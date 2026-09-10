Juana Everett – Past Lives in California / Canción a Canción

Past Lives in California, el segundo álbum de Juana Everett, se entiende como un viaje, sus canciones relatan todas las vivencias que la artista madrileña ha ido atesorando tras nueve años viviendo en Estados Unidos. A nivel musical es también un resumen de todas las influencias con las que se ha ido empapando durante todo este tiempo: americana, folk, rock, country… todos esos estilos y arreglos que nos remiten a Nashville o Laurel Canyon se dan cita en este trabajo.

De vuelta a su ciudad, la cantautora nos entrega un álbum cuyas canciones hablan de ella misma y de esos lugares que ha habitado y vivido en estos últimos años. Recorremos Past Lives in California junto a Juana Everett, con la intención de entender mejor todo lo que ella nos quiere contar con estas canciones.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Juana Everett. Tras casi una década viviendo en la Costa Oeste y Nashville, regreso con mi segundo álbum Past Lives in California, mi gran oda al Golden State. Un homenaje sónico a los años que viví allí, los mitos que cayeron en La La Land y las personas que cambiaron mi destino para siempre.

En 2016 dejé mi trabajo y mi piso en Madrid, vendí mi coche y me fui a Los Ángeles con una guitarra, dos maletas y el sueño de producir allí mi primer disco. Un sueño que se convirtió en una etapa vital de casi nueve años en el Sur de California. Cambios constantes de casa, de trabajo, numerosos viajes, un primer disco publicado de manera independiente y un puñado de crisis existenciales, son algunas de las experiencias que han cincelado mi carácter.

En 2024, me embarqué en un nuevo viaje cruzando el país en coche desde la Costa Oeste hasta Nashville, Tennessee, con la voz llena de nuevas canciones y la ambición de grabar mi segundo disco en Music City. Inesperadamente, allí coincidí con Alex Muñoz, productor y guitarrista con una larga trayectoria en la capital de la música norteamericana. Los dos crecimos en los mismos barrios de Madrid y ambos decidimos cruzar el charco en busca de nuestros sueños. Por fin nos conocimos a 7.000 kilómetros de las calles de nuestra niñez, en Nashville. Nuestra colaboración estaba escrita, y en pocas semanas estábamos grabando las canciones que componen Past Lives in California en Middletree Studios (East Nashville) y en los aclamados FAME Studios de Muscle Shoals (Alabama).

Este álbum es un viaje por la Pacific Coast Highway, con el viento de cara y la sal en los labios. Una colección de canciones que te llevan en una aventura a lo profundo de la nostalgia, a la exaltación de la naturaleza, del amor, de la soledad. Past Lives In California te sienta en la barra de un bar perdido y desvela ante ti vidas extrañas, encontrando poesía en las historias más oscuras que se esconden del sol abrasador californiano.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Past Lives In California está disponible en todas las plataformas digitales desde el 22 de mayo. Se puede adquirir en vinilo y CD a través de Bandcamp.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Past Lives in California se grabó en Middletree Studios (East Nashville) y en los aclamados FAME Studios de Muscle Shoals (Alabama). Ha sido producido por Alex Muñoz (John Hiatt, Margo Price, Nikki Lane), mezclado por Joe Pisapia (Kacey Musgraves, Jonathan Wilson, Allison Russell), y masterizado por Dave McNair (Bob Dylan, Patti Smith, Susan Tedeschi).

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Bebiendo de la americana de la Costa Oeste y el folk de Laurel Canyon, Past Lives In California incorpora pinceladas de rock psicodélico que logran fundirse con arreglos de pedal steel que apuntan a Nashville, y ecos sutiles que revelan mis raíces españolas. Todas estas influencias se encuentran en un terreno nuevo, personal, a veces bello y bucólico, y a veces oscuro y desgarrador.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Grabar en los aclamados FAME studios de Muscle Shoals fue un regalo inesperado que surgió de la colaboración con Dylan LeBlanc en el tema “Whatever It Takes”. La idea inicial era grabar con Dylan en Nashville, pero un cambio de planes le hizo imposible encontrarse con nosotros allí, y fue él quien nos invitó a trasladar la sesión a FAME. Fue un día mágico que no olvidaré.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

He podido presentar Past Lives in California con banda en España, pasando por Madrid, Barcelona, Donosti y Riaza, para el Huercasa Country Festival. Este sábado 12 de septiembre estaré en el festival catalán Altaveu, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Estoy muy contenta con la respuesta del público hasta ahora y espero anunciar fechas nuevas en otoño.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Bring Me Back

Es una ensoñación que presenta una época de la vida más simple, en la que sólo importaba el presente, y en la cual la curiosidad del espíritu preadolescente, sin saberlo, se contentaba con las pequeñas cosas: un paseo en bici, la brisa primaveral, la sonrisa de una madre. “Bring Me Back” te transporta en un suave viaje al pasado, que recupera esa sensación de alegría y confianza, con una nota de nostalgia.

Echo de menos a esa niña que se contentaba con tan poco y cuya felicidad era tan fácil de obtener. Sé que sigue escondida en alguna parte, donde no pierde el tiempo pensando en su lugar en el mundo y simplemente disfruta de él. La nostalgia siempre ha formado parte de mi forma de ser, desde pequeña siempre he tenido una tendencia a quedarme absorta en pensamientos y estados emocionales que siento como hogar. Es una nostalgia dulce, teñida por una gota azul de anhelo imposible. Creo que en este tema hemos capturado a la perfección esa sensación de felicidad mezclada con una gota de tristeza nostálgica.

2. Roulette

Este tema es un canto a la libertad y una rebelión al establishment californiano que a veces trata de cortarte las alas. Los Angeles es un lugar de oportunidades, pero está también llena de tiburones y personajes que tratan de escribir por ti tu historia. “Roulette” es una respuesta a esas personas y un canto a la libertad personal desde la americana más psicodélica.

3. One Million Dollars

Narra la desesperación de una mujer que quiere devolverle al mundo las heridas que éste le ha provocado. Un alegato de locura de una imaginaria etapa pasada que siento como propia y que se enmarca en el oeste norteamericano.

Se trata de un relato criminal en clave de country oscuro y americana rebelde, con sonoridades modernas y reverberadas que se funden con arreglos de pedal steel, y que generan un halo de misterio y agresividad.

El tema viene acompañado por un videoclip inspirado en los western clásicos dirigido por María Salto, que puede verse en YouTube,

4. Pinecrest

Un tema sobre una ruptura amorosa entre una persona que pertenece al mundo rural (Pinecrest) y su pareja que decide abandonar la relación para seguir sus aspiraciones en la ciudad. Una despedida en tono nostálgico que reflexiona sobre el destino inevitable de muchas historias de amor.

5. Your Worst Enemy

La ciudad de Los Angeles está colmada de personajes, muchos de los cuales, obsesionados consigo mismos, se convierten en agujeros negros en los que nunca querrás caer.

6. Night Shift

Trabajar en el mundo de la música en directo y la noche puede ser todo lo contrario al glamour que a veces imaginamos. Las noches se difuminan unas con otras y se pierde la cuenta de los días, de las canciones, de las copas… A veces, lo mejor que puedes hacer es dejarlo todo atrás.

7. Whatever It Takes

Balada que reflexiona sobre los desafíos de formar una familia, sobre la transformación del amor y el compromiso con los seres queridos. En esta canción cuento con la colaboración de Dylan LeBlanc, y en ella nuestras voces a dúo intentan transmitir la emoción del amor adulto, lleno de responsabilidad y dedicación.

La banda, compuesta por Alex Muñoz a la guitarra junto a Joe Pisapia al bajo, Ray Jacildo (JD McPherson, The Black Keys) al piano y Jamie Dick (Rhiannon Giddens, Dawn Landes, Gill Landry) a la batería, acompaña con discreción, emoción y elegancia. Sobre el ritmo sostenido de guitarras acústicas, bajo y percusión, se incorporan progresivamente piano, pedal steel y sonidos clásicos de la llamada americana music.

8. Under The Covers

Un tema sobre el principio del amor y cómo nos permite huir de nosotros mismos, trayendo una rutina nueva a nuestras vidas.

9. The Janitor

Las vidas más bellas y las peores tragedias pueden ser también silenciosas, y pasar desapercibidas ante el sol abrasador de California. Esta canción relata una de ellas.

10. Donde Todo Se Queda

Es el único tema en castellano del disco. Reflexiona sobre periodos en los que la salud mental flaquea. Sin embargo, son momentos clave, necesarios en toda su dureza.

11. What A Swell Party

La mejor de las fiestas está en la naturaleza, y la californiana no tienen parangón! Playas, montañas, desierto… lugares de gozo y felicidad sin límites. Contar con la voz de Nicki Bluhm a los coros fue un auténtico privilegio. Un tema lleno de paisajes sonoros, una oda a la belleza exuberante de la Costa Oeste.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

¡Gracias por escuchar este disco tan importante en mi carrera! Espero que cada canción conecte con partes de cada oyente que sean personales, más allá de toda explicación que yo pueda ofrecer. Que lo disfrutéis mucho.

Escucha «Past Lives in California» de Juana Everett a continuación: