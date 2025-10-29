Germán Salto – Ojo de bife / Canción a Canción

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.
¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?
¿Dónde y con quién lo has grabado?
Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?
Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación
¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?
Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.
1. Goliat
2. La carne y el hueso
3. Si te marchas
Compuse esta canción bastante rápido para lo que yo soy. Enseguida supe que iba a ser uno de los singles. Comenzó siendo una canción íntima y pequeña, y decidimos grabarla de una manera más rabiosa, más rockera. En el tema de las guitarras quería que sonara un poco a la guarrería de los primeros discos de Teenage Fanclub o a Matthew Sweet. El hammond de David Chuches o el mellotron de Ricky acabaron de darle el toque épico que buscábamos.
4. Te oí decir
La canción más íntima y especial del disco para mí, pues se la dediqué a un amigo. En directo, de momento tengo que cantarla un poco con el piloto automático puesto, pues si recuerdo por qué la escribí corro el riesgo de quedarme sin voz por el llanto. La temática creo que es obvia. Según la terminé supe que tenía que grabarla con Ricky y Nina. Además de ser como hermanos para mí, coincide en que son mis dos voces favoritas de este país. Lo de Nina lo piensa todo el mundo, pero aprovecho para vindicar la voz de Ricky, que como corista se pega a la perfección con cualquiera y como solista es con diferencia el que más me emociona.
5. Rompecabeza
Uno de los momentos más rockeros del disco. Creo que el pedal steel la hizo crecer mucho. Recuerdo cuando vino David Soler a grabarlo, que Ricky y yo nos miramos como «por fin, la canción está a la altura que queríamos». La letra es de Ferrán Pontón, mi letrista favorito junto a Santi Campos. La letra que yo tenía para la canción ya funcionaba y «no estaba mal», pero mis días de conformarme con letras que «no están mal» ya han pasado y ahora, si no me convencen, no se me caen los anillos y pido ayuda a aquellos que siempre me emocionan.
6. Sobre la maleza
Una de las letras de las que más orgulloso estoy. Dudábamos si dejarla solo con guitarra española y voz o si meter unas cuerdas de esas que entran en un momento que te conmueve y que la impulsan un poco, pero decidimos que no le hacía falta. Mejor así. Es la favorita de Ekain (batería de casi todo el disco) y eso que es una de las pocas en las que él no está.
7. Cada vez
La canción más extraña o menos inmediata del disco. Tiene una estructura con más partes distintas de lo habitual, varios compases distintos, tropecientos acordes… pero creo que sigue siendo fácil de seguir e incluso muchas personas involucradas en el proceso del disco me la sugerían de single. Hubo un momento en que le pregunté a Ricky si no era demasiado liosa y él me tranquilizó diciendo que no pasaba nada por que hubiera un momento más psicodélico o progresivo en el disco. El tiempo le ha dado la razón, pues muchas personas me dicen que es su favorita del disco.
8. Aspas contrarias
Esta y las dos que vienen las compuse durante la grabación del disco. Es la más «powerpopera» del disco, la que me comentaron que más gustó a los hermanos D’Addario de los Lemon Twigs cuando tuve la suerte de telonearles un par de veces. La letra me gusta por lo ácida y crítica que es con un perfil de músicos que me da mucha pereza. ¿Que no hay ninguna necesidad de criticar a nadie? Pues es verdad, pero tengo una edad ya cercana a la del cascarrabias que puede permitirse desfogarse de vez en cuando, aun sin tener razón ni motivos.
9. Sin preguntar
Una canción pequeñita, sin ver nada despectivo en esa descripción. Casi no hizo falta ni preproducción, de esas que funciona casi de forma inmediata. Lo de la voz doblada una octava más grave fue por querer acercarme al efecto que genera eso mismo en la canción ‘War On War’, de Wilco. Aunque, como dijo Ricky al escucharlo, no sé si por el idioma, «más que un Tweedy, nos hemos hecho un Santi Balmes en toda regla». El solo de slide de Manu Garaizabal me parece uno de los más bonitos que ha hecho nunca.
10. Viento cruzado
Cuando le comenté el orden a Ricky me dijo: «¿Vas a dejar la mejor para la última?». Yo no sé si es la mejor, podría ser, pero la veo perfecta para acabar el disco. Es de mis canciones más redondas, creo. Si dentro de años alguna canción mía pasara la prueba del algodón que es que un cantautor novel toque una canción tuya en un open mic, una hoguera o una fiesta, creo que ‘Viento cruzado’ tiene muchas papeletas. La compuse a última hora por aumentar un poco la duración del disco, aunque nunca hubiera entrado de no estar al nivel. Resulta que acabó siendo una de las mejores, lo que me da pistas de que trabajo mejor bajo presión.
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Que suene mucho, pues estoy muy orgulloso de él y creo que puede gustar a quien lo escuche. Y que guste también a los fans que me acompañan desde discos anteriores.