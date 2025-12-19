DELACUEVA – No Me Llames Artista / Canción a Canción

El título del nuevo álbum de DELACUEVA es una declaración de intenciones en toda regla, una aclaración de que lo que todos entendemos como «artista» no es precisamente lo que para él significa esa palabra. No me llames artista es el primer trabajo en solitario del músico zaragozano y en él reivindica el papel del público como un agente fundamental para hacer que algo trascienda.

Nos hemos adentrado en el disco en cuestión y en cada una de las canciones que lo conforman, y lo hemos hecho gracias a las palabras y explicaciones de su autor. Así, recorremos este No me llames artista y dejamos que sea el propio DELACUEVA el que nos de todas las claves para entender mejor el concepto del álbum y de él mismo como artista (aunque no esté de acuerdo con esta definición) y creador musical.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

No me llames artista son 10 canciones que representan mi mejor intento de sobrevivir, desarrollarme e interactuar con el mundo en el lapso de tiempo que ha supuesto el paso de mis 27 a mis 30 años. La mayoría de canciones son cuentos mágicos en los que me gustaría vivir y que uso para evadirme de la cotidianeidad y buscar realidades más románticas (como ‘Premio a mejor guión original’ o ‘Partido en dos’). Otras son cuentos pero con un punto de humor más ácido, en los que me caricaturizo y me río de mí mismo, de mi manera de ver el mundo y de mis instintos (como ‘Me pareció ver un lindo gatito’). Y otras son canciones más crudas, más críticas e introspectivas que me sirven de sanación, redención o simplemente de introspección (como ‘Así bailaban los muertos’).

Son 10 cortes en los que he estado trabajando 25 meses de forma independiente y autogestionada, y es la primera vez en mi vida en la que me siento completamente reflejado en la música que hago, satisfecho y totalmente orgulloso de ella. Es la primera vez en mi vida que sé que estas canciones son la polla.

Por último, el título del disco nace de un sentimiento de rechazo que yo desarrollé cuando me mudé a Madrid y la gente se refería a mí como «artista» casi como sinónimo de solista. Me chirriaba mucho que el único requisito para ser artista fuese grabar canciones y subirlas a Spotify. Tras mucha, mucha introspección y meditación (porque siempre que hay algo que nos genera rechazo lo importante es pensar qué esta sucediendo en nuestra cabeza para tener esa reacción), he llegado a la conclusión de que yo no creo en el concepto de artista como creador de arte, y que ni siquiera creo que la música tenga que ser arte per se.

Para mí, el arte es tan subjetivo que nace cuando el público es capaz de sentir una conexión emocional tan desbordante con la obra que no le queda más remedio que calificarlo como magia. Y esa magia que, eventualmente, puede llegar a sentir el público, es la que convierte la mera obra creativa en arte. En esta línea de pensamiento, el concepto de artista como creador de arte no tiene cabida, y por eso siempre digo que por favor, no me llaméis artista, llamadme músico, compositor, artesano si queréis, o simplemente llamadme DELACUEVA, porque al final yo simplemente escribo canciones, pero los creadores finales del arte, si es que consigo que lleguéis a sentir algo de magia mientras las escucháis, siempre vais a ser vosotros.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 24 de octubre. Sin sello, es un disco independiente y autogestionado. Formato físico en CD y en plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

El disco lo ha producido Noel Campillo en los Estudios La Vall, en un pueblecito de Barcelona. (Lo de pueblecito de Barcelona suena muy bucólico, y, de hecho, lo es, pero más allá de lo bonito de la zona, no veas qué culo para llegar hasta allí [risas])

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Se me hace un poco raro tener que decirlo yo [risas], pero siento que este disco puede resumirse en tres aspectos (o tres pretensiones): curvas melódicas pegajosas (o eso intento), letras un poco enrevesadas pero con peso (o eso intento x2) y una actitud a la hora de interpretar que refleja mi personalidad entre vulnerable/sensible, ácida y soberbia (o eso intento x3).

Influencias y nombres que hemos puesto encima de la mesa a la hora de grabarlo y producirlo puedo decirte mil, pero por citar algunos: Tom Petty, Peter Gabriel, The Strokes, Arctic Monkeys, The 1975, Veintiuno, Morat, Sexy Zebras, John Mayer, Coldplay…

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Una de mis anécdotas favoritas es que el solo de guitarra de ‘Estoy jodido’, que suena con un filtro de wah, es en realidad mi voz en la maqueta cantando lo que yo sentía que debía ser ese solo.

A la hora de maquetar canciones intento grabar los menos elementos posibles, intento transmitir la idea de la composición de la manera más minimalista posible, normalmente una acústica y voces (la lead y coros), peeeero hay veces que, si escucho un arreglo muy claro en mi cabeza, lo grabo para dejar la guía de lo que debería ser, y eso es lo que pasó con el solo de ‘Estoy jodido’.

Lo que pasa es que, meses más tarde, a la hora de grabar y producir bien el tema, planteamos grabar el solo con un talkbox o algo así para conseguir el efecto, pero al final llegamos a la conclusión de que nunca iba a sonar exactamente a como yo lo había concebido, así que simplemente dejamos aquella pista que yo había grabado en la maqueta, en mi habitación, probablemente a la 1 y pico de la mañana, componiendo la canción, con el micro más barato del mercado y la tarjeta de sonido más randera que puedas imaginarte [risas].

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

El pasado 12 diciembre lo presentamos en Madrid. El 10 de enero lo hacemos en Zaragoza con entradas agotadas desde hace meses y nueva fecha el 9 de enero donde sí queda todavía alguna, el 12 de febrero en León, el 13 en Vigo, el 27 en Murcia y el 27 de marzo en Toledo.

Hay más fechas confirmadas que todavía no puedo anunciar pero que se comunicarán en Instagram y en delacueva.es

Y además, estoy muy feliz porque me han seleccionado para el Girando Por Salas (son unas ayudas del Ministerio de Cultura para apoyar proyectos con especial potencial), que es algo que me va a permitir sumar por lo menos 6 ciudades más a las fechas de gira.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Así bailaban los muertos

Es la canción a la que le debo la gran mayoría de cosas bonitas que me están pasando. De alguna forma, la comunidad ha conectado con su mensaje, con el «que le jodan a lo que piense la gente» y con la idea de que los muertos son los únicos que bailan libremente y despreocupados del qué dirán los demás. Creo que es una canción luminosa que puede servir como faro y guía en la vida.

2. Soy un puto criminal

Esta es de mis favoritas porque es muy autobiográfica. Escribir canciones así me ahorra el psicólogo. Además, creo que consigue muy bien el equilibrio entre tratar un tema serio, pero a la vez reírme de mí mismo. El saxo además fue una decisión de última hora y creo que fue muy acertado. Esta canción tiene una de mis frases favoritas del disco: «tengo la piel de mazapán y un corazón de mierda».

3. Partido en dos

Es mi letra favorita de todo el disco. Me gusta especialmente el «¿Y ahora quién viene aquí a explicarme el trabalenguas que viví? Y aun así, trábame tu lengua y vuelve junto a mí». También me gusta mucho la segunda estrofa («soñé que tú conmigo al fin soñabas y del ensueño nunca despertabas») que hace una referencia a un cuento precioso de García Marquez (Me alquilo para soñar) que recomiendo a todo el mundo.

Como anécdota, recuerdo que, grabando el videoclip, en la estrofa que dice «dibujaste una pequeña espiral con tus labios en mi espalda» queríamos que saliera una chica dibujando una espiral de tiza en el suelo en un plano cenital. Ya en el rodaje, la chica dibuja la espiral y yo digo, «no, no, así no es una espiral». Y todo el mundo en plan «¿Qué?». Y yo, «sí, sí, la espiral que yo visualicé cuando compuse la canción es así»; dibujo la espiral en el suelo y me dicen «tío, eso es un tirabuzón».

Después de 5 minutos de debate semántico sobre la diferencia entre espiral, muelle y tirabuzón, las carcajadas de mi equipo jugaron un papel clave para hacerme recoger cable y, finalmente, en el videoclip se puede ver como la chica dibuja una espiral y no un tirabuzón, aunque eso fuera lo que yo visualizaba inicialmente. Creo que tomé la decisión correcta porque era más fácil eso que regrabar la letra de la canción cantando «dibujaste un pequeño tirabuzón con tus labios en mi espalda».

4. Estoy jodido

Esta es de las canciones más personales que he escrito. Habla de no ser capaz de encontrar ese equilibrio funcional en las relaciones adultas. Esa sensación de estar siempre insatisfecho independientemente de que esa persona esté presente o ausente. No hay metáfora, no hay sutileza, es una letra literal, cruda y directa, sin vuelta de hoja: «estoy jodido si no has venido; estoy jodido si no te has ido».

5. Premio a mejor guión original

Cuando hablo de que en algunas canciones dibujo realidades paralelas más bonitas, más mágicas, más amables para vivir y evadirme, pienso sobre todo en esta canción. ‘Premio a mejor guion original’ es un cuento que habla sobre el recuerdo, sobre la capacidad fantástica que tiene el ser humano de convertir su ambigüedad (la del recuerdo) en una película que solo se desarrolla en nuestra cabeza y que nuestra mal llamada memoria crea a raíz de algo que sí que ocurrió, pero que desvirtuamos tanto que conseguimos que se convierta en ficción. A mí esto me parece increíble, es una capacidad de adaptación y supervivencia emocional que tenemos para agarrarnos a recordar cómo queremos hacerlo, con los detalles que nos interesan, más allá de cómo realmente sucedió, y esto es algo que me parece espectacular. Para mí, es pura magia.

Además, la segunda estrofa hace una referencia a mi película favorita, La Rosa Púrpura de El Cairo, que a su vez es un homenaje de Woody Allen al cine, a su capacidad para evadirnos de la crudeza de la realidad en la que vivimos.

Como anécdota, en el rodaje de este videoclip me hice un esguince en el tobillo y tuve que terminar de rodar la ultima media hora bailando las coreografías con el tobillo como una berenjena. Cuando terminamos de rodar, llevé a Raquel (la bailarina y coreógrafa que diseñó los pasos de baile) a la estación para que volviera a Madrid (rodamos en Zaragoza) y ya, conduciendo yo con el esguince, me fui por la noche a urgencias. Nadie podrá acusarme de no ser un actor comprometido.

6. Me pareció ver un lindo gatito

Una de las canciones más divertidas de tocar en directo. Me gusta especialmente porque es la canción de la que más me río de mí mismo. El «Manuel, estás bien jodido» que suena en mi cabeza cada vez que me enamoro es de lo más real que he escrito, y me gusta juntar esa acidez con el contexto de la canción, que al final es un cuento de un encuentro fugaz y una conexión eléctrica que se presenta, una vez más, como un soplo de aire fresco para la crudeza del día a día en frases como «odiabas trabajar en la gran ciudad, buscabas alguien más para hacer el indio».

Y bueno, además de todo esto, no puedo hablar de esta canción sin mencionar a Jordi Cruz. Por contextualizar, hay una estrofa que habla del Mejunje Art Attack y… pues Jordi se vino a grabar el videoclip, así de random [risas]. Es un auténtico amor y no puedo estar más agradecido de haber grabado un videoclip con uno de los ídolos de mi infancia. Es que lo tengo ya normalizado, pero es heavy [risas].

7. Triple salto mortal

Es una de mis canciones favoritas ahora mismo. Me gusta mucho tocarla en directo. Al no haber salido como single y ser un tema un poco más complejo estructuralmente que los demás, siento que tiene menos oportunidades que otras canciones de llegar al público con rapidez, pero quizá por eso le tengo especial cariño, por esos detalles que la hacen especial.

Concretamente, me gusta porque todo el desarrollo de la canción está en una sonoridad menor, pero el estribillo final pasa a mayor y, aunque la letra y la melodía siguen siendo la misma, para mí toda la energía emocional que desprende ese final es completamente diferente, y me encanta.

8. Amor a la deriva

Es la primera canción que escribí del disco. Recuerdo tomar decisiones que han marcado la tónica general de la composición del resto de temas, porque me parecía que me estaba quedando muy cursi [risas], pero luché contra mis prejuicios y decidí seguir adelante tal cual me estaba naciendo escribirla. Así lo hice y estoy muy orgulloso de haber superado esa barrera mental. Al final no me ha quedado más remedio que aceptar orgulloso que soy un cursi.

Por otro lado, en este tema hay referencias al Tranquility Base Hotel & Casino y a ‘Reckless Serenade’, uno de mis discos y canción favoritos de los Arctic Monkeys, respectivamente, y a una frase de un cuento de Cortázar, Estación de la mano, que me impactó cuando la leí.

9. Cuando más te necesitaba

Mi relación con esta canción es curiosa. Es un tema que escribí juntando varias partes que tenía sueltas por ahí e hice un frankestein, porque quería rellenar las sesiones de grabación con otra canción. Yo iba a probar a producir las primeras canciones con Noel, mi productor, y tenía escritas ‘Amor a la deriva’ y ‘Premio a mejor guion original’, pero quería una tercera para aprovechar el viaje y las jornadas en el estudio. Siempre cuento esta anécdota porque creo que es muy ilustrativo sobre cómo la música es mucho menos romántica muchas veces de lo que creemos. Recuerdo que junté varias ideas melódicas que tenía en bruto y que a priori no tenían porque ir juntas, escribí encima la letra, y así nació la canción.

Después, decidimos que fuera el primer single porque necesitaba sacar música rápidamente, así que publiqué el puente de la canción como primer teaser del disco y a la gente le encantó.

Además tiene una referencia a Digimon, canto una frase de la letra de la banda sonora y tocamos el riff de la banda sonora, así que el Manuel de 7 años ama esta canción. Recordad, nunca dejemos de cuidar al niño que sigue viviendo dentro de nosotros.

10. Y ahora no

Es la única canción que dudé si dejar fuera del disco. Cuando la compuse, sentí que no era demasiado buena, no sabía si estaba a la altura de entrar en el álbum. Recuerdo que se la pasé a Portillo, mi guitarrista, director musical y mano derecha, y me dijo, «¿Quieres dejar esta canción fuera? ¿Estás loco? Es la balada perfecta que necesitábamos para cerrar el disco». Y así ha sido.

Ahora mismo se ha convertido en una de mis canciones favoritas de tocar en directo. Baja mucho las pulsaciones y eso crea un contraste muy bonito, un punto de inflexión muy claro en la energía del concierto. Se ha convertido en una canción clave.

Además, es una de mis letras favoritas también. La escribí después de ver Rebelión a bordo, la mítica película de Marlon Brando. Me gusta que las letras sean muy visuales y esta creo que lo consigue.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Disfrutar tocándolo en directo, conectar con el público que venga a los conciertos y con mi comunidad, que son lo más importante porque al final, si esto sigue adelante, es única y exclusivamente gracias a ellos, y no perder nunca la motivación para seguir trabajando, seguir buscando escribir la mejor canción y seguir disfrutando del camino.

Escucha «No me llames artista» de DELACUEVA a continuación: