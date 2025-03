Eva Ryjlen – Venus en llamas / Canción a Canción

Ser independiente, por muchas bandas y artistas que hagan gala de ello, no es nada sencillo, y serlo al 100% sin concesiones a la industria parece casi una quimera. Eva Ryjlen demuestra con su nuevo álbum que eso es posible, pero hay que tener unos principios muy afianzados y las ideas muy claras para llevarlo a cabo. Cuatro años después de Onírica, su último álbum hasta la fecha y el que nos sirvió para conocer de cerca a su autora, ve la luz una nueva referencia discográfica, bajo el título de Venus en llamas.

Eva Ryjlen es una artista total, que compagina a la perfección un lado más salvaje y aguerrido, con otro más sensible y elegante. En este nuevo trabajo se muestra tal cual es, con sus imperfecciones e inseguridades, pero también con optimismo y mucha honestidad. Estamos ante un disco repleto de grandes momentos, donde la compositora ejerce esa independencia de la que hablábamos hasta las últimas consecuencias. Por eso el resultado rezuma tanta verdad. Dejamos que sea la propia Eva la que nos adentre este particular universo musical que es Venus en llamas.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Eva Ryjlen, y estoy presentando mi último trabajo, Venus en llamas.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 28 de febrero.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado en los estudios La Factoría Cósmica de Guadalajara, con Jave Ryjlen a los mandos de la nave y la inestimable colaboración de Edu Molina, Pedro Viñuelas, Paul Grau, Juan Torán y la banda interminable: Carlos Pinto, Rodrigo García Sevilla, Gisele Lau Wai, María Arranz, Ruth Pinel, Laura Solla, Álex Izquierdo y Lete G Moreno.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco conceptual, pero a la vez muy ecléctico, que versa sobre el poder transformador de la herida, desde un punto de vista muy luminoso y erótico festivo.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Esta no ha sido una grabación al uso, no nos hemos encerrado en el estudio durante un mes, sino que han sido sesiones espaciadas en el tiempo. De hecho, la primera grabación es de finales de 2023, así que podría contarte muchísimas anécdotas surrealistas, pero, como decíamos en Idealipsticks, no hay nada tan surrealista como la realidad, y conciliar la vida familiar con la realización de cualquier trabajo creativo es una peli de Buñuel. Muchas canciones han sido grabadas en pijama y bata. Cero pose de rock.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Hace tiempo que no hago planes. Este es un disco totalmente independiente, nacido de una necesidad de expresión. Cuando digo que es un disco totalmente independiente, quiero decir que todo lo hago yo, no hay ningún sello detrás ni una oficina esperando sacar un rédito económico. Este disco es el proyecto artístico más alejado del capitalismo que te vayas a encontrar, así que saldré de gira cuando pueda compaginarlo con mi vida y me compense hacerlo, ya sea a nivel realización personal o a nivel económico.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Verbenas

Fue la primera canción del disco y es también el primer contacto con la herida. Una canción de pop envolvente y bailable, pero con una melodía sangrante. Simboliza ese momento de huida hacia delante, un no querer mirar de frente a los problemas. Pretende crear una sensación de euforia ante una situación difícil.

2. Aquelarre eléctrico

Cuando mi amiga Maddy escuchó esta canción por primera vez, me dijo que odiaba bonito, y no sé si el odio es la emoción o la herida predominante en este tema, pero sí que hay una decepción, una desilusión y mucha rabia contenida. Por eso, desde el primer momento, tenía claro que quería que fuese un tema muy enérgico y contundente. Con una melodía dulce y luminosa, porque si hay que echar mierda encima a alguien, se hace con clase. Elegancia ante todo.

3. Pidiendo guerra

Esto va de MT, psicodelia y humo.

4. Flores salvajes

Habla de ese momento en el que no puedes más, mandas todo a la mierda y te reivindicas a ti mismo, ese momento en el que te pones delante y empiezan a cambiar las cosas. Me encanta la tensión que tiene esta canción y cómo el ritmo se te cuela hasta dentro, convirtiéndose en una especie de mantra que te empuja hacia adelante.

5. Metafísica

Lo de asumir lo que te pasa, es muy punk. En realidad, tienes que ser muy punk para bucear dentro de ti, hacerte preguntas y ser contestatario. Una de mis favoritas.

6. Stendhal

Esta canción es la más personal del disco, habla de mí. Es un pensamiento con música, quería que sonase lo más parecido a lo que suena en mi cabeza. Cuando la escucho me apetece fumar hierba en la playa.

7. Nueva era

Es como el camino de baldosas amarillas del disco. De hecho, la he escuchado varias veces viendo El Mago de Oz en silencio y la experiencia es maravillosa.

8. Contra las cuerdas

¿Te gustan las etiquetas? Electroflamencointensitoexperimental. Puede que sea mi letra favorita del disco.

9. Como un tornado

¿Se puede salir de la noche oscura del alma? Si es posible, esta sería la banda sonora.

10. Ya no

Es un fuck you elegante, un sacar el dedo del medio con la manicura bien hecha, el meme de DiCaprio con la copa de champagne, escupir en la cara mientras haces el Moonwalk. Muy bonita.

11. Mientras el viento me peina

Es una especie de canción tradicional. Podrías cantarla en las fiestas de tu pueblo mientras preparan la paella vecinal y el almendrero vende garrapiñadas y juguetes de plástico malo. En realidad no importa nada, sólo lo que te haga sentir. Es una celebración de uno mismo, un «¡Joder! Hemos llegado hasta aquí. Bien».

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Ojalá me trajera ideas para saber qué coño preparar de comida y de cena cada día.

Escucha «Venus en llamas» de Eva Ryjlen a continuación: