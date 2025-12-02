Colectivo Da Silva & Anouck The Band – Mi amor, mon amour, amore mio / Canción a Canción

Mi amor, mon amour, amore mio es un homenaje a la música italiana que nacióó de un encuentro espontáneo entre sus creadores. Sin más pretensiones que demostrar su pasión por este estilo, Colectivo Da Silva y Anouck The Band se unieron y de ahí nacieron cinco canciones que combinan la estética retro con la frescura del pop contemporáneo.
El resultado es un EP que relata un encuentro entre un romano y una parisina, el típico amor veraniego tan intenso como fugaz. El proyecto es algo que ha surgido de manera puntual y que por ahora no tendrá continuación ni conciertos a la vista (al margen de las dos presentaciones que realizaron hace un par de semanas). Aun así, nos interesaba adentrarnos un poco más en esta historia, por eso hemos pedido a sus creadores que nos cuenten un poco más acerca de este Mi amor, mon amour, amore mio.
Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.
Somos Colectivo Da Silva & Anouck The Band y acabamos de publicar un EP titulado Mi amor, mon amour, amore mio.
¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?
El EP se publicó el 13 de noviembre de 2025.
¿Dónde y con quién lo habéis grabado?
Anouck Peris y yo, Carlos Caraballo, compusimos el EP entre Madrid y Granada. La producción de este fue de Carlos Caraballo y la grabación y mezcla por Jaime Beltrán de La Resinera.
Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?
Un viaje a una Italia vintage, romántica e idílica. Cinco canciones que narran una historia de amor ficticia y a la vez muy sincera. El concepto e inspiración del EP gira entorno a artistas como Mina, Franco Battiato y Gino Paoli, artistas de la canción italiana de los 60 a los 80.
Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación
Cuando compusimos el primer tema del EP, ‘Mi amor’, no podíamos creer que fuera real. Estábamos tan contentos con que de repente existiera esa canción que la escuchábamos una media de 50 veces al día. Anouck y yo nos mandábamos mensajes tipo «¿Eres consciente de que esto existe?» y flipábamos los dos. Esta sensación duró semanas y hoy día los recordamos como días mágicos.
¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?
El EP se interpretó íntegramente en dos fechas únicas en Alicante y Valencia. No hay programados más shows con este objetivo, pero nos encantaría poder montar una gira entera alrededor de estas canciones mañana mismo.
Sin duda serán interpretadas siempre que se pueda, ya sea en conciertos de Anouck como en conciertos de Colectivo.
Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.
1. Suena Battiato
Es un instant hit. Una oda al clásico himno ‘Voglio vederti danzare’ del músico italiano. Es una canción perfecta para una discoteca, de hecho cuenta ese momento 0 en el que un romano y una parisina se conocen en mitad de la pista de baile.
Un encuentro que parece abocado al fracaso acaba resultando una combinación perfecta entre coros en italiano y melodías pop que recuerdan a un ‘Time to Pretend’ de MGMT.
2. Ya he entendido
Es una nube de amor. Ese momento en el que te das cuenta de que no puedes (ni quieres) volver atrás, ese momento en el que ves con claridad y das gracias al mundo por compartir algo tan especial con esa persona.
La canción tiene un break point después del segundo estribillo, donde se derrite entre arreglos instrumentales de cello y mandolinas, con un «pa pa pa» influencia de ‘I Found a Reason’ de la Velvet Underground.
3. Solo tú
Es una versión de Matia Bazar, canción con la que hemos crecido en España gracias, o por desgracia, a un anuncio de televisión que le dio un giro a la letra condenándola para siempre, hasta ahora.
Con esta versión reflejamos ese momento peak en un romance, en el que el mundo no existe, solo los dos, cantando el uno al otro.
4. Mi amor
En ‘Mi amor’ comienza el fin, una ruptura amarga, un malentendido abrazado por la nostalgia de un pasado mejor y una promesa que no llegará.
‘Mi amor’ fue la canción origen de esta colaboración, empezando la casa por el tejado y surgió inspirada por la canción ‘Parole, parole’ de Mina y de artistas como Cuco en el juego entre varios idiomas.
5. Un sueño
‘Un sueño’ fue literalmente soñada. Esta canción resonaba en mi cabeza a primera hora de la mañana, antes de abrir los ojos, y lo primero que hice al salir de la cama fue coger la guitarra para materializarla.
En esta canción ocurre la verdadera despedida, aunque esta suena más bien a un hasta luego. El sueño continuará para siempre gracias a estas canciones y la huella que dejaron en todos nosotros, los que las cantamos y los que las escucharan.
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Un viaje todo pagado a la Toscana y una vespa roja.