Kuve – NO DRAMA / Canción a Canción

NO DRAMA, el nuevo álbum de Kuve, es sinónimo de evolución, de giro, de nuevo comienzo, de seguridad… La artista murciana ha dado un nuevo paso en su carrera, quién sabe si definitivo, para afianzarse en una posición dominante dentro de la música pop, donde ella adquiere todo el protagonismo y se muestra más segura y confiada que nunca.

Esta nueva versión de sí misma, muestra una Kuve muy personal, honesta y genuina. Sigue siendo ella misma, pero de un modo más desacomplejado y libre. Dejemos que sea ella la que nos hable de este punto y aparte en su carrera, de su evolución y de cada una de las canciones que se recogen en NO DRAMA.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

NO DRAMA es el disco con el que me he sentido más libre a la hora de escribir, de expresar mis emociones y de producir. Soy más yo que nunca en esta nueva versión de mí misma, y el disco está repleto de temas bailables y tarareables.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 6 de octubre en todas las plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado entre Arde el arte y el home studio. Mario Vigara y una servidora hemos producido todos los temas excepto Queen M, en el que hice la producción junto a Antonio Poza de Miss Caffeina.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco que habla de la liberación, el empoderamiento, de vivir, de aprender a decir que no, de quererse, de hacer lo que nos haga felices sin importarnos más que eso. Es un disco de pop electrónico con referencias como Dua Lipa, Miley Cyrus, The Weeknd, Claire Laffut o Charlie XCX entre otrxs.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Me compré una cabina insonorizada para grabar las voces de mi disco y las de otrxs en casa y me fui hasta Almería para recogerla porque me hacían una oferta en wallapop increíble y ahora aquí la tengo, en mi home studio, jajaja. Cosa que no sé si fue peor porque no sabía cuándo parar de hacer voces (lo notaréis en los estribillos de algún tema que otro…), pero por otro lado me ha encantado la independencia que me ha dado.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

He estado trabajando el directo con Raúl de Lara y su Live Branding, que es maravilloso. Aquí se ha medido todo al milímetro. Bailarines, luces, transiciones, visuales… tengo muchas ganas de sacarlo a pasear.

Ya hice el estreno en el Sonorama Ribera de Ibiza y el día 15 de diciembre estaré en la sala REM de Murcia, aunque ya estamos trabajando en el año que viene. Se viene gira potente en 2024 🙂

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Fluye

Este tema habla de ser libres, de dejarnos llevar y de ser capaces de apreciar los momentos en los que estamos disfrutando. Desde el principio ya sabía que iba a ser un single, pero me tuve que asegurar enseñándoselo a mi madre y viendo que a la primera escucha ya lo cantaba y fluía con él. Así que ahí hice el check y dije «efectivamente, sí es».

2. Queen M

Este tema está compuesto y producido junto a Antonio Poza de Miss Caffeina. Fuimos transformando el tema poco a poco. Yo tenía una letra ya escrita y la adapté a ese fraseo que hago en la estrofa, más tranquilo y vacilón, sacando más aire. Tiene un estribillo muuuuy pegadizo y fue el primer single que lancé porque contiene un mensaje muy potente y tiene mucho que ver con la idea global de NO DRAMA. Queda claro que «llevaba tanto tiempo queriendo hacer esto«.

3. Xena

Aunque lo parezca, no es una canción de desamor total, simplemente nos ayuda a decir «ciao» a toda la gente tóxica que aparece en nuestra vida y no nos aporta nada. Pareja, amistades o lo que sea. Hay que aprender a ser selectiva y a decir «no». Es muy importante y, una vez que lo aplicas, una se siente empoderada, libre y feliz. Me divertí mucho en el proceso de producción de este tema, todo empezó con el arreglo que suena al principio y nos dio todo el juego. Esto hizo que el tema saliera muy fácil

4. Lo que me dé la gana

¿Cuántas veces te han dicho lo que tienes que hacer en tu vida? ¿Cuántas veces han opinado sobre algo de lo que no has pedido opinión? Pues eso, que este tema es el más liberador de NO DRAMA. Tengamos el control de nuestras vidas y hagamos lo que queramos, que la vida son dos días y al final se trata de ser lo más felices que podamos. Le di muchas vueltas a esta canción, por más que intentaba sacar melodías de voz no me salían, y llegó un momento en el que le dije a mi compi Mario Vigara que no veía la primera idea de la demo y le dimos la vuelta. Al final es una de las que más me gustan del disco. Suele pasar.

5. Cari Cari

Habla de lo importante que es rodearse de gente cristalina y sincera. No me gusta la gente que te clava puñales por la espalda y quería decirlo sin ningún tipo de filtro ni tapujos. Es algo polémico porque a mí es que, que me llamen «cari» sin conocerme no me va, y creo que el mundo se divide en dos bandos, los caris de primeras y los no caris de primeras. Es el tema más hyperpop del disco y es el más fresco, irónico y divertido.

6. Te conocí en un after

Es una canción con elementos actuales pero atemporales. Es el primer tema que compuse para NO DRAMA y, en cierto modo, el principio de esta nueva etapa. Una canción que nos habla de quitarse los miedos a conocer a alguien que de repente nos flipa. Tenemos que tener en cuenta que si no sale bien, un «no» a tiempo siempre es fantástico, y lo que hay que hacer es tirarse a la piscina y ver qué pasa, porque si sale bien, será brutal.

7. Sana sana

Este tema tiene influencias de pop electrónico francés, el cual fue mi gran descubrimiento durante la composición y producción de este disco. Me gusta mucho el lugar al que te lleva a nivel sonoro. Una oda al amor propio, tenemos que querernos más y cuidarnos. Somos fuertes, pero también nos podemos derrumbar. Nos exigimos mucho y en realidad no podemos vivir si nosotrxs mismxs, así que me salió eso, hacer una canción que nos autoabrace y nos invite a amarnos más que a nadie.

8. Blablabla

Este, como muchos otros del disco tiene un estribillo que se pega bastante y también muchísimos elementos ochenteros que me encantan, transiciones, teclados, cowbells… Ha sido muy divertido hacer este tema también a nivel producción. A veces nos importa demasiado el qué dirán y ya solamente el título nos da una pista de que el «blablabla» muchas veces nos importa demasiado. «Que griten, que ladren», que aquí quien tiene que ser feliz soy yo.

9. Cómo será

Es la canción más lenta y ambient del disco y, para mí, la guinda perfecta. Este tema nos lanza el mensaje de que no tenemos que pensar tanto en el futuro. Vivimos en un mundo muy inmediato, pero también nos preocupamos mucho por lo que vendrá. «Aquí estamos de paso», la vida va cambiando, son etapas y parece que no disfrutamos de cada una de ellas como deberíamos.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Muchos conciertos y buenos momentos 🙂

Escucha «NO DRAMA» de Kuve a continuación: