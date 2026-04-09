FONTÁN – Atravesar el fuego / Canción a Canción

Fue el año pasado cuando FONTÁN publicaron su álbum debut bajo el título de Atravesar el fuego. Es verdad que, en una época en la que reina la inmediatez, adentrarnos en un disco varios meses después de que se haya publicado puede parecer fuera lugar, pero la música no debería entender de tiempos a la hora de descubrirla y disfrutarla. Por eso, creemos que nunca es tarde para dejarse seducir por una propuesta interesante. Y como la banda madrileña acaba de editar el álbum en vinilo, hemos querido aprovechar la ocasión para hablar con ellos y conocer mejor su trabajo.

Atravesar el fuego es un disco que habla de un tránsito, de un camino hacia la luz y de todo ese proceso de reinvención que dicho trayecto lleva implícito. Nueve canciones con un gran peso conceptual, que hablan de superar las dificultades y de mirar hacia delante con el firme propósito de llegar a un lugar mejor. Pero lo más interesante es dejar que sean ellos mismos los que nos den detalles de todo lo que quieren contar con estas composiciones. No perdamos de vista a FONTÁN porque seguro que este verano nos los encontramos en algún festival cercano y podemos disfrutar de su directo.

Bienvenidas a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos FONTÁN, una banda indie-rock madrileña liderada por Samu y Carlos, que está encontrando su lugar en la escena musical de nuestro país, en el que está siendo, sin duda, el año más importante y emocionante de nuestra trayectoria hasta ahora.

Atravesar el fuego es nuestro álbum debut: un trabajo que nace de la necesidad de reinventarse, de reconstruirse y de transitar los distintos procesos de duelo que, de una forma u otra, todos vivimos. De ahí su carácter cercano, honesto y profundamente humano. Es, en esencia, un viaje hacia la luz.

Aunque el disco se publicó en las plataformas digitales en 2025, hemos querido seguir cuidándolo y darle una nueva dimensión con el lanzamiento en vinilo. Además, coincide con nuestra primera gira por salas y festivales, una etapa que nos está permitiendo redescubrir estas canciones y compartirlas en directo con el público.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El álbum se publicó el 6 de mayo de 2025 en todas las plataformas digitales y, desde el 11 de marzo de 2026, también está disponible en formato vinilo a través de venta online. Con este lanzamiento físico hemos querido darle una nueva vida a las canciones.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos en un pequeño estudio de Madrid, en un entorno cercano y cuidado. La producción, grabación, mezcla y masterización han estado a cargo de Isaac Rico.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco que habla de la necesidad de reinventarse y reconstruirse, de todos los procesos de duelo que atravesamos, y por eso tiene un carácter muy cotidiano. Atravesar el fuego, la frase que se repite y que le da sentido a todo, va precisamente de eso: de la necesidad de seguir adelante a pesar de las dificultades vitales y de esa búsqueda de la luz. Dentro del propio disco y de las canciones se percibe cómo algunas parten desde la oscuridad y van abriéndose camino hacia esa luz.

A nivel de sonido e influencias, hemos bebido mucho de artistas como Bruce Springsteen y de esa vertiente más setentera y clásica del rock. Incluso hay alguna canción, como “Costa de morte”, con cierto aire a Pink Floyd. Pero también están presentes bandas más actuales como The War on Drugs o Sam Fender, sobre todo en el uso de sintetizadores. Y, por otro lado, esa actitud canchera del rock argentino, con muchos guiños en melodías muy cantables.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

El propio proceso de grabación en sí fue bastante peculiar. Es un disco que se hizo a lo largo de un año y medio en un estudio muy, muy pequeño. Isaac Rico ya nos advirtió de que probablemente no cabríamos todos los músicos a la vez (éramos cinco o seis), y así fue.

Además, durante buena parte de ese tiempo el estudio estaba en obras. Al principio ni siquiera había separación ni “pecera”, así que las sesiones de batería eran especialmente intensas. Llegamos a grabar con los dedos en los oídos porque el volumen era prácticamente insoportable.

Aun así, tiene algo bonito haberlo hecho de esta manera. Esa cercanía, lo artesanal del proceso y el haber compartido tanto en un espacio tan reducido, creemos que también ha quedado reflejado en el propio disco.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Ahora mismo estamos embarcados en nuestra primera gira en salas. Ya hemos pasado por Valladolid, Barcelona, Murcia y Madrid, y cerraremos esta primera etapa el 23 de abril en Valencia.

A partir de mayo arranca una nueva aventura con la gira de festivales. Estaremos en citas como Toledo Beat, Ouren Sound Fest, Oleosónica, Palencia Sonora, Sonorama Ribera, Mediterránea o Granada Sound, entre otros.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Acompañado de mí

Es probablemente la canción más oscura y cruda del disco, y marca el inicio del viaje emocional que atraviesa todo el álbum. Aquí comienza esa parte más difícil, tanto a nivel sonoro como en la propia letra.

En cuanto a la producción, la canción evoluciona desde un estado de tristeza y oscuridad hacia algo más visceral, casi de rabia, algo que hemos querido reflejar especialmente a través de las guitarras. Es un tema que se va abriendo poco a poco: arranca con una intro envolvente, dominada por sintetizadores, y termina con una energía mucho más intensa y contundente.

2. El temporal

Es la canción que más visibilidad nos ha dado, especialmente en redes, y con la que más ha conectado la gente. Creemos que en gran parte se debe a que aborda una temática muy actual: el sobrepensamiento.

Por lo que hemos ido recibiendo del público, sentimos que hemos conseguido llevar esa idea a un lenguaje cercano y universal. La gente se ha visto reflejada en esa sensación de estar atrapado en tu propia cabeza, de vivir en un bucle constante de pensamientos y preocupaciones, dándole vueltas a todo sin parar.

Cerramos los conciertos con esta canción porque desata la locura entre el público y nos dan un subidón increíble.

3. Hay tiempo para todo

La empezamos a componer justo al terminar de grabar nuestro primer EP, Viaje Pendular, y fue una de las primeras canciones que nacieron para este disco. Surge de esa sensación de ansiedad constante, de querer que todo pase ya: que lleguen los resultados, las oportunidades, las experiencias. Es una reflexión sobre esa prisa con la que vivimos y, al mismo tiempo, una invitación a frenar.

En el fondo, también es un mensaje hacia nosotros mismos: recordarnos que todo llega, que cada cosa tiene su momento y que, poco a poco, el camino se va construyendo.

Por lo que hemos podido ver en la gira, es otra de las favoritas de la gente.

4. Tocar el cielo

Es la única canción de amor/desamor del disco y la que más se acerca a un plano íntimo y personal. A diferencia del resto, que mira más hacia dentro, esta está escrita hacia alguien externo, lo que hace que también se salga un poco de la temática general del álbum.

A nivel de producción, volvemos a ese punto más canchero, con cierta influencia argentina, y es una de las que más disfrutamos tocar en directo. Tiene esa energía de “rock de estadio” que tanto nos gusta: la gente abrazada, saltando y compartiendo el momento.

5. Un día como hoy

Es una canción que nace de muchas conversaciones entre nosotros. A menudo vivimos demasiado centrados en el futuro, en lo que vendrá o en lo que debería pasar, y se nos olvida vivir el presente.

El tema es casi como un recordatorio (para nosotros y para quien la escuche) de la importancia de valorar lo que estamos viviendo y también todo lo que ya hemos recorrido. Al final, se resume muy bien en el verso: «Cuando nada parece avanzar, mira hacia atrás. Dónde estabas y dónde estarás». Habla de reconocer el propio progreso, de tomar perspectiva y no perder de vista lo que realmente está pasando en nuestras vidas, más allá de las expectativas.

6. Atravesar el fuego

Es la canción que da nombre al disco y, al mismo tiempo, una de las que más pasa desapercibida. Aun así, es la que da sentido a todas las demás. Fue escrita en un momento de cierta rabia y confusión, y también refleja un viaje de autoconocimiento. Se encuentra en el ecuador del álbum, conectando todo el disco.

7. Nada vuelve a ser

Es la canción en la que más tiempo invertimos en cuanto a composición y producción. Cuando llegamos al estudio para grabarla, todavía no terminaba de encajar. Sabíamos que tenía algo especial y un estribillo potente, pero había muchos caminos posibles y no estábamos seguros de cuál tomar.

Fue un proceso de darle vueltas una y otra vez junto a la banda y el productor en el estudio. Finalmente, tomó un rumbo novedoso para nosotros, porque no teníamos ninguna canción que siguiera esa “onda”. Salir de nuestra zona de confort fue todo un reto, pero valió la pena.

Con el tiempo hemos reconectado muchísimo con ella. En directo también nos encanta. Tiene muchas partes pensadas para que el público cante y nos sigue sorprendiendo cada vez.

8. Vida perfecta

También fue de las primeras que escribimos y vuelve a tocar esa parte más cruda. Marca un cierre de ciclo dentro del disco, pero ahora es la que abre los shows y se ha convertido en una de las más cañeras, con toda la rabia y el desgarre que lleva dentro.

9. Costa de morte

Es nuestra “fumada” personal. Una canción de casi 8 minutos, la más extensa del disco. De hecho, la escribimos incluso antes de sacar nuestro primer EP. Queríamos crear algo psicodélico, muy instrumental y, aunque al principio no sabíamos cómo encajarla en el álbum, nos parecía perfecta para cerrar el disco. Le contamos a Isaac, nuestro productor, de dónde venía la canción y nos entendió a la perfección y nos dio total libertad. La inspiración vino de un viaje a Galicia que hicimos casi al inicio de nuestra amistad y el tema simboliza una llegada al mar. Isaac incluso quiso incluir casi dos minutos de olas.

Grabarla fue un rompecabezas por cuestiones de fechas y logística, pero nos empeñamos muchísimo. Prácticamente todos los instrumentos se grabaron en la primera toma. Carlos se quedó solo para las guitarras y en apenas diez minutos estaban todas perfectas. Yo (Samu) grabé la voz también solo. En la segunda toma saltó la primera lagrimilla e Isaac dijo: «lo tenemos». Fue un proceso de grabación que nos encantó y que hizo que la canción cobrara vida de manera muy especial.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nos quedamos más que contentos con que este disco nos haya traído la posibilidad de tocarlo en muchísimas ciudades y escenarios. Las canciones nacieron hace dos o tres años y seguimos conectando con ellas. Este año nos está brindando oportunidades increíbles, de las que todavía no somos del todo conscientes. Hasta ahora nada nos ha asustado, pero sí hay un deseo: que nos siga trayendo más canciones y que sean aún mejores.

Escucha «Atravesar el fuego» de FONTÁN a continuación: