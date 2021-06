Embusteros – Babel / Canción a Canción

Con su tercer larga duración, Embusteros se muestran más reflexivos que nunca, dando un paso más en su carrera y afianzando una propuesta cada vez más consolidada. Babel tuvo su origen en el confinamiento del año pasado, de ahí que los textos traten temas como la soledad, la falta de comunicación y la necesidad de compartir. Es por eso que las canciones del disco nos apelan directamente, trazando un fino hilo que parte de su creador para conectar con cualquiera de nosotros, pues todos en cierta medida hemos tenido vivencias emocionales de gran peso a lo largo de este último año. Babel contiene quizás las canciones más hermosas de la carrera de Embusteros y ha supuesto un enorme esfuerzo por parte de sus creadores hasta llegar a materializarlo.

Además de las letras, a nivel musical Babel marca también una tendencia diferente a la que Embusteros nos tenían acostumbrados. Ahora la electrónica queda relegada a un papel secundario para ceder protagonismo a las guitarras y pianos, dando paso así a melodías consistentes y medios tiempos acogedores. Pedimos a la banda cordobesa que analice para nosotros cada una de las canciones que componen el trabajo y José Espín, cantante y autor de las letras del grupo, nos cuenta todo lo que hay dentro de este consistente y emocionante álbum.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Hola, soy Jose de Embusteros y estamos presentando nuestro nuevo disco: Babel.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Desde el 28 de mayo en todas las plataformas digitales. También se puede adquirir en formato físico desde la tienda de nuestra web: http://somosembusteros.es

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado en los estudios Neo de Aranda de Duero. Está producido por José Caballero, con quien ya trabajamos en nuestro anterior álbum. Aranda es como nuestra segunda casa.

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Babel es el disco más complejo que hemos grabado hasta la fecha por muchos factores. Primero, porque ha sido compuesto en medio de una pandemia, confinados en casa, con todo lo que ello conlleva: Falta de inspiración, sensación de angustia, incertidumbre, etc. Pero por otro lado, creo que es el álbum más completo de todos los que hemos hecho hasta la fecha.

En cuanto a la temática, quisimos que la comunicación fuese el eje central de todo. Hemos vivido (estamos viviendo) una etapa en la que comunicarnos se ha vuelto indispensable pero cada vez más complejo. Durante el confinamiento hemos vivido algo atípico y hemos sentido la necesidad de estar en contacto con nuestros seres más queridos, pero de repente eso no era posible. También hemos visto discutir a la gente por una bandera, por una opinión distinta o simplemente, porque no sabemos comunicarnos sin entrar en conflicto. Hemos vivido durante varios meses en nuestra particular Torre de Babel.

En cuanto al sonido, hemos prescindido en parte de la electrónica, ya habitual en nuestros anteriores discos. Quisimos dar más protagonismo a las guitarras y a los pianos.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Grabando la voz de uno de los temas (Única) nos dimos cuenta de que la letra del estribillo no funcionaba. Paramos la grabación 20 minutos y, libreta en mano, la reescribimos completamente. “Sí, joder, ahora sí”. Esa es la magia que de vez en cuando se produce en las grabaciones.

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Hemos aplazado la gira de presentación a octubre. Tenemos un directo muy enérgico y queremos agotar todas las posibilidades para evitar que el público esté sentado en nuestros conciertos. Están todas las fechas en nuestra web.

Este verano tenemos algunos festivales pero están pendientes de su confirmación definitiva. ¡Cruzamos los dedos!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. El Baile

Mi mujer siempre me demandó una canción pasional. Creo que estaba un poco cansada de las baladas que siempre le he escrito (risas). Entonces llegó el confinamiento, la etapa más intensa y compleja de nuestra vida como pareja, cuatro meses encerrados en casa… y entonces, nació El baile.

Es una canción sin metáforas. Habla de sexo, del antes y del después. De la necesidad que tenemos el uno del otro y de lo bonita que es la pasión cuando dos personas se atraen.

2. Lo imposible

Inicialmente se llamó Babel y es la primera canción que compusimos para el disco. Cuando dos personas están destinadas a no entenderse, todo el esfuerzo invertido cae siempre en saco roto. Es precisamente esa falta de comunicación la que nos impide en ocasiones olvidar los prejuicios y arriesgar en la vida. Nos hemos acostumbrado a quererlo todo pero sin perdernos nada. Somos los perros del hortelano del siglo XXI.

3. A contraluz

Una letra que nos conecta con la parte más íntima de nuestras relaciones personales y que realza la importancia de los lazos que nos mantienen unidos por encima de cualquier circunstancia. Es una carta de perdón a mi mujer.

4. La calma

Narra mi relación con la música. Desde nuestros inicios, la inseguridad (a veces presente) y el amor incondicional que tengo por ella.

5. La milla verde

Es una de las canciones de las que más orgulloso estoy. Más allá de lo musical, me ha servido para darme cuenta de la importancia que tienen las pequeñas cosas en nuestra vida. En la mayoría de los casos, lo que nos hace feliz, lo realmente importante, lo tenemos justo a nuestro lado y habitualmente no le prestamos la importancia que se merece. La letra hace honor a la película que lleva su nombre. Hay que buscar los pequeños detalles para que crezcan flores en la milla verde.

6. Mayor Tom

Imagina a Bowie en Space Oddity aburrido en el espacio, cansado de la monotonía y echando de menos su hogar. Imagina que vuelve a la tierra y lo que se encuentra nos es en absoluto lo que esperaba. Aún así, trata de adaptarse pero siente que no es su lugar. Todo esto, sin drogas.

7. La curva del odio

Leyendo el periódico, me encontré con este artículo de Esther Suárez: “Hace unos días, en mi patio, a las 21:00, algunos salieron con cacerolas y gritos de ‘rojos asesinos’. Otros contestaron ‘fascistas’. Vecinos que llevan 40 días compartiendo aplausos, insultándose frontalmente. Una señora octogenaria gritó: ‘No puede ser, otra vez, las dos Españas, no me lo puede creer, ¡con lo que hemos sufrido, parad!’. Los insultos pararon, no han vuelto. Hacen falta más señoras como ella diciéndonos que hay que aplanar la curva del odio. Héroes con memoria histórica que nos recuerden que el ‘ellos contra nosotros’ no pueden volver. Mi aplauso a las 20:00, desde entonces es para ella”.

Cerré el periódico y me puse a escribir la canción.

8. Prohibido

Es una canción positiva y enérgica que nos invita a cambiar las reglas del juego y a creer que, en contra de lo establecido, no hay retos ni metas imposibles, que existe una forma distinta de hacer las cosas y que la felicidad no es un premio reservado para unos pocos.

9. La prueba y el error

Todo en esta vida hay que probarlo antes de opinar, o al menos esa es mi forma de verlo. Estamos rodeados de francotiradores de la opinión, haters por vocación a la espera de su próxima víctima. Para todos ellos, con cariño, está dedicada esta letra.

10. Dosmilveinte

Quizás, la letra más sincera que he escrito jamás. Habla sobre el peor año de nuestra vida, al menos a título personal y creo que el de una inmensa mayoría. Más allá de lo catastrófico que fue el que iba a ser un año inolvidable, quisimos lanzar un mensaje optimista. Creo que es una gran canción y en la que más libre me he sentido a la hora de escribir.

Guiño a mi banda favorita (Queen) y estribillo para disfrutarlo en directo.

11. Única

Todas las madres del mundo se merecen una canción y esta es la que le hemos escrito.

Es quizás la canción que más ha cambiado desde su conceptualización. Fuimos muy libres en el estudio hasta el punto que nos planteamos dejarla fuera del disco. Después llegó la letra y decantó la balanza.

12. Septiembre

Hace 30 años que falleció mi padre. Yo era muy joven y me costó asimilarlo, demasiado. He tardado 30 años en escribirle una canción y creo que estaría muy orgulloso. Me costó una tarde grabarla en el estudio ya que no era capaz de contener la emoción.

Creo que cierra un disco precioso.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Después de todo lo que hemos pasado, nos conformamos con poder volver a las salas a tocar Babel en directo con total normalidad. Nada nos haría más felices.

Escucha “Babel” de Embusteros a continuación: