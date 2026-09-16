Common Saints – Age of Illusions / Canción a Canción

Hay artistas que llevan décadas construyendo los discos de otros para luego, un día, decidir que ya es hora de hablar en primera persona. Charlie J Perry lo sabe bien: productor y multiinstrumentista londinense, tiene en su haber créditos junto a Jorja Smith, Olivia Dean, Maverick Sabre, Lola Young y hasta los coreanos BTS —a quienes firmó «Singularity»—, y sin embargo es con Common Saints, su proyecto en solitario, donde encuentra su voz más propia. Desde el EP debut Idol Eyes (2020) hasta el álbum Cinema 3000 y los EPs Starchild y Equinox, Perry ha ido labrando una identidad sonora inconfundible: soul cinematográfico, instrumentación orgánica, capas de síntesis analógica y una profundidad espiritual que invita a escuchar con los ojos cerrados.

Age of Illusions, publicado el 26 de junio de 2026 a través de FAMM, es su entrega más ambiciosa y personal hasta la fecha. Cinco canciones que trazan un viaje filosófico por las ilusiones del mundo hipertecnológico en el que vivimos, pero que en su núcleo guardan algo mucho más íntimo: el duelo por la pérdida de su padre, sublimado en Night Light, el tema que cierra el disco y que se grabó de una sola sentada, a las tres de la mañana, durante una noche de insomnio y lágrimas. A continuación, Charlie nos lo cuenta todo, canción a canción.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

¡Hola! Soy Common Saints y acabo de publicar mi nuevo EP, Age of Illusions.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Ya está disponible en todas las plataformas. EP publicado a través de FAMM.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo grabé en Londres, yo mismo, como Common Saints (Charlie J Perry).

Si tuvieras que definir el EP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

El significado del conjunto tiene que ver, en términos generales, con encontrar la iluminación y la paz en un mundo que no para de volverse más y más falso. Te lleva en un viaje a través de las ilusiones del mundo moderno, toda esa cantidad disparatada de información que fluye por el aire y visualmente en todas partes. Sonoramente oscila entre sonidos eufónicos con influencias de David Bowie, Fleetwood Mac y otras referencias al rock psicodélico y al soul.

Venga, cuéntanos alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del proceso de grabación.

Grabamos «Night Light» instrumentalmente en directo a cinta con toda la banda —batería, teclados, dos guitarras y bajo— en el Studio 13 con mi amigo y colaborador de siempre Riccardo Damian. El instrumental original duraba unos 11 minutos, y lo corté en secciones para escribir la letra y las voces más adelante. En ese momento no tenía ni idea de qué tipo de canción iba a ser líricamente; simplemente me gustaba el sonido del instrumental. Dos meses después de grabarlo, mi padre falleció y, como podéis imaginar, fue un momento muy duro para mí y para mi familia. Tuve insomnio durante días y me perdí a mí mismo por un tiempo. Fue en un período de falta de sueño y duelo cuando encontré ese instrumental y escribí y grabé las voces de principio a fin en una hora. Me sirvió como terapia; cada línea fue escrita como respuesta al dolor que sentía, y sentí que mi padre hablaba a través de mí para sostenerme cuando me estaba cayendo. Esta canción es muy especial para mí por eso.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

¡El concierto en el KOKO de Londres va a ser increíble! Estamos preparando un set fantástico y va a ser el concierto más grande que hayamos hecho nunca. Estoy muy emocionado 🙂 Podéis esperar un público de gente increíble de todo el mundo, algunas de las personas más amables que he tenido el placer de conocer y con las que he compartido mi música. El sonido y la iluminación van a ser alucinantes porque el KOKO es una sala extraordinaria. El Pitchfork Paris también va a tener una atmósfera increíble y tenemos un set de bangers preparado. ¡Y nos encantaría tocar en España! Estamos planificando diversas ideas, incluida una gira por Europa, así que España está desde luego en los planes.

Nos gustaría que nos contaras todo sobre cada una de las canciones del EP: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.

1. Illusions

Habla de toda la información y la publicidad visual que hay en todas partes, intentando moldear tu mente y hacerte pensar o hacer cosas que no son tuyas. La canción trata de reconocer eso y también de reconocer que eres mucho más que toda la basura que intentan venderte, ya sean productos o política. Es la libertad frente al miedo; y si te adentras en ti mismo y en las maravillas de la existencia y la humanidad, te das cuenta de que la vida es una bendición y que eso es todo lo que necesitas para ser feliz. Rodamos un vídeo para esta canción con Ben Harris y RJ Ong en una central eléctrica abandonada de la era soviética en Budapest. Sigue a un protagonista que trabaja en una fábrica y descubre que él mismo es el producto… Es bastante alucinante, echadle un vistazo 🙂

2. Soothsayer

Trata de confiar en tu voz interior y buscar lo que quieres y necesitas en la vida. Juega al juego de la vida y tira los dados; te sorprenderá lo que puedes encontrar… El estribillo representa la canción de tu mejor vida, que siempre canta, alegre y positiva. Va de creer en ti mismo y confiar en tu voz interior. La batería la grabó en Nueva York Jake Reid, que es una bestia absoluta a la batería. Rodamos otro vídeo con Ben Harris y Ravi Doubleday en Islandia, durante una tormenta de nieve. Sigue a alguien perdido en su camino que es perseguido por unas figuras con máscaras. El protagonista acaba enfrentándose a sí mismo y se da cuenta de que él mismo era su mayor miedo. El vídeo termina con un hombre de mimbre ardiendo, y él renaciendo como una versión de sí mismo menos temerosa y más completa. También puede interpretarse como que, por muy lejos que te desvíes del camino de la vida, siempre acabarás encontrándote a ti mismo; y a veces hay que quemar las partes de uno que no te sirven, como el miedo. Ben se inventa estos increíbles conceptos narrativos y los dos nos animamos constantemente a superar los límites cada vez que hacemos un vídeo juntos. Esta fue la experiencia creativa más dura que he vivido nunca, y uno de los días de rodaje terminé con hipotermia leve.

3. Kaos

Hice «Kaos» intentando reflejar en forma sónica la belleza última del mundo físico. Surgió de un extraño bucle de batería que grabé a cinta y sobre el que fui añadiendo capas de todo. La canción también incluye una flauta impresionante de Brandon Wright, que hizo el saxofón en «Summer Sun» y «Letting Go» del EP Idol Eyes. Como título, KAOS hace referencia al período de la mitología griega en que no había dioses ni orden en el mundo, lo cual en cierta manera me parece que refleja donde estamos ahora globalmente: mucha gente ha perdido su espiritualidad y su centro, y la tecnología se está convirtiendo en un ídolo insidioso del que la gente depende demasiado. La parte caótica es el cambio de tonalidad al final, que representa que podemos empujar los límites y que en realidad hay menos de los que creemos: suelen estar en tu propia cabeza.

4. Stargaze

Es una reflexión sobre dónde estamos políticamente: cuántos problemas hay en nuestro pequeño mundo que persisten sin importar cuánto luchemos contra ellos. Tenemos las mismas guerras una y otra vez, y por mucho que lo intentemos, vuelven a levantar su horrible cabeza. Hay tanta división en el mundo… es muy triste. Pero tengo la convicción de que si abrimos los ojos a lo que está causando esa división y nos levantamos contra ello, vamos a ganar sin ninguna duda.

5. Night Light

«Night Light» fue escrita como homenaje a mi padre, que falleció el año pasado, y sirve como una voz que recuerda que alguien está ahí cuando los tiempos son difíciles. El duelo es una emoción tan difícil de procesar… Si estás pasando por ello ahora mismo: aguanta, se hace más llevadero, pero cuídate a ti mismo y a los que te rodean. La familia es fundamental, y eso incluye a los amigos. Necesitamos apoyarnos los unos en los otros en los momentos duros, y nuestra familia más amplia —nuestra comunidad— es el sanador y el sistema de apoyo más poderoso que tenemos.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo EP? ¡Mucha suerte!

Las expectativas llevan a engaño, jaja. Espero que la gente lo encuentre divertido, nutritivo y disfrute escuchándolo, y quizás sienta lo que yo sentí al hacer las canciones… y que disfrute viendo los vídeos locos que hacemos 🙂 Al final todo va de compartir la experiencia humana e intentar traducir emociones y conceptos muy complejos a una forma sónica, para sanar y celebrar. ¡Mucho amor!

Escucha «Age of Illusions» de Common Saints a continuación: