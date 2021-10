Chloé Bird – Flores y Escombros / Canción a Canción

El nuevo álbum de Chloé Bird, supone una renovación total para ella, tanto a nivel sonoro como lírico. Además, por primera vez, la artista extremeña ha compuesto un trabajo íntegramente en castellano por lo que, de alguna manera, Flores y Escombros es el disco que abre una nueva etapa en la carrera de la cantante.

Si bien, conceptualmente Flores y Escombros tiene relación con The Light In Between (2018), su anterior trabajo, la manera de abordar estas ideas es completamente diferente. Chloé Bird enfoca estas nuevas canciones desde un prisma mucho más moderno y luminoso, con su voz y el piano como protagonistas fundamentales de este nuevo y excitante viaje. Así nos cuenta ella misma todo lo que encierra este Flores y Escombros y cómo ha sido el proceso creativo que ha culminado en estas diez canciones.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Chloé Bird, compositora y cantante. Hace poco más de un mes que salió mi cuarto LP, Flores y Escombros. Diez canciones, cinco flores y cinco escombros que, lejos de ser conceptos contradictorios, unidos profundizan en la complejidad y la diversidad del mundo en el que vivimos. Al ser el primer álbum que he compuesto enteramente en castellano, el cambio de idioma también ha supuesto un cambio en mi sonido: más enérgico, más directo, pero sin perder el protagonismo de mi piano y mi voz, lo que siempre he sido en esencia.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Desde el 10 de septiembre está disponible en todas las plataformas digitales. También está disponible en formato físico en www.chloebird.com

¿Dónde y con quién lo has grabado?

La pandemia ha provocado que no hayamos podido grabarlo en un solo lugar. Trabajé con Pablo Lesuit (productor) y Sergio M. Puga (coproductor) en Vigo, también grabamos algunas cosas en Cáceres, donde yo resido. Mi guitarrista, Manuel Velardo, mandó algunas pistas desde Badajoz, Juanito El Cantor hizo lo mismo desde Buenos Aires, Luke Jennings desde O Grove. Las mezclas las hizo Adrián Saavedra desde Brión. Y mandamos masterizar parte del disco a New Jersey y otra parte a Buenos Aires.

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

En cuanto a la línea argumental, Flores y Escombros tiene mucho que ver con mi anterior trabajo (The Light In Between, 2018), porque es algo que suele aparecer con frecuencia en mi mundo creativo. Personalmente, estoy cansada de etiquetas, de patrones, de compartimentarlo todo y tener que elegir constantemente un bando. En la vida en general y en la música en particular. Y este disco está bañado de esa sensación, que lejos de ser una sensación pesimista, para mí es muy liberadora. Este álbum, sin duda, es más luminoso que otros trabajos anteriores, tiene una energía muy diferente.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Mis padres tienen un maravilloso piano de cola en su casa y suelo utilizarlo para grabar mis discos. Me encanta cómo suena y es también un instrumento con mucha carga sentimental para mí. Cada vez que grabo un disco les pido muy amablemente que se vayan unos días de su casa. Lo hacen encantados pero deben estar deseando que el próximo disco lo haga en un estudio…

En esta situación que estamos viviendo, ha cambiado mucho la planificación de una gira, ya que muchas salas siguen cerradas o con muchas limitaciones. Con la situación actual, ¿qué planes tienes para presentarlo en directo?

Para empezar, en esta gira hemos cambiado el formato de la banda completa. Somos tres músicos sobre el escenario, lo cual facilita bastante la movilidad. Afortunadamente hemos conseguido armar una gira bastante prometedora. Hemos podido presentarlo ya en algunas ciudades y se avecinan más: Madrid, Granada, Sevilla, Zamora, Vigo, Lugo…

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Flores y Escombros

Siempre tuve claro que este iba a ser el primer o segundo corte del álbum. La compuse justo después de ver a León Benavente en directo. Pensé: «¡me encantaría hacer una canción con esta energía!».

Es una canción que habla sobre los sueños y el peso que tienen sobre nosotros. Están esos graves del piano, la agresividad de las guitarras, el surrealismo de una parte instrumental a mitad de canción… Abrimos los conciertos con este tema y la verdad es que es un subidón.

2. La Herida

La publicación de este disco ha sido curiosa, hemos ido sacando single a single desde hace un año. La Herida fue la primera canción del disco que sacamos. También la primera que trabajé con Pablo Lesuit y Sergio M. Puga. Yo les envié una demo a piano y voz, y ellos me reenviaron algo muy parecido a cómo suena en el disco. Es una canción nocturna, salvaje y con una gran carga sexual. Como primer adelanto, sin duda era una ruptura con todo lo que venía haciendo anteriormente.

3. Tu Luz

Es una de las canciones del disco que más me ha sorprendido por la acogida que ha tenido entre el público. Fue la última canción que compuse para el álbum. Surgió cuando el tracklist ya estaba cerrado (tuvimos que quitar un tema para incluir este). Es de estas veces que sabes que has hecho algo especial. Al principio estaba planteada únicamente a piano y voz, pero la propuesta que hicieron Pablo y Sergio con la entrada de la batería y el bajo en un momento del tema me parece increíble, le da una fuerza espectacular.

4. Nadie Muere de Amor

Es una canción muy pop, fresca, pegadiza. Y la disfruto muchísimo en el directo, es muy divertido cantar los «oh oh oh oh» con la gente.

5. Miedo al Miedo

Sin duda es mi canción favorita. Probablemente sea el tema en el que más expuesta me he sentido componiendo. Es aparentemente sencilla, pero muy profunda, muy honesta. Sabíamos que esta canción tenía que sonar muy minimalista, muy desnuda, y así fue.

6. Ave del Paraíso

Para mí esta canción es un viaje. Es dulce, efímera, intensa. Como un amor de verano.

7. El Faro

Es el único corte del disco cuya letra no es mía, es de Rui Díaz.

Para mí El Faro habla sobre un referente, alguien que guía con su luz el camino de los demás pero por quien ya nadie pregunta. A veces pienso en esos artistas conocidos y olvidados que se convirtieron en simples anécdotas. Otras en las mujeres, pilares fundamentales de nuestras vidas, que según van cumpliendo años pasan a ser invisibles.

8. La Reina de las Horas Muertas

Probablemente sea la canción más pop de todo el disco. Está inspirada en un poema de Raúl Vacas en que habla precisamente de esa «reina de las horas muertas».

9. A Paso Lento

Es casi un resumen de lo que significa Flores y Escombros, todo el rato uniendo conceptos aparentemente contradictorios: la flor y sus espinas, el dolor y su encanto, la belleza de las ruinas, la risa y el llanto…

Es un canto a mí misma, como decirme está bien no estar bien. Es mejor ir a paso lento. Además, tiene un buen rollo increíble esta canción, creo que la producción quedó espectacular.

10. Antes del Frío

Sabía que esta canción iba a ser el cierre del disco, porque quizá es la más diferente al resto.

La compuse con guitarra (siempre suelo utilizar el piano) y eso me llevó por unos caminos diferentes a los habituales, tanto melódicamente como con la letra. Solo diré que mi guitarrista, Manuel Velardo, me dijo en el primer ensayo que hicimos para el directo: «Antes del frío es una canción increíble, Chloé, no parece tuya». ¡Me lo tomaré igualmente como un halago!

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Deseo poder seguir dedicándome a mi oficio con cierta tranquilidad, aunque este trabajo no tenga nada de tranquilo. Seguir dando conciertos, seguir conociendo a personas increíbles, seguir viviendo experiencias bonitas gracias a la música. Seguir creciendo, en definitiva, y que mis canciones sigan llegando cada vez a más gente.

