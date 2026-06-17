DownTown Mystic – On E Street Remix / Canción a Canción

Hay historias en el rock que parecen un guión de Hollywood, y la de DownTown Mystic es una de ellas. Robert Allen, su alma y voz, lleva publicando música desde el año 2000 y ha construido una carrera sólida sobre todo en el mundo del sync-licensing: más de 250 canciones suyas han sonado en series y películas, lo que lo convierte en uno de los artistas con más sincronizaciones del mundo. Tras una racha imparable desde 2023 —AmeriKarma, Rock’n’roll 4 The Soul, The Wish y el EP Mystic Highway—, Allen ha decidido mirar atrás. Muy atrás: hasta 1983 y 1984, cuando grabó cuatro canciones en los Shorefire Studios de Nueva Jersey con una sección rítmica que, por aquel entonces, ya estaba grabando en paralelo el álbum que cambiaría sus vidas para siempre: Born in the U.S.A., de Bruce Springsteen.

Ese baterista y ese bajista eran, ni más ni menos, Max Weinberg y Garry Tallent, la sección rítmica de la mítica E Street Band. Cuarenta y tres años después, Allen ha vuelto a Shorefire —ahora bajo la batuta del ingeniero Joe DeMaio— para remezclar aquellas grabaciones y darles una segunda vida con On E Street Remix, un EP de seis temas que es, a partes iguales, cápsula del tiempo y declaración de principios sobre lo que significa hacer rock’n’roll honesto en 2026. Aquí nos lo cuenta él mismo, canción a canción.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo EP.

Me llamo Robert Allen, de DownTown Mystic, y el EP se llama On E Street Remix, en el que participan Max Weinberg y Garry Tallent, el batería y el bajista de la legendaria E Street Band de Bruce Springsteen.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El EP se publicó el 3 de abril a través de Sha-La Music / The Orchard / Sony Music, y está disponible en todos los servicios de streaming como Spotify, Apple Music o Amazon.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Hay mucha historia detrás de este disco, porque las canciones se grabaron originalmente en 1983 y 1984 en los Shorefire Studios de West Long Branch, Nueva Jersey, que entonces era propiedad de Garry Tallent. Grabé «Hard Enough» y «Sometimes Wrong» en 1983, y «Way To Know» y «And You Know Why» en 1984, con Garry Tallent al bajo y Max Weinberg a la batería. ¡Estos dos hombres forman la sección rítmica de una de las mejores bandas de la historia del rock’n’roll! Lo curioso es que, al mismo tiempo que grababan conmigo, Garry y Max estaban grabando el álbum Born In The USA con Bruce Springsteen. Piensa en eso: ni siquiera sabían entonces que estaban trabajando en lo que se convertiría en el disco más vendido de sus carreras. Todo iba a cambiar para Bruce y la banda en cuanto saliera ese álbum. ¡Qué Glory Days, literalmente, ja ja!

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

El sonido del EP es rock’n’roll clásico, con influencias de los 60 como The Beatles, los Stones, Buffalo Springfield, y de los 80 con Rockpile, junto a contemporáneos como Tom Petty y Bruce Springsteen. Es una mezcla única de música que suena vintage y moderna a la vez. Las partes de Max y Garry son sus grabaciones originales de 1983 y 1984, un momento congelado en el tiempo que muestra a estos dos miembros del Salón de la Fama en su mejor momento. Lo que hace este disco aún más especial es que están tocando fuera de la órbita de Springsteen, algo rarísimo, justo mientras grababan con Bruce. Yo regrabé mis voces y guitarras 20 años después para lo que se convirtió en DownTown Mystic On E Street. En 2021 publiqué On E Street Deluxe, con todas las mezclas originales.

Y ahora, 43 años después, he vuelto a Shorefire Studios, con su nuevo propietario e ingeniero, Joe DeMaio, para remezclar los temas y traerlos al presente. Si no conoces a DownTown Mystic, llevo desde el año 2000 publicando música. Mi mayor éxito ha sido el sync-licensing: tengo más de 250 sincronizaciones en TV y cine, lo que me convierte en uno de los artistas con más sincronizaciones del mundo.

DownTown Mystic ha estado en racha desde 2023 con AmeriKarma, que superó los 3 millones de streams, seguido en 2024 por Rock’n’roll 4 The Soul y en 2025 por The Wish. En noviembre de 2025 publiqué el single «Somebody’s Always Doin’ Something To Somebody», del EP Mystic Highway, con gran éxito de crítica. Estando en esta racha de rock’n’roll, valga el juego de palabras, parecía lo más natural remezclar los temas que grabé con los E Streeters y publicarlos para empezar 2026.

Venga, cuéntanos alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación.

Estábamos preparando la primera sesión en 1983 y me acerqué a Max mientras montaba su batería. Nunca lo había conocido, pero los dos habíamos ido al mismo instituto: él iba un año por delante de mí y sabía que teníamos conocidos en común. Me acerqué y empecé a soltarle nombres. Él dejó lo que estaba haciendo y me dijo que siguiera. Después de un par de nombres más, dijo: «¿Columbia High, verdad?». Eso rompió el hielo y empezamos a recordar viejos tiempos. Me preguntó: «¿Te acuerdas de aquella chica tan guapa?», y justo cuando iba a decir su nombre, ¡lo dije yo con él al mismo tiempo! (jaja) Empezamos a hablar de lo guapísima que era, y Garry se acercó riéndose y dijo: «¡Quiero conocer a esa chica!» (jaja). Lo gracioso de toda esta conversación, que no descubrí hasta muchos años después, es que probablemente esa chica de la que hablábamos fue la inspiración de la chica de «Hard Enough», ¡la canción que estábamos a punto de grabar!

Nos gustaría que nos contaras todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.

1. Way To Know

En 1984 nos juntamos para grabar dos canciones más. La primera fue «Way To Know». Yo la acababa de escribir y de hacer una demo. Mi versión tenía un aire más relajado, con algunas paradas y arranques. Cuando Garry la escuchó, dijo: «Una vez que arranques, no pares». Entonces él y Max se pusieron a «bruceificarla». El tempo cambió de inmediato de medio tiempo a un ritmo acelerado, y yo los seguí, ¡aguantando como pude! A mi abogado le encantaba mi versión original y dijo que la habían «arruinado» después de escuchar lo que le hicieron (risas).

No sé muy bien de dónde saqué la idea para esta canción. Me gustaba que se pudiera escuchar como una conversación entre dos personas, o como un comentario sobre la situación del mundo. Me gustaba esa dualidad. Y, claro, ahora es más oportuna que cuando la escribí.

Garry puso uno de sus movimientos de bajo característicos al final de la canción: en la última línea, cuando canto «I believe we have to find a way to know», justo en la palabra «way», Garry hace su movimiento. Se puede escuchar su bajo subir como si fuera un signo de exclamación. ¡Es muy cool!

2. And You Know Why

Puede que sea la mejor canción que he escrito nunca. Había estado diez años en una banda y la dejé para ir en solitario. Poco después empecé a grabar con Max y Garry. Habíamos grabado las dos primeras canciones en 1983 y, entre tanto, ellos seguían trabajando con Bruce. Llegó 1984 y yo no me sentía muy creativo: notaba el desgaste. Todo empezaba a sonarme igual. Por primera vez en mi vida, consideré dejar la música por completo. Fue en ese momento cuando agarré la guitarra y, de alguna manera, de mis manos salieron los acordes que se convertirían en «And You Know Why». Nunca había compuesto algo así. Los toqué una y otra vez hasta obsesionarme y tener que terminar la canción. Una vez la escribí, todo cambió para mí: recuperé mi inspiración y volví a meterme en la rutina de escribir canciones. Creo que «Way To Know» salió justo después.

Fui a un estudio, hice las demos y se las puse a Garry. Él llamó a Max y volvimos a Shorefire Studios para grabar de nuevo. Cuando nos reunimos otra vez, el libro de Max, The Big Beat, estaba a punto de salir: había entrevistado a grandes baterías como Ringo Starr, Charlie Watts o Mick Fleetwood. Se notaba en su forma de tocar que esas conversaciones le habían afectado, porque el «Mighty Max» no estaba esa noche en la sala: tocó de forma mucho más contenida, y eso se nota en su interpretación en «And You Know Why». Garry me contó después que esa misma noche, tras la sesión, Max le llamó y le preguntó si podían volver a grabar la pista porque sentía que se había excedido tocando.

De las tres canciones que remezclé para este proyecto, esta es la que más significa para mí. Añadí una parte de Rickenbacker de 12 cuerdas y por fin conseguí la grabación que quería. Escuchar la mezcla final me sonó a disco de éxito.

3. Hard Enough

Garry escuchó una cinta mía y eligió «Hard Enough» para grabar. Supe por qué la había elegido en el momento en que escuché su línea de bajo. Desde el principio, sabía exactamente lo que iba a tocar y la canción encajó sola. Es 1983 y esta fue la primera pista que grabamos. Es otra canción que parece más relevante hoy que cuando la escribí. En aquella época había muchas estrellas de rock por ahí y el «sexo, drogas y rock’n’roll» estaba en el aire, así que escribir sobre una «chica guapa» no era nada nuevo, y creo que por eso nunca fui muy fan de la canción. Sé que suena raro viniendo de quien la escribió, pero en 1983 me parecía casi un cliché.

Avancemos 43 años: la canción se publica en 2026 como primer single antes del EP completo, y mi opinión ha cambiado por completo, porque ahora suena tremendamente relevante a los tiempos que vivimos. Hay mujeres en TikTok e Instagram, con páginas de pago, exhibiéndose ante el mundo. ¿Cómo sería intentar salir o tener una relación con una de ellas? Además, la canción es un clásico rockero al estilo de los Stones, tocado por una sección rítmica del Salón de la Fama en un momento en que el rock no está en su mejor lugar. ¡Mi opinión sobre esta canción ha cambiado del todo! (risas).

Esta fue la primera pista que remezclé, y la más difícil: hay tantas cosas pasando, con instrumentos y voces compitiendo entre sí, que encontrar el equilibrio adecuado fue la clave. Fue la única pista a la que no le añadí nada nuevo. ¡Y por primera vez en más de 20 años pude escuchar la parte de piano completa que toqué! Recuerdo a Max y Garry colocados en el centro del estudio, mirándose el uno al otro. Yo estaba en el otro extremo para que mi amplificador no se filtrara en los micros generales, así que los veía desde lejos mientras grabábamos, sintiéndome un poco fuera de juego. Parecía que tenían una especie de telepatía entre ellos mientras tocaban. Veía a Garry hacer un pequeño gesto a Max cuando quería que hiciera algo, y Max lo seguía al instante. Fue increíble verlos trabajar juntos así. Nunca olvidaré observarlos como si fuera una mosca en la pared. ¡Fue muy especial!

4. Sometimes Wrong (1985)

Escribí esta canción para una cantante. Había estado grabando en Los Ángeles, volví y la escribí pensando en una de las coristas. Creo que fue la primera vez que intenté escribir una canción para una voz femenina. Originalmente tenía un aire más cercano a los Everly Brothers o al country-rock. Lo curioso es que podía cantarla fácilmente como hombre simplemente cambiando «ella» por «él» en la letra, y funcionaba igual de bien. Decidí hacerla más rockera cuando supe que la grabaría con Garry y Max. De las cuatro canciones que grabamos, esta pasó por más cambios porque seguía intentando mejorarla y hacerla funcionar como tema de rock. Tuve que cambiar la forma de cantarla respecto a cómo la había escrito para que encajara en un estilo más rockero. Les dije a Garry y Max que pensaran en «Paperback Writer» de los Beatles para el groove que buscaba, aunque probablemente eso solo estaba en mi cabeza, porque no se parece en nada a esa canción.

Una semana antes de que saliera Born In The USA, Garry tenía una copia y me sentó a escucharla. ¡Fue increíble escucharlo por primera vez! Sigue siendo mi álbum favorito de Springsteen. Pero la verdadera razón por la que Garry quería que la escuchara se hizo evidente cuando llegamos al estudio: en la sala de control había una batería de sintetizadores ya montada por un músico de sesión llamado Joe Norosavage. En cuanto vi los sintetizadores, pude reconocer las notas de apertura que acababa de escuchar tocar a Roy Bittan en «Born In The USA».

Garry me puso el álbum porque sabía que el sonido de esos sintetizadores se iba a convertir en el estándar de la industria en cuanto saliera el disco, y tenía razón. Joe y yo nos hicimos amigos rápidamente e hicimos un proyecto juntos en 1985. Llamé a Garry para que viniera a ayudar con una canción que habíamos grabado, y eso llevó a que Joe volviera a Shorefire Studios para terminar de grabar los sintetizadores en las cuatro canciones que había grabado con Garry y Max. Una de ellas fue esta versión de «Sometimes Wrong». Garry trajo a un ingeniero del Record Plant de Nueva York a Shorefire para darle una mezcla realmente profesional. Esa es la mezcla que le pedí a Leon Zervos que remasterizara para este EP cuando lo estaba masterizando para su publicación. En esta se puede escuchar a Max en su versión más «mighty», sin duda.

5. And You Know Why (TV Mix)

Como decía antes, mi mayor éxito ha sido el sync-licensing, y por eso empecé a publicar las mezclas para TV (instrumentales) de las canciones. La mayoría de las sincronizaciones son versiones instrumentales, especialmente para televisión. Si eres artista, tienes que acordarte de silenciar las voces y hacer una mezcla instrumental de tu canción para el sync-licensing: los supervisores musicales exigen una mezcla instrumental de cada tema que envías. Esta es la primerísima versión instrumental que he grabado de esta canción.

6. Way To Know (TV Mix)

Esta canción, especialmente su versión instrumental, ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque con ella conseguí mi primera sincronización. Fue también una de las más grandes, porque sonó en «The Voice» cuando el programa era el número 1 de audiencia en EE. UU. Probablemente sea la canción con más sincronizaciones que he conseguido. También me gusta escuchar las mezclas para TV porque puedo oír el arreglo completo de las canciones, todas las partes, sin que las voces las tapen. En esta mezcla se puede escuchar lo ajustados que tocan juntos Max y Garry: ellos llevan el timón de la canción, y demuestra por qué son una de las mejores secciones rítmicas de la historia del rock’n’roll. Después de tocar con ellos, entendí por qué Bruce puede hacer lo que hace en el escenario: son el motor que impulsa a la E Street Band, y, sea lo que sea que Bruce decida hacer delante, ellos lo respaldan. ¿No es genial?

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo EP? ¡Mucha suerte!

Como decía al principio de la entrevista, he estado en racha trayendo mi idea del rock’n’roll al siglo XXI, y pensé que remezclar y publicar estas canciones sería la declaración de rock’n’roll perfecta para este momento. Creo que E Street es probablemente la calle más famosa de la historia del rock, así que, ¿quién mejor para hacer esa declaración que estos dos tipos?

Lo otro es poder mostrar el trabajo de estos dos grandes músicos. Todo el mundo los conoce en el contexto de la E Street Band y los discos de Bruce Springsteen, pero escucharlos fuera de ese contexto, trabajando dentro del género por el que son conocidos, es algo especial. Espero que eso se transmita. Cada año, por las fiestas, publico un lanzamiento; este año mi publicación navideña será el álbum On E Street Remix para cerrar este proyecto, con todo lo que hay en este EP más algunas mezclas extra que mostrarán a los E Streeters en su mejor momento.

Por último, también quiero que mi música se descubra más en España y Latinoamérica. Una de las cosas más bonitas de este lanzamiento ha sido conseguir sonar en radios de España y Latinoamérica: cuando publiqué el EP en Worldwide Radio, On E Street Remix fue el número 1 en streaming y descargas de la lista Play MPE Latin America Chart. Play MPE es una de las principales plataformas digitales de radio, donde las emisoras reciben todos los lanzamientos para su emisión. Creo que es un mercado muy importante para el rock y que lo será aún más en el futuro. ¡Muchas gracias!

Escucha «On E Street Remix» de DownTown Mystic a continuación: