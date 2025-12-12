Chico Jorge – uno de esos días / Canción a Canción

Chico Jorge es el proyecto del músico barcelonés Jordi Bastida, guitarrista que suele acompañar a Sidonie y Alizzz. Tras un EP debut publicado en 2021 bajo el título de Chico Jorge i, ahora regresa con uno de esos días, su primer larga duración. En este trabajo su autor nos habla de amor, de echar de menos, de pedir ayuda, de ser paciente, de pérdida y duelo, de estar perdido, de enamorarse, de odiar y de echar de menos de nuevo.

Le pedimos a Jordi que nos presente el disco y nos acerque un poco más a cada una de estas canciones con las que abraza la tristeza y nos descubre un particular mundo interior repleto de referencias e imágenes sugerentes.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Escribo canciones cuando estoy triste para poner un poco de orden en mi cabeza. He estado tantas veces triste, en estos últimos tres años, como canciones tiene el disco. Han sido más veces, en realidad, que apelan a un ruptura, a la muerte y a estar desubicado, pero sobre todo apelan al renacer y al amor que es lo único que vale la pena de verdad. uno de esos días da nombre a esta etapa de mi vida y al disco, claro.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

uno de esos días vio la luz el 24 de octubre de este año y está disponible en todas las plataformas digitales de momento. Ahora que viene una gira de presentación por España estamos valorando hacer una edición en vinilo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

He compuesto, grabado y producido desde mi pequeño estudio/casa en Barcelona. Tengo una cadena de grabación muy pequeña pero super cool que me ha permitido experimentar con el sonido y las tomas durante estos últimos tres años. He grabado guitarras, voces y bajos en casa. La batería, sin embargo, la grabó Hoss Benítez -mi hermanito de la música- en el Tercero Estudios con Carlos Avatar a la ingeniería de sonido. En algunas canciones entraron en acción para grabar el bajo Pedro Campos y Marc Sospedra, abriendo nuevos horizontes que jamás imaginé. Jose Cattaneo ha mezclado las canciones y Jan Valls las ha masterizado.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Intuía al inicio del proceso que quería hacer algo muy seco a lo Velvet Underground o Strokes. Se confirmó que tenía que ser así cuando me di cuenta de lo crudas que eran las letras. Tristeza, sí, pero siempre mirando cómo salir del pozo. Así que podríamos decir que es un disco con mucha luz. Al fin y al cabo soy un optimista crónico.

Es un disco -sin duda- seco, ácido y esperanzador.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

He arrancado más de una sesión de grabación llegando a casa de fiesta. Acto seguido, me he despertado en la mesa del estudio o tirado en el suelo con los cascos puestos atrapado en un loop en la sesión de protools. He desarrollado una extraña forma de conciliar el sueño.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Lo hemos prensentado en la sala Heliogàbal (Barcelona) hace poco, con un sold out precioso. Vamos a intentar llevarlo, de momento, a Valencia, Madrid y Granada.

Por otro lado están pasando más cosas que todavía no puedo desvelar 🙂

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. eres un sol

Escribí esta canción para decirle a mi ex el corazón tan bonito que tiene y la persona preciosa que es.

2. hiperventilación

Es una carta de amor a mi amigo Josep Simbor (cantante y guitarrista de Últim Europeu) que siempre sabe como sacarme de los días feroces que muerden la yugular.

3. cigarrillos

Es una canción que escribí, entre horas de espera, en un camerino en Querétaro (México) aburrido y echando de menos a mi pareja.

4. lejos de la piel

Habla de ser paciente cuando solo tienes nervio. Habla de cuando tienes en la punta de la lengua el pensamiento como llave que te hace salir del laberinto de estar muy jodido.

5. dónde está mi corazón

La escribí justo al mudarme cuando rompí con mi ex. Me imaginé que olvidé mi corazón en algún rincón de mi antigua casa y le pregunto si puedo ir a buscarlo.

6. quién reinará el Born

Es una canción que le escribí a Agustina, mi gatita, que murió de una forma muy abrupta e inesperada. Un duro golpe que habla de lo extraña que es la muerte.

7. uno de esos días

La canción que da título al disco. Habla de los días extraños donde no sabes por qué estás tan hundido y encuentras refugio en el abrazo de alguien que quieres.

8. cupido enamorado

Habla de la fuerza devastadora del amor contra la cual no hay nada que hacer si te alcanza. Bendito sea el momento en que me enamoré de Ana.

9. fantasma

Es un «exorcicio» del veneno que me clavó el innombrable.

10. vacío querido

La escribí tumbado borracho en el salón de casa, temprano o tarde (depende cómo se mire), porque echaba mucho de menos a Ana Müshell cuando todavía nos separaban 800 km.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Un disco nuevo 🙂

Escucha «uno de esos días» de Chico Jorge a continuación: