Nacida en Londres y criada en Essex, Konyikeh es una de las voces más fascinantes que ha dado el Reino Unido en los últimos años. Formada en el Guildhall School of Music and Drama, violinista, compositora y cantante de una potencia vocal que impone desde el primer segundo, acaba de publicar su tercer EP, Cinere, a través del sello FAMM, el hogar de Jorja Smith, Mychelle y Common Saints. Quienes la recuerden de los BRIT Awards de 2022, cantando junto a Dave en su arrolladora interpretación de In The Fire, ya intuían que aquella voz tenía vida propia. Desde entonces, su debut Litany (2023) le valió el respaldo de The Guardian, British Vogue, NYLON y la BBC, su actuación en COLORS se convirtió en un momento ineludible, y una lista de nombres impresionante, como Tems, Sam Smith o Maverick Sabre, la han tenido de telonera. El año pasado entró en el NME 100. El camino estaba trazado.

Cinere toma su nombre de la expresión latina ex cinere, «de las cenizas», y es exactamente eso: un renacimiento. Siete canciones grabadas en un período de dos o tres meses de 2025, con solo dos equipos de producción: DUKE. (David Dyson y Luke Grieve) y Charlie Perry. Mucha instrumentación en vivo, su propio violín y una honestidad descarnada que recorre cada track. El álbum transita con una cohesión asombrosa entre el recogimiento coral, el soul de pulso urgente, el gqom y la música clásica, todo articulado desde una voz que no necesita efectos para dejar huella. Aquí, ella misma nos lo cuenta canción a canción.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Hola, soy Konyikeh, cantautora de Londres. Mi nuevo proyecto se llama Cinere, tomado de la expresión latina ex cinere, que significa «de las cenizas». Es uno de mis proyectos favoritos de todos los que he publicado, e incorpora muchos elementos de mi formación clásica junto a canciones más animadas y llenas de alma que te hacen bailar.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Salió el 20 de mayo y está disponible en todas las plataformas de streaming. Por ejemplo, ¡al final de este artículo!

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Mantuve el proceso de escritura y grabación muy concentrado, trabajando solo con dos equipos de productores: DUKE. y Charlie Perry. Ambos tienen estudios en casa y era muy importante para mí sentirme segura al grabar este proyecto, porque es bastante vulnerable. También usamos muchos instrumentos en directo. David de DUKE. es batería y tiene una batería increíble, pianos alucinantes y un montón de instrumentos de percusión de nicho. Charlie también tiene un piano precioso (un Bechstein, uno de mis favoritos) y yo traía mi violín al estudio para grabar las cuerdas.

Si tuvieras que definir el EP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Si es la primera vez que me descubres, este proyecto me encapsula como persona y como artista. Tengo un amor profundo por la música y por múltiples géneros: el EP abarca desde la música clásica, la coral y el soul hasta el gqom, pero con una cohesión total. El significado es bastante literal: al hacer este proyecto sí que «renací de las cenizas» y tuve que encontrar una nueva fortaleza, una nueva tenacidad y resiliencia. Este disco significa mucho para mí porque quiere decir que llegué al otro lado, y hubo momentos en que no creí que lo conseguiría.

Venga, cuéntanos alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del proceso de grabación.

Grabar Mercenary fue una experiencia de lo más curiosa. Recuerdo que estaba muy emocionada con la canción, pero me había roto el pie y no podía ir al estudio. Entonces David tuvo que viajar a Nigeria a resolver unas cosas, pero yo no quería esperar a que volviera. Encontré un micrófono viejo en mi habitación y grabé los coros desde la cama, con el pie roto. Mientras tanto, David, en el vuelo a Nigeria, compró un wifi de avión malísimo y estuvo trabajando en la canción en el aire. Estuvimos intercambiando notas mientras él volaba y yo estaba en cama con el pie roto. Surrealista total.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Me apasiona la música en directo y una de las cosas que más me importaba al hacer este proyecto es que sonara increíble sobre el escenario. Tengo mi concierto propio en Londres el 8 de julio. Y en cuanto a España: ¡estad muy atentos a próximas noticias!

Nos gustaría que nos contaras todo sobre cada una de las canciones del EP: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.

1. Buyer’s Remorse

Es una canción bastante reflexiva. Trata sobre mí misma lidiando con la idea de abrirme a alguien y si esa persona lamentaría haber «comprado» lo que ofrezco. Creo que en la industria musical los artistas somos vistos como un producto —lo cual está bien y es real—, pero también somos seres humanos con emociones y sentimientos reales, y a veces se nos trata demasiado como una mercancía, despojándonos de nuestra humanidad. Toco el violín en este tema, así que tiene muchas cuerdas, muchas armonías corales. Me pareció la mejor manera de abrir el proyecto.

2. Vulnerability

Esta canción habla de superar la sensación de haberme abierto a alguien y que aun así me haya fallado. Sin embargo, en lugar de elegir el llanto y regodearme en ese dolor, encuentro una nueva fortaleza. Quería asegurarme de que la canción fuera enérgica, con un impulso y un punto de fuego. Hay patrones de batería muy interesantes, riffs de piano clásico tipo boogaloo y capas y capas de coros.

3. Mercenary

Esta canción se inspiró en un poema de la escritora británica Carol Ann Duffy. Un mercenario es un soldado que lucha sin ningún propósito, solo por dinero, sin lealtades ni sentido de la humanidad. He conocido a personas así y quería escribir una canción sobre ello. Es una sensación muy sobria la de lo desechables que puede hacerte sentir el clima actual. Me fascinó el trabajo de la batería; hay un riff de log drum en la apertura que es fundamental. Me inspiré en Les Misérables, uno de mis musicales favoritos, para los coros/voces en masa. También me influyeron mucho las escalas árabes, y tuve a un guitarrista increíble llamado Ollie tocando esas escalas hacia el final.

4. Jealous

No sé si esto es bueno o malo, pero nunca he estado enamorada. Una amiga mía atravesaba una relación muy tóxica y, siendo bastante racional como yo, no entendía por qué seguía volviendo con él. A veces puedo parecer una persona fría, así que me he preguntado si alguna vez me permitiría sentir y estar enamorada de verdad. Me di cuenta de que admiraba su capacidad de amar completa y totalmente. Es algo a lo que aspirar; ella simplemente se dejó llevar y se enamoró con total libertad, y no sé si es algo que yo podría hacer.

5. Miserere

Miserere significa «perdóname» en latín. Crecí cantando en muchos coros y entonando canto llano en latín, algo que siempre disfruté mucho. Para mí este tema funciona como un limpiador de paladar: lleva al oyente desde los temas grandes y pesados anteriores hacia los dos siguientes, que son mucho más suaves.

6. Blackthorne

Esta canción es mucho más ligera, aunque la temática sigue siendo algo pesada. Es como una pequeña oración: básicamente todos mis pensamientos intrusivos vocalizados: ¿no debería estar aquí? ¿soy siquiera suficiente? Por favor, dame una razón para quedarme, no sé lo que estoy haciendo y espero poder encontrar de verdad una salida a este estancamiento en el que llevo mucho tiempo. La producción es bastante sencilla, creo que solo piano, mis coros y chelo. Espero que traiga paz a la gente.

7. There For Me (Freestyle)

Es la única canción que no se grabó en el proceso de dos o tres meses en que hice este proyecto. En realidad fue grabada en 2021, una de las primeras veces que entré a un estudio, y fue un freestyle genuino. Habla de si el amor es realmente incondicional: si tomo decisiones que se desvían del camino que otros han trazado para mí, ¿seguirás estando ahí para mí?

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo EP? ¡Mucha suerte!

Tengo muchas ambiciones. A nivel puramente emocional, espero que haga sentir a la gente, que anime a formar opiniones y que genere conversación. Espero que amplíe el público que escucha mi música para poder ir a más países y tocar en más escenarios. Y que eso me lleve a explorar más sonidos y adentrarme en diferentes culturas. Siento que esto es solo el principio. Me queda un largo camino, pero estoy muy emocionada de seguir adelante y, con suerte, alcanzar más metas.

Escucha «Cinere» de Konyikeh a continuación:

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