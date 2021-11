Karavana – Muertos en la Disco / Canción a Canción

Son una de las bandas del momento, formando parte de una nueva generación de grupos que abanderan una manera fresca y desprejuiciada de hacer música. Se llaman Karavana y ya empieza a ser complicado encontrar a alguien que no haya escuchado hablar de ellos. Por fin han lanzado su primer larga duración, Muertos en la Disco, que viene a confirmar lo que cada uno de los singles que hemos ido conociendo, empezaban a vislumbrar: que estamos ante una propuesta muy a tener en cuenta, con letras generacionales y canciones plagadas de estribillos coreables. Karavana irrumpen en la escena musical española con enorme fuerza y actitud.

Aprovechando que Muertos en la Disco ya está en la calle y que hemos hablado de Karavana mucho en los últimos meses, pedimos a sus cuatro componentes que nos contaran un poco más de lo que podemos encontrarnos en este excitante álbum. Así, se sientan con nosotros y nos detallan canción a canción su puesta de largo a nivel discográfico.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Muy buenas! Somos Karavana, grupo formado por Fabián (voz y guitarra), Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería). Tres de nosotros somos sevillanos, Gonza, Emi y Fabi, y Jaime es la oveja negra porque es gallego. Muertos en la Disco es nuestro primer disco, aunque no el último, está claro. Básicamente cuenta historias mundanas que le pueden pasar a cualquiera, historias de amor, de desamor, de salir de fiesta… Intentamos mandar los mensajes de forma directa y divertida para que llegue bien claro cómo somos. Unos tíos de 24 años a los que les gusta disfrutar y pasarlo bien con amigos, parejas…

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y también podéis comprar la edición física en vinilo y CD en la web de nuestro sello, www.vananarecords.com, y en tiendas de música seleccionadas.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado en Sevilla con Raúl Pérez, de los estudios de La Mina.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Pues el disco lo definiríamos como una obra maestra… Nah, es broma! Nunca hemos pensado cómo definir el disco. Para nosotros el significado que tiene es que nos ha encantado grabarlo y componerlo, y esperamos que la gente lo disfrute igual. Tiene un significado especial al ser nuestro primer disco, está claro, pero al final, el significado y la definición nos vale cualquiera que le dé alguien que lo haya escuchado y le haya gustado. En cuanto a las influencias, son claramente anglosajonas, nos hemos criado escuchando mucha música y la mayoría venía de fuera, de ahí que sea lo que más nos inspira.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues por decir alguna anécdota, el día que terminamos la grabación decidimos hacer una barbacoa allí, en casa de Raúl, que tiene una barbacoa de leña. No habíamos visto nunca una barbacoa así y nos costó la misma vida conseguir hacer la carne. De hecho los primeros trozos de lomo que hicimos los tuvimos que tirar porque salieron llenos de mierda y crudos.

En esta situación que estamos viviendo, ha cambiado mucho la planificación de una gira, ya que muchas salas siguen cerradas o con muchas limitaciones. Con la situación actual, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Pues bueno, ya las cosas están empezando a abrirse, las salas están volviendo y ya se va permitiendo a la gente estar de pie, así que tenemos pensado hacer todas las ciudades y las salas que podamos para que la gente vuelva a disfrutar de conciertos y se olvide de toda la mierda que llevamos encima.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Vivaldi

Se llama así porque el riff del principio esta inspirado en una pieza de Vivaldi. No sabíamos cómo llamarla y nos pareció gracioso bautizarla así.

2. Resaca Pop

Resaca Pop iba a ser, en un principio, el título del disco pero después nos pareció mejor llamarlo Muertos en la Disco. En cuanto al significado, cualquiera que se haya levantado de resaca algún día creo que sabrá averiguarlo.

3. Fiesta With U

Una buena canción de amor/desamor para decir lo que se siente en una relación en la que estás atrapado, de la que no quieres salir, pero que inevitablemente se va a la mierda.

4. Después de Tanto

El dramita que todo el mundo necesita alguna vez. La típica historia de amor ultraexagerada con alguien que es más bien nornmalit@. Es reconocer que has dado mucho por alguien que te ha hecho daño… o todo lo contrario, o puede que no… yo qué sé.

5. Movidas Rosas

El que sabe de qué va, lo sabe… el que no buscara un significado acorde a lo que ellos quieran creer… cualquier opción es válida.

6. Muertos en la Disco

Una canción que no íbamos a meter pero, un día que estábamos tocando y tal, pensamos que hay muchas cosas que no nos parecen bien y nadie habla de ellas. Así que decidimos hacer una crítica a la hipocresía, a la gente que va de superior a los demás y que al final es igual al resto, acabando muerto en la disco como todos.

7. Si Te Digo la Verdad

Canción dedicada a una relación que acabó de culo y a lo importante que es estar con tus amigos, salir con ellos y no dejarles escapar.

8. Madrid

Canción dedicada a Cuenca.

9. Qué Putada

Nuestra última canción, compuesta 4 días antes de entrar a grabar. Nuestro tema favorito por lo que cuenta, por la relación de todo el mundo con el tiempo, que pasa sin que te des cuenta y, cuando quieres pensar en ello, ya no puedes volver a vivirlo. Canción para que la gente empiece a disfrutar del presente y se olvide del futuro y de lo que puede venir o pasar, porque nadie puede controlar eso.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Pues, como esperar conseguir, tampoco es que esperemos conseguir nada. Evidentemente queremos llegar a toda la gente posible, que la gente disfrute de nuestra música y que lo pasen bien escuchándonos. Ojalá nos traiga muchísimas alegrías y consigamos llegar a lo más alto, que es por lo que luchan todos… Al final, esto que hemos hecho es un sueño y lo que más queremos es disfrutarlo nosotros y que lo disfrute la gente.

