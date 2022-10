Kitai – No Somos Tu Puta Banda De Pop / Canción a Canción

El título del nuevo álbum de Kitai habla por sí solo: No Somos Tu Puta Banda De Pop. Es más que una declaración de intenciones, es un grito descarnado en defensa del rock que siempre han abanderado. Este cuarto disco de estudio de Kitai es el que recoge de forma más pura la esencia del sonido de la banda madrileña.

No Somos Tu Puta Banda De Pop es el motor fundamental para volver a ver al cuarteto sobre los escenarios, en una gira muy particular que les llevará a recorrer varias ciudades españolas. Se trata del Eco Tour 3.650 y es la primera gira eco sostenible de un grupo de estas características en España. El título hace referencia a los kilómetros totales que recorrerán con una furgoneta eléctrica eco-sostenible en toda la gira y el valor económico de todos los instrumentos Yamaha que utilizarán en la misma. Es decir, el valor económico de los instrumentos y el kilometraje total de la gira son los mismos: 3.650.

Con motivo del lanzamiento de No Somos Tu Puta Banda De Pop, pedimos a Kitai que nos hablen del disco, de su grabación y de cada uno de los cortes que lo componen.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Hola, nosotros somos Kitai y estamos presentando nuestro nuevo disco: No Somos Tu Puta Banda De Pop

¿Desde cuándo y cómo lo podemos escuchar?

El disco salió el viernes 21 de octubre y se puede escuchar en todas las plataformas digitales principales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado en Madrid con los productores mexicanos 3kmkz.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es nuestro mejor disco hasta la fecha. Así lo creemos nosotros. Contiene letras más crudas, más reales y viscerales. El sonido es el más potente que hemos tenido nunca, con baterías muy potentes y pegadas al bajo, con mucha distorsión y fuzz en las guitarras y un tratamiento de voces y melodías muy refinado.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Deiv siempre, siempre, siempre pierde las baquetas antes de empezar a grabar las canciones. Este disco no fue una excepción.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Arrancamos la gira justo el mismo día de la salida del disco. Todas nuestras fechas de conciertos están colgadas en nuestros perfiles de redes sociales.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Lydia Bosch

Es nuestro tema bandera en este nuevo disco: No Somos Tu Puta Banda De Pop. Frase extraída de esta misma canción, donde, con un vocabulario más cercano contamos quiénes somos, de dónde venimos y, a través de la música más visceral que hemos hecho hasta la fecha, qué nos gusta hacer.

2. Hay Un Sueño

«I don’t need the f*cking money». Así arranca el otro corte del disco donde, al igual que en Lydia Bosch, expresamos el porqué de seguir haciendo música. Nos da igual la pasta, tocar para tres o tirarnos horas de carretera reventados de cansancio, este es nuestro sueño y así lo contamos en esta canción.

3. Borracho De Amor

Veníamos de hacer muchas veces una versión del «Should I stay or should I go», de The Clash, en los conciertos previos a la pandemia. Es un tema que nos encanta cómo suena, cómo nos mueve y cómo pone a bailar a cualquiera que lo escucha. Bajo esta influencia directa acoplamos una letra que teníamos a este ritmo más rock and roll, tipo Jet o The Strokes pero más frenético, y le sumamos una estrofa con tintes modernos de cajas de ritmo que se asemejan al trap, todo en un ecosistema de sonido muy seco. Va a ser nuestro tema de los bailes y pogos en los directos.

4. A Bocajarro

Cuando estábamos componiendo en una casa, en uno de nuestros «retiros espirituales» de banda, llegamos con A Bocajarro bajo el brazo en forma de canción pop. Instrumentos sin distorsión y un ritmo mucho más calmado y suave. Fue un punto de inflexión para nosotros darle el carácter rock que tiene ahora este tema. Nos encanta tocarlo en directo. Habla de cómo una persona puede entrar, de repente, en tu vida y cambiar todo tu mundo. Cuando te das cuenta es demasiado tarde, sientes ese disparo a bocajarro y quieres más y más.

5. Todo Me Da Igual

Un tema que va de la mano con Camión, pues su elaboración fue un tanto igual. Guitarra, letra y «pa’lante». Cuando le dimos el giro de tuerca en el local, metimos las guitarras con fuzz y las baterías y bajos pesados que forman los nuevos arreglos, nos flipó tanto que se convirtió rápidamente en la pista que más suena en nuestro local durante estos últimos meses.

6. KFC

Nos gusta hacer canciones que sean divertidas de tocar y de cantar. Letras gamberras y graciosas, de esas que te miras con tus colegas y dices «esto mola mucho».

KFC es una de esas canciones. El título se lo pusimos de forma totalmente casual. Cuando nos pusimos a componer la música la letra aún no existía. Como hacemos muchas veces, ponemos títulos provisionales a las canciones que vamos haciendo y, en este caso, nos gustó que fuese el definitivo. Canción festiva, ven con Kitai y cómete un «pollito chicken en KFC».

7. Zombie

Zombie es una canción de amor/odio. Si alguna vez te has encerrado en el móvil hablando con tu chic@ en plan zombie hasta volverte completamente loc@ este es tu tema. Esta canción pasó por muchísimas fases de composición musical. La letra vino antes que la música y finalmente decidimos que un Rock n’ Roll le casaba como anillo al dedo.

8. Pero Sí, Pero No

Si buscas un estribillo fácil, este es tu tema. No nos comimos la cabeza nada. Suena como un tiro: fácil, directo y potente. En esta canción la letra también vino antes que la música, sabíamos que era un «win/win» y apostamos por hacer un tema de rock potente. Líricamente se podría decir que es prima-hermana de Zombie. Una dualidad: el sentimiento de amor/odio, el querer y odiar a alguien en la misma intensidad en un momento u otro.

9. Medio Limón

Sin duda la canción más cañera del disco. Suena gracioso decirlo, pero a la par que oscura, dura, y con una interpretación vocal agresiva, es muy romántica. Recomendamos a todo el mundo analizar bien la letra, pues nos gusta mucho cómo se expresa la pasión por otra persona utilizando frases como «Me han robado, apaleado y atracado en mi propia casa».

10. Camión

Esta es una de esas canciones que escribes en el sofá de casa con una guitarra para levantar el ánimo y describir el sentimiento del amor con un vocabulario infantil tierno y cercano. La letra también vino antes que la parte musical como se conoce ahora. Nos gustó mucho el color que cogió con todos sus arreglos finales.

11. Cometa Halley

Una de las dos canciones del disco en la que Deiv se incorpora a la voz principal. Nos encanta la letra, la forma en la que pega el estribillo y la forma en la que camina la canción. Con un sonido de guitarra limpio, al más puro estilo RHCP, arrancamos este tema un tanto icónico y necesario para nuestra nueva etapa.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Nuestra vuelta a los escenarios. Queremos llevar todas nuestras nuevas canciones a todos los escenarios que podamos. Tocar, tocar y tocar.

Escucha «No Somos Tu Puta Banda De Pop» de Kitai a continuación: