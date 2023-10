Casino Montreal – El hombre excepcional / Canción a Canción

Aunque no son unos recién llegados al panorama musical, Casino Montreal sí es un proyecto nuevo, y El hombre excepcional (2023) el título de su primer álbum. Tras esta banda de Ponferrada están los hermanos Miguel y Elías Rivas, junto a Marcos Pardo, Sam Briz, Pablo Guerra y Mauro Otero. Hasta ahora The Morgans era el nombre de la formación con la que en 2018 publicaron el interesante Like a Queen. Entonces sus canciones eran en inglés y su sonido bastante diferente a lo que hacen ahora.

El hombre excepcional está compuesto por nueve canciones contundentes de inapelables estribillos y exquisita producción. Composiciones, ahora sí, hechas en castellano, con una mayor capacidad de conexión con la gente. Estamos ante un disco de largo recorrido, que supone el pistoletazo de salida de Casino Montreal y con el que sus componentes no han querido guardarse nada. Pero mejor que sean ellos los que nos hablen de este trabajo y de cada uno de los temas con los que irrumpen (de nuevo) en la escena independiente de nuestro país.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos una banda de Ponferrada, El Bierzo, y hemos publicado nuestro álbum El hombre excepcional. Es un disco de rock en español, lleno de guitarras y distorsiones guarras. También destacan las melodías de voz sencillas, un montón de armonías y letras directas al pecho.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el pasado 29 de Septiembre y ya está disponible en todas las plataformas habituales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

En El Castillo Alemán, bajo la guía del Dios de la zurra, Carlos Hernández Nombela.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es una pregunta difícil, pero es un disco potente y lleno de intensidad. Queríamos un disco que fuese guitarrero y cañero, y creo que lo hemos conseguido. Aunque hay algunos toques electrónicos a veces, lo que predomina es una poderosa base de guitarras.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Estábamos alojados en una casa de un pueblo de la sierra y nos habían prohibido fumar dentro. Uno de nosotros quería fumar a toda costa, entonces en ese momento comenzamos a improvisarle una canción, bastante ranchera, sobre cómo le iban a echar la bronca y se iba a quedar sin grabar el disco. ¡Algún día publicaremos esa canción! Además, desde entonces se la cantamos a menudo.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

13 de Octubre – Ponferrada, Sala La Vaca

05 de Noviembre – Madrid, Sala Siroco

11 de Noviembre – León, Sala Black Bourbon

18 de Noviembre – Salamanca, Sala Music Factory

25 de Noviembre – O Barco de Valdeorras, Sala Baranda

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. El manual

Es una de nuestras canciones favoritas del disco. Es guitarrera y con un riff identificativo que se mete en la cabeza. No la teníamos muy en cuenta como single, pero cuando escuchamos la versión final que había hecho Carlos, tuvimos claro que iba a ser un single sí o sí.

Elías y Miguel han tenido el detalle de grabar para nosotros esta canción en acústico. Os dejamos el vídeo.

2. El hombre excepcional

Era una canción que no existía dos semanas antes a entrar en el estudio, pero un día rebuscando entre viejas demos encontramos una melodía de estribillo que nos voló la cabeza. Le metimos una letra y no sólo se convirtió en el focus track del álbum sino que terminó dándole el título. Probablemente sea nuestra favorita.

3. Los dos

Es una canción diferente. Habla sobre la evolución de las personas y los cambios en la vida. Nos pareció una canción perfecta para usar de primer single, a modo de presentación de la banda. Creemos que hizo el trabajo perfectamente. En particular, nos flipan las líneas de coros que hay en este track.

4. El trofeo

Es una canción bastante macarra y rockera sobre las cosas que le pasan al hombre excepcional por la noche. Tiene una esencia Arctic Monkeys y probablemente las guitarras más contundentes del disco. Tocarla en directo es el goce supremo. Además, en los directos alargamos el final y añadimos una guitarra super Oasis que nos tiene enamorados.

5. La señal

Es la canción más festivalera del disco. En el estribillo se escuchan unos «ahas» de los cuales grabamos mil capas entre todos. Siempre tuvimos claro que iba a ser una pasada tocarla en los festivales. En su momento y durante un corto período, esta canción se llamó Fantasmas y tenía una letra hablando sobre unos supuestos fantasmas que hacían ruido por las noches en casa de una vecina (LOL). Después nos dimos cuenta de que era una idea de mierda y la cambiamos entera.

6. Los reyes

Es una canción bastante oscura y algo pesimista, ya que habla sobre la ausencia de referentes. Nos hace pensar en nuestros inicios, cuando ya no quedaban músicos con ganas de hacer un proyecto serio en nuestra zona. No sé si alguna vez los hubo, pero tenemos claro que no había nadie que nos pudiese indicar el camino a seguir. Tuvimos que forjárnoslo nosotros y aún seguimos en la pelea muchos años después. Así que, si no tienes héroes, conviértete en ellos.

7. Lo que no sabe nadie

Es una canción diferente. Nos gusta pensar en ella como una canción de perdedor, de borracho y de antro de mala muerte. Habla sobre la belleza de perder y la gloria de la hazaña. En esta canción no se especula, sólo se abre el tórax de par en par y se saca lo que hay. En los directos planeamos hacerla de manera acústica y más íntima, aunque es cierto que ya la hemos tocado con banda, de una manera más fiel al disco.

8. El vendaval

Habla sobre una persona que espera la llegada del drama que ponga todo patas arriba y lleve a un cambio. Creemos que tiene una lección de vida importante incluida en su estribillo cuando dice «lo importante es saber resistir las dosis de alta tensión». Puede que no te merezcas esa tensión, puede que no sea justo, o sí, pero lo realmente capital es que ha llegado, está aquí y tienes que saber resistirla. Si no es el caso, estás j****@.

9. El bloque de hielo

Es una canción que nos flipa. En la letra se desarrolla un imaginario que bebe de los thrillers americanos, de Mystic River, de Denzel, el canal, la mesa de apuestas, las balas… Nos parece una canción que puede llegar a mucha gente gracias a la sencillez de su melodía. Nos encanta, pero está mal que lo digamos nosotros.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Sólo queremos que el sueño siga, seguir tocando en sitios nuevos, llegar a gente nueva y que gente cool como vosotr@s se interese por lo que hacemos. Big Love CrazyMinds!

Escucha «El hombre excepcional» de Casino Montreal a continuación: