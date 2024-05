Ferran Palau – Plora aquí / Canción a Canción

Ferran Palau siempre ha sido un artista con una personalidad única y una manera muy especial de expresarse a través de su música. Con Plora aquí (2024), su nuevo álbum, vuelve a demostrarlo y lo hace con un trabajo conceptual en el que Snif y Smosly, dos criaturas creadas por él se convierten en los protagonistas de las historias que se narran en el disco. Estos monstruos nos acercan a un mundo orgánico plagado de seres fantásticos y paisajes ensoñadores, donde los sonidos folk y lo-fi lo envuelven todo.

Además de los 13 cortes del disco, Plora aquí se acompaña de un cortometraje en el que se refleja la historia de amor de los dos monstruos protagonistas y las dos formas de afrontar la vida (aparentemente) tan antagónicas. Hay tanto que contar de este trabajo que dejamos que sea el propio Ferran Palau el que nos acompañe en este camino y nos hable de cada una de las canciones que nos encontraremos dentro del álbum.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Hola, me llamo Ferran Palau y acabo de sacar mi séptimo disco titulado Plora aquí. Plora aquí es un proyecto doble, que incluye el disco pero también un cortometraje dirigido por Pablo Maestres. En mi cabeza es como un parque temático lleno de monstruos y paisajes naturales. Una pequeña fantasía hecha realidad.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 23 de mayo en todas las plataformas digitales o, mejor aún, comprando el vinilo en tiendas locales!

¿Dónde y con quién lo has grabado?

La grabación en las diferentes casas y estudios de Sr. Chen, Joan Pons y Jordi Matas. La producción ha sido mano a mano con el Sr. Chen y servidor, excepto Fil d’or y Aquí no hi ha truc, en las que Jordi Matas también ha metido mano, y Estimar-te és com un joc, que la hice solo. La mezcla es obra del Sr. Chen y InnerCut.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Todo en la siguiente pregunta.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Esta ha sido una grabación muy divertida y desde el principio la planteé como un juego. Quería divertirme y quitarme toda presión de encima, disfrutar con amigos haciendo lo que más nos gusta.

Empecé grabando con mi pequeña grabadora digital en casa y allí ya había cosas que me encantaban, y decidí que algunas se quedarían para siempre. Luego visité a mi socio Joan Pons de El Petit de Cal Eril en su Teatro de Guissona para grabar con él la parte más íntima del disco, mi voz y guitarra acústica. Para eso necesito máxima confianza y él me acompañó en ese camino. Aproveché también para grabar baterías, para trabajar con el siguiente socio, el Sr. Chen.

Con Chen estuve unos días trabajando en una casa preciosa al lado del mar y fue todo un descubrimiento. Es allí donde encontramos el sonido y carácter del álbum. Lo que decía del juego allí fue 100% así. Nos levantábamos y empezamos a experimentar, a probar cosas, buscar sonidos de dinosaurios y se nos pasaban las horas volando hasta que se hacía de noche. La idea con él era encontrar este término medio entre el folk y el hip hop, con una mezcla lofi en las texturas, y ritmos potentes.

Después me fui con mi socio y primo Jordi Matas a su casa, para grabar guitarras eléctricas y bajos. Utilizamos sus amplificadores, que son muy pequeños, buscando un sonido gastado como de juguete, utilizando como referencia discos antiguos, nada de cosas actuales. Como yo tenía en la cabeza tener mucha presencia de voz y ritmo, quería que las partes armónicas estuvieran más en segundo plano, sin dejar de ser lo que sostenía las canciones.

Después volví con el Sr. Chen a acabar la producción y afinar un poco más el sonido, y lo mejor es que no hicimos una mezcla al uso, sino que fuimos retocando sobre la marcha. Siempre es un poco traumático para mí mezclar y masterizar mi música, porque siento que hay algo que se pierde por el camino, y esta vez quería intentar hacer un disco de otra manera. Cuando tuvimos las canciones listas, se las pasamos a InnerCut, que acabó de ajustarlas y apretó el sonido. Cuando mandas a mastering un disco, puedes hacer algún comentario o te pueden mandar un par de versiones, pero nada más, y esta vez quería que lo hiciera alguien con quien poder debatir y cambiar todo lo que quisiera, hasta llegar al punto que yo buscaba. Por eso fue tan mágico para mí terminar el disco con él.

Como veis, grabar este disco ha sido toda una aventura itinerante, en la que no he reparado en socios y no puedo estar más agradecido.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Cambio de banda! Ahora llevo a los B1n0 en directo conmigo, son una pasada, y a Jordi Bosch, hermano de Emili Bosch, al bajo. Destacamos presentación en Madrid (Sound Isidro el 14 de junio) y la presentación oficial en Barcelona, el 6 de octubre en la Sala Parl·lel 62.

Tenemos una gira bastante guapa, la verdad, más de 30 fechas este 2024 y algunas por anunciar, podéis consultar todas las fechas aquí.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Els llibres

Me hacía ilusión que Snif, el protagonista de esta historia, presentara el disco, y empecé a pensar cómo podría sonar su voz y me vino a la cabeza el disco The Lemon of Pink de The Books. Hacía tiempo que no lo escuchaba y, de repente, vi muy claro que iba a ser una gran fuente de inspiración para este disco. Esta intro es un pequeño homenaje a ellos, por eso se llama Els llibres (Los libros)

2. S’estenen Flors

En mi cabeza, este es un disco de parque temático, lleno de monstruos y paisajes de cartón piedra. En esta canción quería convertir mi casa en un bosque tropical. Una de las ideas para el álbum es que de fondo sonaran dinosaurios herbívoros y toda clase de criaturas misteriosas.

3. Avui

Esta es la canción que despertó la idea de Pablo Maestres para nuestro cortometraje (y la favorita de mi mujer Louise). Por un lado está el barro en el bosque, representado por Snif, un monstruo que no puede resistir el impulso de conocer la ciudad, la civilización y sus excesos. Por otro lado está la sal y el mar, representada por Smosly, la pareja de Snif, tan cauteloso y sigiloso que nunca abandonaría su hogar salvaje.

4. M’encanta

Un pequeño intento de acercarme al Motown. Con mi mujer siempre decimos que es la música más perfecta que se ha hecho nunca. Estaba escribiendo sobre lo triste que ella se pone en los días nublados y pensé en el sonido Motown para hacerla sonreír. Nuestra referencia para las guitarras de Jordi Matas fue el ending theme de Bob Esponja.

5. Aquí no hi ha Truc

La atracción de los polos opuestos y la idea de exaltar la diferencia como una virtud. Las cosas que nos alejan a la vez son las cosas que nos acercan. Mac Miller fue una gran inspiración para esta canción y la guitarra de Jordi Matas brilla con todo su esplendor.

6. 120

Es el momento western de juguete. Una de esas canciones urgentes que escribes rápido. Fui al cine a ver Asteroid City con Jordi Matas y nuestros hijos. En la película suena Last train to San Fernando, de Johnny Duncan. ¡Toda una revelación!

7. Dinosaures

Interludio que separa la cara A de la B al puro estilo Tyler, The Creator. Curiosamente, y pese al título, es de los pocos tracks del álbum que no contiene sonidos de dinosaurios.

8. Snif

Es el momento psicodélico del disco y representa la experiencia de Snif al visitar la ciudad. Toda la confusión y excitación que puede sentir una criatura salvaje al ver la civilización por primera vez. Tenía en la cabeza mezclar el folk con un sonido hip hip y recordé que es exactamente lo que hizo Beck en los 90s. Esta idea es transversal en todo el disco.

9. És així

De manera indirecta, esta canción está dedicada al monstruo del lago Ness y, a la vez, al lago de Banyoles, que también alberga muchos misterios. Está llena de sonidos de casete, monstruos, coros… y tiene una letra muy ambigua. Uno de los temas donde más brilla la producción del Sr. Chen.

10. Fil d’or

Cuando compuse esta canción sonaba muy Americana y el Sr. Chen consiguió llevarla a ese terreno de paisaje inexplorado, a esa idea de viaje o de pantalla de videojuego con monstruo final.

11. Gush Gush

Otro interludio donde escuchamos rapear a nuestros monstruitos al más puro estilo Griselda. Como veis, en los tres interludios del disco las referencias son muy explícitas.

12. Un segon

Una de mis favoritas del disco, que describe lo que pasaría si en una dimensión paralela nunca hubiera conocido al amor de mi vida. Esa idea de mezclar el disco como si fuera hip hop es evidente en esta canción. Producción mínima, voz y batería in your face.

13. Estimar-te és com un joc

Es la última canción que compuse para el disco y, curiosamente, la que me conecta más con mi pasado. Podría estar en el primer disco de Anímic perfectamente, cuando tenía veintipocos y no tenía ni idea de cómo grabar. Por eso la grabé con mi grabadora casera y suena mi jardín de fondo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Espero que este disco me mantenga en el camino porque es un sueño estar dedicándome a la música y espero poder hacerlo muchos años más. Lo mejor de hacer un disco es que luego viene otro.

¡Muchas gracias!

Escucha «Plora aquí» de Ferran Palau a continuación: