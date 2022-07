Gyoza – It Never Rains But It Pours / Canción a Canción

La banda de rock alternativo Gyoza debutó con un álbum homónimo en 2017 y en 2020 publicaron su segunda referencia discográfica bajo el título de Early Bird. La pandemia truncó todos los planes de presentación en directo de dicho álbum por lo que, tras algún cambio en su formación, la banda barcelonesa centró sus esfuerzos en la elaboración de su tercer larga duración. Así, hace unos meses llegó It Never Rains But It Pours, el disco que por fin les ha llevado de nuevo a la actualidad y a la carretera.

Gyoza, el quinteto formado por Adrià, Marina, Alex, Xavi e Isaac han desgranado su más reciente trabajo para nosotros, analizando cada uno de los cortes que lo conforman y contándonos más cosas acerca de la composición y grabación del flamante It Never Rains But It Pours.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Gyoza, una banda de Barcelona que nació a finales de 2014. En ella estamos Marina (batería y coros), Alex (bajo y coros), Isaac (guitarra, teclados y samplers), Xavi (guitarra y coros) y Adrià (voz y guitarra). En 2017 presentamos nuestro primer LP homónimo grabado en Nautilus por Lluís Cots y años más tarde grabamos nuestro segundo disco, titulado Early Bird, que Santi García de Ultramarinos Costa Brava se encargó de grabar y mezclar. Debido a la pandemia nos vimos casi obligados a seguir sacando material, así que decidimos grabar unas versiones alternativas de Early Bird y un álbum de covers. Todo esto producido, grabado y mezclado por el propio Adrià.

Ya en 2021 nos pusimos manos a la obra con lo que sería It Never Rains But It Pours. Este álbum ve la luz un par de años después de Early Bird, álbum que no pudo ser presentado adecuadamente en vivo debido a la pandemia. El disco fue producido una vez más por Santi García y grabado entre Cal Pau y Ultramarinos Costa Brava. Si anteriormente Gyoza se caracterizaba por sus poderosos riffs, actualmente ha evolucionado hacia un sonido más amplio y atmosférico.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Se publicó a finales de abril y está disponible en todas las plataformas de streaming habituales. La edición en vinilo está coeditada por Aloud Music, La Rubia Producciones, Gato Encerrado, Radix Records y Bandicoot Records. Está disponible en formato digital, vinilo y compact disc.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco se grabó entre Cal Pau Recordings y Ultramarinos Costa Brava, con Santi García a los mandos, y la masterización a cargo de su hermano Víctor.

Si tuvierais que definir el EP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Si nuestro anterior disco (Early Bird), era un disco muy directo con muchos riffs y algunas atmósferas, en este tercero hemos querido ir un poquito más allá e incorporar nuevas texturas y sonidos como son los de un piano de pared, un harmonium, una flauta travesera y la paciencia de Santi García.

En cuanto a significado, se titula It Never Rains But It Pours porque resume un poco la mala suerte que nos ha acompañado durante estos dos últimos años (y no, no nos referimos solo a la pandemia). Para esta ocasión, el sonido ha sido parecido al anterior, es decir con mucha producción pero a la vez más natural, es más agradable de escuchar si tienes resaca.

Creemos que nuestras influencias son las de siempre pero sinceramente ya no pensamos en «queremos hacer una canción que suene como tal» sino que en el grupo todo fluye dependiendo del aire que haya. Es cierto que Adrià está muy pesado con IDLES y bueno, desde siempre ha querido poner muchos sonidos de sintes estilo 80’s, y hoy en día tener los míticos teclados de esa época en un ordenador está muy al alcance de todo el mundo.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Quizá sobre el período de grabación no, pero lo curioso es que debemos al covid el poder haber llegado a tiempo a nivel compositivo. Teníamos unas fechas para grabar pero no la cantidad de canciones ni en estadios lo suficientemente avanzados como para estar satisfechos de nuestro rendimiento. El autoconfinamiento de Adrià le permitió desarrollar y perfilar un gran número de los temas que hoy conforman It Never Rains But It Pours.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Overture

Esta pista en realidad forma parte de la siguiente canción, la consideramos una intro y el valor que pueda tener va asociado a Inside The Lair.

2. Inside The Lair

Podemos decir que esta es la canción con el riff más Gyoza de todo el álbum, podría semi pertenecer a Early Bird y es porque Adrià compuso la parte principal del tema una semana después de lanzarlo y estando todos encerrados en casa. Poco a poco se le fueron añadiendo texturas, muchos sintetizadores y otros efectos.

Es la única canción que habla un poco sobre el estar encerrado en nuestros hogares y que directamente critica a toda esa gente a la que le encanta hacer «hate» sin sentido por las redes sociales.

3. Bitter End

Los acordes principales de este tema, al igual que su estribillo, llevan compuestos desde hace una década por Adrià. Quisimos recuperar esta canción por varios motivos, el primero el poco tiempo que tuvimos para componer, y el segundo, porque nos mola un montón. Otro tema repleto de atmósferas y sintes por doquier.

4. I’ve Seen Them Coming

Durante el verano Xavi trajo unos acordes con una melodía de piano que nos encantó pero que a Isaac seguramente le pareció demasiado «Muse», así que quiso darle otra vuelta más y lo modificó. Indiferentemente de si la melodía era de una manera u otra, la idea era que fuera un tema super electrónico, muy a lo Radiohead de principios de los 2000’s, pero con nuestro toque Gyozístico.

5. Deliverance

Otro tema del que Adrià compuso los acordes principales durante la pandemia. Poco a poco se fueron creando nuevas partes hasta que quedó como es a día de hoy.

En esta canción Marina se encargó de escribir las letras, habla abiertamente sobre la eterna búsqueda de un equilibrio, y también sobre esa extraña contradicción que puede llegar a sufrir uno al sentirse en paz en momentos en los que no debería.

6. El Porvenir

Hace algún año en un ensayo, a Xavi se le ocurrieron unos acordes muy bonitos que sin querer se transformaron en los principales del tema. No fue hasta justo un mes antes de entrar a grabar que Adrià quiso probar con ellos y darle la estructura que tiene ahora. En un principio iba a ser nuestro tema más «catchy-pop» del álbum y en inglés pero, tras la constante insistencia de Santi García en hacerla en castellano al final quisimos probar y a nuestro parecer quedó fantástica. Creemos que el «catchy-pop» sigue ahí.

7. More Ghosts Than People

O la que nosotros llamamos «La Red Dead», es una oda al impresionante juego de Rockstar, Red Dead Redemption 2. Los acordes y estructura los compuso Adrià durante la pandemia. Posteriormente, en julio de 2021 estando en cuarentena y jugando 6 horas diarias al juego, escribió la letra.

Con este tema dejamos una cosa clara, se puede componer un tema de post-rock con una duración de menos de 3 minutos.

8. As Close As It Gets

La sexy del tema salió de unos riff’s que Xavi hizo en un ensayo hace años. Nos dimos cuenta que esos acordes eran muy Muse por lo que Adrià cogió un riff de hace eones y lo incorporó al tema. Por suerte ese fue el único cambio, todo el resto de instrumentos encajaba a la perfección.

9. Ulterior Masters

Es un tema que Adrià escribió hace 4 años. En un principio no iba a ser para Gyoza ya que creemos que es el tema más atmosférico del álbum y de todos los que tenemos hasta la fecha. La queríamos llamar Vangelis pero Pablo Porcar, nuestro manager, no nos dejó. Habla sobre los replicantes y la vida misma.

10. Sidecar

El tema exprés. ¿Por qué? Pues porque lo compuso Adrià un par de semanas antes de entrar en el estudio. Habla abiertamente sobre estar de fiesta en nuestra sala favorita de la ciudad, la mítica Sidecar, ubicada en la Plaça Reial.

11. Double Cross

Nuestro «Butterflies And Hurricanes» del disco. A finales de 2019, mientras grabábamos un directo con Lluís Cots, a Xavi se le ocurrieron los acordes de todo el tema y fue así como nació lo que probablemente sea nuestra canción favorita. Una vez teníamos los acordes, Adrià hizo el resto, quiso meter unos pianos reales y para eso contamos con la ayuda de su hermano Pau Vallès, quien también grabó una flauta travesera.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Paz y amor.

Escucha «It Never Rains But It Pours» de Gyoza a continuación: