Joana Serrat – Hardcore From The Heart / Canción a Canción

El quinto álbum de Joana Serrat es el de su consagración definitiva, tanto a nivel artístico como por la repercusión que está teniendo a todos los niveles. El éxito de Hardcore From The Heart se está materializando cualitativa y cuantitativamente, obteniendo excelentes críticas en los medios más importantes nacionales e internacionales y dando por sentado desde el primer momento que estamos ante uno de los mejores discos que se han publicado en nuestro país este año. El impacto está siendo enorme y la calidad de lo que contiene este trabajo es incuestionable.

Con Hardcore From The Heart, Joana Serrat se abre emocionalmente en canal, en un viaje introspectivo que muestra un momento crucial en su vida, un viaje entre la pérdida y la aceptación donde el dolor se convierte en el vehículo principal para canalizar diferentes estados de ánimo. El disco resulta conmovedor y evocador, con un sonido que encaja a la perfección en esta propuesta tan personal de la cantautora catalana, con multitud de matices que ir descubriendo en cada nueva escucha. Joana Serrat ha facturado una obra enormemente inspiradora, repleta de lecturas y de una brillantez tal que convierten Hardcore From The Heart en una joya imprescindible en el panorama musical actual. Tenemos la oportunidad de que la propia Joana nos analice un poco más cada una de las canciones que componen el trabajo. Esto es lo que nos cuenta.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Joana Serrat. Hace algo más de dos semanas estrené Hardcore From The Heart, mi quinto disco de estudio. Es un álbum hecho desde el destierro, que reflexiona sobre el amor, las relaciones de pareja, el deseo, la fantasía y los sueños imposibles. Es un canto a la pérdida y una aceptación de la realidad que se me impone.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Salió a la venta el pasado viernes 11 de junio en todo el mundo a través del sello británico Loose Music, bajo licencia exclusiva de Great Canyon Records. Ya podéis encontrarlo tanto en vinilo dorado de edición limitada, como en cd y digital.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado en Redwood, el estudio de Joey McClellan y McKenzie Smith, situado en Denton (Texas). El disco ha sido producido por el ingeniero y productor ganador de un premio Grammy Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth, Alan Vega). En la grabación han participado los músicos Joey McClellan (Rufus Wainwright, Midlake, BNQT, John Grant), Aaron McClellan (Josh T. Pearson, Israel Nash), McKenzie Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit) y Jesse Chandler (Mercury Rev, The Soft Cavalry -el proyecto paralelo a Slowdive de Rachel Goswell-). También colaboran puntualmente Eric Swanson (pedal steel guitar de Israel Nash) y mi hermano Toni (batería en mi banda y también en CARLA).

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

De manera casi unánime, todos los medios que se han hecho eco hablan de un cruce entre la Americana y el Shoegaze o el Dream-Pop. No sé. Escribí estas canciones en plena tormenta emocional. Estaba de luto y no podía ver más allá de la pérdida de una oportunidad de nueva vida que nunca se cumpliría. La añoranza como leitmotiv del disco, con su consecuente duelo que me llevó a caminos inescrutados hasta entonces

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Tengo estos días un poco borrosos pero recuerdo una noche en la que terminamos en un bar y había un concurso o desfile de travestis que hacían striptease para recaudar fondos. Nada fuera de lo normal.

Ahora, normalmente, estarías a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tienes para presentarlo en directo?

Hemos empezado la gira en Vic, el viernes 18 de Junio, y nos esperan Mallorca, Menorca, Altafulla, Santillana del Mar, y conciertos que aún no podemos desvelar además de un par de giras por Europa.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Easy

Es una canción que escribí en dos etapas diferenciadas. Recuerdo escribir la primera estrofa y el estribillo en casa, en verano del 2017. En ese momento estaba muy inmersa en las canciones de los Eagles y recuerdo que empecé a tocar unos acordes influenciada por aquellas melodías. No fue hasta que llegué al estudio de Redwood, en Denton, en Marzo de 2019, que le dimos la forma definitiva. Durante la grabación terminé los versos que faltaban y la canción refleja sonora y líricamente una marea emocional.

2. Pictures

Esta canción habla de la desilusión y de la fallida de la comunicación. Es también un recordatorio de todo el tiempo que estúpidamente despilfarramos en detalles triviales.

La canción transcurre en Montréal (Québec) y trata de una promesa rota. Me inspiré en el hecho de que no me dejé enfadar por dicha decepción. Construí un muro y dejé que mi frustración y tristeza creciera dentro de este espacio, pero nunca llegué a expresarlas. Eso me pasó factura y, para cuando me di cuenta de ello, ya era demasiado tarde.

3. These Roads

Escribí esta canción pocos días después de haber llegado de Nashville donde había actuado en el AmericanaFest, en Septiembre de 2017. Todo el sabor de aquella experiencia rodeada de músicos y conciertos durante los días del festival, me llevó a escribir una canción que reflexionaba sobre mi pulsión natural y si esta estaba reñida con la vida que yo tenía. La canción habla del deseo de perseguir un sueño, de seguir una intuición a la vez que las dudas afloran en el intento de hacerlo realidad. Es una canción, pese a todo, onírica y de sonoridad luminosa porque prima la ilusión de recorrer todos los caminos que se abren ante mí, sin tener que perder aquello que amo.

4. You’re With Me Everywhere I Go

Es una canción sobre la fantasía y es una huida en toda regla. El disco entero es un lamento por la pérdida. Los caminos que recorrí cuando me encontraba lidiando con este sentimiento fueron, la mayor parte del tiempo, amplios y desconocidos. Esa canción viene de este lugar. Es solo una fantasía, una necesidad de tener otra vida para poder hacer y deshacer sin ton ni son y sin que esto tenga consecuencia alguna, sin perder lo que más amo de mi vida real. A menudo, la evasión es la única medicina. Y la imaginación es una gran aliada para eludir la realidad.

5. Summer Never Ends

Recuerdo que esta canción me vino a la cabeza una tarde, mientras conducía, cuando estaba regresando del aeropuerto de Barcelona a casa. A medida que me he hecho mayor, cuando el día se alarga y la luz queda suspendida en un suspiro entrecortado, la melancolía y un sentimiento de libertad y aventura me invaden y la incertidumbre se torna aventura. Es otra canción de fantasía y deseo en que el vigor de la juventud reclama lo imposible.

6. How To Make You Love Me

Esta canción evoca los días en Plum Creek Sound, el estudio-rancho de Israel Nash, donde fui a grabar mi cuarto álbum Dripping Springs (2017). La sonoridad psicodélica intenta reflejar las emociones y los sentimientos que sentí durante aquella experiencia. La canción tenía que ser un viaje en sí misma, tenía que ser caleidoscópica para comunicar todo lo que me había removido por dentro tal experiencia. De alguna forma, una vez en casa instalada en mi nueva rutina, sentía que en mí había una fallida en el intento de poder sentir otra vez.

7. Demons

Escribí esta canción estando de gira, mientras estaba esperando en el vestíbulo de un hotel a que vinieran a buscarme para llevarme a la siguiente sala donde tenía otro concierto. Recuerdo que me levanté un poco cansada esa mañana y probablemente tenía resaca. Para entonces me encontraba navegando en mares inexplorados y, aunque me encantaba estar de gira, no soportaba la soledad que me invadía una vez llegaba a mi habitación de hotel después de los conciertos. Esta canción habla de esta soledad, de estos “corazones inquietos que no se curan nunca”, para citar a los Eagles. Este disco es el resultado de una crisis personal profunda que tuvo consecuencias en todos los ámbitos de mi vida.

8. Take Me Back Where I Belong

La escribí en una de mis giras que hice por Inglaterra durante el 2018. Me encontraba en el camerino mientras esperaba la hora del concierto y me encontré tocando y cantando estas primeras líneas. Es un lamento profundo delante de la pérdida y del dolor físico que esta genera.

9. Hotel Room 609

En enero de 2019 estuve de gira con The Delines por Inglaterra. En uno de los viajes en furgoneta, mientras nos dirigimos a Cambridge Town, empecé a escribir los versos de la canción y, en seguida que llegué a mi hotel, la grabé con el móvil. Recuerdo que al día siguiente le dejé leer la letra a Willy Vlautin (novelista, compositor y guitarra de The Delines) y le gustó mucho; más tarde, de nuevo en la furgo, le dejé escuchar la grabación a Amy Boone (cantante de The Delines) y le saltaron las lágrimas. Es una canción que habla de la imposibilidad de manipular el tiempo y de poder ir hacia atrás para cambiar el transcurso de los hechos.

10. Wild Beast

Es una canción que habla sobre el ahogo cuando uno se encuentra fuera de su hábitat natural. Al final, las relaciones son ecosistemas que necesitan de un equilibrio y de una armonía para prosperar.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Nuevos y mejores caminos.

Escucha “Hardcore From The Heart” de Joana Serrat a continuación: