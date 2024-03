La Joya – Lower Hermosa / Canción a Canción

Manel M. Hontoria y Ricky Lavado no son unos recién llegados ni unos novatos en esto. Basta con introducir sus nombres en un buscador e indagar un poco para que aparezcan nombres como Standstill, The Secret Society, Nudozurdo, Egon Soda, The New Raemon, Mi Capitán, etc. Pero si hablamos de ellos como dúo, como La Joya, sí que podemos hacerlo desde la perspectiva de una banda que arranca, de un proyecto muy personal y diferente a lo que han hecho a lo largo de su carrera en otras bandas.

Lower Hermosa (2024) es el título del primer larga duración de La Joya, tras un EP previo publicado en 2022 (Mojave). Estamos ante un disco en el que la música se reduce a su esencia más pura, diez canciones en las que una guitarra, una voz y una batería se erigen como protagonistas únicos de la historia. Un trabajo pequeño, minimalista, humilde y reposado, alejado de lo artificial y pomposo. Lower Hermosa es un álbum para disfrutar con calma, adentrándose en su sonoridad y dejándonos llevar por lo que Manel y Ricky han fabricado de manera casi artesanal, sin más pretensiones que buscar una forma de expresión que refleje lo que ellos sienten. Dejemos que ellos mismos nos cuenten más.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos La Joya, un dúo afincado en Madrid. Manel M. Hontoria toca la guitarra, y Ricky Lavado toca la batería y canta. En 2022 publicamos un EP de cinco temas titulado Mojave, y ahora estamos presentando Lower Hermosa, nuestro primer disco.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Está en plataformas desde principios de año, cortesía de la buena gente del sello Cielos Estrellados, y existe también una preciosa edición en vinilo autoeditada que vendemos en los conciertos y a través de la buena gente de BCore.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabamos Lower Hermosa en verano de 2023, en los estudios La Mina (por aquel entonces situados en Sevilla, actualmente en Granada). La grabación estuvo en manos de Raúl Pérez, un tipo tan talentoso como buena gente, y las voces las grabamos en Urban Beats (Madrid) gracias a la generosidad del gran Jorge Ramos. De la mezcla y mastering se encargaron los hermanos Santi y Víctor García en Ultramarinos Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols).

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco humilde y honesto, construido sin prisas. Prima la sencillez en la composición y la crudeza en el sonido. No hay fuegos artificiales en la producción, no hay grandes pretensiones en la actitud y las letras huyen de las grandes proclamas. Lower Hermosa son dos tipos haciendo canciones sencillas frente a frente, sin más; así fue grabado y así suena.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No somos una banda muy dada a las excentricidades y las locuras, la verdad. Tenemos una edad, y somos de temperamento tranquilo y actitud relajada. Hace tiempo que disfrutamos más de los desayunos que de las fiestas, así que las anécdotas de grabación tienen que ver con infusiones de jengibre, baños en la piscina a primera hora de la mañana, bizcochos y carcajadas tranquilas por la noche con un buen Old Fashioned en la mano.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos la suerte de movernos dentro de un circuito underground, tan sólido como voluntarioso, que nos permite tocar mucho y muy a menudo, en mil sitios diferentes. La logística en esta banda es muy simple, las exigencias materiales son modestas, y la lista de amigos organizando conciertos subterráneos por todo el país es larga, así que durante 2024 estaremos presentando Lower Hermosa por toda la península.

Las próximas fechas que tenemos confirmadas son:

28 marzo. Granada (Planta Baja)

13 abril. Madrid (Sala Copérnico) (con The New Raemon). Entradas aquí.

4 mayo. Barcelona (La 2 de Apolo) (con The New Raemon). Entradas aquí.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Nocturna

Una canción que habla sobre tener claras las prioridades en la vida y saber a qué se le debe prestar atención. Vamos a toda velocidad siempre, nos dirige la prisa y la ansiedad muchas veces, y nos tropezamos a menudo con cosas que no tienen demasiada importancia en el fondo. Dedicar suficiente tiempo a leer un buen libro o a observar un rato el mundo con calma y sin acritud, deberían ser actividades obligatorias hoy en día.

2. Santo

Es una canción instrumental, muy breve y, en nuestra opinión, muy bonita. Es complicado explicar de qué habla una canción instrumental, pero esta en concreto habla de lo importante que es en la vida cruzarte con personas que valen la pena. Una oda a la buena gente.

3. Serpientes

Una de las canciones preferidas de Manel. Habla de aprender a relativizar las cosas y de intentar siempre ser humilde; una de las claves para vivir tranquilo y feliz es ser consciente de que no somos el centro del mundo. La vida pasa, a veces de forma amable y a veces de forma fea, y al universo le dan igual nuestras circunstancias.

4. Comanche

Nos gustan las canciones cortas y redondas. Esta es un guiño, sampler incluido, a Comanchería, la película de David Mackenzie y Taylor Sheridan.

5. Still Life

Entró en el disco a última hora, ni siquiera la íbamos a grabar. Esta canción lleva mucho tiempo rondando, la habíamos tocado mucho en directo antes de meternos en el estudio (es una canción que nos permite meter ruido y embrutecernos), y al final nos gustó mucho el sonido que conseguimos, así que decidimos incluirla.

6. Sinsonte

Una de las canciones preferidas de Ricky. Un sinsonte es un pájaro que no tiene canto propio, su estrategia de supervivencia consiste en saber copiar perfectamente el canto de otros pájaros. Todos conocemos a gente en nuestra vida que funcionan como sinsontes, sobreviviendo haciéndose pasar por lo que no son.

7. Highs Highs

Buen humor, energía positiva, una canción intuitiva que surge de una improvisación, y un guiño a una banda barcelonesa llamada Aina a la que echamos de menos.

8. Herta

Un paisaje nevado y la sensación confortable que produce el silencio y la soledad cuando son buscados. Música y letra buscan la calma y jugar a la suspensión del tiempo, con palabras de Herta Müller como inspiración.

9. Low Downs

Mal humor, energía oscura, una canción cerrada sobre sí misma que surge de una improvisación, y un guiño a una banda barcelonesa llamada Aina a la que echamos de menos.

10. Alabama (para K.)

Esta canción lleva como subtítulo Para K., a modo de homenaje íntimo a una persona la que admiramos mucho en esta banda. Seguramente sea la canción más suave que hemos hecho hasta la fecha, y nos reconforta terminar el disco de forma tan bonita, pausada y bienintencionada.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que este disco nos traiga viajes en carretera escuchando música, grandes desayunos, visitas a viejos y nuevos amigos para tocar en directo nuestras canciones, y la oportunidad de seguir disfrutando de esta banda, que es más una trinchera y un hogar que otra cosa. A quien lea esto, le deseamos que siempre encuentre sombra y agua.

Escucha «Lower Hermosa» de La Joya a continuación: