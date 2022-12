Kimberley Tell – Error 404 / Canción a Canción

Han sido dos años de trabajo, de búsqueda, de experimentación, de descubrimiento y de reflexión para que Kimberley Tell haya conseguido por fin publicar su primer larga duración. Error 404 está compuesto por 15 canciones cuyo hilo conductor son las relaciones y conexiones humanas. En tiempos en que duchas conexiones son tan grandes, la sociedad está cada vez más individualizada y así, Kimberley recoge todo esto para tratar de asimilarlo, transmitirlo y canalizarlo a través de su música.

Como decíamos, han sido dos años de trabajo de la artista canaria junto al productor Matías Eisen para dar forma a este Error 404, un camino largo y enriquecedor que ahora muestra sus frutos. Pedimos a Kimberley Tell que nos hable de todo esto y de lo que cuenta cada una de las canciones que componen este interesante trabajo.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Hola soy Kim, artista canaria/inglesa/danesa afincada en Madrid, y este es mi primer álbum llamado Error 404. Siento que en parte es una continuación de mi primer EP, 135 (2020), ya que muchas de las canciones las compuse en ese momento, pero durante estos dos años de trabajo ha dado para mucha más experimentación y juego en cuanto a lo sonoro. El título hace referencia a esa conexión que nunca se encuentra y a esa especie de limbo emocional. Me apetecía partir de ese concepto y de ahí construir todo lo demás, tanto las letras como el sonido.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y es autoeditado. Estará en físico en vinilo pero no sé decir fecha exacta. Queda un poquito aún! jeje

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo grabé todo codo a codo con Matías Eisen, como siempre, en BASEMENT Studio Malasaña, y fueron mezcladas y masterizadas algunas canciones por Alex Ferrer y otras por Pablo Martín.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

El concepto del disco gira en torno a la búsqueda de conexión que no se llega a encontrar. Pero aunque las canciones parezcan escritas sobre otras personas, realmente es como un estudio introspectivo que a la vez representa un estado de desapego generalizado en esta generación. En lo sonoro también me parece que el disco es una constante búsqueda y puedo reconocer todo lo que he ido escuchando durante estos últimos años en las canciones.

Las canciones parten de pequeñas ideas escritas en las notas del móvil, y siento que a partir de pequeños detalles cotidianos hago un retrato más generalizado.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Joder, pues ahora no recuerdo nada así emocionante. Nuestro día a día era ir a desayunar, a tomar café e ir directos a grabar… luego Matías tenía que irse pronto para ir a recoger a su hijo de la guarde… Súper rock stars, jaja.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

No tengo nada confirmado aún, y de hecho me encuentro en un momento sin management ni booking y estoy en busca de ello!

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Dime

La escribí un día que conocí a un chico que me gustó mucho, pero no lo encontré más porque no tenía redes sociales, jeje. Pequeños dramas del siglo XXI. Creo que esta canción salió mientras escuchaba Kota the Friend y empecé a cantar encima frases que había escrito.

Aparece un sonido de base que repetimos en bastantes canciones, el predeterminado sin manipular del fm8, que me encanta y me recuerda a un tono de llamada, por lo que hace un pequeño guiño al concepto del álbum.

Hay un teclado de Didi Gutman que rescatamos de un directo online que hicimos para Estrella Galicia durante la cuarentena, y decidimos añadirlo a la grabación.

También nos mandó Silvio R. Marzolini un clavinet grabado desde argentina.

2. Poeta

Va sobre no terminar de encontrarte con otra persona, con la que todo se vuelve raro e incómodo. La canción partió del sinte arpegiado y a partir de ahí fuimos construyendo. Creo que en ese momento tomé referencias de Vegyn, Joji… aunque ya ni estoy segura.

Las guitarras son de Calequi.

3. Y si

Fue una de las maquetas descartadas que volvimos a retomar al reencontrarla en el disco duro, justo cuando ya estábamos terminando el álbum. Pensé que podría añadirle un aire fresco en un tono de «c’est la vie». En un principio estaba inspirada en una canción de Sports (Whatever You Want), o puede que algo de Soft Hair, pero siguió un camino bastante diferente añadiendo ritmos de reguetón y guitarras playeras que añadió Santiago González, que justo se había mudado a Madrid al edificio donde trabajamos y bajó al sótano a trastear un poco, jeje.

4. Emoji

Es un reggae dub y pop melancólico sobre esa persona que te deja en leído y que pone fin a otra historia de amor </3. Obviamente, todas las canciones tienen un punto de humor y hacen mención a mi patetismo, pero desde un punto de vista entrañable. Hay algo del reggae y dub que me atrae y a veces meto pinceladas en las canciones, aquí de manera más clara.

Aquí la batería fue grabada por Alex Moreno, que estuvo conmigo en mis primeros directos!

5. Nada mal

Son esas voces en tu cabeza que contradicen lo que te quieres decir a ti misma. Me apetecía hacer una canción divertida sobre esto jugando con los adlibs pero también jugar en la parte sonora. Partimos de una caja de ritmos (me gustaba como sonaba N Side de Steve Lacy o Natural de London O’Connor) y luego añadimos soniditos de juguete (como por ejemplo el teenage engineering po 20 Arcade), y rescatamos muchos elementos del hyperpop pero también «refes» hiphoperas como Cameltoe de Fannypack, que me parecía divertida. Luego, en la parte final de la canción, nos mandó batería real Guille Salort, grabado desde argentina.

En cuanto a los adlibs, llamé a dani y mariagrep para hacerlas, porque justo habíamos empezado nuestro proyecto de Coolnenasdj y me parecía guay tenerlas ahí… pero luego María añadió una parte al final y así se convirtió en una «colabo» entre las dos. Aunque por ahí se escuchan coros y vocecillas de dani también, jeje.

Aparte, tiene un videoclip divertido grabado por nosotras mismas que va un poco de dar rienda suelta a esas voces que te dicen: «no lo hagas» y lo haces! Una especie de Jackass cute.

6. Me cansé

Fue una de las muchas maquetas que hice durante la cuarentena y que había olvidado, y otro día con Matías abriendo sesiones viejas del Ableton nos encontramos con esta sorpresa!

Empezó siendo más indie soul/hiphop inspirado un poco en Toro y Moi, Tyler the Creator, Cuco… y fue al rescatarla que decidimos añadirle el Drum&bass y darle un punto más upbeat.

Hacia el final del tema hago un pequeño guiño a Joji y en los coros digo Gimme Gimme Love (como su canción de ese título).

También añadimos un solo de saxo increíble de Gustavo Musso enviado también desde Argentina.

La canción va de tomar las riendas de tu vida, de no esperar por nadie y tirar para adelante!

Invito a ver el videoclip casero grabado por mí en Gran Canaria, que es una especie de «The office» meets Martin Parr. El oficinista harto de su vida que se coge vacaciones :).

7. Cartílago

Va de darme cuenta de estar prendada de algo que no existe, de los «y si» (guiño, guiño a la canción número 3). Esta canción es bastante más orgánica que el resto en cuanto a sonido, con batería de Guiller Salort otra vez, y bajo de Matías que son un poco la base soulera de todo el tema. Las «refes» podrían ser Steve Lacy, Orion Sun, Still Woozy, Benny Sings, creo que en ese momento descubrí un artista que me gustaba mucho llamado Q.

Esta canción la relaciono con Deriva y Venerándote, porque las escribí en el mismo momento y estado.

8. Venerándote

Va sobre entregarte a alguien como quien entrega un sacrificio a los dioses. Sacrificarte a ti mismo.

Aquí vuelve el fm8 que es lo que se usó para la maqueta y se mantuvo. En cuanto a sonido, se queda bastante desnuda durante toda la canción. Hay teclados de Mayte González, que también toca conmigo en los directos, guitarra minimalista de Juan Montoya y luego efectos sonoros trabajados a partir de la voz.

Esta canción me gusta mucho cantarla en directo, es como un «vuelta a tierra», pero no siempre es el ambiente adecuado para cantarla. Así que solo aparece a veces.

9. Scroll

Es de las primeras compuestas del álbum y que ya llevo cantando en directo desde hace 2 años. Tiene un rollo bastante diva de R&B, jaja, pero creo que es bastante catchy.

Tiene guitarras de Calequi también.

10. Waterproof

También es de las primeras, siempre al fondo del cajón, pero es una que con el tiempo me va gustando más. Es un hiphop alternativo con mucho juego de soniditos, que es lo que más me gusta. Hay mezcla de sonidos un poco de videojuego, o por ejemplo un güiro brasileño que metimos en el estribillo porque sonaba a cama moviéndose.

Hay un poco de Tyler, Monte Booker, Aminé, «refe» vocal de Nao, me fijé un poco en la experimentación de sonidos que hace Deaton Chris Anthony…

11. Dunas

Salió de juntarnos con Ralphie Choo en el estudio y ponernos a cacharrear. Partimos de algunas «refes» de Kaytranada, pero luego dejamos el tema bastante tiempo estancado hasta que lo volví a abrir y pensé probar con un d&b. En ese momento había descubierto a PinkPantheress que me gustaba muchísimo y quería probar con esta brit wave. Añadimos unas partes nuevas y así quedó!

12. No Hard Feelings

Fue la primera canción que saqué después de mi primer EP, y dudé si incluirla o no en el álbum. Pero creo que fue el impulsor de todo lo demás y me parecía bonito unificarlo dentro del álbum. Sigue siendo de mis favoritas. Tiene un vibe old school y buen rollero que me encanta. Además es una canción hacia el rencor reprimido y siento que cantándola se suelta todo.

El rhodes está grabado por Adrian Schinoff.

13. Buzón de voz

Otro de los rescates que pasó por muchos estilos y acabó en este d&b chill. Me gusta sobre todo el teclado principal que suena como una marcación de teléfono y un tono de llamada antiguo (igual que el buzón de voz que ya nadie usa). Va dirigida un ex de hace mucho tiempo y recordarlo de manera entrañable en un momento de memoria espontánea.

Tiene también algunos tecladitos que añadió Ralphie en alguna de las veces que vino al estudio.

14. Perdió sus estrellas

Va sobre sentir que todo es efímero, y algo que fue importante en su momento, solo dura lo que dura en el recuerdo de alguien. Como las estrellas en la ciudad, que una vez existieron y ya nadie se acuerda de ellas.

Esta canción también pasó por diferentes estilos y bpm y decidimos dejarla así mas delicada, con un piano precioso de Tomás Virgos

15. Deriva

Es la canción más cruda del álbum. Literalmente es tal cual la maqueta. También le dimos mil vueltas y pasamos por muchos estilos y fases de producción, para finalmente acabar donde empezamos.

Deriva es el corazón del sentimiento del álbum, sentir que estoy a la deriva deambulando sin rumbo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Pues espero que muchos más conciertos, y que llegue cada vez a más gente y que lo disfruten! <3

