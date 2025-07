EZEZEZ – Kabakriba / Canción a Canción

Aunque su anterior álbum Katuzaldia (2023) ya les puso sobre el mapa, es con este tercer larga duración con el que EZEZEZ han dado un puñetazo sobre la mesa, dispuestos a hacerse oír y a traspasar fronteras más allá de su País Vasco natal. Kabakriba es el título del disco que nos ocupa y en él, el cuarteto de Bilbao mantiene su vibrante filosofía de autogestión y apuestan por una paleta de colores sumamente variada. Aquí hay pop, punk, funk o jazz, entre otras influencias, entremezclándose todo sin ataduras ni condicionantes, con la creatividad y la necesidad de expresarse en su propio lenguaje musical como motores fundamentales.

EZEZEZ lo formaron en 2021 Unai (voz, guitarra), Mikel (bajo), Eneko (guitarra) y Álvaro (batería). Hoy es este último quien nos da las claves para entender un poco mejor todo lo que encierra Kabakriba. De esta forma, nos damos un paseo por cada una de las canciones del disco.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Hola!! Soy Álvaro, batería de EZEZEZ, grupo que formamos en 2022 y que acabamos de sacar nuestro tercer disco, Kabakriba acrónimo de Katuzaldia Baino Kriatura Bakanagoak (criaturas más extraordinarias que Katuzaldia, nuestro anterior disco).

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Está disponible desde el 9 de Mayo en todas las plataformas de streaming, y en formato físico se puede pillar en nuestro Bandcamp.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Está producido, grabado, mezclado y masterizado por nosotros mismos en Eten Espazio Sonoro (Bilbao).

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Pues es un viaje sonoro entre muchas cosas que podrían no tener nada en común… pero lo tienen. Y al final del camino, pues esperemos que hayas disfrutado del viaje [risas]. Influencias vas a encontrar según de dónde vengas, unas u otras, cada uno encontrará la suya 😉

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues no se me ocurre ninguna anécdota concreta, pero hubo un día que el equipo empezó a dar problemas y que pensé que se nos borraba todo el disco, sustaco del bueno.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos por el momento más de 30 fechas de presentación que incluyen festis como el Azkena, Low, Sonorama… y estaremos por salas en Bilbao, Barcelona, Madrid… y por el resto del estado también. Podéis ver las fechas en nuestro insta o en la web de Lume!

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. puntofinal

De los primeros temas que salieron cuando entramos al estudio (componemos mucho directamente ahí). Tremendo cañón directo a tu oído. Habla sobre la capacidad de quererse a sí mismo a través de la visión de otra persona.

2. zorozelai

Este tema costó terminarlo, pero al final saló como un tiro. Me encanta la mezcla de agresividad sónica y baile que tiene, te empuja un montón. Trata sobre un ladrón medieval que roba a los ricos pero como divertimento para los pobres, jejeje.

3. noraezean

De mis favoritas del disco, habla sobre un viaje envuelto en sustancias. Musicalmente tiene una caminar que me flipa, bastante acorde con el tema [risas].

4. static txomin

Trata sobre un zorro que esta cansado de ser zorro y de hacer lo que se espera de él. Me encanta cómo llevamos la canción a esa parte final y los arreglos de guitarra.

5. ez da iristen

Back to the 90’s y Guggenheim Urdaibai NO.

6. new york

El tema más cute del disco y uno que al terminarlo sólo queríamos tocarlo otra vez. Para grabarlo pegamos todo tipo de cosas al bombo (panderetas, shakers…) y nos apretujamos todos en la misma sala.

7. 108.00 FM

Teníamos un montón de ideas sin terminar que había que meter en el disco y esta fue la manera de hacerlo [risas].

8. kalekume

Es como si Beastie Boys y Negu Gorriak tuvieran un hijo y resulta que al final les sale hardcoreta!

9. no hay pescau

Trata sobre levantarte tarde y descubrir que han cerrado la pescadería porque vas tardísimo. Tu pobre colega se queda sin la comida que le ibas a hacer y a ver qué hacéis ahora.

10. laberinto club

Un poquito de energía extra y un poco dark que nos funcionó muy bien desde el principio, y que nos impidió llegar puntuales al bolo de Tatxers.

11. hi pake

Este tema lo grabamos después de comer con una reventada bastante guapa [risas], pero tiene un punto de ensoñación y psicodelia guapísimo. Por alguna razón nos recordaba a Massive Attack.

12. babesleku

El final más epic que hemos hecho nunca, contamos con las voces del coro de niños de la ikastola Azkue de Lekeitio para los estribillos (eskerrik asko!) y al final queda una outro apoteósica que tenía que ser el final del disco sí o sí.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Que nos permita disfrutar y tocar tanto o más como hasta ahora, y que la gente se las goce 🙂

Escucha «Kabakriba» de EZEZEZ a continuación: