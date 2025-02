LA MILAGROSA – Ya no me duele mal / Canción a Canción

Cada vez más gente habla y comparte la música de LA MILAGROSA, empiezan a ser un secreto a voces dentro del mundillo alternativo y el boca a boca está surtiendo efecto, convenciendo a un número de personas que crece día a día. Ya no me duele mal es el primer larga duración del cuarteto madrileño y supone un paso adelante en la banda. Manteniendo la esencia oscura y existencialista de sus anteriores singles y EP’s, las diez canciones que forman parte de este álbum muestran una cara algo más optimista e irónica, con las guitarras poderosas, los sintes y las adictivas líneas de bajo como principales ingredientes de su música.

Hablamos con ellos y hacemos un recorrido exhaustivo por Ya no me duele mal, un trabajo que refleja las posibilidades de un grupo que no para de crecer artísticamente. Dejamos que ellos mismos nos presenten su disco, su sonido y cada uno de los cortes que lo conforman.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Dream-punk con trazas de post-pop. Somos LA MILAGROSA, nacidos en 2022, desde Madrid para el mundo. Germán GES (voz principal y guitarra), Gonzalo Sánchez (bajo y coros), Jesús Martínez (guitarra y coros) y Marina Moon (batería y coros y coros) hacemos canciones que hablan de nuestras inquietudes, que no son pocas. Nuestro sonido dreamy, bedroom y oscuro en grabación, se mezcla con la energía y fuerza de nuestras actuaciones en directo.

Ya no me duele mal es un álbum que refleja una mayor diversidad: mantiene nuestra esencia introspectiva y oscura, pero incorpora matices más luminosos y optimistas en las letras y texturas. Ritmos acelerados, melodías pegadizas, bajos potentes, sintetizadores envolventes y guitarras que oscilan entre lo dreamy y lo distorsionado, dan forma a canciones que abordan la cotidianidad con una mirada madura. Mezclamos una nueva «aceptación» con la «reflexión profunda existencialista» ya característica, plasmando una dualidad presente en el día a día de las personas, llenos de contradicciones que no siempre entendemos pero que, en cierto modo, nos definen.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 7 de febrero en todas las plataformas digitales.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Grabado en La Gestoría Records con Germán GES (cantante del grupo) como productor principal y Roberto Calvo ‘Noie’ como segundo productor. Mezclado y masterizado por Diego Escriche.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco muy actual. Escuchamos muchos grupos contemporáneos del panorama nacional e internacional y nos empapamos de ellos. El resultado es una mezcla super variada, con nuestro toque personal. Dream-punk con trazas de post-pop, nos gusta decir. En este disco dejamos el monotema del nihilista para coquetear con temáticas más esperanzadoras, aunque mantenemos la esencia oscura y el discurso algo desencantado. Sónicamente mantenemos los sintetizadores, las baterías programadas y las voces graves, subimos el volumen de las guitarras y hacemos algo más brillante el sonido.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Nos gusta meter sonidos aleatorios ocultos en las canciones. Intentamos colar el «siu» de Cristiano Ronaldo en una producción, pero no pegaba tanto como nos habíamos imaginado [risas]. Eso sí, en uno de los tracks hemos colado el audio de un meme que en ese momento no parábamos de pasarnos, premio a quien lo encuentre [risas].

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Estamos girando este año por salas y festivales. Algunas fechas que aún no se pueden decir, muchas que están en el aire… Pero confirmadas ahora mismo tenemos:

28 de marzo: Córdoba (indiecool)

26 de abril: Granada (Sala Planta Baja)

31 de mayo: Madrid (Tomavistas)

6 de junio: Palencia (Palencia Sonora)

13 de junio: Mallorca (Mallorca Live)

10 de octubre: Valencia (Love to Rock)

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Tripitir

Habla de re-conectarse con la vida, de enamorarse de una persona y recobrar la ilusión de un niño. Una canción que pasa como un fogonazo; potente, positiva y sincera. Melodía pegadiza, ritmo alegre y letra luminosa con guitarras acústicas, eléctricas, bajo y sintetizadores.

2. Ponzano

Es una canción que habla de sentir que no encajas. Mirar a tu alrededor y verte fuera de lugar. Estrofas marcadas por un bajo potente acompañado de una caja de ritmos y una voz que te cuenta la historia de una noche cualquiera. Todo esto deriva en un un estribillo de coros potentes y pegadizos, sobre muro de guitarras eléctricas y sintetizadores.

Ponzano es también una crítica a los ambientes superficiales y frívolos que se crean en los barrios pijos de moda. Esta canción surgió una noche que Germán acabó en este barrio y experimentó todo lo que narra la letra.

3. Me paso por tu zona

Es una canción frenética, enérgica, rockera y divertida. Suena a volver a casa de fiesta y quedarte con ganas de más. Es un track guitarrero con mucha distorsión y caña, que tiene como elementos principales las guitarras y la voz. La batería estilo caja de ritmos y algunos sintetizadores completan la sonoridad. La letra desenfadada y algo descarada habla sobre diversión y amor a corto plazo, aunque esconde un trasfondo de soledad y búsqueda de validación.

4. Anestesiado

Habla del día a día de mucha gente. Un sinsentido de falta de realización e infelicidad que tratamos de mitigar con el móvil, compras impulsivas o cualquier otra adicción y distracción que nos ayude a escapar de una realidad que no queremos vivir. Surgió de un trabajo que tuvo Gonzalo, en el que se sentía viviendo por inercia. Un amargo sentimiento que le inspiró para componer esta canción

5. Danza de la muerte

Es una canción ambientada en Halloween. Guitarras que bailan entre ellas, un bajo potente y sintetizadores deamy que acompañan a una voz grave y presente, que cuenta una historia de esqueletos divertida y spooky. Una canción desenfadada, bailonga y divertida, con una carga estética fuerte de noche, esqueletos y niebla.

6. Heroes y villanos

Esta canción refleja el proceso de aceptar el final de una historia de amor fugaz, y la búsqueda de claridad emocional. Hace uso de roles que normalmente se aplican en la ficción, explorando discordancias entre la realidad y una versión idealizada de la misma.

7. Ya no me duele mal

Ya no me duele mal transforma una experiencia emocional en un viaje de superación lleno de energía. Con una letra honesta, que busca capturar ese vaivén entre el deseo de volver atrás y la auto reconciliación. Es el tipo de canción que, aun tratando temas profundos, logra transmitir fuerza y vitalidad, convirtiéndose en un impulso para quienes buscan sanar mientras siguen bailando. Es el tema que da nombre al disco, ya que resume un poco esa dualidad entre dolor y aceptación del dolor.

8. Carlitos Tiburón

Habla del paso del tiempo. Narra la típica historia que muchos tenemos de amistad en la infancia; un amigo inseparable que el tiempo ha ido llevando por otro camino distinto al tuyo. No hay rencor, no hay dolor, simplemente el poder de separar que tiene el tiempo ha hecho mella. Carlos ‘Tiburón’ Martínez es un nombre ficticio, no hace referencia a nadie real, aunque cada uno de nosotros tiene a su propio ‘Carlitos’.

9. Creí que había algo más

Muy explícita. Creí que había algo más. Típica situationship de hoy en día. Sónicamente nos lleva mucho al estilo de Fontaines D.C.

10. La vida es una mierda pero a veces mola un poco

Es otra canción que resume muy bien el disco. Habla de nuestra reconciliación propia. No podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo, pero incluso en esa realidad, tenemos días buenos y podemos apreciarlos también en nuestras canciones.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Hemos hecho una lista de deseos/objetivos para este año, así como «propósitos de año nuevo», pero hay algunos muy pretenciosos. Sobre todo es girar mucho con este disco y con el directo que hemos elaborado para él, que lo llevamos súper trabajado. Que la milagrosa nos proteja a todos.

Escucha «Ya no me duele mal» de LA MILAGROSA a continuación: