y unas letras muy afiladas que esconden también mucho cabreo, Carrera Blanca han facturado un trabajo adictivo, pegadizo y plenamente disfrutable.

Bienvenidas a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos un cuarteto madrileño formado por Diana, Ángel, Fer y Lucía. Carrera Blanca (el grupo) surgió para fingir demencia ante la increíble adversidad de estar vivas y tener que asistir a trabajos que odias para poder tener una casa y esas cosas. Y, de momento, funciona.

Carrera Blanca (el disco) nació como un juego, porque siempre solemos traernos imanes feos, pero divertidos, de los viajes que hacemos, y así caímos en una cosa: las neveras son el centro neurálgico de la vida de una casa. Son feísimas, pero solemos llenarlas de fotos, recordatorios, listas de la compra, notas, el dibujo que te hizo tu prima y, por supuesto, imanes. Este disco es una recopilación de historias y de un contexto generacional, por eso pensamos que una nevera era el mejor retrato posible.

Y en cuanto a las letras, seguimos manteniendo la personalidad de Chelo García Cortés: críticas satíricas, feministas y fresquitas que te harán replantearte cada átomo de tu existencia, mientras rellenas en el trabajo una y otra vez la misma columna de Excel. Pero esta vez también tenemos tres canciones bien intensitas y mucha guitarra y sintes, que es lo que nos gusta.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Se publicó el 20 de marzo junto con Lume! Está disponible en formato vinilo y en todas las plataformas musicales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos en La Cafetera bajo la producción de Pablo Fergus (teclista de Dani Fernández), Alex Moreno (batería de Amaral) y Carlos Elías (guitarrista de Alcalá Norte)

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Definir qué nos influye siempre es un drama porque cada uno en la banda es de su padre y de su madre. Pero si hay algo que nos pega fuerte es esa energía bruta que solo tiene el rock, mezclada con la frescura de un pop divertido que te habla de las cosas cotidianas, de las que nos pasan a todos.

Con Carrera Blanca (el disco) hemos buscado un idioma común: ni tan punk como para que nos echen de los sitios, ni tan pop, ni tan emo, ni tan indie. Estamos en ese “limbo” que nos define. El melón de verdad se lo comieron los chicos de La Cafetera, ellos fueron los magos que tradujeron lo que teníamos en la cabeza en un sonido con sentido. Sabíamos que queríamos sonar a local de ensayo, a sudor y a ampli real, alejándonos del pop más pulido de lo que habíamos hecho antes. El mérito es suyo por encontrar la fórmula para que nuestro caos suene, por fin, coherente.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Una cosa curiosa es que “Casi algo” no iba a estar en el disco porque ni siquiera existía, pero Carlos y Alex la escucharon de refilón porque la estaban tocando Ángel y Diana haciendo el tonto y dijeron: »UN MOMENTO. ¡¡¡Eso tiene que estar dentro del disco!!!’‘. Y así fue.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Presentaremos el disco el 17 de abril en Madrid y después, el 8 de mayo en Oviedo (La Lata de Zinc), el 22 mayo en Valencia (Ca Revolta), el 23 mayo en Barcelona (sala Taro), el 13 junio en Zaragoza (La Lata de Bombillas), el 6 de noviembre en Murcia y muchas más fechas que iremos anunciando en cuanto podamos!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Todo sale mal

Va de esa racha en la que todo male sal. No hay manera de salir del bucle de la desesperación porque parece que no hay ni una cosa buena que hagas bien. Queríamos intentar darle un toque de humor a esta situación porque mal de muchos consuelo de tontos.

2. ¿¡?Qué voy a hacer?!?

Es nuestra canción más autobiográfica (es broma, pero no). La compusieron Fer y Diana recordando las millones de veces que han dicho que iban a tomarse algo y a casa y han acabado en la Wurli a las 6 am teniendo que trabajar al día siguiente. Lo más curioso es que teníamos la melodía de “qué voy a hacer”, pero no sabíamos qué contar con ella hasta que se nos ocurrió hablar de esos jueves tontos en los que te lías de más y escribimos la canción en 15 minutos.

3. Aliado

Esta canción surgió cuando Diana y Adela estaban de viaje con otras amigas y, hablando de los “onvres” con los que habían tenido situationships que habían acabado regular, descubrieron un mal común: todos habían ido de aliados. Compusieron la canción entre bromas y cerves, pero era demasiado divertida para que muriese ahí, así que nos juntamos con el grupo para terminar de armar la canción y terminar de darle esa energía riot girl punk que la canción estaba pidiendo a gritos. Media jornada de la grabación de la canción estuvo dedicada a que Diana y Adela pegasen gritos a un micro para hacer las diferentes texturas de voces. Se quedaron sin gargantas las tías.

4. Club de escalada

Cualquier persona que haya usado una app para ligar opinará lo mismo: ligar por aquí es una mierda. “Escaparates virtuales infinitos de personas” fue uno de los nombres que valoramos para esta canción, pero finalmente ganó “Club de escalada” porque es lo que son realmente las apps: un espacio lleno de gente en rocódromos con ropa del Quechua. Es un poco desolador tener que pasar este trámite tan frío para darse unos besos (si hay suerte) con alguien normal (si es que ya hay mucha suerte). Así que la compusimos un poco como crítica del individualismo que está llevando a estas nuevas formas de ligoteo y con la esperanza que vuelva el ligue analógico, el de toda la vida, el de: «tengo un amigo muy mono que creo que te puede gustar» y que te guste y acabéis bailando hasta las 5 o más.

5. Harakiri

Ouch, esta nos rompe el corazón. El estribillo se le estrelló a Diana en la cabeza mientras estaba conduciendo y le mandó un audio a los chicos por si eso en algún momento podía convertirse en una canción. Y vaya si lo hizo. Habla de esas rupturas dolorosas que ocurren aunque no entiendes muy bien qué ha ido mal, pero igualmente quieres tanto a esa persona que harías cualquier cosa por ella, incluso tatuarte su nombre por todas partes. Fun fact: esta canción es muy especial para nosotros, nos hemos hecho un tatuaje por ella. Es una de nuestras favoritas del disco

6. Lo que pasa es que te quiero

Surgió una mañana en la que estábamos componiendo en el pueblo de Ángel, donde nacieron la mayoría de las canciones del disco. Estábamos desayunando, empezamos a sacar la letra, Ángel sacó la guitarra y en una mañana estaba todo. Diana llevaba tiempo diciendo que quería hacer una canción con este poema, así que brotó sola, la verdad. Es otra de nuestras favoritas porque creemos que refleja muy bien lo tonta que te vuelves cuando estás enamorada y transmite esa felicidad que te electrifica todo el cuerpo hagas lo que hagas. Es nuestro pequeño homenaje a Gloria Fuertes, que hablaba de que el amor y el humor están muy relacionados. Como ella, nosotras no entendemos el amor sin humor, sin romance, sin torpeza, sin la vida, sin la muerte y, sobre todo, sin el costumbrismo. Es un canto al amor que te atonta, que te alela, te tira y te levanta, te sacude y te aligera.

7. Casi algo

El mayor mal de nuestra sociedad: Los casi algo. Queríamos tratar con humor la falta de compromiso que suele ser común hoy en día en las relaciones. Como ya decíamos, no iba a estar en el disco en un principio porque ni existía y creemos que es una de las canciones más clave por ser de rabiosa actualidad.

8. Zumbidito

Es de las canciones que está más ligada al sonido de nuestro primer EP, Canciones de misa. Nos encanta por lo divertida que es y porque nos conecta con ese amor adolescente y nostálgico que vivimos todos a través de los zumbiditos del msn. Además, nos lo pasamos increíble tocándola en los conciertos.

9. 200 Euros

Fer y Diana se conocieron en una boda y es de la que se habla en esta canción. La formación de Carrera Blanca fue bastante caótica, no nos conocíamos de toda la vida, pero sí teníamos algo en común en nuestros entornos: tener más bodas al año que dinero en el banco. Como muchas otras, esta canción nació del humor y como crítica social, pero realmente nos encantan las bodas, que es lo que se cuenta un poco al final de la canción. Ojalá la pinchen todos los DJ’s de boda cuando entren los novios al banquete, realmente es nuestro sueño.

10. F.O.M.O.

Madrid es una ciudad en la que puedes hacer mil cosas en un día, así que como tengas un poco de FOMO… estás perdida. Nadie quiere ser la persona que se quedó en casa cuando sus amigos vivieron la mejor noche de sus vidas y con la que harán bromas internas para siempre. Realmente, esa noche nunca va a pasar, pero hay que estar en todos los planes por si acaso. Nos ha pasado eso de salir un viernes y volver el domingo a casa sin haberla pisado entre medias, pero es verdad que cuando se repite sin parar, puede ser agotador no tener ni un pequeño momento para ser una ameba en el sofá. Esta es una crítica hacia nosotros mismos, que a veces somos nuestros peores enemigos. Tenemos dos lobos dentro de nosotros y ambos tienen FOMO.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

No esperamos nada concreto, solo pasarlo genial tocando en todas las ciudades posibles, que la gente disfrute con nuestras canciones y probar todos los platos regionales de la lista. ¡Nos vemos por las salas!

Escucha «Carrera Blanca» de Carrera Blanca a continuación: