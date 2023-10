Celia Becks – Ve a Terapia / Canción a Canción

Por suerte, el hecho de ir a terapia ha ido perdiendo la connotación negativa que tenía hace años y el estigma está dando paso a una normalización casi absoluta. A ello han contribuido diferentes sectores de la sociedad y toda una generación que ha influido en este cambio de mentalidad. Celia Becks, con la experiencia de haber pasado por ahí, ha editado su primer álbum en solitario. Una colección de canciones sumamente honestas y personales, donde la salud mental y el trabajo realizado junto a su psicóloga son los verdaderos protagonistas.

Arranca así la carrera de Celia al margen de La La Love You, y lo hace con una apertura total, mostrándose directa, afrontando temores y mirando a los ojos a un futuro más que prometedor en la música. Con todo esto, hablamos con ella de cada uno de los temas que componen Ve a Terapia (2023) y de todo lo que este álbum tan necesario tiene detrás en cuanto a composición, producción, etc.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Celia Becks, la ex-bajista del grupo indie La La Love You y acabo de lanzar mi primer álbum en solitario.

Entre el buen rollo del pop y el carácter directo del garage punk, inicié mi proyecto en solitario en 2023 después de una larga trayectoria como miembro de La La Love You. A principios de este año, después de toda la experiencia obtenida con ellos, decidí apostar por mí misma lanzando Tu Canción, de la mano de Nena Daconte. A Deberes de Terapia, el primer single de mi álbum debut y tema que dio lugar al concepto del disco, le siguió Delante de la Bestia, junto a shakeitmila, una canción también decisiva a nivel conceptual, escribiendo sobre la idea de aprender a poner límites.

Con La Herida me junté con la banda Vaho, demostrando que, en la búsqueda de descubrir cuál es mi lugar, estoy donde debo estar. Como último avance, reestrené La Fiesta 2.0, una versión del íntimo acústico La Fiesta, escrito hace tiempo y al que ahora se suma la cantante Liz Forte. Dos versiones que muestran el cambio vivido en los años que separan una canción de la otra.

Ahora he agrupado toda mi música en un álbum introspectivo y lleno de trabajo psicológico, titulado Ve a Terapia. Un disco al servicio del crecimiento interior, de la autocrítica y del descubrimiento personal. A este álbum se le añade Fortuna y Tus Balas, temas ya publicados sobre el amor y el desamor, Estoy Bailando, una dedicatoria a su madre versionando su canción favorita, original de las Hermanas Goggi, y Sálvese quien pueda junto a Jonathan Pons.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 27 de septiembre de 2023

¿Dónde y con quién lo has grabado?

En diferentes lugares. Producciones de Celia Becks, Alejandro Miguélez, Daniel Rubio, Alberto Notario, Antonio Escobar, Guille Mostaza, Jonathan Pons y Jesús Antúnez.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Un homenaje al auto cuidado y a la desestigmatización de la salud mental. Electro pop que bebe principalmente del pop electrónico anglosajón. Chvrches, The Naked and Famous, Grimes…

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Me ha inspirado ir a terapia y mi psicóloga ha sido mi gran acompañante en este proceso.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

El 17 de octubre lo presentaremos en directo con toda la banda en la sala El Sol de Madrid. Las entradas están disponibles en este enlace.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Deberes de Terapia

Puede que esta sea la canción que más me gusta de todas las que he escrito. Me parece que en este tema me desnudo al 100 × 100 (psicológicamente hablando, claro) y define muy bien el concepto general sobre el que quiero expresarme en las canciones de este disco: Marcar límites.

Escribí esta canción inspirada por una lista que llevo escribiendo semanalmente desde hace muchísimos años, desde que voy a terapia. En esa lista apunto las cosas en las que necesito y quiero mejorar poco a poco; desde aprender a decir que no y marcar ciertos límites, hasta conseguir quererme un poco más día a día. Estos deberes de terapia son imprescindibles e interminables.

Un tema fresco y que habla de la salud mental. Reconozco que siempre estaré sumergida en ese ciclo vital en el que, por temporadas, necesito recurrir a esas notas. Quiero aportar mi granito de arena a la visibilización y a la desestigmatización de la salud mental, darle la importancia que merece y deciros que es maravilloso descubrir lo que hay al otro lado.

2. La Herida

Con esta canción he querido transmitir que ser vulnerable no significa ser débil y que marcar límites no siempre es fácil, pero siempre es sanador y te acaba empoderando.

Es un grito de rabia; es libertad, es explosión, es dejar atrás aquello que no te deja avanzar. En esta canción uno fuerzas con Vaho, diciendo «basta ya» a golpe de guitarrazos, para que cada cual la haga suya y se abandere de este torrente de esperanza, ilusión y energía. Está producida por Jesús Antúnez.

3. Estoy Bailando

Tienes que seguir bailando aunque veas que tu mundo se desmorona. Tienes que seguir adelante aunque creas que no quedan motivos. Siempre hay motivos. Tú eres el motivo.

Es una dedicatoria a mi madre porque he versionado su canción favorita, original de las Hermanas Goggi. Está producida por Guille Mostaza.

4. Fortuna

Esta es una canción de desamor convertida en grito de guerra.

Saber valorarse a una misma y saber transmitir que te valoras es complicado sin parecer una persona pedante. Decirle a una persona que sabes lo que vales y que si no lo ve es problema suyo, puede hacerse en forma de canción.

5. Tus Balas

Como toda canción de ruptura, suena a corazón roto, pero también a mucha autocrítica.

Es, quizá, la canción más indie y experimental.

6. Sálvese Quien Pueda

Todos hemos intentado olvidar a alguien en camas ajenas y todos hemos echado de menos aquello que antes dábamos por sentado. Hay veces que actuamos a la desesperada porque nosotros mismos estamos desesperados y no sabemos gestionar las cosas de mejor forma.

La canción está coescrita y coproducida con Jonathan Pons.

7. La Fiesta

Esta es una canción que hace años escribí para mi antidepresivo. Es una canción de amor a un antidepresivo porque me salvó la vida y porque conseguí salir del pozo en el que tan a gusto me encontraba y que tanto mal me hacía.

8. Delante de la Bestia

Victima o verdugo; todos hemos sido las dos cosas. Hay gente que te hace sentir culpable por mostrar tus sentimientos y por decir lo que necesitas. A todos esos y a todas esas narcisistas, un saludo desde aquí.

Es otra canción de esas que se puede disfrutar sin dejar de reflexionar. Es un tema que habla sobre hacerle más caso al ruido que viene de fuera que al que suena dentro de uno mismo. Cuando te encuentras en la inercia de complacer a los demás constantemente antes que a ti misma, algo no funciona. El mensaje que se quede, que sea personal para cada uno. Cada persona debe darle su propio sentido, hacerla suya.

En esta aventura me acompaña shakeitmila, cantante del grupo Chicxs Rosas y portadora de un proyecto musical en solitario que aboga por lo cañero y lo divertido. Está producida por Antonio Escobar.

9. La Fiesta 2.0

Con esta canción he querido rescatar la original, de la que previamente he hablado y he querido actualizarla un poco en temática y en ritmo.

A veces, resulta difícil darse cuenta de que estás roto si no ves tus pedazos y, si no los ves, si no sabes cómo verlos, tampoco puedes mostrárselo a los demás. Habla de la aceptación de uno mismo, y de todos los problemas que arrastra, como primera fase para cuidarse e iniciar un proceso de mejora. Desnudarse y dejarse ayudar, un acto hecho canción que pretende ser toda una herramienta para que otras personas también puedan luchar contra la desesperación, la desidia y la depresión.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Quiero que la gente sepa quién soy más allá de mi etapa con La La Love You y quiero conectar con la gente. Hago música para que nadie jamás se sienta solo.

Escucha «Ve a Terapia» de Celia Becks a continuación: