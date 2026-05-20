Gee Whiz! – How To Manage A Crisis / Canción a Canción

Nacidos en Bolonia en 2024, Gee Whiz! son un supergrupo con una historia detrás que merece ser contada. Michele «Mike» Giuliani (Lùnapop, Clamat), Mariagiulia Degli Amori (Iosonouncane, Daniela Pes, A Toys Orchestra), Paul Pieretto (Settlefish, A Classic Education) y Giacomo Gelati (Altre di B, Lo Stato Sociale, LaPara) llevan toda la vida cruzándose en la escena italiana alternativa, yendo a los conciertos de los unos y los otros, y por fin han decidido tocar juntos. El detonante fue doble: el documental Get Back de Peter Jackson sobre las sesiones de los Beatles del 69 y un viaje a Londres para ver a Blur en Wembley en el verano de 2023. De ese viaje de vuelta en autobús —veinticinco horas— nacieron las primeras demos que Mike hizo escuchar a sus compañeros.

How To Manage A Crisis es su debut discográfico y uno de los debuts más celebrados de 2026 en la escena indie internacional. Grabado en el Vacuum Studio de Bolonia bajo la producción de Bruno Germano y publicado a través del sello We Were Never Being Boring Collective, el álbum es un viaje de diez canciones donde las guitarras fuzzy de los sesenta, las atmósferas lo-fi de los noventa, el psych-rock y el power pop chocan con una naturalidad y un sentido del humor que enamoran de inmediato. Nos sentamos con ellos a recorrer el disco canción a canción.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Hola a todos, soy Mike de Gee Whiz!, encantado de volver a hablar con vosotros 🙂 Gee Whiz! somos una banda de amigos, todos músicos, que solíamos quedar para vernos en los conciertos de los demás y que ahora por fin tocamos juntos. Todos somos de Bolonia, hemos tocado en bandas musicalmente muy distintas entre sí (pensad solo en Lunapop y Settlefish), pero venimos del mismo trasfondo musical: los años 90. Nos encantan Beck, Pavement, Grandaddy, Blur, y al mismo tiempo los Kinks, los Beatles, Os Mutantes y la escena del psych rock de los sesenta en general. How To Manage A Crisis es nuestro primer disco, compuesto por 10 canciones escritas por mí (Mike Giuliani) y completamente reinventadas y revueltas con una diversión extrema y un toque de magia por parte de la banda. Algunos lo han definido como «un viaje a una nueva versión del Summer of Love, reimaginado a través de un caleidoscopio futurista». Yo diría que la definición encaja perfectamente 🙂

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y también en vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Fue grabado en el Vacuum Studio de Bolonia, bajo la producción de Bruno Germano. Gee Whiz! nació del encuentro de músicos ya conocidos en la escena italiana: Michele «Mike» Giuliani (Lùnapop, Clamat), Mariagiulia Degli Amori (Iosonouncane, Daniela Pes, A Toys Orchestra), Paul Pieretto (Settlefish, A Classic Education) y Giacomo Gelati (Altre di B, Lo Stato Sociale, LaPara).

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Lo definiría con un verso de The Wake, la canción que cierra la cara A del álbum, que es la descripción perfecta: «Let’s make it totally wrong, but absolutely right.» En estas diez canciones pop, originalmente escritas para guitarra y voz e inspiradas en un documental sobre los Beatles, encontraréis guitarras fuzzy con influencias de los sesenta, atmósferas lo-fi de los noventa, un bajo hiperdistorsionado y filtrado que guiña el ojo a Mike Watt y Bootsy Collins, arpegios a lo Johnny Marr, glockenspiel, armónicos y el tan odiado autotune. Me siento realmente como el primer Beck, no tanto por las referencias musicales, sino por el deseo de reunir sonidos en un equilibrio precario. Las referencias más directas son, sin duda, los Kinks, Blur y los Beatles. Las canciones cuentan historias reales, días divertidos dedicados a hacer el tonto, una velada fúnebre, historias de pequeños grandes héroes, personajes al margen, raros o forasteros —llamadlos como queráis— para componer nuestra guía sobre cómo gestionar una crisis. Todo va de sentirse bien y ser felices juntos, en su sentido más simple y más profundo.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación.

Para empezar, me gustaría contaros algo que nadie sabe: el nombre original de la banda iba a ser Pici Poci, que luego se convirtió en Peachy Powchy, que en nuestro dialecto local significa tareas pequeñas y no muy útiles, como hacer medias para una marioneta. Las cosas inútiles pero fundamentales. Y también puedo contaros que los coros del final de Mr. Dinosaur no estaban en el guión: simplemente nos encontramos rodeados de gente que había entrado en el estudio por sus propios motivos y, gracias a ellos, conseguimos el efecto Hey Jude.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos muchas ganas de tocar en Europa y en España pronto, estamos trabajando en ello para la primavera de 2027 y también estamos escribiendo un montón de canciones nuevas.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Hide & Seek

La canción que abre el álbum nos catapulta en pocos compases a un pequeño pueblo provincial imaginario para participar en el mayor juego de escondite de la historia. Pancartas, serpentinas y guirnaldas, una multitud siguiendo a la banda de viento del pueblo, y arranca el torneo. La gente enloquece, corriendo por los bosques; alguien aprovecha su escondite para comer algo, y justo entonces la canción se lanza a un desvío psicodélico que anticipa los ingredientes principales del álbum. El galope krautrock y el crescendo final son fruto de la improvisación de la banda en el estudio, el toque final que convirtió la demo original de Mike —un número clásico de estrofa-estribillo a lo Kinks— en una canción de Gee Whiz!

2. Mr. Dinosaur

El verso —»Mr. Dinosaaaaaaaaaur.. i know how you feeeeeeel….»— llevaba días apareciendo y desapareciendo, perturbando el flujo creativo de Mike. Podemos clasificar este caso particular bajo el epígrafe «escuchar las voces creativas»: una especie de posesión benigna que a menudo empuja al afectado al aislamiento, cazando el siguiente verso y el siguiente estribillo, enclaustrado en el esfuerzo de descifrar la canción como un enigma. El resultado es un tema lleno de positividad, con guitarras en diálogo constante y una sección rítmica tan sólida como ecléctica. La canción es una respuesta luminosa al estado de ánimo melancólico de Feel the Pain de Dinosaur Jr. El enigma se resuelve en un abrazo: «You hide a heart of gold / behind that scary growl / you are my hypersensitive friend / you need to get out of your shell / and find a good vibration / we need an adventure!»

3. Big Fireworks

Es la primera de las dos canciones coescritas del álbum y un homenaje abierto a los Beatles (Taxman). Una canción que nos transporta directamente a los queridos «buenos viejos tiempos», a esa sensación de estar rodeado de amigos de toda la vida. La mecha se enciende y la escena estalla de inmediato: hay ese aire chispeante, ese entendimiento eléctrico que se percibe cuando algo está a punto de detonar. Con un solo vistazo —bolsillos llenos y chispeantes, y un largo camino aún por recorrer— podríamos despegar en cualquier momento: «we’ll take off and get high».

4. Magic Carpets

Es el relato de un encuentro en el tercer tipo que sale mal: los alienígenas huyen aterrorizados del caos total que encuentran en la Tierra tras intentar un contacto amistoso haciendo yoga. Una especie de Leave the World Behind en salsa Art Brut. El estribillo es una llamada a la resiliencia: «We’ll all lying on a crater, ready to spit all hi tension, and we’d better learn how to ride, magic carpets through skyscrapers, we’ll harness the power of the explosion».

5. The Wake

Está construida como una suite en cuatro movimientos musicales distintos, todos cosidos dentro del mismo universo psicodélico-rock: atmósferas de folk acústico, psicodelia ambiental y un tramo de intensa dinámica indie-rock de alta intensidad que se funden entre sí. La letra es una invitación al juego y a la interacción; el mensaje es directo e inconfundible. El escenario es una velada fúnebre imaginaria donde la voz en primera persona intenta captar la atención de los presentes y arrastrarlos a un juego, con la esperanza de aportar ligereza y armonía a través del mismo.

6. My Own

Es una llamada inequívoca al autorrespeto. No hay tiempo ni espacio para quienes quieran explotarnos o manipularnos: la letra no deja nada a la interpretación. Una oda musical al tiempo libre y a la emancipación en clave blues, elevada por las interjecciones fuzz de la guitarra de Gek Gelati y el bajo ambulante de Paul Pieretto.

7. Emily

Las personas esconden un potencial increíble dentro de sí mismas, a veces sin saberlo. Pero ese no es el caso de Emily. Las apariencias doblan nuestra percepción, a menudo llevándonos por el camino equivocado: la realidad es otra, como muestra la historia de Emily. El estribillo de Emily lleva la frase que la banda eligió como título del álbum: how to manage a crisis. Más que potencial, de lo que hablamos aquí es de un superpoder. El contexto musical del tema nos lleva de vuelta a los Kinks, los Pretty Things y los Beatles de finales de los sesenta. La guitarra slide de Mike y el bajo ambulante de Paul P se mueven en perfecta armonía, sosteniendo las voces armonizadas de la banda en un constante contrapunto entre voces y la guitarra eléctrica de Gek.

8. Little Dan

Little Dan, como Emily, es un boceto sacado de personas reales. Dan es un niño solitario, felizmente solitario. Solo en medio de todos los demás, se divierte jugando en su mundo imaginario, dando voz a distintos personajes y haciéndoles hablar entre sí para el general desconcierto de la sala, mientras canta y baila. Los otros niños no lo entienden, y a él le importa un bledo, exactamente como a Emily. Una oda a los raros.

9. Cocktail Umbrellas

Es un delirio desencadenado por la visión de una interminable extensión de parasoles azules difuminados en las playas del Adriático. Un delirio de fuzz, ritmos punk-rock y las ganas de volver a colarse en el fabuloso mundo de los cócteles coronados con pequeñas sombrillas de papel.

10. Goodnight

La canción de cierre del álbum es una nana en tres partes. La intro ofrece una radio llena de estática, de la que emerge una figura de piano repetitiva que esboza un fondo sonoro imaginario. La segunda parte nos lanza a un mundo onírico, una invitación a correr y a tirarnos al vacío, con una banda sonora psicodélica de fondo. Las armonías vocales destacan sobre un delicado entramado melódico en el que ningún instrumento toma la delantera, un equilibrio precario como un vuelo por el espacio vacío. Y así, un suave «Goodnight» cierra el viaje.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Hacer muchos más discos juntos y seguir tocando lo máximo posible: en el estudio, en la sala de ensayo, en directo por todo el mundo, en todas partes 🙂

Escucha «How To Manage A Crisis» de Gee Whiz! a continuación:

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