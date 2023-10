Eva McBel – I’m Glad You Happened / Canción a Canción

Tras afincarse en Madrid y empezar a desarrollar su proyecto musical, Eva McBel publicó en 2020 Some Kind of Portrait, su primer EP, que sirvió como punta de lanza de su carrera y cosechó con él numerosos reconocimientos. Así, el nombre de la artista zaragozana empezó a sonar en multitud de lugares y latitudes.

I’m Glad You Happened (2023) vio la luz al completo a principios de este año, pero hasta entonces, Eva McBel estuvo presentando el disco en diferentes entregas, a modo de volúmenes. Hemos querido rescatar ese álbum y hablar con su Eva para que nos cuente detalles y pistas que nos permitan adentrarnos mejor en él. Explicaciones honestas y sinceras de unas canciones que no lo son menos y que dicen mucho acerca de su autora.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Siempre me resulta complejo presentarme a mí o a mi disco, los actos suelen decir más que las palabras. Y, en este caso concreto, mis canciones siempre dirán más que lo que pueda intentar explicar. Dicho esto, diría que soy una artista con especial interés en el mensaje y en el cómo de las canciones. Este disco invita a la reflexión de lo vivido, sin miedo y con sinceridad, intento plasmar en mis canciones la verdad y lo crudo de mis sentimientos. Siempre he pensado que hay belleza en los recovecos y es lo que he intentado buscar en estas historias que conforman I’m Glad You Happened.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Este disco ha visto la luz de manera un poco distinta. Nos enfocamos en preservar la historia en los lanzamientos dilatándolos en el tiempo. Cada volumen cuenta un aprendizaje, una historia, un punto de vista, un sentimiento, etc…

El Vol. 1 salió el 25 de Febrero de 2022.

El Vol. 2 salió el 22 de Abril de 2022.

El Vol. 3 salió el 17 de junio de 2022.

El Vol. 4 salió el 2 de Diciembre de 2022.

Y finalmente, el disco entero el 27 de Enero de 2023.

El sello soy yo, Eva McBel. La distribución, tanto en físico, como digital la hace Altafonte. El físico me hace especial ilusión por haberlo hecho en formato vinilo con un diseño precioso de Ángela Aparicio. [Dicho disco se puede adquirir aquí]

¿Dónde y con quién lo has grabado?

La producción de este disco fue larga y con un especial atención a los detalles. Era fundamental enfocarnos en las texturas y en vestir de la manera correcta las canciones. Fue un proceso de casi 9 meses en Fania Estudios junto a los productores Mario Carrión, Julio Martín y Sergio Fernández (BelaTransa).

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Este disco no fue escrito ad hoc, por lo que es una especie de resumen vital de emociones, sentimientos y experiencias vividas en estos últimos años. Trabajamos con mucho cariño en el estudio a la hora de producir las canciones, dándonos mucho espacio para explorar con texturas, sonidos, ambientes… La realidad es que somos un poco frikis con el sonido, me alegro muchísimo de haber podido trabajar con BelaTransa en este aspecto. El cuidado en cómo tratar las canciones y lo que cuentan creo que es lo que marca la diferencia en este disco.

Las influencias de este trabajo son muy variadas, van desde los pianos de Benjamin Clementine a la fuerza del último disco de Hozier; de las atmósferas de Son Lux o el tema 33 «GOD» de Bon Iver, a la energía de Ashe, Ruby Waters; o el pop melancólico de Adele. Todas estas influencias forman parte de la riqueza sonora del álbum.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Es importante con el tono con el que se lea esto, lo estoy emitiendo con tono liviano. Las palabras escritas a veces necesitas de aclaración para que no os asustéis.

Dicho esto, por pasar, pasaron muchísimas cosas durante el proceso de grabación, pero la perdida que más me hizo pensar, y sobre todo parar, fue la perdida de visión en mi ojo izquierdo durante unos segundos debido al estrés. Muchas veces en las entrevistas tendemos a dulcificar el proceso de grabación, pero me parece importante hablar también de la parte menos bonita del trabajo. Es una profesión en la que tienes que tener una muy buena gestión del estrés y, a veces, estos procesos te llevan al límite.

Obviamente esto no oscurece que lo pasamos genial muchas más veces que mal (si no apaga y vámonos). Se me vienen a la cabeza los parones para comer construyendo una mesa improvisada con unas sillas y una caja encima o el día que invitamos a mis amigas (cantasen bien o no tanto) para grabar los coros de Enough with the Drama.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

El 25 de Octubre!!! Por fin podremos traer estas canciones a Madrid con banda a la sala Café Berlín de la mano de Radar Joven [entradas]. Una iniciativa cuyo objetivo es acercar la cultura a la gente independientemente de su poder adquisitivo, programando además artistas jóvenes a precios accesibles.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Saint

Saint abre el primer volumen de I’m Glad You Happened. Es una fuerte crítica hacía la hipocresía, a quienes dicen ser santos. La idea era transmitir al oyente la falsa seguridad y la angustia que sentí en momentos de mi infancia, debido a el rol de ciertos adultos a mi alrededor. Este tema es el único que no está producido por BelaTransa. Hace 3 años conocí a Pablo Mirete y quería trabajar con él, pero su residencia actual es Los Ángeles, en Estados Unidos, por lo que empezamos a trabajar el tema a distancia y finalmente se unió al mix Pablo Estrella, para acabar de redondear esta canción.

2. I Wish A Was A Child

En la segunda parte de este Vol. 1, nos encontramos con I Wish A Was A Child como forma de entender que no siempre hemos tenido las mismas herramientas emocionales y todos querríamos, en el fondo, haber protegido a nuestra niña interior de muchos obstáculos.

3. Howling

Si el primer adelanto del nuevo disco ponía el foco en aceptar nuestro entorno y entender de dónde venimos, este segundo volumen devuelve el foco al interior. En estas canciones predomina la importancia de poner los pies en la tierra, y guardarnos a nosotros y lo nuestro en el camino hacia la vida adulta.

Howling fue ideada como ansiolítico, es un abrazo que extiende a cualquiera al que la cabeza le esté yendo demasiado rápido para su bien, recordándole que respire y «siga aullando».

4. Painted Walls

Para poder caminar hacia delante necesitamos, en ocasiones, guardar lo que hemos hecho hasta el momento. Esto es exactamente lo que quería que transmitiese Painted Walls, basada en la peculiar (y real) historia de decidir repintar la habitación en la que he crecido desde pequeña, escasos días antes de mudarme definitivamente a Madrid. ¿Quién no querría poder guardar todos sus recuerdos de infancia bajo una capa de pintura?

5. Enough with the Drama

Un tema que busca plasmar el sentimiento de soltar y acabar con el dramatismo innecesario. Con ese «que te jodan» (pero en inglés, para no ofender a las abuelas de España) coreado por mis amigas, y con unos arreglos que ensalzan la celebración del cabreo. Dejando a un lado la seriedad, pero sin perder el reproche hacia la falta de cuidados en las relaciones románticas.

6. From Now On

Si Enough with the Drama es el reproche, From Now On es la aceptación, la despedida. Nada como cantar sobre «tragarse el pasado y seguir palante» para convencerte de la necesidad de cerrar capítulos. Esta canción la escribí con mi talentosísisisismo amigo Jamie Salem. Justo volvía de estar en la casa donde crecí, estuve empaquetando cajas para ayudar a mi madre con la mudanza de mi casa de toda la vida a un sitio muchísimo más pequeño. Es decir, ayudarle a tirar una cantidad de recuerdos ingentes ligados a objetos. Es curioso lo que dice de nosotros los que vamos guardando, pero en ocasiones hay que dejarlos ir para poder seguir adelante.

7. 1899

El cambio pide volver a casa, y el cuarto y penúltimo volumen intenta llevaros de vuelta a las raíces familiares de la manera más tierna posible. 1899 es la única canción que no es autorreferencial, es decir, no habla de algo que he vivido en primera persona. Habla de una leyenda familiar, una antigua historia de una de mis antepasadas. Trata de recoger sentimientos que tienen distintas generaciones y mostrar lo parecidos que son a veces a lo que vivimos en carne propia.

8. No Te Olvides

La segunda parte de este volumen, No te olvides, es en esencia una nana y, como todas las buenas nanas, te recoge y te acompaña. La canción comienza con una frase que solía decirme mi madre. He escrito este tema como recordatorio de las cosas importantes que me ha enseñado, animándome siempre a avanzar en la vida con prudencia, determinación y, sobre todo, siendo responsable de mis decisiones. Es uno de los temas del disco cuyo objetivo es recogerte y hacerte sentir a salvo.

9. Forget About You

Llegamos al punto y final de un recorrido por la reconciliación. Forget About You ya no reclama responsabilidad ni reflexiona sobre los vínculos que me rodean: es simplemente una petición honesta de liberación tras una ruptura. Algo que no creo que a nadie le resulte ajeno ni lejano. Tras un disco que se ha centrado en la reivindicación de la honestidad del mundo emocional, con el que he aprendido a cuidarme y cómo quiero que me cuiden, este penúltimo tema es una muestra de vulnerabilidad.

10. Roses As Proof

Con Roses As Proof la vulnerabilidad de la que os hablaba está en su máximo exponente. Una balada que, resumiendo el sentimiento de querer buscar relaciones significativas en mi vida, despierta ternura. Es una despedida, en la letra pido que me «liberen porque me están desperdiciando», creo que la instrumentación ayuda muchísimo a que este mensaje cale.

Esta canción es mi favorita. Puede ser que cambie con el tiempo, pero creo que es el mejor cierre que podríamos haber creado. Por cierto, dato muy importante, esta canción la compuse en el suelo de mi salón junto a mi amigo, guitarrista y ex compañero de piso Samuel Gamallo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Ojalá estas canciones me lleven a muchos lugares y puedan evolucionar gracias a los oídos diversos del mundo! Nos vemos ahí fuera <3

Escucha «I’m Glad You Happened» de Eva McBel a continuación: