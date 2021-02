Django Django – Glowing In The Dark / Canción a Canción

Nos encanta invitar a bandas y artistas a que sean ellos mismos quienes nos presenten y expliquen sus trabajos. Hoy, por primera vez, tenemos la suerte de recibir en esta sección a una banda internacional que, además, nos gusta mucho aquí en CrazyMinds. Nada menos que los británicos Django Django, que hoy publican su esperado cuarto álbum, Glowing in The Dark, un disco sobre el escape pero también lleno de esperanza, y ese es el sonido de la experiencia, porque esta es una banda que sabe lo que es superar incluso sus sueños más salvajes.

Dejemos que ellos mismos nos hagan un recorrido por sus canciones. Adelante…

Bienvenidos a CrazyMinds. ¿Cuándo y cómo podremos escuchar vuestro nuevo trabajo?

Nuestro nuevo álbum Glowing in the Dark se publica justo hoy, viernes 12 de febrero de 2021, y puede escucharse en vinilo, CD, descarga, plataformas de streaming y cualquier otro formato (excepto el mini disc, eso sí).

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabamos casi todo el álbum en nuestro estudio en Tottenham (Londres). Conseguimos que Raven Bush viniera y tocara el violín en algunas canciones, mientras que Bridget Samuels arregló las cuerdas en Gravity. Charlotte Gainsbourg cantó en Waking Up y luego tuvimos a Ashana Davidson haciendo los coros en Kick The Devil Out, así como a Antonio De Freitas haciendo las percusiones en Got Me Worried.

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Creo que es un álbum bastante divertido. Queríamos darle una sensación más viva o fluida esta vez. Hay temas para escapar a lo largo del mismo, así como la idea de conexión. Supongo que hemos sentido que el mundo parece un lugar bastante volátil en los últimos años, así que realmente queríamos eliminar las diferencias y escribir sobre las cosas que todos compartimos.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pensamos que habíamos perdido casi todo el álbum cuando nuestro ordenador decidió colapsar. Recuerdo que tuvimos que enviárselo a tres o cuatro personas diferentes para recuperar todo lo que habíamos hecho. ¡Tuvimos una semana de pánico total!

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira y pensando ya en los festivales del próximo verano, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Supongo que estamos tratando de encontrar formas de hacer que las canciones estén disponibles para que la gente las escuche. Estamos haciendo muchas grabaciones remotas en directo en este momento, pero también esperamos tener algunos pequeños conciertos que podamos organizar durante el verano.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Spirals

Esta es una canción que diseñamos para tocar en directo y que ha estado en nuestro set por un tiempo. El título y la letra son una referencia al ADN. Realmente se trata de que las conexiones que tenemos como humanos sean más fuertes que aquello que nos divide. Todos estamos conectados y relacionados entre nosotros, sin importar quiénes seamos o de dónde venimos. Tiene una buena construcción desde el principio de la pista, así que sentimos que iba a ser un buen comienzo para el álbum.

2. Right The Wrongs

Vinny tuvo esta canción dando vueltas por un tiempo, así que Dave la sacó y le puso la batería. Era solo una pequeña línea de sintetizador en un teclado Casio barato, pero tenía mucha diversión y energía. La letra trata sobre tomar medidas para prevenir algo una vez que el daño ya está hecho.

3. Got Me Worried

Esta pista fue una de esas canciones que escribimos en un día. Queríamos intentar limitarnos y no pensar demasiado en las ideas, lo que se convirtió en una buena excusa para usar mucha percusión. Tiene algunas líneas en portugués porque estuvimos trabajando con un músico brasileño que toca la cuica. Involucramos a tres personas que hablaban portugués en dialectos realmente diferentes tratando de enseñarle a un chico con acento de Derry (Vinny) cómo pronunciar cosas correctamente. Una pequeña misión, pero creo que al final lo conseguimos, más o menos.

4. Waking Up

Esta es una canción sobre dos personas que salen de un pequeño pueblo en busca de aventuras. ¡Probablemente sea un tema universal! Es la noción romántica de la vida en la carretera. En nuestras cabezas era un cruce entre Wild At Heart y Bonny y Clyde, así que decidimos invitar a nuestra compañera de sello Charlotte Gainsbourg a unirse a Vinny en la voz.

5. Free From Gravity

Otra canción sobre escapadas. Esta vez hacia arriba directamente fuera de la atmósfera. Realmente se trata de que el planeta llegue a estar en un caos tan grande que eventualmente tengamos que irnos, pero también se trata metafóricamente de escapar de todo lo que te agobia. Fue otra idea y canción de movimiento relativamente rápido que surgió de una pequeña caja de ritmos que Dave acababa de comprar.

6. Headrush

Esta canción salió de la grabación telefónica de una jam en vivo en el estudio. La canción trata sobre la estupidez y la locura de la codicia y la guerra.

7. The Ark

Esta fue en realidad una canción con voz durante un tiempo, pero Dave la quitó y agregó un Rolland 303 para hacerla instrumental. Cuando volvimos a escucharla, hubo algo en ella que nos recordó a la sensación de estar en un barco durante una tormenta, y cuando agregamos efectos de sonido de animales en un zoológico, tenía que ser The Ark.

8. Night Of The Buffalo

De nuevo, comenzó como una canción bastante diferente a la versión final. Vinny había estado leyendo cómo algunas tribus nativas americanas habían enviado dinero durante la hambruna irlandesa. Ambos grupos estaban siendo forzados a una migración masiva. La canción trata sobre resistirte a ser expulsado de tu tierra natal.

9. The World Will Turn

Es una canción sobre decirle adiós a alguien mientras te aferras a la esperanza de que os volveréis a ver en el futuro. Inicialmente estaba destinada a ser una canción que aparecía y desaparecía entre dos pistas, pero tuvimos a Raven Bush tocando algunas melodías de violín en el estudio un día sobre esta canción, y eso pareció darle un poco más de peso y propósito.

10. Kick The Devil Out

Esta fue una canción que estuvo dando vueltas por un tiempo. Jim cantó una línea que sonaba como si dijera “Kick The Devil Out” y nos recordó el famoso sketch de Bobby Versus Satan en Kids in the Hall, así que seguimos con esta idea tonta de que el diablo ha venido para quedarse contigo, pero es un huésped muy malo e incluso el anfitrión más educado y hospitalario termina echándolo.

11. Glowing In The Dark

Solo una pequeña y sencilla línea de sintetizador moog y un beat en bucle. Vinny cantó la frase “now we’re glowing in the dark“, y la cortamos y utilizamos como coro.

12. Hold Fast

Estábamos improvisando y Tommy tocaba arpeggios en el sintetizador, así que se acabó convirtiendo en este tema. La canción trata de aguantar hasta que pase la tormenta. Superar los tiempos difíciles, vamos.

13. Asking For More

Esta era una pequeña canción de la que Vinny tenía una demo, y la verdad es que no cambiamos demasiado sobre la versión original. Se trata de mirar hacia atrás, hacia los buenos tiempos, y quedarte atrapado en ellos en tu cabeza. Naturalmente, tiene un rollo a lo Joe Jackson / Hall y Oates, y simplemente seguimos por ese camino.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

¡Poder presentarlo en directo en un futuro no muy lejano!

Escucha “Glowing in The Dark” de Django Django a continuación: