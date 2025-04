Grande Amore – III / Canción a Canción

Con su tercer larga duración, Grande Amore han dado un giro de timón a su propuesta sonora, la han llevado al extremo en cuanto a distorsión y ruido se refiere. III es un álbum enérgico, fruto de la intención de llevar al estudio el sonido del directo de los últimos años de la banda. Sin abandonar ese cariz electrónico de anteriores trabajos, la propuesta de Nuno, María y Clara se ha vuelto más rockera y cruda.

El propio Nuno Pico se encarga a continuación de darnos todo tipo de detalles y de adentrarnos, con su particular verborrea e ingenio, en el proceso de creación de III y en cada una de las canciones que forman parte del álbum. Así que dejemos que sea él, mejor que nosotros, quien nos cuente todo esto.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Grande Amore III, además de ser nuestro tercer disco (en un alarde de originalidad lo hemos llamado así, a pesar de que María insistía en llamarlo Gimme More Grande Amore) es lo más ruidoso que hemos hecho hasta la fecha. Está lleno de guitarras distorsionadas, de baterías distorsionadas y de secuenciadores de bajo distorsionados. Para contrastar con esto, decidimos que la voz… también habría que distorsionarla. Un día, Jaco (nuestro productor y alma mater del sonido de este disco) llegó al estudio muy airado y dijo: «¡Ya está bien de tanta distorsión, maldita sea!», y acto seguido procedió a distorsionar también las pistas de órgano que teníamos grabadas. Y así, señoras y señores, fue como descubrimos el Polo Norte.

Yo, Nuno, cantante y guitarrista de Grande Amore, quiero pedir perdón tanto a la gente de CrazyMinds como al potencial público lector de estas líneas que aquí escribo. Estoy escribiendo esto en mi casa, después de tomarme dos cafés grandes en cuestión de… 90 minutos, tal vez. Eso me provoca un estado de enajenación tal que se me ocurren ideas completamente disparatadas a la hora de responder a preguntas como esta, que me hacen reír en voz alta (repito, yo solo en mi casa) y procedo a ejecutarlas.

En este caso, quise hacer un paralelismo entre esta respuesta y la escena de Una noche en la ópera, en la que Chico Marx se inventa como él y sus hermanos descubrieron el Polo Norte. Lo peor es que sé perfectamente lo mucho que me afecta el café, y aún así sigo tomándolo. Puede que sea porque tengo miedo a ser aburrido si contesto desde el aplomo y la seriedad absoluta. Qué dura y devastadora emocionalmente es la vida del músico, madre de Dios.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el pasado 6 de marzo y está disponible en todas las plataformas, así como en formato vinilo en la web de Ernie Records.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos en Casa Talisio, con Jacobo Naya a la producción. El ingeniero de grabación y mezclador fue Campi, y lo masterizó Simon Lancelot. Además, para Ti máis eu contamos con la colaboración de Nacho Vegas, y David Ruiz de La M.O.D.A. se sumó a cantar en Se te volvo a ver. A toda esa gente les estaremos eternamente agradecidos por todo.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Originalmente, concebimos el álbum como un ejercicio en el que intentábamos reflejar el sonido distorsionado y ruidoso que surgió en nuestros directos a partir de incorporar a Clara como guitarrista a principios del 2023, poco antes de comenzar la gira de nuestro anterior disco.

Lo que pasa es que el curro de Jaco en la producción ha sido tan fino, tan minucioso y ha llegado a un resultado tan elaborado, que la verdad es que no refleja para nada el directo. Es, más bien, la versión muy, muy mejorada de a lo que aspirábamos en nuestros mejores sueños que fuese el directo. Por lo cual, estamos en un proceso ahora de ensayo tras ensayo, tras ensayo, para intentar ponernos a la altura del resultado de la grabación.

A nivel sónico, manejábamos referencias que podríamos considerar cercanas al metal extremo, como pueden ser Venom o Discharge, junto con otras un poco más clásicas como Motörhead o Black Sabbath, mezclado con grupos ruidistas en la onda de The Jesus and Mary Chain, Throbbing Gristle o Sonic Youth. Claro, el resultado está lejos de llegar a las cotas de perfección de todas estas referencias (principalmente, porque es imposible para el común de los mortales llegar ahí), pero la idea era aspirar a eso en todo momento. Queríamos que fuese un álbum muy oscuro, muy denso y que, en cierto modo, tuviese una atmósfera como de terror. No sé explicar esto de otra forma.

A Clara le da miedo físico escuchar Venom, Darkthrone o Bathory. Su cuerpo reacciona como si estuviese viendo una película de terror. A mí me parece súper puro que alguien tenga aún a día de hoy ese pánico atávico a la música. O sea, lamento que ella lo pase físicamente mal, claro, pero me transmite una pureza esa reacción que creo que ya no es fácil de encontrar. Estamos tan insensibilizados a cualquier cosa por culpa del sobrestímulo del que somos víctimas y verdugos a la vez que, Dios mío… me estoy dando cuenta de la chapa que estoy soltando… Voy a intentar reconducir esto.

Como acabo de decir, estas eran nuestras referencias. Los grupos que, al margen de si se nota o no en el resultado final, teníamos en mente en el estudio a la hora de tomar decisiones sobre qué sonidos usar, cuánto distorsionar los elementos con los que jugábamos en cada canción, etc.

En cuanto a lo que significa Grande Amore III para nosotros… Yo diría que, en cierto modo, ha sido como resetear el proyecto y volver a hacer el primer disco de nuevo. Quiero decir, nos enfrentábamos prácticamente desde cero al proceso de componer con guitarras, dejando de lado los sintetizadores que eran el eje central de Grande Amore en los dos anteriores trabajos. Alguien dijo en Twitter que con este disco pasamos de ser un grupo de electrónica con referencias rockeras a un grupo de rock con elementos electrónicos. Me hizo muchísima ilusión leer eso, porque es tal cual lo que intentamos desde el primer momento. Y, ya digo, toda esa intención no la podríamos aterrizar y materializar en canciones de no ser por la aportación de Jaco.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Nadie creerá esto, pero juro que, a cada rato, tanto Clara y María como Campi y Jaco me tenían que dar ánimos porque… bueno, en general, me desanimo muy fácil. Y me desanimo de manera absoluta. Es decir, el hecho de que no quede bien una transición de estrofa a estribillo me hace creer que no sirvo para hacer canciones, que mi vida es una farsa y que acabaré mis días solo, rodeado de gatos famélicos y en la más absoluta de las miserias. Eso, de base.

Pero, en este caso, a mí me atacaba a cada rato la idea de que estaba quedando demasiado popero el disco. Se me venía a la cabeza constantemente el nombre David DeMaría. ¿Por qué? No lo sé. Y no es que tenga nada en contra de David DeMaría, ni mucho menos. Pero me aterrorizaba la idea de que nuestro planteamiento quedase como un «quiero y no puedo», como si estuviésemos autoimponiéndonos unos estándares de suciedad y distorsión que luego no se cumpliesen. Y venga, David DeMaría para aquí, David DeMaría para allá todo el rato.

Yo me imaginaba viéndome desde fuera como cuando se angustia Felipe, el amigo de Mafalda. «Campi, pero… ¿tú esto lo ves bien? Dime la verdad, por favor. ¿Tiene suficiente distorsión?, ¿Se parece a… David DeMaría?». Campi no daba crédito. Y la rallada solo iba a más. El único painkiller que me ayudó a cortar ese mal de raíz se dio cuando Campi dijo: «¡Pero si es el disco con más distorsión en el que he trabajado en mi vida!». Ahí, al fin, pude dormir. O sea, metafóricamente. No me eché a dormir en el estudio, que quedaría muy feo.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos por delante una gira bastante extensa. Empezamos en salas en marzo, y pasaremos por Lugo, Ourense, Coruña, Murcia, Alicante, Madrid, Oviedo, Zamora, Toledo, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Sevilla, Vigo… nos vamos a patear la geografía estatal de un lado a otro unas cuantas veces, y nos alegra mucho esto. Somos conscientes de la suerte que tenemos de poder montar una gira así y que la gente responda y venga a los conciertos. Esperemos que esta dinámica se mantenga lo máximo posible.

Luego, a partir de verano, tenemos también bastantes festivales. La pena es que muchos de ellos aún no se pueden anunciar. De momento, de los que sí están… pues, claro, nos parece surrealista, por ejemplo, que nos hayan llamado para tocar en el Low, que formemos parte del Canela Party o que el SonRías Baixas cuente con nosotros por nada más y nada menos que cuarto año consecutivo. Repito, tenemos mucha suerte y somos conscientes de lo agradecidos que tenemos que estar por ello a mucha gente, empezando por Josiño, nuestro manager.

A finales de octubre tenemos una fecha que también me gustaría destacar: hacemos nuestra primera Capitol, en Santiago. Va a ser un día bastante épico porque, aparte de que el concierto coincide con Halloween, traemos a tocar con nosotros a bandas que nos flipan como VVV, Hofe o Ciervoss, además de que se suman Somiiux y Lucasiito (amigos míos de la infancia) a pinchar en el afterparty que celebraremos en la Sala Malatesta.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. O meu nome é ningún

La intro. Una intro instrumental hace automáticamente que un disco suene serio. Parece que se te van a contar cosas importantes en un disco que abre con una intro instrumental. Esperamos que así sea la impresión que se lleva la gente al escucharlo.

2. Lonxe dos homes

Una de las canciones que mejor ha quedado. Rockera e industrial a partes iguales. Contiene un solo de guitarra buenísimo que hizo Jaco. Nosotros no lo podríamos hacer ni en cien vidas. Vamos a sudar sangre para tocarlo en directo. Por cierto, esta canción toma su nombre de una película en la que sale Viggo Mortensen que la verdad es que no vi jamás en mi vida.

3. Ontes fun moi malo

Homenaje al Denim Demon de Turbonegro. La más garagera del disco. Yo diría que también la más pegadiza. A esta le hicimos un videoclip en mi pueblo y la verdad es que está guapísimo. Jaco le mete aquí unos arreglos en plan Hellacopters que nos encantan. Nada malo que decir de esta canción, y eso que a mí me encanta rajar de mí mismo y de mi obra.

4. Maldita sea mi suerte

Versión de Los Suaves. Uno de lo mayores piropos que me han echado jamás fue recientemente, cuando un colega se confundió y pensó que ésta era una canción nuestra y que simplemente se me había ido la pinza y empezado a cantar en castellano. Ojalá. Ojalá lo de que fuese nuestra, quiero decir. Lo otro no tanto…

5. Lela

Con esta nos vendimos al mainstream. Yo quería que la voz estuviese completamente distorsionada y no se entendiese la letra, porque va dedicada a mi difunta abuela y me da vergüenza exponerme tanto. Al final, el CEO de Grande Amore (Lucía Hidalgo) hizo lobby para que le subiésemos el volumen a la pista de voz. Tal cual como haría mi bienquerido David DeMaría.

6. Tempo queimado

En cierto sentido, la más industrial del disco. La más Throbbing Gristle. Ojalá parecerse a Throbbing Gristle, también te digo. Esta es la única que no estaba compuesta previamente. El riff se nos ocurrió en el estudio. Los timbres, la sonoridad… todo el trabajo de Jaco y Campi aquí es brutal. De las canciones del disco que más se parece el resultado a lo que pretendíamos inicialmente.

7. Vou pa Arzúa

Siendo sincero, esta canción me encanta pero me da pena no cantar un pelín mejor. Un pelín o varios pelines. Creo que el resultado sería mejor si mi ejecución también lo fuese. De todas formas, es muy divertida y creo que va a ser uno de los puntos álgidos del directo.

8. Ti máis eu

Lo crean o no, esta canción surge queriendo copiar I’m sad, una canción del Sesame Street americano. Jim Henson era Dios, así como también lo es Nacho Vegas, que se sumó a colaborar aquí de una forma totalmente inexplicable. Gracias Ane por hacerlo posible. Nos pusimos nerviosos en la comida con él, antes de entrar a grabar, y le estuvimos dando la chapa con podcasts de crímenes y con Holly Dolly. Quien no conozca a Holly Dolly, que busque en Google, porque es una de las artistas más injustamente olvidadas del siglo XXI.

9. Contigo

La más Suicide del disco, sin duda. Creo que va a ser la última canción en plan Suicide que hagamos nunca. O, por lo menos, en una temporada larga. Ya hemos exprimido esa baza muchísimo. Si, después de tantos intentos, no soy Alan Vega, es porque quizás no estaba destinado a serlo nunca.

10. Se te volvo a ver

Una de las favoritas de Clara. Aquí canta David con nosotros. Me da envidia que la frase «Siete notas, siete dolores» no se me haya ocurrido a mí. Es lo más rap que hay. La letra de esta canción me gusta mucho en general, pero vamos, ya digo… la mejor frase no es mía, y me jode.

11. Flor dun día

La favorita de María, y creo que la mía también. Incluye un homenaje a Los Sultanes, el grupo que seguramente tenga la frase que mejor define el amor de cuantas frases han sido escritas en la historia de la música: «Paseamos juntos por Santa Fe, pero yo sé que me va a engañar». Sobra decir que nunca he estado en Santa Fe.

12. Catharsis

La bonus track oculta del disco, solo presente en la edición Deluxe en vinilo. Lía y Liño, los gatos de Clara, cantan de memoria, íntegramente y en formato acústico el Morbid Tales de Celtic Frost.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Dinero. O sea, no muchísimo dinero ni nada. Solo un poco para ir tirando. Es que justo vimos un tweet con una imagen que ponía la estimación de ahorro de una persona a los 30, a los 40, a los 50, etc. Bueno, pues la estimación promedio de ahorro de los 30 está bastante lejos de nuestra estimación. Al margen de eso, estaría bien recibir cariño, comprensión y validación externa, claro. Es un poco lo que busca cada persona que hace algo artístico. Pero vamos, que si no puede ser eso, con el dinero yo creo que nos valdría.

Escucha «III» de Grande Amore a continuación: