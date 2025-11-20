El Verbo Odiado – E.G.O. / Canción a Canción

Nos adentramos en uno de los discos más interesantes y con un mayor peso emocional de este 2025. Aunque haya llegado en los últimos meses, seguro que E.G.O., el nuevo álbum de El Verbo Odiado, estará presente en muchas de las listas que destacan los mejores lanzamientos del año. El título del álbum es el acrónimo de El gran odio, la canción que recoge todo el espíritu conceptual de un trabajo que se sumerge en el lado más oscuro del ego, el del odio a uno mismo. Una temática áspera y compleja que casa a la perfección con el sonido afilado de sus canciones.

Para conocer mejor todo lo que transmiten los diez cortes del disco, la propia banda se encarga de darnos las claves y arrojar un poco de claridad en los paisajes sonoros que proponen. E.G.O. es una obra de largo recorrido, de múltiples capas y atmósferas que van entretejiendo historias que se destapan poco a poco, a medida que se suceden las escuchas.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

E.G.O. es nuestro nuevo disco, cuarto álbum en nuestra trayectoria. Quizá el disco más crudo y más áspero, pero tratado con todo el mimo y cuidado que se trata a un enfermo. Con el odio propio, en contraposición al amor propio, como leitmotiv del álbum encontramos 10 canciones, 10 temas que de si de algo no carecen es de verdad, de contundencia y de intensidad emocional.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

E.G.O. se publicó el 7 de noviembre de 2025, bajo el sello Intromusica, y puede escucharse en todas las plataformas digitales y adquirirse tanto en formato CD como vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado en los estudios Ultramarinos Costa Brava. Grabado por Santi García y producido por este último y la propia banda

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

E.G.O. es en si mismo un viaje hacia el lado más oscuro del espejo, aquel que a veces no desearíamos conocer, ver o considerar una parte de nosotros mismos. Un E.G.O. en forma del gran odio, ese odio tan propio y personal que solo se puede sentir contra uno mismo.

En cuanto al sonido, teníamos claro, conociendo la naturaleza de las canciones, que necesitábamos algo muy crudo, visceral, industrial por momentos, pero sobre todo muy muy de verdad, que transmitiese a la perfección la intensidad emocional de cada canción

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No somos un grupo de personas dadas a las grandes anécdotas, anécdotas graciosas o épicas. Sobre todo no somos muy de recordarlas aunque se hayan podido producir. Como curiosidad, os diré que al ladito del estudio de grabación hay un supermercado con cerveza a muy buen precio.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tuvimos dos citas en la sala Cadavra de Madrid en las que estrenamos en directo E.G.O. Fueron el 7 y 8 de noviembre. Más adelante lo presentaremos en casa, en la sala El Veintiuno de Huesca, donde estaremos el próximo 28 de noviembre. Y el 27 de marzo tenemos una cita que nos hace mucha ilusión, en el marco del Let’s Festival, compartiremos escenario con La Habitación Roja en Barcelona. Además de esto, estamos trabajando en una importante gira de presentación del álbum que incluya la participación en diferentes festivales y que muy pronto esperamos poder anunciar.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Canción rota

Es la primera canción del álbum y también es la primera canción que dimos por terminada para este disco. Es un tema de una estructura un tanto más compleja de lo habitual, donde se suceden diferentes paisajes e intensidades. Quizá fue el tema al que más vueltas dimos hasta llegar a su forma final, y que de algún modo marcó el camino a seguir en cuanto a sonido se refiere, abrió la puerta de la estética sonora de este álbum. Es un tema que habla sobre todo de rendición, pero no de aceptación, es una rendición cobarde, resignada y doliente, donde no se encuentran muchas más salidas que llorar en seco una canción rota.

2. El gran odio

Sin duda, es la canción central de este trabajo, la que marca el leitmotiv de todo este disco, el concepto de el gran odio como el odio propio, la antítesis del amor propio. Un odio propio que nos mantiene a raya, nos castiga y nos duele. El reflejo más oscuro en el más personal de los espejos. Y aun así, soportando todo ese peso y ese poso de oscuridad, nos rendimos ante él, porque inevitablemente el gran odio es mi pastor.

Esta canción pedía gran crudeza, industrialización, la deshumanización que lo industrial conlleva. Reclamaba a gritos un ritmo contundente, una estructura estricta, la mayor contundencia posible. Así se llegó a un ritmo donde cada pulso es más fuerte que el anterior, incluso llegando a distorsionar elementos que no suelen tener ese tratamiento, todo para lograr la percepción de un martillo golpeando un yunque, sin descanso.

3. Centro de gravedad

Con ‘Centro de gravedad’ tuvimos claro desde el principio que era el tema con más forma de single al uso. Una canción con ritmo que mira siempre hacia delante, con la emoción a niveles muy altos y pasajes instrumentales a medio camino entre lo coreable y lo cabeceable. De ahí nuestra decisión de que fuera el primer adelanto de este álbum. Una canción muy de verdad, una historia muy de verdad, narrada desde las vísceras, sacando cada palabra y cada silencio de dentro. Un desahogo a modo de súplica. Un perdón pedido en busca de un consuelo no merecido.

4. Laberinto

Es probablemente la canción que más tiempo lleva con nosotros. Habitual en nuestras pruebas de sonido antes de los conciertos, llevaba tiempo esperando y reclamando su forma final, forma que por fin encontramos para incluirla en este álbum. Una canción trepidante, que habla de la pescadilla que se muerde la cola, del eterno día de la marmota, de cómo el tiempo pasa para todo y para todos, pero a veces no se siente ni como una leve caricia. ‘Laberinto’ habla sobre lo que es, el laberinto constante al que nos enfrentamos cada mañana al despertar, la sucesión de pasillos, giros, quiebros y piruetas para lograr encontrar la salida, como el pobre ratón de laboratorio, una vez más a punto de empezar de nuevo el laberinto.

5. El canto del cisne

Es una de las cumbres de este disco en cuanto a épica se refiere, aunque inicia con una confesión cantada al oído sobre unos gruesos cimientos aportados por el bajo. Buscábamos crudeza, pero también cercanía, ya que se trata de una confesión, de un reconocimiento de una situación que no se quiere gritar, pero necesita ser dicha. Y esta «confesión» da lugar a uno de los fragmentos del disco más catárticos y seguramente de los que más disfrutamos tocando en el disco, tanto por la intensidad instrumental como por la importancia de lo dicho y del modo de decirlo. Es una canción dividida en dos partes muy diferenciadas, pero que se complementan a la perfección. Tenemos muchas ganas de ver la reacción del público cuando toquemos este tema en directo.

6. La metamorfosis

Es la canción más folk del disco, la que cuyo resultado final se encuentra más cercano a la forma que tenía al nacer. Una canción rítmica, con intervalos de diferente intensidad y, como curiosidad, posiblemente con el único estribillo de todo el disco que se repite más de dos veces. En nuestra cabeza sonaban sonidos muy americanos, a lo Band of Horses, pero teníamos el reto de que no desentonara con el sonido del resto del disco, reto que tenemos la impresión que cumplimos. En cuanto a temática, está muy cerca de ‘Centro de gravedad’, podría decirse que son dos canciones sucesivas, sin tener claro el orden, pero unidas por una historia común y marcadas por el dolor y una travesía entre las sombras.

7. K2

En ‘K2’ seguramente encontramos la canción más fresca de todo el disco en cuanto a ritmo se refiere y, al igual que en ‘El canto del cisne’, nos encontramos con dos partes muy diferenciadas, con un final donde se hace alusión al K2 en el momento donde la canción sube de intensidad, como se acelera el corazón cuando se busca alcanzar una cumbre. Aunque en esta hay motivos ocultos, falsas estrellas y trucos debajo de la manga por desvelar… el lado oculto de la luna podría haber sido otro nombre para esta canción. Una canción que se definió como single desde que salió terminada del local de ensayo.

8. El texto

Es una de esas canciones que al principio no ves o no percibes el potencial que realmente tiene. Al menos para nosotros está cogiendo más y más fuerza cada vez que la tocamos y se está convirtiendo en una de nuestras favoritas para desahogarnos, poniendo toda la carne en el asador. Posiblemente en directo acabe siendo de nuestros temas más arrolladores. En cuanto a temática, navega por los mismos mares que todo el disco… la culpa, el castigo, la reprimenda, el odio propio.

9. El verbo odiado

Y en noveno lugar llegamos a la que es nuestra canción favorita del álbum, ‘El verbo odiado’. Canción de largo desarrollo, como habitualmente solemos incluir alguna de este estilo en nuestros discos. Larga duración, diferentes paisajes, gran emoción y algo de épica final, y con lo que pensamos que pueden ser los 15 segundos más emotivos de toda nuestra discografía… «soy lo peor que te ha pasado, descubriste el verbo odiado». En esta canción podrían oírse las cadenas de un preso siendo arrastradas al caminar, un reo que admite merecer la condena, que deambula por su celda con mente rumiante y poca luz en su futuro. Sin duda, es la canción que más emoción nos produce tocar en directo, nos angustia de un modo único, y es la máxima expresión de lo que somos, El Verbo Odiado.

10. Un río nuevo

Y para terminar, después del túnel de oscuridad que supone ‘El verbo odiado’ llegamos a ‘Un río nuevo’, la única licencia de preciosidad que nos hemos permitido en este disco. Una canción acústica, está vez sí… de búsqueda de la redención, de un cariñoso perdón, de la limpieza del alma en nuevas aguas. Esta canción solo podía tener la forma desnuda de una guitarra y voz, la máxima naturalidad y verdad. Pero incluso en la única muestra de belleza de este disco, el manto del E.G.O., el manto del gran odio, acaba cubriendo de oscuridad el final del tema, cerrando de algún modo el círculo de este álbum. Para nosotros, sin duda, nuestro mejor disco hasta la fecha.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que nos permita seguir haciendo aquello que más nos emociona, crear canciones, moldear sentimientos y hacerlo de una manera intensa. Ojalá que esté disco nos permita poder seguir haciendo música y que cada vez más gente se acerque a El Verbo Odiado.

Escucha «E.G.O.» de El Verbo Odiado a continuación: