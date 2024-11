Las Dianas – Ya decidiré mañana / Canción a Canción

Bajo una apariencia de pop inocente, Ya decidiré mañana, el segundo larga duración de Las Dianas, demuestra que hay mensaje en todo lo que la banda de Granada intenta contarnos. En este álbum hay reivindicación, posicionamiento y sus canciones son una especie de crónica de todo lo que adolece, sufre e inquieta a la generación a la que pertenecen sus creadoras. Decíamos que el sonido es eminentemente pop, pero también hay trazos de celeridad punk y de urgencia rock.

En este trabajo hay una evolución clara con respecto a Lo que te pide el cuerpo (2021), su predecesor. Melodías y estribillos más redondos, letras más afiladas y un sonido más contundente que afianzan a Las Dianas como uno de los nombres propios a tener en cuenta de cara a un futuro. Hablamos con ellas del proceso creativo que les ha llevado a Ya decidiré mañana, y nos adentramos en las nueve canciones que forman parte del disco.

Bienvenidas a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Somos Las Dianas, tres amigas de Granada que se apuntaron a clases de música en el instituto y formaron un grupo. Nuestro estilo de música está entre el indie, pop, rock, punk y nuestras letras son ácidas, graciosas e irónicas. Tienen un toque de crítica social reivindicativo.

En este disco esta muy presente la crisis de edad en nuestro momento vital, cuando tienes 20 años y no sabes qué hacer con tu vida, y otros problemas actuales como la hiperproductividad, la necesidad de estar constantemente siendo productiva, el machismo, lucha del colectivo LGTBI…

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

25 de Octubre en todas las plataformas y en formato vinilo. Publica Casa Maracas y Warner Music.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Con Carlos Díaz en el estudio Santa María De la Vega, donde han grabado gente como Los Planetas, Dellafuente…

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El álbum habla sobre muchos temas actuales que nos afectan, como la precariedad laboral, el capitalismo extremo, el ghosting, la responsabilidad afectiva… Habla de un momento vital en el que sientes que todo lo que conocías ha dejado de tener sentido y tienes que encontrar tu sitio.

Respecto a su sonido, mantenemos nuestra esencia pero le subimos los BPMS [risas]. Mantenemos los sintetizadores, los coros y armonías melódicas, pero le hemos dado más caña a las guitarras y hemos añadido arpegiadores.

Las canciones tienen un ecosistema parecido pero son muy distintas entre ellas. Hemos cuidado mucho que no sea el típico disco que escuchas y suena todo el rato como si fuese la misma canción. Además, hemos jugado mucho con las estructuras, no queríamos hacer ABAB en todos los temas. Hemos metido puentes dentro de estrofas, distintos estribillos, instrumentales…

Algunas de nuestras influencias para hacer este disco han sido Wet Leg, Alizzz, La Paloma, Carolina Durante, The Strokes, Hinds…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Hubo un par de semanas que estábamos completamente desquiciadas [risas]. Teníamos que entrar a grabar ya el disco, pero no teníamos terminados todos los arreglos de todas las canciones. Así que quedábamos a las 8 de la mañana antes de tener que irnos a clase, luego nos íbamos a clase, quedábamos a las 4 de la tarde para acabar de componer las canciones y hacer las maquetas, luego por la noche nos íbamos a ensayar porque teníamos que preparar los conciertos que teníamos, entre ellos el Wizink Center… Fue una locura… [risas] Nos veíamos más que a ninguna otra persona y estábamos estresadas, pero lo pasamos genial. Habíamos alcanzado un nuevo nivel de bromas privadas y de pavo.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

7/11/24 Noviembre Radar estudios Vigo

8/11/24 Noviembre Inn Club. A Coruña

9/11/24 Noviembre Mazo Madrid Sala el Sol

22/11/24 Noviembre Sala Planta Baja Granada

6/2/25 Febrero Barcelona Upload

7/2/25 Febrero Lata de bombillas Zaragoza

El festival SanSan en Benicassim en Abril y más que iremos anunciando en nuestras redes.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Me jode

Es una de nuestras favoritas. Teníamos muchas cosas de las que quejarnos, compusimos la letra de la canción en unas dos horas. Es un tema muy punk y rockero. Nos flipa la instrumental de teclado y guitarra.

2. No quiero verte

Es muy pop, es el típico tema que todo artista habría sacado de single. Esta canción surgió en México. El año pasado estuvimos de gira en México y aprovechamos para hacer sesiones de composición. En una de ellas nos juntamos con Sebastien Romero y María Centeno y empezamos a hacer esta canción. Inicialmente tenía una letra de amor, y luego decidimos darle la vuelta y que fuese de odio para que encajase más con el resto de canciones del disco.

3. Ya nunca me llamas

Esta fue la primera canción que compusimos del disco. Empezó como un audio de WhatsApp que nos mandamos entre nosotras. Realmente empezamos a componerla antes de que saliese el primer disco, pero la dejamos parada porque ya estaba grabado y no había hueco para ella. Queríamos que fuese una colaboración y llevamos dos años tocando solo la mitad en directo [risas].

4. Perdiendo el tiempo

De los temas que más nos representan. Nos sobraron frases como para hacer dos canciones sobre el mismo tema [risas]. Nosotras precisamente no somos muy procrastinadoras, tenemos poco tiempo libre, y hacemos mil cosas a la vez, pero aun así cada vez que no somos suficientemente productivas nos sentimos culpables. Es de las menos rápidas, es muy pop y un poco soft. Tenemos ganas de tocarla en acústico.

5. Síndrome del impostor

Esta es muy importante para nosotras. La compusimos en un momento de inflexión donde nadie creía en nosotras y hasta nosotras mismas llegamos a dudar. Sentíamos que no éramos suficientes para la industria musical y el síndrome del impostor nos dio más fuerte que nunca. Decidimos mandarlos a todos a la mierda y hacer este hit [risas].

6. Tu funeral

La más rockera con diferencia. La letra es muy ácida e irónica. Habla sobre la envidia y cómo todos la sentimos en algún momento, aunque la exageramos por propósitos artísticos [risas]. Su sonido es más experimental y rockero. Estuvimos gritándole al micro en distintas escalas.

7. Sitio nuevo

Empezamos a componerla directamente haciendo la base, que no es lo que solemos hacer. Queríamos que sonase diferente, experimentar un poco, y que dentro del disco hubiese sonidos y estilos diferentes. La menos rockera, pero la más moderna. Tiene muchos sintetizadores distintos y una batería drum and bass. Es una autorreflexión sobre las rupturas, no solo de pareja.

8. Putivuelta

Fue la segunda canción del disco que compusimos, cuando ya había salido nuestro primer álbum y volvimos a componer. Habla sobre una ruptura. Como llevaba mucho tiempo hecha, experimentó muchos cambios, al oírla tantas veces no sabíamos ya por dónde tirar con ella [risas].

9. Ya decidiré mañana

Fue la última que hicimos. Teníamos compuestas todas las anteriores y muchas que se han quedado fuera, pero aún no sabíamos cómo se iba a llamar el disco.

Entre bromas, empezamos a hacer un freestyle diciendo que ya decidiríamos mañana el nombre del disco, y de repente dijimos «espera… es muy buen nombre«. Así que tenía que darle nombre al disco y tenía que estar en el disco.



La grabamos en acústico en una toma, nos gustaba que tuviese el toque de audio de WhatsApp con el que nació.

Además era una cosa muy distinta que nunca habíamos hecho.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que nos lleve de gira por toda España, que nos permita volver a México y ojalá poder hacer también una gira europea. Nuestro primer disco de oro no estaría nada mal [risas]. Es broma, esperamos que a la gente le guste tanto como a nosotras, ir sumando fans y poder hacer un tercer disco.

Escucha «Ya decidiré mañana» de Las Dianas a continuación: