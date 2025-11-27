Gorila Flo – Estados alterados / Canción a Canción

Vienen de Coslada (Madrid) y están dispuestos a hacer mucho ruido con su nuevo álbum. Ellos son Gorila Flo y el disco en cuestión se titula Estados alterados. En realidad este es su segundo trabajo, tras su debut de 2022 Escala para otro vuelo, pero seguramente este sea el momento clave de su corta trayectoria, ese en el que empezar a sonar en cada vez más lugares y subirse a un mayor número de escenarios. Su propuesta es directa y bastante original, partiendo del pop-rock, pero dando a su música un halo de originalidad donde la combinación de las voces de Sergio e Inés, dotan de un carácter genuino a la banda.

Estados alterados trata temas cotidianos pero en muchas ocasiones dramáticos, tales como la violencia de género, la discriminación o el acoso, pero también hay lugar para la ironía y el sarcasmo en canciones como ‘Carlos Boyero’ o ‘MasterChef’. Nos interesaba conocer más a fondo este disco, así que les preguntamos a ellos y esto es todo lo que nos contaron acerca del mismo y de cada uno de sus cortes.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Somos Gorila Flo, un proyecto formado en Coslada, Madrid, en 2018. Marta Sol (bajo), Sara (guitarra), Sergio (voz y guitarra), Inés (voz y guitarra) y Lolo (batería).

El viernes 21 de Noviembre lanzamos nuestro segundo LP, Estados Alterados.

Hemos tocado en las mejores salas de España, como El Sol, La lata de bombillas, Sidecar, Planta Baja, etc. y este año estamos preparando un gira potente para 2026, que nos llevará de nuevo a las mejores salas de España.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 21 de Noviembre de 2026. Autogestionado. En formato vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Producido en El Castillo Alemán de Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia, etc.)

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Hacemos pop-rock homínido. Una combinación de sonidos enérgicos, ambientación western y toques psicodélicos, sostenidos sobre un tempo trepidante e histérico.

La alternancia de estilos en las voces principales y nuestros coros femeninos no dejan a nadie indiferente. Esta atrevida combinación aporta un contrapunto melódico que suaviza la tormenta guitarrera y te sumerge en un clímax de ruido desbordado pero perfectamente controlado.

Nuestro sonido es, en definitiva, un auténtico petardazo y una apuesta atrevida por el riesgo creativo. Pasando por tres tipos de escenas: power pop, pop onírico y rock alternativo.

Los 10 temas del disco están conectados entre sí. 10 latigazos de realidad antisocial ácida. Un break de situaciones cotidianas injustas y absurdas. Estados alterados es furor del bueno, del que te hace dar un golpe en la mesa frente a la anestesia social. Decidimos poner el nombre al álbum después de ver una mala película psicodélica de terror de los años 80.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

El disco ha sido grabado en dos tiempos y cada vez que hemos pisado el estudio de Carlos ha ocurrido una catástrofe nacional, por inclemencias meteorológicas o apagón total. Pensábamos que si hay un dios igual nos estaba mandando una señal para no grabarlo, pero por suerte ha salido perfecto.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

En 2026 vamos a pasar por muchas salas. Niágara (Santander), El Sol (Madrid), Planta Baja (Granada), La Yesería (Murcia), Pícaro (Toledo), La puerta verde (Cuenca), La lata de bombillas (Zaragoza) , Marte (Málaga), Sauvage (Barcelona) y muchas más por confirmar.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Increíble

Esta canción retrata a esa persona que no logra ver lo increíble que es. Vive comparándose, copiando vidas ajenas y perdiéndose en sus propias inseguridades por miedo a mostrarse tal cual. Y es una pena, porque si quisiera, sería invencible. Un tema luminoso, emocional y coreable para los que necesitan un recordatorio de que ser uno mismo es lo que realmente nos hace únicos y especiales.

2. Carlos Boyero

Es un homenaje a ser fiel a uno mismo, a decir lo que piensas y no dejarte influir por las opiniones de los demás, por muy duras que sean. Musicalmente es un guiño a The B-52’s, con una voz spoken word agresiva mezclada con coros dulces sesenteros. En honor al gran crítico musical y a los palos que da en el mundo del cine siendo honesto.

3. Estrés

¿Sientes que no llegas?, ¿Sientes que todos tus esfuerzos para subsistir en una ciudad masificada y hostil no merecen la pena?, ¿Tu entorno te presiona y no puedes más con tanta falsedad y tanto emperador de despacho?

‘Estrés’ es la gota que colma el vaso. Un grito envasado al vacío cuando te das cuenta que el tiempo pasa como un F1 mientras tú vas en bicicleta. Que pese a lo que dicen nuestras redes sociales, nuestra calidad de vida es del todo mejorable, y que vamos a dejar un fantástico mundo para que los robots paseen de la mano bajo lluvia ácida.

4. Lobo feroz

Cuidado con los lobos feroces… ¡Están a punto de ser cazados!

Seguimos con otra historia de violencia y venganza, tristemente inspirada, esta vez, en una experiencia real vivida por nosotras. El lobo acecha sin saber que su final está más cerca de lo que imagina.

Queríamos crear un ambiente oscuro y potente para expresar la turbiedad del lobo y la fuerza de la víctima.

5. Tiene amigos gays

Un tema para poner en evidencia a todos aquellos que, de cara a la galería, se suben a la ola de la tolerancia para ser de lo más cool, pero de puertas para dentro siguen teniendo comportamientos y conductas homófobas. Todo ello, alimentado por la equidistancia de la sociedad.

En este temas reivindicamos con zurra darky la visibilidad, aceptación, igualdad y derechos de las personas LGTBI+

6. La boda está cancelada

Habla de una historia en la que una mujer decide no casarse el día antes de su boda. Transcurre durante un concierto de Triángulo de Amor Bizarro en Toledo y la noche va subiendo de intensidad poco a poco.

El mensaje del tema es: Nunca es tarde para tomar decisiones radicales y, si las tomas, hazlo saliendo por la puerta grande.

7. Idiota total

En ‘Idiota total’ hablamos de lo mal que te pueden hacer sentir ciertas personas, verdaderos artistas de la manipulación, capaces de envolverte en situaciones surrealistas e insoportables y siempre salir indemnes como si nunca hubieran roto un plato. Frente a un idiota total, no hay forma de ganar… lo más inteligente es retirarse.

En este tema hemos sacado un sonido más onírico y profundo lleno de matices, para reflejar la liberación de mandar a tomar viento fresco a esa persona con la que te has tragado demasiados sapos y culebras.

8. No encajo

¿De qué va ‘No encajo’? Es simple, este tema te plantea la opción de comportarte como el animal salvaje que eres o ser domesticado por las normas establecidas en tu entorno.

¿Seré yo el único idiota de este grupo o es el resto del rebaño el que no me comprende? Para nosotros es importante ser ese animal salvaje que llevamos dentro, independientemente del foro en el que nos relacionamos.

Tiene guiños a Fargo y la historia transcurre en una cena de empresa.

9. MasterChef

¿Pones la televisión y solo ves MasterChef? MasterChef calvos, MasterChef trapos, MasterChef abuelos, MasterChef perros, MasterChef gatos, MasterChef bailando, MasterChef famosos, Sí… nosotras también estamos hartas de MasterChef y por eso hemos hecho esta divertida crítica. Es un canto a ser original y no repetir lo mismo 20.000 veces.

10. Kill Manolo

‘Kill Manolo’ es una historia de violencia de género en un pueblo de Castilla-La Mancha, de cuyo nombre no queremos acordarnos.

A lo largo del tema tomamos prestada simbología de la película de Kill Bill, de Quentin Tarantino (mono amarillo, boda sangrienta, Chevrolet), y la deconstruimos para que encaje en la atmósfera social de la España despoblada. Podemos decir que el final es apoteósico. ‘Kill Manolo’ es empoderamiento femenino y venganza necesaria.

El sonido es muy original. Ambientación western con toques psicodélicos. Una historia contada por primera vez en la banda con el recurso de spoken word, que cabalga sobre un tempo trepidante, imprimiendo rabia y detalle. Coros femeninos edulcorantes para frenar la tormenta guitarrera y un aumento progresivo del ruido desbocado pero con control. Un petardazo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos afianzarnos como una banda potente del panorama nacional y conseguir que nuestra música llegue a cuanto más sitios, mejor.

Escucha «Estados alterados» de Gorila Flo a continuación: