L.A. – Evergreen Oak / Canción a Canción

En septiembre del año pasado, Luis Albert Segura anunció que L.A. volvían. El objetivo del artista mallorquín era retirarse a un refugio de montaña en la Sierra de Tramontana, en su Mallorca natal, y allí ir cociendo a fuego lento las canciones que, a la postre, conformarían el nuevo álbum de la banda. Así se anunciaba el regreso de L.A. tras dos años de parón y descanso, después de cerrar una etapa larga y exitosa.

La ausencia de L.A. no significó que la carrera de Luis Albert Segura se parase también. De hecho, en 2019 publicó un álbum en solitario, completamente en castellano, bajo el título de Amenaza Tormenta. Pero la vuelta de la banda que él encabezó durante más de diez años es ya una realidad y se materializa por fin en Evergreen Oak, un álbum grabado íntegramente en el entorno natural en el que vivió Luis con su familia durante unos meses. Es por eso que las canciones están repletas de libertad, de aroma a naturaleza, de artesanía y verdad. El propio Luis nos da más detalles acerca de Evergreen Oak y lo analiza canción a canción. Para terminar dicho análisis, nuestro invitado ha añadido tres canciones que no están en su disco ni son suyas pero que, de alguna manera, nos pertenecen a todos.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Me llamo Luis y mi disco se llama Evergreen Oak.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Podréis escucharlo el 14 de Mayo en digital en todas las plataformas de streaming y en vinilo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado yo solo en Orient, en la Serra de Tramuntana, Mallorca y luego han colaborado Sergio Llopis y Antoni Noguera.

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Orgánico. Significa “encina”, su sonido es paisajístico y las influencias van de The Beatles o Joni Mitchell a Fleet Foxes y Bon Iver.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Grabé el disco en un refugio en la montaña, sin puertas y con toda mi familia alrededor. A mitad del proceso de grabación nos contagiamos todos de COVID-19 y mi hijo pequeño y yo fuimos los que lo pasamos peor. Yo viví durante varios días en un estado febril infernal que me hacía casi ver visiones, lo más parecido a un LSD en 1967 que he experimentado nunca. De ahí salió por ejemplo Ringing the Bell, imaginándome en un apartamento en Londres a finales de los 60 junto a Paul McCartney y John Lennon, y que alguien estaba tocando al timbre incesantemente.

Ahora, normalmente, estarías a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tienes para presentarlo en directo?

Los planes son que el disco salga de gira. Y, si en algún momento disponemos de recintos que hagan rentable movernos de la isla de Mallorca, lo haremos.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Spend My Time

La primera canción que grabé pensando en el nuevo sonido, en las montañas, en el paisaje en Cinemascope. También fue la toma de contacto con Sergio Llopis, con quien ya había trabajado en Amenaza Tormenta, pero que en esta ocasión iba a tomar más partido en algunas de las canciones.

2. Where’s The Fire?

Amplitud, luz y olor a pino… Imagino a mi mujer paseando por la montaña con los rayos de sol iluminando su cabello.

3. Ringing The Bell

Mi viaje de ácido provocado por los síntomas del COVID. Un estado febril que me llevó de Laurel Canyon en el 66 a Londres en el 68.

4. Always There, Karma

Esta canción la escribí hace tiempo, pensando en un disco totalmente diferente para L.A., pero cuando ya tenía la mitad de Evergreen Oak compuesto y grabado me di cuenta de que encajaba a la perfección. Es una oda a ese karma que te persigue cuando eres consciente de su existencia.

5. Judy

Homenaje a ese antepasado familiar que durante generaciones ha cuidado de todos. Una figura casi celestial pero tan tangible como que existió y se llamaba Judy.

6. La Casa Divina

Veo mi casa en Laurel Canyon, con olor a madera, sándalo y eucalipto. De los arboles cuelgan campanillas sonoras de esas que suenan cuando agita la brisa, hay luz de sol de media tarde y café recién hecho.

7. On The Moon

Una vez más le canto a mi mujer, le pongo música a lo que perfectamente podría haber sido una carta adolescente entregada por mí si nos hubiéramos conocido en esa época. De mis favoritas del disco. Damien Jurado en mi cabeza a la hora de darle color y forma. Mi amigo Kyle Krone y yo conectados para escribir la letra perfecta a altas horas de la noche, él desde su casa en Laguna Beach, California y yo en Orient, Mallorca.

8. The Wandering Kind

Mi canción de huir. De huir de la ciudad, de las caras largas, de las noticias constantes de muertes y contagios. Saco a flote mi afán por viajar, por salir y conocer, por explorar.

9. Old Enough

Una de mis favoritas del disco. Ya somos lo suficientemente mayores para perdernos a propósito y disfrutar de todo, de la vida y de lo que nos de la gana.

10. Underwater Masquerade

Hablo del enganche al estrés que sufrimos actualmente, a estar ocupados, a tener la agenda llena, a no parar y querer más para que la gente vea que no paras…. un horror. La canción es un pepino.

11. Storms

Vuelta al que diría es mi sonido más reconocible históricamente. Pinceladas de Hands en una temática totalmente diferente… Guerra, trinchera y barro, muerte y desubicación… Angustia en forma de timbales y acordes “remados” sin parar.

12. Hit Me / Rising Sun

Canción en dos partes. Una delicia escribirla y grabarla, todo un experimento en afinación “open D”, algo insólito hasta la fecha en mi discografía.

13. Smells Like Teen Spirit

Un hit de los 90, acabó con las hairy bands, al menos por un rato.

14. Let It Be

La madre de Paul se le apareció en un sueño y le dijo Let It Be.

15. Imagine

Suena cada 5 segundos en alguna radio en el mundo.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Poder hacer otro.

