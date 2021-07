El Buen Hijo – ¡PAN PAN PAN! / Canción a Canción

Aunque El Buen Hijo ya llevan unos años presentando sus canciones en plataformas y escenarios, no ha sido hasta ahora que han publicado su primer larga duración. Tras la autoedición de un buen puñado de canciones en los últimos años, ha llegado el momento de dar el salto con ¡PAN PAN PAN!, un álbum con el que demuestran que todo el bagaje anterior les ha hecho conformarse como una banda perfectamente engrasada, con los mimbres necesarios para dar mucho que hablar y con las ideas musicales totalmente afianzadas.

El Buen Hijo lo forman Marco, Alicia, Daniel, Cham y Miquel y con ¡PAN PAN PAN! vienen a demostrar que su sonido es ya una marca propia, mezcla de melodías pegadizas, guitarras pop y un colorido musical que hacen que estas once canciones vuelen muy alto. Hemos pedido a la banda madrileña que nos hable un poco más de su primer LP y este es el resultado.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Hola! somos El Buen Hijo y estamos presentando nuestro primer disco ¡PAN PAN PAN!, un trabajo de 11 canciones de pop un tanto acelerado que esperamos os gusten mucho.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

En todas las plataformas digitales y en vinilo desde el 18 de junio.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado en los estudios de La Mina (Sevilla) con Raúl Pérez.

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco, por lo general, bastante acelerado, con mucho mimo en la melodía. Nuestras referencias han sido diversos grupos de pop de los años 90 en España, como La Pequeña Suiza, Los Fresones Rebeldes o TCR. Pero también grupos de fuera como The Pains of Being Pure at Heart o Veronica Falls

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

La verdad es que fue un proceso bastante divertido, aunque estábamos muy concentrados en la tarea. No hay nada especialmente anecdótico, pero nos lo pasábamos muy bien en el restaurante al que íbamos a comer todos los días, estaba todo delicioso y los camareros eran majísimos. Guardamos un muy agradable recuerdo de ese lugar.

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

La idea es poder girar con el disco cuando en las salas se acaben un poco las restricciones y el peligro, así que quizás para otoño o invierno planteemos esta gira.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. El Puente Romano

La escribieron Marco y Alicia paseando por debajo del Acueducto de los Milagros en Mérida, de ahí la letra.

2. Aunque pene

Una canción perfecta para olvidar a tu ex y pasar página de una vez. Eso le ocurrió a Marco cuando por fin terminó la letra.

3. ¿Qué tal?

Habla de ese sentimiento de sosiego cuando se termina una relación. Intenta también contar los deseos de que todo vaya bien.

4. ¡Cuánta variedad!

Esta canción gira en torno a la procrastinación, a pasarte el día entero mirando por la ventana y simplemente contemplar lo que ocurre a tu alrededor.

5. Río de Janeiro

Un viaje de novios a Río de Janeiro. ¿Lo peor que puede pasar? darte cuenta allí de que no estás enamorado. ¿Lo mejor? el todo incluido del hotel que habíais reservado. Esta canción es una comedia dramática que habla sin prejuicios sobre el final del amor.

6. El Muro de Aljucén

Esta canción habla de un momento concreto en cualquier relación: cuando todo va bien y las miras al futuro son bastante positivas.

7. Un día especial

Otra canción de cumpleaños.

8. Dame un beso

También habla de un momento dulce en cualquier relación, pero esta vez quizás desde un punto mas introspectivo.

9. Una revelación

Se sitúa tras una ruptura, cuando uno decide desaparecer y alejarse un poco de todo. Lo hace, sin embargo, en un tono un tanto esperanzador, aceptando que todo eso algún día pasará.

10. No sé muy bien qué contestar

Esta canción se localiza a la orilla de un río en un día de verano, y cuenta por encima alguna de las sensaciones que un lugar tan idílico puede ocasionar en un cuerpo sosegado y en paz.

11. Abriré caminos

El “chin pun” final. Habla de abrir caminos, de encontrar alternativas, de atreverse al cambio. Es la canción mas esperanzadora y cursi del disco. Después de contar todo lo que se cuenta en estas 11 canciones, terminamos con un “y llego a casa y me acuesto”.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Nuestro deseo es poder tocar estas 11 canciones por muchos lugares y seguir pasándonoslo tan bien haciéndolo.

Escucha “¡PAN PAN PAN!” de El Buen Hijo a continuación: