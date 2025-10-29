Germán Salto – Ojo de bife / Canción a Canción

Ojo de bife es el cuarto álbum de Germán Salto, el segundo interpretado enteramente en castellano, pero para su autor es casi un punto de partida, como bien nos cuenta él mismo. En este trabajo, el músico madrileño tira de todas las influencias musicales con las que ha crecido, recogiendo la esencia de los sonidos americanos y el power pop para concebir unas canciones directas y honestas. Si en su anterior y homónimo LP de 2022, las composiciones estaban repletas de arreglos y capas, en esta ocasión la instrumentación cruda y orgánica es el principal canal para transmitirlas.

Hablamos con Germán de este emocionante disco, de todo lo que le ha impulsado a crear estas piezas y de lo bien rodeado que ha estado en todo este proceso. Ojo de bife es un álbum sencillo y delicioso, cargado de belleza, de esos que mecen al oyente y le transportan a lugares desconocidos pero añorados. La sencillez como virtud, la esencia misma de las canciones como catalizador de emociones y sentimientos. Así recogemos un trabajo que convence desde la primera escucha.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy un apasionado de la música y la literatura a quien le gusta componer canciones y que acaba de sacar su cuarto álbum, Ojo de bife. Este es un disco con 10 canciones personales, las mejores que he hecho hasta la fecha. Creo que Ojo de bife es un punto y aparte y tengo la extraña sensación de que ahora empieza mi carrera.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Se publicó el pasado 17 de octubre con el sello Calaverita Records, tanto en plataformas digitales como en vinilo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Está grabado a medias entre Madrid y Tarragona, en los estudios Audiomatic y La Casamurada.

Producido por Ricky Falkner.

Ingenieros de sonido, José M Rosillo, Nicolás Manzanares, José Ángel Fernández y Jesús Rovira.

Mezclado en Ultramarinos Costa Brava por Santi García.

Masterizado en Ultramarinos Mastering Barcelona por Víctor García.

Los músicos, además de Falkner (bajo, acústicas, coros, percusión, sintetizadores, etc…) y yo mismo, han sido Willy Planas (piano), Alberto Anaut (guitarra eléctrica), Manu Garaizabal (guitarra eléctrica), Ekain Elorza (batería), David Soler (pedal steel guitar), David «Chuches» Schulthess (hammond), Mamen Martínez y Angie Sánchez (coros), Carolina de Juan «Nina» (voz), Edu Ortega (violín), Pablo Solo (bajo) e Iñigo Pilatti (batería).

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Como una vuelta a la música que más escuchaba de adolescente y que me hizo querer empezar a escribir mis propias canciones, especialmente el power pop y la americana. El primero de los estilos diría que se ve reflejado en las melodías y la americana en la instrumentación. Si tuviera que citar alguna banda de influencia en el sonido de este disco, nombraría a Tom Petty & The Heartbreakers, The Jayhawks, Alejandro Escovedo o Tift Merritt.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Con las bases del disco grabadas, fuimos el productor, Ricky, y yo al estudio de La Casamurada a pasar unos cuantos días mano a mano grabando las voces principales, los coros, las acústicas, percusiones, etc. Llegamos al estudio la noche anterior al primer día de sesión y dejamos todo preparado para despertar por la mañana, descansados, y empezar a grabar. Le comenté a Ricky que me dejaría mucho más tranquilo probar a grabar una de las voces principales, por algo puramente emocional, por dormir con la calma de saber que todo iba a ir bien. Bien, pues abrimos una botella de vino, empezamos a grabar… cuando quisimos darnos cuenta se nos había hecho de día y habíamos grabado ya todas las voces principales del disco y algún coro. No es una anécdota especialmente graciosa, pero cada vez que escucho el disco recuerdo esa noche de hermandad con Ricky grabando las voces de todas y cada una de las canciones a las tantas de la madrugada y sonrío.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Ya hemos empezado la gira, en el WIC de Segovia y ahora vamos a Sevilla. En 2026 continuamos con Castellón, Murcia, Valencia, Madrid, Santander, Pamplona, Barcelona, Zaragoza, Logroño, Bilbao, Gijón, otra vez Sevilla, Granada… y seguimos cerrando fechas. La idea es ir a algún festival, visitar algunas salas gallegas, etc. La banda es un quinteto, con bajo, batería, dos guitarras y un pedal steel.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Goliat

Esta canción la empecé a componer durante la grabación del disco anterior. En principio era un medio tiempo «popero» y alegre, y un día se la estaba enseñando a Ricky en casa y me sugirió hacerla más lenta. Probé y me dijo «mucho más». Volví a ralentizarla y lo mismo. Por lo que ya, en tono de burla, la hice extremadamente lenta y me dijo Ricky muy serio «así». Y así es como se convirtió «una canción más» en una de mis favoritas del disco. Hay un par de versos que la mejoran de mis amigos Ferrán Pontón (Egon Soda) y Joel García.

2. La carne y el hueso

La imaginé como una canción menos americana y más power pop, que pudiera entrar por ejemplo en el Kontiki de Cotton Mather, pero Ricky se la llevó más hacia la americana y me encanta también. Es una canción más sobre una ruptura, pero en este caso desde el punto de vista del «culpable», de la persona que deja, que también sufre y más si el dejado no lo pone fácil. Al final hicimos lo que llamo un solo de banda, que es una parte instrumental donde van asomando instrumentos pero ninguno lidera especialmente la parte.

3. Si te marchas

Compuse esta canción bastante rápido para lo que yo soy. Enseguida supe que iba a ser uno de los singles. Comenzó siendo una canción íntima y pequeña, y decidimos grabarla de una manera más rabiosa, más rockera. En el tema de las guitarras quería que sonara un poco a la guarrería de los primeros discos de Teenage Fanclub o a Matthew Sweet. El hammond de David Chuches o el mellotron de Ricky acabaron de darle el toque épico que buscábamos.

4. Te oí decir

La canción más íntima y especial del disco para mí, pues se la dediqué a un amigo. En directo, de momento tengo que cantarla un poco con el piloto automático puesto, pues si recuerdo por qué la escribí corro el riesgo de quedarme sin voz por el llanto. La temática creo que es obvia. Según la terminé supe que tenía que grabarla con Ricky y Nina. Además de ser como hermanos para mí, coincide en que son mis dos voces favoritas de este país. Lo de Nina lo piensa todo el mundo, pero aprovecho para vindicar la voz de Ricky, que como corista se pega a la perfección con cualquiera y como solista es con diferencia el que más me emociona.

5. Rompecabeza

Uno de los momentos más rockeros del disco. Creo que el pedal steel la hizo crecer mucho. Recuerdo cuando vino David Soler a grabarlo, que Ricky y yo nos miramos como «por fin, la canción está a la altura que queríamos». La letra es de Ferrán Pontón, mi letrista favorito junto a Santi Campos. La letra que yo tenía para la canción ya funcionaba y «no estaba mal», pero mis días de conformarme con letras que «no están mal» ya han pasado y ahora, si no me convencen, no se me caen los anillos y pido ayuda a aquellos que siempre me emocionan.

6. Sobre la maleza

Una de las letras de las que más orgulloso estoy. Dudábamos si dejarla solo con guitarra española y voz o si meter unas cuerdas de esas que entran en un momento que te conmueve y que la impulsan un poco, pero decidimos que no le hacía falta. Mejor así. Es la favorita de Ekain (batería de casi todo el disco) y eso que es una de las pocas en las que él no está.

7. Cada vez

La canción más extraña o menos inmediata del disco. Tiene una estructura con más partes distintas de lo habitual, varios compases distintos, tropecientos acordes… pero creo que sigue siendo fácil de seguir e incluso muchas personas involucradas en el proceso del disco me la sugerían de single. Hubo un momento en que le pregunté a Ricky si no era demasiado liosa y él me tranquilizó diciendo que no pasaba nada por que hubiera un momento más psicodélico o progresivo en el disco. El tiempo le ha dado la razón, pues muchas personas me dicen que es su favorita del disco.

8. Aspas contrarias

Esta y las dos que vienen las compuse durante la grabación del disco. Es la más «powerpopera» del disco, la que me comentaron que más gustó a los hermanos D’Addario de los Lemon Twigs cuando tuve la suerte de telonearles un par de veces. La letra me gusta por lo ácida y crítica que es con un perfil de músicos que me da mucha pereza. ¿Que no hay ninguna necesidad de criticar a nadie? Pues es verdad, pero tengo una edad ya cercana a la del cascarrabias que puede permitirse desfogarse de vez en cuando, aun sin tener razón ni motivos.

9. Sin preguntar

Una canción pequeñita, sin ver nada despectivo en esa descripción. Casi no hizo falta ni preproducción, de esas que funciona casi de forma inmediata. Lo de la voz doblada una octava más grave fue por querer acercarme al efecto que genera eso mismo en la canción ‘War On War’, de Wilco. Aunque, como dijo Ricky al escucharlo, no sé si por el idioma, «más que un Tweedy, nos hemos hecho un Santi Balmes en toda regla». El solo de slide de Manu Garaizabal me parece uno de los más bonitos que ha hecho nunca.

10. Viento cruzado

Cuando le comenté el orden a Ricky me dijo: «¿Vas a dejar la mejor para la última?». Yo no sé si es la mejor, podría ser, pero la veo perfecta para acabar el disco. Es de mis canciones más redondas, creo. Si dentro de años alguna canción mía pasara la prueba del algodón que es que un cantautor novel toque una canción tuya en un open mic, una hoguera o una fiesta, creo que ‘Viento cruzado’ tiene muchas papeletas. La compuse a última hora por aumentar un poco la duración del disco, aunque nunca hubiera entrado de no estar al nivel. Resulta que acabó siendo una de las mejores, lo que me da pistas de que trabajo mejor bajo presión.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Que suene mucho, pues estoy muy orgulloso de él y creo que puede gustar a quien lo escuche. Y que guste también a los fans que me acompañan desde discos anteriores.

Escucha «Ojo de bife» de Germán Salto a continuación: