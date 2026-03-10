el diablo de shanghai – Testamento / Canción a Canción

Testamento es el nuevo álbum de el diablo de shanghai. Un título bastante esclarecedor que habla de forma radical de dejar atrás la juventud o, al menos, de las trampas que conlleva. Para ello, la banda barcelonesa ha afianzado el sonido que les dio a conocer hace más de dos años con su debut 113 pasos adelante en el Ensanche. Y lo hacen con una colección de canciones incuestionable, con las que aceptan la tristeza, las derrotas y los sinsabores de la vida, con cierta mirada nostálgica en algunos pasajes.

Conocemos mejor este Testamento de la mano del quinteto, que nos ofrecen algunas pinceladas de lo que significa cada uno de los cortes del álbum. Estamos sin duda ante uno de los lanzamientos que más dará que hablar este año y que, a buen seguro, llevará la propuesta musical de esta joven banda a muchos rincones del país.

Testamento es nuestro segundo disco, en el que presentamos 11 canciones crudas y directas con una sinceridad a flor de piel.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 13 de febrero en todas las plataformas y en vinilo, editado por Candorro.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabado por Sergio Maschetzko en La Mina de Granada.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Una vez finalizado el proceso de grabación de siete días en el estudio de La Mina, Sergio (productor) y Marc (ingeniero) se fueron a mezclar el disco a un estudio de Motril. Allí, durante el último día que debían terminar las mezclas que estaban casi al completo por hacer, les pilló el apagón general que hubo el 28 de Abril de 2025 en España, así que perdieron mucho material mezclado y tuvimos que hacer luego las mezclas por separado entre Londres y Cornellà, donde vive cada uno.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Hemos hecho una gira de 7 fechas en invierno para presentar el disco antes de que saliera y ha sido muy especial. Ahora en primavera, con el disco ya fuera, lo presentaremos en Barcelona, Madrid y otras ciudades.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Tenía que valer la puta pena

Funciona como introducción al disco y para darle contexto y poner en situación al oyente. Teníamos el riff inicial desde hacía tiempo, pero no encontrábamos la manera de darle forma y al final surgió la canción de forma natural.

2. On/Off

Se trata de una de las canciones más antiguas del disco, llevamos tocándola en directo desde el 2024. Es una especie de manifiesto del disco.

3. Todo y más

Es de nuestras canciones favoritas y de las más chulas de tocar en directo.

4. Editorial

“Editorial” también es muy divertida de tocar en directo, por las diferentes partes que la forman, y la historia de la letra sobre un encuentro en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili es de las más diferentes.

5. Sistema unitario

Es una canción que quizás funciona como bisagra en el disco y con un mensaje positivo como catarsis: «Es una suerte tenerte presente porque si lo miras con perspectiva, la vida está de puta madre».

6. Dinero

“Dinero” trata un poco sobre poner el mundo laboral por delante del emocional y cómo la sociedad en la que vivimos nos conduce a ello.

7. Pisa fuerte

“Pisa fuerte” es el ancla emocional del disco. Una canción sobre antiguas amistades ya perdidas por el inexorable paso del tiempo. Hay pianos y cuerdas que le dan a la canción un aire épico. En directo es de las más catárticas de tocar, especialmente al gritar el “estribillo”: «Tu casa llena de libros, los libros llenos de polvo, el sueño nos alcanzaba a las seis de la mañana».

8. Abulia

Fue una canción que cambió radicalmente en el estudio gracias al criterio de Sergio, que no le convenció el tono de la canción original y nos invitó a improvisar y experimentar en directo. El resultado fue esta especie de jam session en la que Juanito se pone a recitar y los demás conducimos la canción a través del ruido.

9. Carrera de Vainas

Surge de una demo antigua de Juana que rescatamos y a la que le dimos un aire nuevo, y una sección central en la que Juanito cuenta una historia singular.

10. Testamento

Sabíamos que era una canción especial y teníamos claro que fuera la que llevase el título del disco. Sin embargo, buscábamos darle un aire épico que no funcionaba de ninguna manera. Cuando estábamos a punto de descartarla, Albert y Juanito se escaparon durante un break del estudio para probar una versión minimalista y más plana.

11. Tierra Trágame

Es la canción más larga que hemos hecho nunca, con 8 minutos y 44 segundos. Se trata del colofón final, de una larga confesión y de una catarsis para deshacerse de esa desgarradora emoción. En directo, es una de las canciones más especiales del setlist que llena de silencio y emoción la sala.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que guste mucho el disco y que a cada persona le pueda llevar por un camino único y pueda hacérselo tan suyo como es nuestro.

